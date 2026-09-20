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Мерц има шанс да се превърне в значим канцлер, но трябва да промени курса

Мерц има шанс да се превърне в значим канцлер, но трябва да промени курса

20 Септември, 2026 18:51 672 21

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  • фридрих мерц-
  • канцлер-
  • шансове

Андреас Рьодер смята, че германският канцлер е изправен пред решаващ момент и може да запази политическата си тежест само с по-смели реформи

Мерц има шанс да се превърне в значим канцлер, но трябва да промени курса - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският историк и член на ХДС Андреас Рьодер смята, че канцлерът Фридрих Мерц все още има шанс да се превърне в политически значима фигура в дългосрочен план, но само ако покаже по-решително лидерство и наложи по-дълбоки икономически и социални реформи. Това заявява Рьодер в интервю за WELT AM SONNTAG, публикувано в неделя.

По думите му Мерц се намира в „екзистенциална криза“, но тя не означава непременно край на канцлерството му. Рьодер твърди, че именно настоящият натиск може да се превърне във възможност, ако правителството предприеме по-съществени промени в пенсионната система, данъчната политика, енергетиката и условията за икономически растеж.

Историкът е критичен към сегашната коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Според него различията между двете политически сили ограничават възможностите за мащабни реформи. Рьодер дори допуска, че при блокиране на реформите Мерц би могъл да разглежда като вариант правителство на малцинството с променящи се парламентарни мнозинства. Това е негова политическа оценка, а не заявено намерение на канцлера или на федералното правителство.

Според Рьодер основният проблем пред ХДС е по-широк от личността на Мерц. Той смята, че партията трябва да изгради по-ясна собствена политическа линия и да постави в центъра намаляването на разходите за труд и енергия, ограничаването на бюрокрацията и стимулирането на икономическия растеж.

Коментарите идват в момент на силен политически натиск върху канцлера. На 20 септември се провеждат регионални избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се следят и като тест за позициите на ХДС. Reuters отбелязва, че Мерц е изправен пред вътрешнопартийни критики след отслабването на подкрепата за управляващите и силните резултати на AfD в последните регионални избори.

Последно проучване на YouGov, публикувано преди вота, показва, че 48% от анкетираните очакват Мерц да не остане канцлер до края на годината, докато 31% смятат, че ще запази поста си. Това е измерване на обществените очаквания, а не прогноза за действителното развитие на политическата ситуация.

Рьодер обаче не смята, че смяната на канцлера сама по себе си би решила проблемите на ХДС. Според него партията е изправена пред стратегически избор – да продължи с умерени промени или да предприеме по-ясна реформаторска политика, дори ако това увеличи напрежението с коалиционния партньор SPD.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от щаба на хилтер ли пишете?

    14 1 Отговор
    мислите ли че ще прочета статията за тия нацисти? дали ме вънуват поредния такъв нацист?

    18:53 20.09.2026

  • 2 Дрън, дрън

    14 1 Отговор
    Шмерца е пътник. Следва Макрон. А първи беше Стармър. Всички от кокаиновия Влак да пътници. 🚆

    18:56 20.09.2026

  • 3 Демократ

    2 19 Отговор
    Руснаците трябва да бъдат прочистени от планетата.

    Коментиран от #12

    18:56 20.09.2026

  • 4 Ехааааааа

    12 2 Отговор
    Какъв канцлер бе милена тоя тъпак и войнолюбец е за затвора и всички урсули също !!!!!!

    18:59 20.09.2026

  • 5 факт

    10 1 Отговор
    Късно е либе за китка.

    18:59 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соломон

    11 2 Отговор
    Швабите трябва да бъдат заличени до крак!

    19:00 20.09.2026

  • 8 Лопата Орешник

    12 2 Отговор
    Индивидът изходил този пасквил е неадекватен и няма никаква връзка с реалността! Бухала мерц няма абсолютно никакъв шанс да избегне бунището на историята! Заклевам се!

    19:01 20.09.2026

  • 9 Изпаднал германец

    10 1 Отговор
    Шансът е нулев

    19:01 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    8 1 Отговор
    Какъв курс да променя?
    Дори и на него му е ясно че е пътник.

    19:02 20.09.2026

  • 12 Лопата Орешник

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Демократ":

    Започвай да чистиш, кво лаеш? Отивай пред посолството и започни с охраната! Хайде, давай, вземи и Мирчев и Киро парапета и Тагарев! Хайде бе, куче! Отивай, не се скатавай в на баба си панелката в Обеля 2!

    19:03 20.09.2026

  • 13 Крис

    10 1 Отговор
    С 10 процента одобрение смятай как ще оправи нещата,😂😭😀

    19:04 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Берлин падна!Мерц губи навсякъде

    19:15 20.09.2026

  • 17 Шмръц

    4 0 Отговор
    кратуноглавия и за бостанско плашило не става, най много да развесели гаргите.

    19:16 20.09.2026

  • 18 Дзак

    3 0 Отговор
    Какви реформи при подготовка за война.

    19:21 20.09.2026

  • 19 Немска мисирка

    2 0 Отговор
    Да, може и в Батман да се превърне Мерц..

    19:25 20.09.2026

  • 20 Верно ли бе

    4 0 Отговор
    Автора на статията нормален ли ? Мерц се проваля навсякъде , а автора бълнува ?

    19:33 20.09.2026

  • 21 Луд

    3 0 Отговор
    Ако си вържи сам въжето ще остане в историята с нещо хубаво иначе само с предателството и посигравката към изберателите си,

    19:34 20.09.2026

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