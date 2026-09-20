Двама германски граждани са задържани в Лувъра заради пърформанс

Двама граждани на Германия са били задържани в Лувъра, след като поставили свои картини върху стената в залата, където е изложена прочутата „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи.

Инцидентът е станал около 15:30 часа местно време. Двамата мъже използвали тиксо, за да закрепят две свои произведения с размери 30 на 40 сантиметра.

Поставили две свои картини

Едната от картините представлявала автопортрет на един от мъжете, изобразен в доспехи. Втората творба показвала двама мъже и жена.

След поставянето на произведенията служителите по сигурността на музея реагирали бързо и задържали двамата нарушители. На място била извикана и полиция.

По време на разпита задържаните заявили, че са организирали пърформанса за забавление.

Стената е леко повредена

При инцидента е нанесена лека повреда на стената в залата. Самата „Мона Лиза“ не е засегната.

От музея са предприели необходимите действия за отстраняване на поставените без разрешение картини и за установяване на всички обстоятелства около случилото се.

Случаят предизвика внимание заради мястото на пърформанса — залата, в която се намира едно от най-разпознаваемите произведения на световното изкуство.

Лувърът отново е в центъра на вниманието

Инцидентът се случва по-малко от година след големия обир в Лувъра през октомври 2025 г., когато от музея бяха откраднати ценни бижута от френските кралски и императорски колекции.

При настоящия случай няма данни за откраднати произведения или за посегателство срещу експонатите. Основната щета е по стената на залата, а двамата германски граждани са били предадени на полицията.