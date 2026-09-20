Мерц има шанс да се превърне в значим канцлер, но трябва да промени курса

Германският историк и член на ХДС Андреас Рьодер смята, че канцлерът Фридрих Мерц все още има шанс да се превърне в политически значима фигура в дългосрочен план, но само ако покаже по-решително лидерство и наложи по-дълбоки икономически и социални реформи. Това заявява Рьодер в интервю за WELT AM SONNTAG, публикувано в неделя.

По думите му Мерц се намира в „екзистенциална криза“, но тя не означава непременно край на канцлерството му. Рьодер твърди, че именно настоящият натиск може да се превърне във възможност, ако правителството предприеме по-съществени промени в пенсионната система, данъчната политика, енергетиката и условията за икономически растеж.

Историкът е критичен към сегашната коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Според него различията между двете политически сили ограничават възможностите за мащабни реформи. Рьодер дори допуска, че при блокиране на реформите Мерц би могъл да разглежда като вариант правителство на малцинството с променящи се парламентарни мнозинства. Това е негова политическа оценка, а не заявено намерение на канцлера или на федералното правителство.

Според Рьодер основният проблем пред ХДС е по-широк от личността на Мерц. Той смята, че партията трябва да изгради по-ясна собствена политическа линия и да постави в центъра намаляването на разходите за труд и енергия, ограничаването на бюрокрацията и стимулирането на икономическия растеж.

Коментарите идват в момент на силен политически натиск върху канцлера. На 20 септември се провеждат регионални избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се следят и като тест за позициите на ХДС. Reuters отбелязва, че Мерц е изправен пред вътрешнопартийни критики след отслабването на подкрепата за управляващите и силните резултати на AfD в последните регионални избори.

Последно проучване на YouGov, публикувано преди вота, показва, че 48% от анкетираните очакват Мерц да не остане канцлер до края на годината, докато 31% смятат, че ще запази поста си. Това е измерване на обществените очаквания, а не прогноза за действителното развитие на политическата ситуация.

Рьодер обаче не смята, че смяната на канцлера сама по себе си би решила проблемите на ХДС. Според него партията е изправена пред стратегически избор – да продължи с умерени промени или да предприеме по-ясна реформаторска политика, дори ако това увеличи напрежението с коалиционния партньор SPD.