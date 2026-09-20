Атаки в Русия в деня на изборите: повредени са седем избирателни секции

Седем сгради, в които се помещават секционни избирателни комисии, са били повредени при атаки в Брянска област. Това съобщиха руските власти в последния ден от многодневното гласуване в Русия.

Според информацията на местните власти при атаките са нанесени щети по сгради, използвани за организацията на изборния процес. Не се съобщава за загинали или ранени сред членовете на комисиите.

Повредени са седем избирателни секции

По информация на руската страна атаките са засегнали няколко населени места в Брянска област.

Повредени са фасади, прозорци и други елементи от сградите, в които се помещават участъкови избирателни комисии.

Властите твърдят, че атаките са извършени с украински безпилотни летателни апарати. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Изборният процес продължава

Инцидентите са станали в последния ден от тридневното гласуване в Русия.

Местните власти уверяват, че изборният процес в региона продължава и че са предприети допълнителни мерки за сигурност около избирателните секции.

На избирателите е препоръчано да следват инструкциите на органите за сигурност и местната администрация.

Източници: Правда.ру, Интерфакс