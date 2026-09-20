Мерц има шанс да се превърне в значим канцлер, но трябва да промени курса

Германският историк и член на ХДС Андреас Рьодер смята, че канцлерът Фридрих Мерц все още има шанс да се превърне в политически значима фигура в дългосрочен план, но само ако покаже по-решително лидерство и наложи по-дълбоки икономически и социални реформи. Това заявява Рьодер в интервю за WELT AM SONNTAG, публикувано в неделя.
По думите му Мерц се намира в „екзистенциална криза“, но тя не означава непременно край на канцлерството му. Рьодер твърди, че именно настоящият натиск може да се превърне във възможност, ако правителството предприеме по-съществени промени в пенсионната система, данъчната политика, енергетиката и условията за икономически растеж.
Историкът е критичен към сегашната коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Според него различията между двете политически сили ограничават възможностите за мащабни реформи. Рьодер дори допуска, че при блокиране на реформите Мерц би могъл да разглежда като вариант правителство на малцинството с променящи се парламентарни мнозинства. Това е негова политическа оценка, а не заявено намерение на канцлера или на федералното правителство.
Според Рьодер основният проблем пред ХДС е по-широк от личността на Мерц. Той смята, че партията трябва да изгради по-ясна собствена политическа линия и да постави в центъра намаляването на разходите за труд и енергия, ограничаването на бюрокрацията и стимулирането на икономическия растеж.
Коментарите идват в момент на силен политически натиск върху канцлера. На 20 септември се провеждат регионални избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се следят и като тест за позициите на ХДС. Reuters отбелязва, че Мерц е изправен пред вътрешнопартийни критики след отслабването на подкрепата за управляващите и силните резултати на AfD в последните регионални избори.
Последно проучване на YouGov, публикувано преди вота, показва, че 48% от анкетираните очакват Мерц да не остане канцлер до края на годината, докато 31% смятат, че ще запази поста си. Това е измерване на обществените очаквания, а не прогноза за действителното развитие на политическата ситуация.
Рьодер обаче не смята, че смяната на канцлера сама по себе си би решила проблемите на ХДС. Според него партията е изправена пред стратегически избор – да продължи с умерени промени или да предприеме по-ясна реформаторска политика, дори ако това увеличи напрежението с коалиционния партньор SPD.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от щаба на хилтер ли пишете?
18:53 20.09.2026
2 Дрън, дрън
18:56 20.09.2026
3 Демократ
Коментиран от #12
18:56 20.09.2026
4 Ехааааааа
18:59 20.09.2026
5 факт
18:59 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соломон
19:00 20.09.2026
8 Лопата Орешник
19:01 20.09.2026
9 Изпаднал германец
19:01 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
Дори и на него му е ясно че е пътник.
19:02 20.09.2026
12 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Демократ":Започвай да чистиш, кво лаеш? Отивай пред посолството и започни с охраната! Хайде, давай, вземи и Мирчев и Киро парапета и Тагарев! Хайде бе, куче! Отивай, не се скатавай в на баба си панелката в Обеля 2!
19:03 20.09.2026
13 Крис
19:04 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
19:15 20.09.2026
17 Шмръц
19:16 20.09.2026
18 Дзак
19:21 20.09.2026
19 Немска мисирка
19:25 20.09.2026
20 Верно ли бе
19:33 20.09.2026
21 Луд
19:34 20.09.2026