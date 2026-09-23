Лавров пристигна в Ню Йорк за сесията на ООН

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Ню Йорк за участие в седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В рамките на визитата му е предвидена среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Според предварително обявения график разговорът е насрочен за 16:00 часа българско време.

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Срещата е един от най-важните дипломатически контакти между Москва и Вашингтон на фона на продължаващите усилия за намиране на изход от войната в Украйна. Очаква се конфликтът да бъде сред основните теми, макар че двамата дипломати вероятно ще обсъдят и други въпроси от двустранните отношения и международния дневен ред.

Украйна ще бъде във фокуса

Разговорът се провежда непосредствено след срещата на американския президент Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание.

Зеленски заяви след разговорите, че двамата са обсъдили възможността за взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти. Киев е готов да спре атаките по руска енергийна инфраструктура, ако Москва предприеме същата стъпка.

Тръмп от своя страна заяви, че смята, че войната може да приключи по-скоро, отколкото мнозина очакват. Американската администрация продължава да настоява за дипломатическо решение, докато Русия и Украйна все още не са постигнали договореност за устойчиво прекратяване на огъня.

На този фон разговорът между Лавров и Рубио придобива допълнително значение. Американският държавен секретар ще разговаря директно с представителя на Москва непосредствено след срещата на Тръмп със Зеленски.

Москва представя своята позиция

От Москва беше потвърдено предварително, че срещата е планирана за 23 септември. Лавров се очаква да представи руската позиция по международния дневен ред и да обсъди с Рубио виждането на Вашингтон за ситуацията около Украйна.

Москва заявява, че остава готова за дипломатически контакти със Съединените щати, като същевременно подчертава необходимостта от равнопоставен диалог.

Предстоящият разговор е поредният пряк контакт между Лавров и Рубио. Двамата вече са провеждали срещи в рамките на дипломатическите контакти между Русия и САЩ.

Какво може да последва

Основният въпрос е дали разговорът ще остане на ниво обмен на позиции или ще създаде основа за следващи контакти между Вашингтон и Москва.

Рубио заяви, че войната в Украйна в крайна сметка трябва да приключи чрез преговори, а не с военна победа на една от страните. Москва от своя страна продължава да настоява за собствените си условия за евентуално уреждане на конфликта.

Възможността за енергийно примирие също може да бъде сред темите, обсъдени между двамата дипломати. Идеята беше поставена от Зеленски по време на разговора му с Тръмп и предвижда взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Лавров с натоварена програма в ООН

Освен срещата с Рубио руският външен министър има планирани множество двустранни и многостранни контакти в Ню Йорк.

Основният момент от участието на Лавров в Общото събрание ще бъде неговото изказване от трибуната на ООН на 26 септември. Очаква се той да представи руските позиции по основните международни конфликти и по бъдещето на международната система.

Засега няма предварително обявени подробности за конкретни договорености, които Вашингтон и Москва очакват от днешната среща. Разговорът обаче се провежда в момент, когато дипломатическите усилия около войната в Украйна отново се активизират и Вашингтон поддържа паралелни контакти както с Киев, така и с Москва.

Източници: ООН, ТАРС, Госдепартамент на САЩ