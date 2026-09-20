Мерц под натиск да ускори реформите в Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц е изправен пред засилващ се натиск да ускори реформите, договорени от управляващата коалиция на Християндемократическия съюз (ХДС/ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), пише WELT в коментар за политическата ситуация в страната.

Авторът Баха Джамус отправя остра критика към досегашното темпо на управление и призовава Мерц да превърне вече договорената реформаторска програма в своеобразен списък със задачи, по който министрите да бъдат оценявани. Идеята, че министри, които не изпълняват програмата, трябва да бъдат сменяни, е позиция на автора на WELT, а не обявено решение на германския канцлер.

Зад коментара стои реален политически проблем – правителството на Мерц вече е договорило мащабен пакет от реформи, но сега трябва да ги приложи на практика.

През юли управляващата коалиция прие 34 мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността на германската икономика, намаляване на бюрокрацията, промени в социалната система и данъчни облекчения. Самият Мерц заяви тогава, че целта е Германия отново да бъде поставена на пътя на икономическия растеж.

Сред ключовите направления са реформите на пенсионната система и пазара на труда, по-ниската данъчна тежест за малките и средните доходи, ускоряването на инфраструктурните проекти, дигитализацията на администрацията и намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса.

Особено чувствителна остава пенсионната реформа. Специална комисия представи 33 препоръки за промяна на системата, а управляващата коалиция обяви намерение те да бъдат приложени бързо и законодателният процес да приключи до края на 2026 г.

Мерц от своя страна продължава да настоява, че правителството не трябва да се отказва от реформаторския курс заради политическия натиск. В последните си изяви канцлерът подчертава, че договорените преди лятната пауза промени трябва да бъдат реализирани възможно най-бързо.