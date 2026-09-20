Атаки в Русия в деня на изборите: повредени са седем избирателни секции

Седем сгради, в които се помещават секционни избирателни комисии, са били повредени при атаки в Брянска област. Това съобщиха руските власти в последния ден от многодневното гласуване в Русия.
Според информацията на местните власти при атаките са нанесени щети по сгради, използвани за организацията на изборния процес. Не се съобщава за загинали или ранени сред членовете на комисиите.
Повредени са седем избирателни секции
По информация на руската страна атаките са засегнали няколко населени места в Брянска област.
Повредени са фасади, прозорци и други елементи от сградите, в които се помещават участъкови избирателни комисии.
Властите твърдят, че атаките са извършени с украински безпилотни летателни апарати. Тези твърдения не са независимо потвърдени.
Изборният процес продължава
Инцидентите са станали в последния ден от тридневното гласуване в Русия.
Местните власти уверяват, че изборният процес в региона продължава и че са предприети допълнителни мерки за сигурност около избирателните секции.
На избирателите е препоръчано да следват инструкциите на органите за сигурност и местната администрация.
Източници: Правда.ру, Интерфакс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Избори
Затова са крепостни.
Коментиран от #11
18:59 20.09.2026
2 Примати
Коментиран от #8
19:05 20.09.2026
3 Лопата Орешник
19:05 20.09.2026
4 НЕМОЖАЧи.ру
19:06 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #19
19:06 20.09.2026
7 ПРОСИЯ
19:07 20.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сесесере2🤢🤮
19:08 20.09.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #18
19:09 20.09.2026
11 ру БЛАТА
До коментар #1 от "Избори":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
19:09 20.09.2026
12 Солдат с калашник
19:13 20.09.2026
13 Укропат
19:14 20.09.2026
14 Секции
19:15 20.09.2026
15 Путин
Коментиран от #17
19:16 20.09.2026
16 Ами те
19:19 20.09.2026
17 Нета е пълен с мемета
До коментар #15 от "Путин":Заглавие путлер не успява с компа да гласува 🤡🤩
19:38 20.09.2026
18 Ахъм
До коментар #10 от "стоян георгиев":Докато не изгорят спиртоварните и путин не отиде на преговори с кадафи, войната няма да свърши.
19:38 20.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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