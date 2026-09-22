Тръмп след срещата със Зленски: Мисля, че ще стигнем до сделка

Доналд Тръмп отново заяви, че очаква решение за прекратяване на войната в Украйна и допусна възможността за нова лична среща с руския президент Владимир Путин.
Изказванията му дойдоха в Ню Йорк, където американският президент участва в заседанията на Общото събрание на ООН и проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски. На този фон Вашингтон и Киев обсъждат и възможността Украйна да произвежда на своя територия американски системи за противоракетна отбрана Patriot.
Тръмп: Ще бъде намерено решение
След срещата си със Зеленски Тръмп заяви, че вярва в постигането на споразумение за прекратяване на войната.
„Мисля, че ще постигнат сделка“, каза американският президент, като добави, че не желае да разкрива предварително какви ще бъдат параметрите на евентуалното споразумение.
Тръмп посочи, че Вашингтон продължава да разговаря както с Киев, така и с Москва. Според него има основания да се очаква развитие по въпроса за прекратяването на войната.
Американският президент не представи нов конкретен план за уреждане на конфликта, нито съобщи за постигнато споразумение между Русия и Украйна.
Това е важно уточнение, тъй като дипломатическите позиции на двете страни продължават да се разминават по редица ключови въпроси, включително териториите, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения между Украйна и НАТО.
Нова среща с Путин остава възможна
Тръмп не изключи и нова лична среща с Владимир Путин.
Още в началото на септември американският президент заяви, че би могъл да организира нова среща с руския лидер, но предпочита тя да се проведе, когато има реална перспектива за сключване на мирно споразумение.
„Искам да го направя, когато сме готови за мирна сделка“, каза тогава Тръмп. Той допълни, че вярва, че войната в крайна сметка ще приключи.
Подходът на Тръмп предполага, че евентуална нова среща с Путин трябва да бъде част от по-широк дипломатически процес, а не просто поредна среща без конкретен резултат.
Засега обаче няма обявена дата за нова среща между двамата президенти.
Вашингтон и Киев обсъждат производство на Patriot
Паралелно с дипломатическите разговори Тръмп потвърди, че САЩ и Украйна обсъждат възможността за производство на американски системи Patriot.
Темата е особено важна за Киев, тъй като украинската противовъздушна отбрана е под постоянен натиск заради руските ракетни и дронови атаки.
Още през юли Тръмп обяви, че Вашингтон ще даде на Украйна лиценз за производство на прехващачи Patriot. Тогава американският президент заяви, че системата е отбранително оръжие и че Киев отдавна настоява за възможност да произвежда подобни ракети.
Украинският президент Володимир Зеленски впоследствие заяви, че политическо споразумение за лицензите за производство на прехващачи PAC-3 е било постигнато между двете страни.
Patriot като част от по-широка американско-украинска кооперация
Производството на Patriot в Украйна би представлявало значителна промяна в начина, по който Киев получава американска противоракетна техника.
Вместо да разчита изцяло на готови системи и ракети, доставяни от САЩ и съюзниците, Украйна би могла постепенно да изгради собствен производствен капацитет.
Това би имало значение и за дългосрочната устойчивост на украинската противовъздушна отбрана.
Зеленски вече заяви пред американски сенатори в Ню Йорк, че американските Patriot остават ключови за защитата на украинските градове и инфраструктура. По думите му Вашингтон и Киев трябва да работят заедно за увеличаване на способността на Украйна да защитава населението си от балистични ракети.
Войната продължава, докато се обсъжда мир
Оптимистичните оценки на Тръмп идват на фона на продължаващи руски и украински удари.
Само часове преди срещата на Тръмп и Зеленски руските сили нанесоха ракетни и дронови удари по няколко украински региона, при които според украинските власти са загинали най-малко петима души. Паралелно Киев съобщи за нови удари по руски петролни рафинерии.
Така дипломатическите сигнали за възможен пробив вървят едновременно с продължаващата военна ескалация.
Зеленски предложи прекратяване на украинските удари по руската енергийна инфраструктура при условие, че Москва спре атаките срещу украинската енергетика, критична инфраструктура и износа на храни.
Какво казва британският премиер
Британският премиер Анди Бърнъм също пристигна в Ню Йорк с акцент върху войната в Украйна и предстоящата си първа лична среща с Тръмп.
Преди срещата Бърнъм заяви, че очаква да намери „обща основа“ с американския президент. Той подчерта, че ще настоява за „справедлив и траен мир“ в Украйна и за по-голяма международна координация.
Още преди посещението си Бърнъм беше определил подкрепата за украинската противовъздушна отбрана като един от приоритетите си. Reuters съобщи, че британският премиер ще настоява за допълнителна помощ за Украйна, включително американски системи Patriot.
Това поставя Лондон в близка позиция с Вашингтон и Киев по въпроса за необходимостта Украйна да укрепи въздушната си отбрана, дори докато се водят разговори за евентуално прекратяване на войната.
Източници: Ройтерс, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНИЯ РАБРАЛ ЧЕ НЯМА ШАНС
21:22 22.09.2026
2 Ц А Р Путин
21:22 22.09.2026
3 Робот
21:23 22.09.2026
4 Хахахахаха
21:25 22.09.2026
5 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
21:27 22.09.2026
6 генерал от СБУ
21:27 22.09.2026
7 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
21:29 22.09.2026
8 Русия
21:30 22.09.2026
9 Когато Тръмп говори за сделка
21:32 22.09.2026
10 Няма по-големи продажници у нас
21:33 22.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 осраински
Международната химическа група Ineos реши да затвори три от заводите си в Англия поради високите цени на газа. Би Би Си съобщи това, позовавайки се на собственика на индустриалната група, британския бизнесмен Джим Ратклиф. Според него компанията е принудена да замрази някои от най-ефективните си производствени мощности в Европа.
Ратклиф обясни, че при настоящите цени на газа, които са дванадесет пъти по-високи от тези в САЩ и осем пъти по-високи от тези в Китай, британските компании просто не могат да се конкурират. Фабрики, разположени в Хъл, североизточна Англия, произвеждат суровини, използвани в производството на военни взривни вещества, дрехи, фармацевтични продукти, перилни препарати, строителни материали и козметика. Газът е ключов компонент от производствения процес
21:39 22.09.2026
13 Т Живков
21:40 22.09.2026
14 Хмм
21:42 22.09.2026
15 Град Козлодуй
Коментиран от #41
21:44 22.09.2026
16 Ами
Надеждни източници твърдят че се подготва
законопроект за забрана износа на горива от САЩ.
Коментиран от #30
21:46 22.09.2026
17 Атина Палада
Коментиран от #24
21:46 22.09.2026
18 Хмм
21:47 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #29, #37
22:01 22.09.2026
24 Ха ха ха
До коментар #17 от "Атина Палада":Бункерният карлик за една година напечати 1 трилион рублей.😂😅🤣
30 милиона долара на ден му струва тридневната операция,а крепостните викат че са по бедни от Папуа Нова Гвинея.65 % от тях не са виждали и чували за асфалт.😅
Коментиран от #32, #44
22:01 22.09.2026
25 Победа докрай
Коментиран от #28
22:04 22.09.2026
26 Бърнам
22:05 22.09.2026
27 Общи приказки
Коментиран от #31
22:07 22.09.2026
28 То проблема е обаче
До коментар #25 от "Победа докрай":Че газът се втечнява реално с нафта... хахахаха...
22:09 22.09.2026
29 Хахахахаха
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":Най - сигурното нещо е, че си страшно неграмотно човече, срам ме от такива като теб и не мога да разбера защо имаш самочувствие да пишеш коментари като си с основно образование
22:10 22.09.2026
30 така е
До коментар #16 от "Ами":и най-вероятно това ще се случи. Тогава ЕС, заедно с Урсулите, си отива до 2-3 месеца. Само който не следи активно случващото се в света не разбира пред каква катастрофа сме изправени.
Коментиран от #35, #38
22:10 22.09.2026
31 харесва ми
До коментар #27 от "Общи приказки":образа на преспективата за украинците, койти си описал. Право в целта!
Малка корекция (незначителна) - не мисля, че Украйна има много за даване, та 200 години е леко в повече, но 100 години ще робуват като нищо.
22:15 22.09.2026
32 Къв асфалт бе?
До коментар #24 от "Ха ха ха":Погледни България докаде стигна с кражбите от него? Разбиха павирани улици изкарали десетилетия без нито една дупка, но си павираха алеите из вилите и палатите! Изкараха плочките от тротоарите, наредиха си ги по двороввте! И навсякаде заляха с асфалт, който ремонтират на 4 месеца!
22:15 22.09.2026
33 Зеления път
22:23 22.09.2026
34 Смешник
22:23 22.09.2026
35 Чиниш ми се
До коментар #30 от "така е":Стабилен минедчия.Твая Мама ли те научи?
22:24 22.09.2026
36 Ай ситир бре
22:25 22.09.2026
37 а нас за шо?
До коментар #23 от "Т.КОЛЕВ":е израз, определщ в 90% жизнената философия на украинците.
Въпросите, които задаваш, всъщност за наркоманчето, което реши да повоюва 2022, воден от господарите си. Тогава предложението не включваше загуба на територии, а повече права на самоуправление на Донбас, гарантиране на правата на рускоговорящите (нещо, което ЕС би следвало най-силно да брани, ако вярва действително в правата на човека, но явно тия права са само параван за изнудване) и намаляване на украинската армия до приемлив обем. Днес, както си отбелязал, украинците могат да се питат защо загубиха милиони млади хора. Обаче, докато печелиха, не се питаха. Този въпрос ще им дойде в главите, когато и ако Путин ги остави на студ и тъмно през зимата.
Иначе, отговора е в банковите сметки на европейския елит и корумпетата в Киев. Войната е мръсен бизнес, но огромен бизнес.
22:28 22.09.2026
38 Ква катастрофа уйчооо
До коментар #30 от "така е":Ромите дето с години мед си брахме сега стана напрау сребро а утре ще е злато ... бакъра баце хвърчи като руски дрон у Бай Конур хвърчи
22:29 22.09.2026
39 Сделката с кървавия бандеровски режим
22:29 22.09.2026
40 Много ме дразни това
22:33 22.09.2026
41 Мойта" глава" от три дена
До коментар #15 от "Град Козлодуй":Не я намирам.. Сетих се.... Вгъзъти Е... ОЩЕ......
22:34 22.09.2026
42 Павел Судоплатов, генерал лейтенант
22:36 22.09.2026
43 Къв асфалт бе?
22:38 22.09.2026
44 Атина Палада
До коментар #24 от "Ха ха ха":През последната зима в Русия някъде из далечният им Изток когато наваля много сняг,имаше хиляди клипчета в нета от местни там ,снимали...Ами нашата София е ц.иг.анско гето спрямо далечният Изток в РФ...До тук спирам за провинцията на РФ! А столицата им Москва....нито една европейска столица не се и доближава до Москва...даже и кирливото ви Монако не може да се доближи до Москва..
Коментиран от #46, #51, #52
22:38 22.09.2026
45 Гренландия
Плюс това Дончо слага
ръка и на редките метали Това е удар по Китай.
22:38 22.09.2026
46 Ицо
До коментар #44 от "Атина Палада":Ръгна ли си скоро в чофката?
22:40 22.09.2026
47 пропуснаха
Явно Дончо му е набил канчето и е излязал да дава пресконференцията. Кадрите показваха отчаяния наркоман, стоящ като провинил се ученик, докато даскала чете наказанието му.
Коментиран от #49
22:41 22.09.2026
48 ИЛИЯ ТОПУРА
ФАНАТ ЗА ТОПУРА ..
22:42 22.09.2026
49 ПОДОБНО НА БОТОКСА
До коментар #47 от "пропуснаха":ДЕТО ВИКА СПАСИХА НА НЕРАБОТЕЩИЯТ КОМПЮТЪР:))
22:45 22.09.2026
50 Оправете си заглавието
22:46 22.09.2026
51 😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #44 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22:46 22.09.2026
52 най-важното
До коментар #44 от "Атина Палада":Москва шокира западняците, че е останала, може би една от малкото, действително европейски столици.
Гетата от имигранти, разплули се по централните улици на други, известни в миналото столици - там ги няма.
22:47 22.09.2026