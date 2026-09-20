Ново насилие на Западния бряг с двама загинали

Двама души загинаха при отделни инциденти на окупирания Западен бряг в неделя на фона на нарастващото напрежение в региона, съобщават Reuters и германската телевизия n-tv.

Израелски гражданин беше прострелян смъртоносно близо до селището Неве Цуф, северно от Рамала. Според израелската армия и полиция нападател е открил огън от автомобил срещу група израелци, намиращи се край извор в района.

Пристигналите на място медици са открили тежко ранен мъж в автомобил. По-късно той е починал в болница. Заподозреният нападател е бил открит няколко часа по-късно в болница в Рамала и арестуван.

При друг инцидент израелски военнослужещи са застреляли палестински шофьор близо до селището Ганим в северната част на Западния бряг.

Израелските военни твърдят, че мъжът се е опитал да прегази войници с автомобила си. Няма ранени военнослужещи. Reuters отбелязва, че към момента не е успяла независимо да потвърди версията на израелската армия.

Не е установено дали двата смъртоносни инцидента са свързани.

След случилото се израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на силите за сигурност да увеличат присъствието си в района и да предприемат допълнителни арести и операции.

„Хамас“ приветства стрелбата срещу израелците, но не пое отговорност за нападението.

Новото насилие идва непосредствено преди Йом Кипур – най-свещения ден в еврейския календар, което засилва опасенията от допълнителна ескалация.

Напрежението на Западния бряг нарасна значително след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа. През последните години районът е сцена на израелски военни операции, палестински нападения срещу израелци и увеличаващо се насилие от радикални израелски заселници срещу палестинци.

Само през последните седмици бяха регистрирани нови тежки сблъсъци. На 7 септември двама палестинци бяха убити при отделни инциденти, свързани с насилие около израелски селища.

Паралелно Израел продължава разширяването на селищата. На 17 септември беше обявена процедура за още 2167 жилища в рамките на спорния проект E1. Заедно с по-рано обявените планове броят на жилищата достига 3401. Палестинската страна и редица западни държави предупреждават, че проектът може допълнително да затрудни създаването на териториално свързана палестинска държава. Израел оспорва международната позиция за незаконността на селищата.