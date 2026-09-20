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Атаки в Русия в деня на изборите: повредени са седем избирателни секции
  Тема: Избори

Атаки в Русия в деня на изборите: повредени са седем избирателни секции

20 Септември, 2026 18:49, обновена 20 Септември, 2026 18:56 539 23

  • брянска област-
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  • избори-
  • дронове-
  • русия

Украински дронове са повредили сгради на избирателни комисии в Брянска област, съобщават руските власти

Атаки в Русия в деня на изборите: повредени са седем избирателни секции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем сгради, в които се помещават секционни избирателни комисии, са били повредени при атаки в Брянска област. Това съобщиха руските власти в последния ден от многодневното гласуване в Русия.

Според информацията на местните власти при атаките са нанесени щети по сгради, използвани за организацията на изборния процес. Не се съобщава за загинали или ранени сред членовете на комисиите.

Повредени са седем избирателни секции

По информация на руската страна атаките са засегнали няколко населени места в Брянска област.

Повредени са фасади, прозорци и други елементи от сградите, в които се помещават участъкови избирателни комисии.

Властите твърдят, че атаките са извършени с украински безпилотни летателни апарати. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Изборният процес продължава

Инцидентите са станали в последния ден от тридневното гласуване в Русия.

Местните власти уверяват, че изборният процес в региона продължава и че са предприети допълнителни мерки за сигурност около избирателните секции.

На избирателите е препоръчано да следват инструкциите на органите за сигурност и местната администрация.

Източници: Правда.ру, Интерфакс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Избори

    6 6 Отговор
    В русията изборите винаги са били фарс. Никога руснаците не са имали истински избори.
    Затова са крепостни.

    Коментиран от #11

    18:59 20.09.2026

  • 2 Примати

    4 5 Отговор
    По време на втората фаза от операция Вивалди , украинската армия е усъщестнила първото по рода си десантиране на робот , който е бил пренесен от ударен дрон. Дронът е преминал над първата отбранителна линия на руснаците и я спуснал робота в техния тил. Не се споменава колко дрона и роботи са използвани но Украйна по този начин е ликвидирала около 800 нашественици. Също с втората фаза Украйна са е върнала 40 квадратни километра…

    Коментиран от #8

    19:05 20.09.2026

  • 3 Лопата Орешник

    8 3 Отговор
    Киевската хунта много мрази избори! Като чуят за избори и побесняват!! Даже да не са при тях!

    19:05 20.09.2026

  • 4 НЕМОЖАЧи.ру

    3 5 Отговор
    Много красиво горят рафинери а честит нов Стар старецц НЕМОЖАЧччччч

    19:06 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 6 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #19

    19:06 20.09.2026

  • 7 ПРОСИЯ

    3 5 Отговор
    ПраZнична Zаря па маскалски все пак путлер пичели

    19:07 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сесесере2🤢🤮

    5 4 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:08 20.09.2026

  • 10 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Запален е нефтопреработвателния завод в подмосковието.никой не го интерасува избирателните секции .

    Коментиран от #18

    19:09 20.09.2026

  • 11 ру БЛАТА

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Избори":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    19:09 20.09.2026

  • 12 Солдат с калашник

    1 1 Отговор
    и мобилна урна,на парчета!

    19:13 20.09.2026

  • 13 Укропат

    4 2 Отговор
    И при нас има избори. Шефчето каза че имаме избор дали да ходим на фронта или да бегаме ,бате. Некои бегат чак до Ламанша а други бегат по фронтовата линия ,а има бегачи пред бусовете на ТЦК. Такива са ни изборите.

    19:14 20.09.2026

  • 14 Секции

    2 1 Отговор
    в бензиностанции!

    19:15 20.09.2026

  • 15 Путин

    3 0 Отговор
    предвидливо гласува онлайн!

    Коментиран от #17

    19:16 20.09.2026

  • 16 Ами те

    2 0 Отговор
    са три дни?

    19:19 20.09.2026

  • 17 Нета е пълен с мемета

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    Заглавие путлер не успява с компа да гласува 🤡🤩

    19:38 20.09.2026

  • 18 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Докато не изгорят спиртоварните и путин не отиде на преговори с кадафи, войната няма да свърши.

    19:38 20.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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