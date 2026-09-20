Атака с дронове в Киевска област: горят складове, повредени са сгради и автомобили

Последиците от атака с безпилотни летателни апарати са регистрирани в три района на Киевска област, съобщиха украинските власти.
По предварителна информация няма загинали или пострадали. Нанесени са обаче материални щети по складови помещения, сгради на предприятие и автомобили.
Пожар в складове в Борисполски район
В Борисполски район е възникнал пожар в складови помещения след атаката.
Пожарникари са били изпратени на място и са започнали работа по ликвидирането на огъня.
На територията на частна жилищна кооперация в района са повредени навес и автомобил.
Повреден автомобил в Бучански район
В Бучански район при атаката е повреден автомобил.
На мястото е възникнал пожар, който впоследствие е бил ликвидиран. Към момента не се съобщава за други сериозни последствия в района.
Щети по предприятие във Фастовски район
Във Фастовски район са повредени сгради на предприятие, както и автомобили.
Местните власти продължават да оценяват размера на нанесените материални щети.
Няма данни за жертви
По предварителна информация при атаката в Киевска област няма загинали и ранени.
Украинските власти призовават жителите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да следват указанията на службите за сигурност.
Атаката е част от поредицата въздушни удари с безпилотни летателни апарати, регистрирани в различни украински региони през последните часове.
Източници: Украинска правда, Тимур Ткаченко
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милостив
19:02 20.09.2026
2 Айдеее, Зеления пак
19:05 20.09.2026
3 Биполярно разстройство
19:06 20.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 стоян георгиев
Коментиран от #7, #9, #10, #12, #15, #17, #18
19:07 20.09.2026
6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
7 ТЕЦ 22
До коментар #5 от "стоян георгиев":Ударен .
Доста Мускали ще бъдат без ток.
УРАААААА
19:19 20.09.2026
8 Соломон Котарака 🐱
19:19 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ......-
19:20 20.09.2026
12 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "стоян георгиев":Гори ти дирр.никкка ,че иска чесане 👈.
19:21 20.09.2026
13 Тиква
19:21 20.09.2026
14 стоян георгиев
19:22 20.09.2026
15 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "стоян георгиев":Да бе, колко забавно... Украинците с един дрон убиват по 5000 човека, гътат 100 сгради, три самолета, шест кораба и един звезден разрушител... Руснаците с 1000 дрона, 2000 ракети и 300 атомни бомби успяват да спукат един джам на баба Гицка и да уплашат кучето на комшията...
19:24 20.09.2026
16 Соваж бейби
19:24 20.09.2026
17 Единственото хубаво при теб е,
До коментар #5 от "стоян георгиев":че скоро няма да те изпишат.🙂
19:28 20.09.2026
18 Мишел
До коментар #5 от "стоян георгиев":Досега Украйна не съумя с над 7000 дрона да нанесе удар по град Москва. Всички дронове и ракети са свалени на над 10 км. от Кремъл , извън МКАД .
На другия полюс е Киев, където от двайсетина дни няма свалена руска ракета. И днес в Киев горят десетки пожари.
19:29 20.09.2026
19 Соломон Котарака 🐱
Коментиран от #21
19:35 20.09.2026
20 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
ПАК ДВИЖУХА.
ПАК ИМАЛО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НА ВИВАЛДИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
19:37 20.09.2026
21 СЛАВА НА ПУСЯ
До коментар #19 от "Соломон Котарака 🐱":ПЕДОФИЛА.
ТОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ
ОТ ПЕДОФИЛИТЕ .
ТАКА Е.
19:39 20.09.2026
22 Соломон
19:46 20.09.2026