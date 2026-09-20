Двама германски граждани са задържани в Лувъра заради пърформанс

Двама граждани на Германия са били задържани в Лувъра, след като поставили свои картини върху стената в залата, където е изложена прочутата „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи.
Инцидентът е станал около 15:30 часа местно време. Двамата мъже използвали тиксо, за да закрепят две свои произведения с размери 30 на 40 сантиметра.
Поставили две свои картини
Едната от картините представлявала автопортрет на един от мъжете, изобразен в доспехи. Втората творба показвала двама мъже и жена.
След поставянето на произведенията служителите по сигурността на музея реагирали бързо и задържали двамата нарушители. На място била извикана и полиция.
По време на разпита задържаните заявили, че са организирали пърформанса за забавление.
Стената е леко повредена
При инцидента е нанесена лека повреда на стената в залата. Самата „Мона Лиза“ не е засегната.
От музея са предприели необходимите действия за отстраняване на поставените без разрешение картини и за установяване на всички обстоятелства около случилото се.
Случаят предизвика внимание заради мястото на пърформанса — залата, в която се намира едно от най-разпознаваемите произведения на световното изкуство.
Лувърът отново е в центъра на вниманието
Инцидентът се случва по-малко от година след големия обир в Лувъра през октомври 2025 г., когато от музея бяха откраднати ценни бижута от френските кралски и императорски колекции.
При настоящия случай няма данни за откраднати произведения или за посегателство срещу експонатите. Основната щета е по стената на залата, а двамата германски граждани са били предадени на полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фрицовете под любезното съдействие
18:46 20.09.2026
2 Понита,
19:05 20.09.2026
3 Соваж бейби
19:17 20.09.2026
4 Берлин
19:27 20.09.2026
5 14/88
същото като "жендьр" ли ?
19:33 20.09.2026