Тръмп към Путин: Сложи край на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи кратко и директно послание към руския президент Владимир Путин: да сложи край на войната в Украйна.

Тръмп направи изявлението във вторник, 22 септември, при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, където започна общият политически дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

На въпрос на журналисти какво е посланието му към Путин американският президент отговори, че руският лидер трябва да „сложи край на войната“. Изказването идва на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари и на подновените дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

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Нов дипломатически опит

Изявлението на Тръмп идва в момент на засилена дипломатическа активност около войната в Украйна.

Американският президент е в Ню Йорк за срещи с редица световни лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски. Двамата трябва да обсъдят войната, възможностите за деескалация и ситуацията около украинската енергийна инфраструктура.

През последните дни отново се обсъжда възможността Русия и Украйна да ограничат ударите срещу енергийни обекти. Идеята за подобно споразумение беше поставена на масата на фона на опасенията за предстоящия зимен сезон и състоянието на украинската енергийна система.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че е обсъждал с Тръмп възможността за мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна.

Войната продължава

Посланието на Тръмп към Путин идва в ден, когато бойните действия продължават.

През нощта срещу 22 септември руски ракетни и дронови атаки са засегнали няколко украински региона, като има загинали и ранени. В същото време Украйна е нанесла удар по руска петролна рафинерия в Самарска област.

Така дипломатическите усилия вървят паралелно с продължаващите атаки по въздух и инфраструктура.

Тръмп и Путин вече разговаряха

Изявлението на американския президент е част от по-широките му опити да насърчи Москва и Киев към прекратяване на бойните действия.

В началото на септември Тръмп разговаря по телефона с Путин. Според Кремъл тогава американският президент е подчертал желанието си войната да приключи възможно най-скоро, като е свързал това и с възможността за възстановяване на отношенията между САЩ и Русия.

Въпросът сега е дали новият публичен призив на Тръмп ще бъде последван от конкретни дипломатически стъпки.

Засега бойните действия продължават, а срещите в Ню Йорк се провеждат на фона на една от най-интензивните дипломатически седмици за годината.

Източници: Украинская правда, Европейская правда