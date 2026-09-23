Иран постави условия за Ормузкия проток

Ормузкият проток остава една от ключовите точки в конфликта между САЩ и Иран, докато дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия продължават в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Иранската страна заяви, че е готова да възстанови свободното корабоплаване през протока, но поставя условия пред Съединените щати. Според ирански представители Вашингтон трябва да прекрати морската блокада, да върне замразените ирански активи и да спре бойните действия по всички фронтове, включително в Ливан.

По-рано високопоставен ирански представител заяви пред Reuters, че Техеран би могъл да отвори отново протока в рамките на седмица, ако САЩ намалят военния натиск и вдигнат блокадата на иранските пристанища. Иранската страна същевременно е предала чрез посредници предложение за прекратяване на конфликта.

Уиткофф: Консултациите с Иран са успешни

На този фон специалният пратеник на американския президент Стив Уиткофф определи проведените в Ню Йорк консултации с Иран чрез посредници като успешни.

По думите му американската страна е участвала в продължителни разговори с иранската делегация, като посредници са предавали позициите между двете страни. Уиткофф заяви, че кръгът от разговори е приключил с надежда за конструктивно развитие и че посредниците ще продължат работата.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че вижда предпоставки за постигане на договорености с Иран. Според него на срещите са били представени редица идеи за излизане от кризата.

Засега обаче няма обявено окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран. Основните разногласия остават свързани с военните действия, ядрената програма на Иран, санкциите и режима на корабоплаване през Ормуз.

Франция предлага международен механизъм за сигурност

Паралелно с американско-иранските контакти Франция работи по проект за резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да създаде международен механизъм за гарантиране на свободата на корабоплаването през Ормуз.

Париж обсъжда инициативата със САЩ и други партньори. Според френски дипломатически източници идеята е да се гарантира безопасността на търговското корабоплаване и достъпът до енергийните пазари, без международната мисия да бъде представяна като офанзивна операция срещу Иран.

Френският президент Еманюел Макрон вече заяви, че Париж търси дипломатически решения, които биха позволили на повече контейнеровози и петролни танкери да преминават през протока дори преди да бъде постигнато цялостно политическо споразумение.

Това е особено важно за Европа, тъй като всяко продължително ограничаване на движението през Ормуз оказва натиск върху световните доставки на петрол и други енергийни ресурси.

Взрив край Кешм

На фона на дипломатическите контакти иранската агенция IRNA съобщи за взрив в близост до остров Кешм, разположен в Ормузкия проток.

Причината за експлозията и последиците от нея засега не са изяснени. Поради липсата на потвърдена информация не е ясно дали става въпрос за военен удар, инцидент или друга причина.

Кешм е стратегически разположен остров в непосредствена близост до Ормузкия проток и вече е бил засегнат от действия в рамките на настоящия конфликт.

Източници: АП, ИРНА, Елисейски дворец