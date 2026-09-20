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Атака с дронове в Киевска област: горят складове, повредени са сгради и автомобили
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Киевска област: горят складове, повредени са сгради и автомобили

20 Септември, 2026 18:56, обновена 20 Септември, 2026 19:01 1 010 22

  • киевска област-
  • дронове-
  • пожар-
  • складове-
  • украйна

Последиците са регистрирани в три района на областта, няма данни за загинали и ранени

Атака с дронове в Киевска област: горят складове, повредени са сгради и автомобили - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последиците от атака с безпилотни летателни апарати са регистрирани в три района на Киевска област, съобщиха украинските власти.

По предварителна информация няма загинали или пострадали. Нанесени са обаче материални щети по складови помещения, сгради на предприятие и автомобили.

Пожар в складове в Борисполски район

В Борисполски район е възникнал пожар в складови помещения след атаката.

Пожарникари са били изпратени на място и са започнали работа по ликвидирането на огъня.

На територията на частна жилищна кооперация в района са повредени навес и автомобил.

Повреден автомобил в Бучански район

В Бучански район при атаката е повреден автомобил.

На мястото е възникнал пожар, който впоследствие е бил ликвидиран. Към момента не се съобщава за други сериозни последствия в района.

Щети по предприятие във Фастовски район

Във Фастовски район са повредени сгради на предприятие, както и автомобили.

Местните власти продължават да оценяват размера на нанесените материални щети.

Няма данни за жертви

По предварителна информация при атаката в Киевска област няма загинали и ранени.

Украинските власти призовават жителите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да следват указанията на службите за сигурност.

Атаката е част от поредицата въздушни удари с безпилотни летателни апарати, регистрирани в различни украински региони през последните часове.

Източници: Украинска правда, Тимур Ткаченко


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милостив

    19 0 Отговор
    Е Вовата ...

    19:02 20.09.2026

  • 2 Айдеее, Зеления пак

    21 1 Отговор
    победи Русия.

    19:05 20.09.2026

  • 3 Биполярно разстройство

    24 1 Отговор
    Зеленото вечер се прави на мъж, а сутринта реве.. И всичко е за сметка на украинците. Ама, такава му е последната роля в живота.

    19:06 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    6 23 Отговор
    За сметка на това москва гори добре.

    Коментиран от #7, #9, #10, #12, #15, #17, #18

    19:07 20.09.2026

  • 6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 7 ТЕЦ 22

    0 9 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Ударен .
    Доста Мускали ще бъдат без ток.

    УРАААААА

    19:19 20.09.2026

  • 8 Соломон Котарака 🐱

    13 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    19:19 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ......-

    7 0 Отговор
    404 Аминь !

    19:20 20.09.2026

  • 12 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Гори ти дирр.никкка ,че иска чесане 👈.

    19:21 20.09.2026

  • 13 Тиква

    11 0 Отговор
    Браво,бий с лопата окрабандер, ще бъде мир и спокойствие.

    19:21 20.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    19:22 20.09.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Да бе, колко забавно... Украинците с един дрон убиват по 5000 човека, гътат 100 сгради, три самолета, шест кораба и един звезден разрушител... Руснаците с 1000 дрона, 2000 ракети и 300 атомни бомби успяват да спукат един джам на баба Гицка и да уплашат кучето на комшията...

    19:24 20.09.2026

  • 16 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Империята отвръща на удара 🤣,довечера ще има по силни атаки .Това което наркомана направи в Русия ще му се върне тройно ,дано си е намерил място из канализацията в Киев дълго няма излезе от там.Ако не е скрито 🧌 в чужбина .

    19:24 20.09.2026

  • 17 Единственото хубаво при теб е,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    че скоро няма да те изпишат.🙂

    19:28 20.09.2026

  • 18 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Досега Украйна не съумя с над 7000 дрона да нанесе удар по град Москва. Всички дронове и ракети са свалени на над 10 км. от Кремъл , извън МКАД .
    На другия полюс е Киев, където от двайсетина дни няма свалена руска ракета. И днес в Киев горят десетки пожари.

    19:29 20.09.2026

  • 19 Соломон Котарака 🐱

    5 1 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион срещу педдо.филлите сатта.ниссти !

    Коментиран от #21

    19:35 20.09.2026

  • 20 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 2 Отговор
    ШАНДРИГОЛОВЕ ДЕРИЛОВЕ ДРОБИШЕВО

    ПАК ДВИЖУХА.

    ПАК ИМАЛО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
    НА ВИВАЛДИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    19:37 20.09.2026

  • 21 СЛАВА НА ПУСЯ

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон Котарака 🐱":

    ПЕДОФИЛА.

    ТОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ

    ОТ ПЕДОФИЛИТЕ .

    ТАКА Е.

    19:39 20.09.2026

  • 22 Соломон

    0 0 Отговор
    Прекрасни новини!

    19:46 20.09.2026

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