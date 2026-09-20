Атака с дронове в Киевска област: горят складове, повредени са сгради и автомобили

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Последиците от атака с безпилотни летателни апарати са регистрирани в три района на Киевска област, съобщиха украинските власти.

По предварителна информация няма загинали или пострадали. Нанесени са обаче материални щети по складови помещения, сгради на предприятие и автомобили.

Пожар в складове в Борисполски район

В Борисполски район е възникнал пожар в складови помещения след атаката.

Пожарникари са били изпратени на място и са започнали работа по ликвидирането на огъня.

На територията на частна жилищна кооперация в района са повредени навес и автомобил.

Повреден автомобил в Бучански район

В Бучански район при атаката е повреден автомобил.

На мястото е възникнал пожар, който впоследствие е бил ликвидиран. Към момента не се съобщава за други сериозни последствия в района.

Щети по предприятие във Фастовски район

Във Фастовски район са повредени сгради на предприятие, както и автомобили.

Местните власти продължават да оценяват размера на нанесените материални щети.

Няма данни за жертви

По предварителна информация при атаката в Киевска област няма загинали и ранени.

Украинските власти призовават жителите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да следват указанията на службите за сигурност.

Атаката е част от поредицата въздушни удари с безпилотни летателни апарати, регистрирани в различни украински региони през последните часове.

Източници: Украинска правда, Тимур Ткаченко