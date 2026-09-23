Полша иска военна база "Форт Тръмп", Захарова препоръча хапчета на Сикорски

Полша продължава да настоява за по-силно и постоянно американско военно присъствие на своя територия на фона на войната в Украйна и напрежението по източния фланг на НАТО.

Президентът Карол Навроцки заяви в кулоарите на Общото събрание на ООН, че очаква Съединените щати окончателно да одобрят плановете за създаване на постоянна американска военна база в Полша. По думите му, ако проектът бъде реализиран, той трябва да носи името „Форт Тръмп“.

Навроцки изрази надежда базата да бъде завършена преди края на мандата на американския президент Доналд Тръмп през 2029 г. Според полския президент остават административни и финансови въпроси, които трябва да бъдат решени.

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В момента в Полша на ротационен принцип са разположени около 10 000 американски военнослужещи. Варшава е заявявала готовност да приеме и част от американските сили, които евентуално могат да бъдат изтеглени от Германия.

Варшава увеличава разходите за отбрана

Полша е сред държавите от НАТО, които отделят най-голям дял от ресурсите си за отбрана. След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. страната ускори програмите си за превъоръжаване и разширяване на въоръжените сили.

Варшава разглежда американското военно присъствие като важен елемент от възпирането и сигурността по източния фланг на Алианса.

Навроцки заяви, че Полша се намира в „епицентъра“ на хибридната война и че руските действия и провокации са свързани с устойчивостта на НАТО. Тези оценки са част от аргументите на полското ръководство за запазване и разширяване на американското военно присъствие в страната.

Сикорски: Полша трябва да бъде готова

На този фон министърът на външните работи Радослав Сикорски също говори за необходимостта от подготовка на населението за евентуални извънредни ситуации.

В интервю за полското издание Fakt той разказа, че е проверил къде се намират убежищата и е подготвил запаси от ориз и домашно сладко. Сикорски заяви, че гражданите трябва да познават основните правила за действие при извънредни ситуации.

По думите му никой не може да знае дали и кога би възникнал пряк военен конфликт между Русия и страна от НАТО. Той подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и че Полша не желае подобен конфликт, но трябва да разполага с необходимата готовност за възпиране.

Сикорски вече предизвика реакция в Москва с изявленията си, че в случай на руска атака срещу Полша НАТО би разполагало със значително превъзходство във въздуха.

Захарова атакува Сикорски

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на изказванията на полския външен министър.

В поредица от коментари тя обвини Сикорски в антируска риторика и му препоръча да приема невролептици, след като полският министър говори публично за подготовка за евентуална война.

Репликата на Захарова представлява политическа атака срещу Сикорски и не е медицинска оценка. Руски представители през последните седмици многократно критикуват полските изявления за необходимостта от засилване на отбраната и присъствието на НАТО в региона.

Напрежението между Варшава и Москва остава високо

Отношенията между Полша и Русия са сред най-напрегнатите в Европа след началото на пълномащабната война в Украйна.

Варшава е един от най-активните поддръжници на Киев и настоява за силен източен фланг на НАТО. Москва от своя страна определя разширяването на военната инфраструктура на Алианса в близост до руските граници като заплаха за собствената си сигурност.

На този фон идеята за постоянна американска база в Полша има значение не само за двустранните отношения между Варшава и Вашингтон, но и за цялостната архитектура на сигурността в Източна Европа.

Дали проектът ще бъде реализиран в окончателния му вид зависи от решенията на американската администрация и от оставащите финансови и административни въпроси. Междувременно полското правителство продължава да поставя отбраната и съюза със САЩ сред основните си приоритети.

Източници: Украинска правда, ТАСС