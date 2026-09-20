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Експлозия избухна край летището в Ербил
  Тема: Украйна

Експлозия избухна край летището в Ербил

20 Септември, 2026 18:42, обновена 20 Септември, 2026 18:45 604 1

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  • експлозия-
  • американски сили

В района се намира база, използвана от американските сили, а за момента няма потвърдена информация за жертви или щети.

Експлозия избухна край летището в Ербил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия избухна край летището в Ербил в северен Ирак, в район, където се намира база, използвана от американските сили, съобщиха световните агенции, позовавайки се на очевидци и местни източници.

По данни на Ройтерс и Асошиейтед прес в момента на инцидента не е имало официално потвърдена информация за жертви или нанесени щети. Иракските власти и силите за сигурност не са публикували веднага подробности за причината за взрива.

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Ербил отново е в центъра на напрежението

Летището в Ербил и районите около него неведнъж са ставали обект на атаки и експлозии през последните месеци, на фона на напрежението в Ирак и по-широкия регион. През юли в близост до летището отново бяха чути експлозии, а иракски служби за сигурност съобщиха за паднал дрон, който е предизвикал пожар.

Според последните съобщения експлозията край Ербил е станала в близост до зона, в която са разположени и чуждестранни военни съветници. Засега обаче не е ясно дали сегашният инцидент е свързан с атака с дрон, ракета или друг боеприпас.

Източници: БТА, Ройтерс, Асошиейтед прес


Ирак
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  • 1 пияна мисирка неадекватна

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    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    18:47 20.09.2026

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