Такаичи поиска реформа на Съвета за сигурност на ООН

Японският премиер Санае Такаичи използва участието си в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, за да постави акцент върху реформата на Съвета за сигурност, отношенията със Северна Корея и укрепването на съюза със Съединените щати.

Такаичи заяви, че настоящата международна система трябва да бъде адаптирана към реалностите на XXI век. Япония настоява за реформа на Съвета за сигурност и за по-голямо представителство на държавите, които в момента нямат постоянно място в него.

Темата е сред приоритетите на японското правителство. Токио от години подкрепя разширяването на Съвета за сигурност, включително с постоянно място за Япония.

Готовност за диалог с Пхенян

Друг основен акцент в позицията на японския премиер е Северна Корея.

Такаичи заяви, че е готова да води диалог с Пхенян, за да бъдат изградени „плодотворни отношения“ между двете страни. В същото време тя подчерта, че развитието на севернокорейските ядрени и ракетни способности представлява сериозна заплаха за Япония и региона.

Позицията на Токио идва след поредните ракетни изпитания на Северна Корея. Япония, САЩ и Южна Корея продължават да координират действията си по въпроса и настояват Пхенян да прекрати разработването на ядрени и ракетни технологии, забранени от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Япония едновременно настоява за запазване на международния натиск върху Северна Корея и оставя отворена възможността за директни дипломатически контакти.

Сред особено чувствителните за Токио въпроси е съдбата на японски граждани, отвлечени от Северна Корея. Токио продължава да настоява за изясняване на съдбата им и за връщането на отвлечените японци.

Среща с Тръмп и укрепване на съюза

В Ню Йорк японският премиер проведе среща с американския президент Доналд Тръмп. Двамата потвърдиха значението на съюза между двете страни и обсъдиха сигурността в Индо-Тихоокеанския регион.

Такаичи и Тръмп са се договорили да укрепват възпиращия потенциал на японско-американския съюз. Това включва по-тясно военно сътрудничество и координация в отговор на променящата се среда за сигурност в региона.

Сред обсъжданите теми са били Китай, икономическата сигурност, полупроводниците, изкуственият интелект и критично важните минерали.

За Токио отношенията с Вашингтон имат ключово значение не само за отбраната, но и за икономическата сигурност. Япония работи за укрепване на веригите за доставки и намаляване на зависимостта си от отделни държави при стратегически суровини и технологии.

Китай остава важен фактор

Срещата между Тръмп и Такаичи се проведе в момент на засилено внимание към отношенията между Вашингтон и Пекин.

Япония има силни икономически връзки с Китай, но същевременно изразява сериозни опасения относно регионалната сигурност. Токио следи внимателно развитието около Тайван, китайската военна активност и сигурността на морските комуникации в Източнокитайско и Южнокитайско море.

Предстоящите контакти между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин допълнително увеличават значението на координацията между Вашингтон и Токио.

Япония засилва отбранителните си способности

На фона на променящата се среда за сигурност японското правителство продължава да увеличава отбранителните си способности.

Токио обръща особено внимание на развитието на безпилотни системи, противоракетната отбрана, киберсигурността и възможностите за действие при продължителен конфликт.

Източници: Ройтерс, Министерство на външните работи на Япония, Кабинет на министър-председателя на Япония