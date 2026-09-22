Тръмп към Путин: Сложи край на войната.

Тръмп направи изявлението във вторник, 22 септември, при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, където започна общият политически дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
На въпрос на журналисти какво е посланието му към Путин американският президент отговори, че руският лидер трябва да „сложи край на войната“. Изказването идва на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари и на подновените дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.
Нов дипломатически опит
Изявлението на Тръмп идва в момент на засилена дипломатическа активност около войната в Украйна.
Американският президент е в Ню Йорк за срещи с редица световни лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски. Двамата трябва да обсъдят войната, възможностите за деескалация и ситуацията около украинската енергийна инфраструктура.
През последните дни отново се обсъжда възможността Русия и Украйна да ограничат ударите срещу енергийни обекти. Идеята за подобно споразумение беше поставена на масата на фона на опасенията за предстоящия зимен сезон и състоянието на украинската енергийна система.
Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че е обсъждал с Тръмп възможността за мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна.
Войната продължава
Посланието на Тръмп към Путин идва в ден, когато бойните действия продължават.
През нощта срещу 22 септември руски ракетни и дронови атаки са засегнали няколко украински региона, като има загинали и ранени. В същото време Украйна е нанесла удар по руска петролна рафинерия в Самарска област.
Така дипломатическите усилия вървят паралелно с продължаващите атаки по въздух и инфраструктура.
Тръмп и Путин вече разговаряха
Изявлението на американския президент е част от по-широките му опити да насърчи Москва и Киев към прекратяване на бойните действия.
В началото на септември Тръмп разговаря по телефона с Путин. Според Кремъл тогава американският президент е подчертал желанието си войната да приключи възможно най-скоро, като е свързал това и с възможността за възстановяване на отношенията между САЩ и Русия.
Въпросът сега е дали новият публичен призив на Тръмп ще бъде последван от конкретни дипломатически стъпки.
Засега бойните действия продължават, а срещите в Ню Йорк се провеждат на фона на една от най-интензивните дипломатически седмици за годината.
Източници: Украинская правда, Европейская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Путин към Тръмп : Сложи край на войната.
18:14 22.09.2026
2 Путин
18:14 22.09.2026
3 Глупости е да говори с луд
Защо още не са го освидетялствали
18:14 22.09.2026
4 Васалният данък е американски облигации
18:15 22.09.2026
5 ай честито
Коментиран от #8
18:15 22.09.2026
6 Путин
18:15 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само питам
До коментар #5 от "ай честито":Путин?
Коментиран от #10
18:17 22.09.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Ама стееее!
18:18 22.09.2026
10 божа работа е
До коментар #8 от "Само питам":Според местната преса, колона от черен гъст дим се издига от страната на военната база.
18:20 22.09.2026
11 МакедонецЪТ
Коментиран от #13
18:20 22.09.2026
12 Баламата
18:20 22.09.2026
13 МакедонецЪТ
До коментар #11 от "МакедонецЪТ":Масата на преговори в България!
Коментиран от #61
18:20 22.09.2026
14 Гиди договори за индианци
Коментиран от #16
18:21 22.09.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ТАКА ЧЕ ВИНАГИ МОГАТ ДА ОТИДАТ СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ В КРЕМЪЛ :)
Коментиран от #20, #23
18:22 22.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Артилерист
18:23 22.09.2026
18 ДА БЕ ДА
Коментиран от #21
18:23 22.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Него го спукаха от бомбене
18:24 22.09.2026
20 Соломон
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Със бисквитки ли го подпалиха тоя Майдан. И това какво касае или засяга Тусъ
Коментиран от #33
18:24 22.09.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "ДА БЕ ДА":Тоя "кукуригу" дава оръжия за избиване на путинисти.
18:25 22.09.2026
22 Путин
Коментиран от #26
18:25 22.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Що.путин не спря американците за Майдана.
Коментиран от #24, #50
18:26 22.09.2026
24 Соломон
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защото не харесвал бисквитки
Коментиран от #27
18:27 22.09.2026
25 Том
Коментиран от #46
18:27 22.09.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Путин":Ша бомбят Путин както си искат
Той ша суха супата май.
Коментиран от #29
18:27 22.09.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Соломон":Да е харесвал бисквитки
Сега го бомбят на поразия
18:28 22.09.2026
28 Абе..
18:29 22.09.2026
29 Цеко
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Много руска смрадт измре от американски Много нещо.
18:32 22.09.2026
30 Вова
18:33 22.09.2026
31 Абе
Коментиран от #34
18:34 22.09.2026
32 дрон
18:34 22.09.2026
33 С пари го подпалиха
До коментар #20 от "Соломон":5 милиарда долара, възможно и повече.
Купиха ръководството на държавата.
Коментиран от #40
18:35 22.09.2026
34 Виждал съм
До коментар #31 от "Абе":жена с путин !
18:35 22.09.2026
35 Бикът от Шри Ланка
18:36 22.09.2026
36 Хи их хи
Коментиран от #42, #44
18:38 22.09.2026
37 ПУТИН САМ ГО КАЗА
ЩЕ ГО ПОВЕСЯТ....
Така че КРЕПОСТНАТА ИЗМЕТ
ДА СЕ ГОТВИ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ.
18:39 22.09.2026
38 Кирил
18:40 22.09.2026
39 Путин
Коментиран от #41
18:40 22.09.2026
40 Соломон
До коментар #33 от "С пари го подпалиха":Как така са подкупили ръководството като главния виновник и подчинените му избягаха в Москва. И какво касае Майдана Русия че тя нападна Украйна. По това време 95 процента от населението си общуваше на руски. Украинска парламент прие че страната няма да участва във никакви военни блокове. А базата в Крим бе отдадена на Русия до 2042г
18:41 22.09.2026
41 Гледа чушки
До коментар #39 от "Путин":Нема Уиндоус.
Коментиран от #49
18:43 22.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ц А Р Путин
18:44 22.09.2026
44 кутевче
До коментар #36 от "Хи их хи":Нали избрахте Радко?
Коментиран от #73
18:44 22.09.2026
45 Соломон
До коментар #42 от "АЛО ИЗДУХАНЯК":600 рубли е литъра да ти го доставят на адрес
18:45 22.09.2026
46 Ц А Р Путин
До коментар #25 от "Том":Търси мишката и бягай да играете
18:45 22.09.2026
47 В Анкоридж
18:45 22.09.2026
48 Д ЕБИЛ Христов
18:46 22.09.2026
49 Има,има
До коментар #41 от "Гледа чушки":пиратски!
18:47 22.09.2026
50 Путин
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сорос ми заповяда да съм пр ст.
Коментиран от #52
18:47 22.09.2026
51 Междувременно
Коментиран от #53, #58
18:47 22.09.2026
52 Ц А Р Путин
До коментар #50 от "Путин":Нормално ,да слушаш Сорос си е своего рода простащина
18:48 22.09.2026
53 Сериозни
До коментар #51 от "Междувременно":като Ким и Фицо!
18:49 22.09.2026
54 Ганчев
18:49 22.09.2026
55 Боруна Лом
18:54 22.09.2026
56 Къде го
18:54 22.09.2026
57 КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА
ЗАЕСЕНЯ СЕ!
Коментиран от #60, #66
18:54 22.09.2026
58 МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #51 от "Междувременно":СЕРИОЗНИТЕ ХОРА
СЕ СМЕЯТ НА КОМПЮТЪРНАТА . ГРАМОТНОСТ
НА ДЪРТИЯ СМАХНАТ ПУТИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДА ВИКАШ СПАСИБА
НА НЕРАБОТЕЩ КРАДЕН УИНДОУС
НАИСТИНА Е ГОЛЯМО
СЕРИОЗНО ПОСТИЖЕНИЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:54 22.09.2026
59 Абсурдистан
Коментиран от #64
18:55 22.09.2026
60 ПУТИН
До коментар #57 от "КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА":16 ПЪТИ ДАВА КРАЕН СРОК
НА ГЕРАСИМОВ
ДА ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС.
МАЙ ДОГОДИНА ОЩЕ НЯКОЛКО КРАЙНИ
СРОКА ЩЕ ИМА.
18:56 22.09.2026
61 Боруна Лом
До коментар #13 от "МакедонецЪТ":ПОНЕ Е БОГАТА,ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ
18:56 22.09.2026
62 А , кой ще сложи край
Коментиран от #65
18:56 22.09.2026
63 Е.С.
Коментиран от #67
18:56 22.09.2026
64 24 часа
До коментар #59 от "Абсурдистан":кога Витков и Къшнер бяха в Москва!
18:57 22.09.2026
65 Пазешкиян
До коментар #62 от "А , кой ще сложи край":е в САЩ!Веднага при Мадуро!
18:58 22.09.2026
66 И превзети
До коментар #57 от "КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА":2 села !
18:59 22.09.2026
67 Соломон
До коментар #63 от "Е.С.":Защо войната я започна оня дето ходи на токчета
19:00 22.09.2026
68 ООН
19:00 22.09.2026
69 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЧЕ ВЧЕРА БЕШЕ МНОГО ПАМЕТНА
ДАТА ЗА ВСИЧКИ ПУТЕРСТИ.
ТОЧНО ПРЕДИ 4 ГОДИНИ
БЕШЕ ПЪРВАТА МАСОВА МОБИЛИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНА ОТ ПУТИН.
ХАХАХАХА
А КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
НЕЩО ТОТАЛНО СЕ ОБЪРКА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СЕГА ЧАКАМЕ НОВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
ВСЕ ПАК КРЕПОСТНИТЕ
ГЛАСУВАХА ЗА ВОЙНАТА .
19:03 22.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Уейн Гретци
19:22 22.09.2026
72 Този
19:26 22.09.2026
73 Хи их хи
До коментар #44 от "кутевче":Всъщност никога не съм гласувал! Но на някои от вас ви трябва враг, опонент или какъвто и да е там, за да си избивате комплексите. Това е диагноза, но като си голям мераклия-жълтите павета, революция и тем подобни! И пак нищо няма да зависи от вас!
19:33 22.09.2026