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Двама германски граждани са задържани в Лувъра заради пърформанс

Двама германски граждани са задържани в Лувъра заради пърформанс

20 Септември, 2026 18:38, обновена 20 Септември, 2026 18:41 519 5

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  • пърформънс

Мъжете прикрепили свои картини към стената в залата с „Мона Лиза“, произведението на Леонардо да Винчи не е пострадало

Двама германски граждани са задържани в Лувъра заради пърформанс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама граждани на Германия са били задържани в Лувъра, след като поставили свои картини върху стената в залата, където е изложена прочутата „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи.

Инцидентът е станал около 15:30 часа местно време. Двамата мъже използвали тиксо, за да закрепят две свои произведения с размери 30 на 40 сантиметра.

Поставили две свои картини

Едната от картините представлявала автопортрет на един от мъжете, изобразен в доспехи. Втората творба показвала двама мъже и жена.

След поставянето на произведенията служителите по сигурността на музея реагирали бързо и задържали двамата нарушители. На място била извикана и полиция.

По време на разпита задържаните заявили, че са организирали пърформанса за забавление.

Стената е леко повредена

При инцидента е нанесена лека повреда на стената в залата. Самата „Мона Лиза“ не е засегната.

От музея са предприели необходимите действия за отстраняване на поставените без разрешение картини и за установяване на всички обстоятелства около случилото се.

Случаят предизвика внимание заради мястото на пърформанса — залата, в която се намира едно от най-разпознаваемите произведения на световното изкуство.

Лувърът отново е в центъра на вниманието

Инцидентът се случва по-малко от година след големия обир в Лувъра през октомври 2025 г., когато от музея бяха откраднати ценни бижута от френските кралски и императорски колекции.

При настоящия случай няма данни за откраднати произведения или за посегателство срещу експонатите. Основната щета е по стената на залата, а двамата германски граждани са били предадени на полицията.


Франция
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  • 1 Фрицовете под любезното съдействие

    3 0 Отговор
    на канцлера мерц съвсем изкукуригаха.

    18:46 20.09.2026

  • 2 Понита,

    2 0 Отговор
    Мосьоо.

    19:05 20.09.2026

  • 3 Соваж бейби

    1 1 Отговор
    Такива глупаци трябва да бъдат вкарвани в затвор и да плащат голяма парична сума глоба.Не го разбирам значи дошли от Германия да прави глупости в Париж, билетите са скъпи с предварителна резервация и е пълно с туристи за някой е само този ден утре си заминава как ще компенсират тези хора .Хората са там да види Мона Лиза не мизерните рисунки на швабите защо не са го направили в Германия в техни музеи ?Същото важи и за други тарикати които пречат на туристите които са дошли да видят нещо интересно.

    19:17 20.09.2026

  • 4 Берлин

    1 1 Отговор
    Факти, пишете на Български език, стига със уикенд перформанс и други краварските думи,

    19:27 20.09.2026

  • 5 14/88

    3 0 Отговор
    какво е "перформьнс" ?
    същото като "жендьр" ли ?

    19:33 20.09.2026

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