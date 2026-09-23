Тайфунът в Япония взе девет жертви, има ранени и разрушения

Най-малко девет души са загинали в Япония вследствие на мощния тайфун, който премина през страната, съобщават японските власти.

Бурята донесе проливни валежи и силни ветрове, предизвиквайки наводнения и свлачища в редица райони. Има повредени жилищни сгради и инфраструктура, а спасителните екипи продължават да разчистват засегнатите места и да оказват помощ на пострадалите.

Още новини от Украйна

Особено тежко е положението в районите около Токио. На места високите количества валежи доведоха до покачване на нивата на реките и повишиха опасността от нови свлачища.

Властите предупредиха населението да бъде изключително внимателно, тъй като дори след отдалечаването на тайфуна почвата остава силно наситена с вода. Това създава риск от нови свлачища и наводнения.

На места беше нарушено движението на влаковете и други транспортни услуги, а хиляди домакинства останаха временно без електричество.

Спасителните служби продължават работа в засегнатите райони. Очаква се оценката на щетите да продължи и през следващите дни, като властите не изключват промяна на броя на жертвите.

Източници: Ройтерс, NHK, Японска метеорологична агенция