Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп към Путин: Сложи край на войната
  Тема: Украйна

Тръмп към Путин: Сложи край на войната

22 Септември, 2026 18:09, обновена 22 Септември, 2026 18:36 2 264 73

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • общо събрание на оон-
  • ню йорк

Американският президент отправи призива в Ню Йорк преди срещата си с Володимир Зеленски.

Тръмп към Путин: Сложи край на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи кратко и директно послание към руския президент Владимир Путин: да сложи край на войната в Украйна.

Тръмп направи изявлението във вторник, 22 септември, при пристигането си в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк, където започна общият политически дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

На въпрос на журналисти какво е посланието му към Путин американският президент отговори, че руският лидер трябва да „сложи край на войната“. Изказването идва на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари и на подновените дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

Още новини от Украйна

Нов дипломатически опит

Изявлението на Тръмп идва в момент на засилена дипломатическа активност около войната в Украйна.

Американският президент е в Ню Йорк за срещи с редица световни лидери, сред които и украинският президент Володимир Зеленски. Двамата трябва да обсъдят войната, възможностите за деескалация и ситуацията около украинската енергийна инфраструктура.

През последните дни отново се обсъжда възможността Русия и Украйна да ограничат ударите срещу енергийни обекти. Идеята за подобно споразумение беше поставена на масата на фона на опасенията за предстоящия зимен сезон и състоянието на украинската енергийна система.

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че е обсъждал с Тръмп възможността за мораториум върху ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна.

Войната продължава

Посланието на Тръмп към Путин идва в ден, когато бойните действия продължават.

През нощта срещу 22 септември руски ракетни и дронови атаки са засегнали няколко украински региона, като има загинали и ранени. В същото време Украйна е нанесла удар по руска петролна рафинерия в Самарска област.

Така дипломатическите усилия вървят паралелно с продължаващите атаки по въздух и инфраструктура.

Тръмп и Путин вече разговаряха

Изявлението на американския президент е част от по-широките му опити да насърчи Москва и Киев към прекратяване на бойните действия.

В началото на септември Тръмп разговаря по телефона с Путин. Според Кремъл тогава американският президент е подчертал желанието си войната да приключи възможно най-скоро, като е свързал това и с възможността за възстановяване на отношенията между САЩ и Русия.

Въпросът сега е дали новият публичен призив на Тръмп ще бъде последван от конкретни дипломатически стъпки.

Засега бойните действия продължават, а срещите в Ню Йорк се провеждат на фона на една от най-интензивните дипломатически седмици за годината.

Източници: Украинская правда, Европейская правда


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    71 5 Отговор
    Тръмп към Путин: Сложи край на войната.


    Путин към Тръмп : Сложи край на войната.

    18:14 22.09.2026

  • 2 Путин

    44 6 Отговор
    Нямаш проблем 🤣

    18:14 22.09.2026

  • 3 Глупости е да говори с луд

    48 11 Отговор
    Зелю е луд
    Защо още не са го освидетялствали

    18:14 22.09.2026

  • 4 Васалният данък е американски облигации

    7 13 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на ореловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    18:15 22.09.2026

  • 5 ай честито

    28 12 Отговор
    Разби се изтребител F-16 на ВВС на САЩ в западна Германия.

    Коментиран от #8

    18:15 22.09.2026

  • 6 Путин

    22 7 Отговор
    Край с една атомна бомба.

    18:15 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само питам

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "ай честито":

    Путин?

    Коментиран от #10

    18:17 22.09.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    30 7 Отговор
    Ееее, бива ли така бе! Таман Зели печели войната и вие....
    Ама стееее!

    18:18 22.09.2026

  • 10 божа работа е

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Според местната преса, колона от черен гъст дим се издига от страната на военната база.

    18:20 22.09.2026

  • 11 МакедонецЪТ

    1 8 Отговор
    На масата за преговори, веднага!

    Коментиран от #13

    18:20 22.09.2026

  • 12 Баламата

    3 2 Отговор
    Винпрома губи контрола,над производството на ракия.

    18:20 22.09.2026

  • 13 МакедонецЪТ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "МакедонецЪТ":

    Масата на преговори в България!

    Коментиран от #61

    18:20 22.09.2026

  • 14 Гиди договори за индианци

    25 2 Отговор
    То е като с Иран, седнеш ли на масата за преговори, свалиш ли оръжието, спреш ли огънят, те веднага събират сили и те атакуват. Ако си силен, те отслабват с обещания за мир. Надделяваш ли, веднага те баламосват за спиране на огънят

    Коментиран от #16

    18:21 22.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 5 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ПОДПАЛИХА МАЙДАНА
    .....
    ТАКА ЧЕ ВИНАГИ МОГАТ ДА ОТИДАТ СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ В КРЕМЪЛ :)

    Коментиран от #20, #23

    18:22 22.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Артилерист

    24 6 Отговор
    Путин вероятно е отговорил, че на фронта са към края, но с денацификацията ще имат още малко работа...

    18:23 22.09.2026

  • 18 ДА БЕ ДА

    13 5 Отговор
    ТЕБЕ ЩЕ ТЕ ПИТА НЕКОЙ. КУКУРИГУ

    Коментиран от #21

    18:23 22.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 16 Отговор
    Как Путин да сложи край на войната
    Него го спукаха от бомбене

    18:24 22.09.2026

  • 20 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Със бисквитки ли го подпалиха тоя Майдан. И това какво касае или засяга Тусъ

    Коментиран от #33

    18:24 22.09.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 5 Отговор

    До коментар #18 от "ДА БЕ ДА":

    Тоя "кукуригу" дава оръжия за избиване на путинисти.

    18:25 22.09.2026

  • 22 Путин

    14 6 Отговор
    Ще правя каквото си искам, ще стане на моето, духайте супата

    Коментиран от #26

    18:25 22.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Що.путин не спря американците за Майдана.

    Коментиран от #24, #50

    18:26 22.09.2026

  • 24 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Защото не харесвал бисквитки

    Коментиран от #27

    18:27 22.09.2026

  • 25 Том

    10 11 Отговор
    Айде рублоидиотите пак налазиха сайта вместо да ровят в кофите за боклук

    Коментиран от #46

    18:27 22.09.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 14 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Ша бомбят Путин както си искат
    Той ша суха супата май.

    Коментиран от #29

    18:27 22.09.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Да е харесвал бисквитки
    Сега го бомбят на поразия

    18:28 22.09.2026

  • 28 Абе..

    11 5 Отговор
    Работа май е друга ама докато не се излъже ....... Украйна неколкократно е атакувала търговски кораби, свързани с американски компании, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред Fox News часове преди срещата на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Ню Йорк и въпросът трябва да бъде решен.

    18:29 22.09.2026

  • 29 Цеко

    8 12 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Много руска смрадт измре от американски Много нещо.

    18:32 22.09.2026

  • 30 Вова

    8 10 Отговор
    Ще ме обесят!

    18:33 22.09.2026

  • 31 Абе

    8 11 Отговор
    Някой виждал ли е путин с жена?

    Коментиран от #34

    18:34 22.09.2026

  • 32 дрон

    7 12 Отговор
    Дреме му на путлер ,че ще затрие още 1-2 милиона мужици.

    18:34 22.09.2026

  • 33 С пари го подпалиха

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    5 милиарда долара, възможно и повече.
    Купиха ръководството на държавата.

    Коментиран от #40

    18:35 22.09.2026

  • 34 Виждал съм

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе":

    жена с путин !

    18:35 22.09.2026

  • 35 Бикът от Шри Ланка

    9 11 Отговор
    а така Дончо,тури му го на жужето у Д-то

    18:36 22.09.2026

  • 36 Хи их хи

    10 6 Отговор
    "Ден по-рано Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над петролно-преработвателния си сектор...". В Русия А98-0,77 евро, дизел от 0,86 до 0,88 евро. При нас как е?

    Коментиран от #42, #44

    18:38 22.09.2026

  • 37 ПУТИН САМ ГО КАЗА

    8 7 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА

    ЩЕ ГО ПОВЕСЯТ....

    Така че КРЕПОСТНАТА ИЗМЕТ

    ДА СЕ ГОТВИ ЗА МОБИЛИЗАЦИЯ.

    18:39 22.09.2026

  • 38 Кирил

    6 5 Отговор
    Как да сложи край , оплел се е като пате в калчища... Пета година превзема Мала Токмачка... неговите ще го обесят

    18:40 22.09.2026

  • 39 Путин

    5 2 Отговор
    гледа ООН он лайн!

    Коментиран от #41

    18:40 22.09.2026

  • 40 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "С пари го подпалиха":

    Как така са подкупили ръководството като главния виновник и подчинените му избягаха в Москва. И какво касае Майдана Русия че тя нападна Украйна. По това време 95 процента от населението си общуваше на руски. Украинска парламент прие че страната няма да участва във никакви военни блокове. А базата в Крим бе отдадена на Русия до 2042г

    18:41 22.09.2026

  • 41 Гледа чушки

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Путин":

    Нема Уиндоус.

    Коментиран от #49

    18:43 22.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ц А Р Путин

    5 4 Отговор
    1000 поста имаш в социалните мрежи и 10 от тях са че си победил Иран,е как да те слушам сериозно бе Меланийчо ?😄😄

    18:44 22.09.2026

  • 44 кутевче

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хи их хи":

    Нали избрахте Радко?

    Коментиран от #73

    18:44 22.09.2026

  • 45 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "АЛО ИЗДУХАНЯК":

    600 рубли е литъра да ти го доставят на адрес

    18:45 22.09.2026

  • 46 Ц А Р Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Том":

    Търси мишката и бягай да играете

    18:45 22.09.2026

  • 47 В Анкоридж

    4 2 Отговор
    Тръмп разгневен крещял-Джей подай ми стика за голф....

    18:45 22.09.2026

  • 48 Д ЕБИЛ Христов

    5 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:46 22.09.2026

  • 49 Има,има

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гледа чушки":

    пиратски!

    18:47 22.09.2026

  • 50 Путин

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сорос ми заповяда да съм пр ст.

    Коментиран от #52

    18:47 22.09.2026

  • 51 Междувременно

    7 4 Отговор
    Сериозните хора слушат какво казва Путин , за да си сверят часовника за политиката ,а Тръмп го слушат да му се смеят на глупостите

    Коментиран от #53, #58

    18:47 22.09.2026

  • 52 Ц А Р Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Путин":

    Нормално ,да слушаш Сорос си е своего рода простащина

    18:48 22.09.2026

  • 53 Сериозни

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Междувременно":

    като Ким и Фицо!

    18:49 22.09.2026

  • 54 Ганчев

    5 4 Отговор
    Някой хора не е трябвало да се раждат.И тоя и ботокса.

    18:49 22.09.2026

  • 55 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    И ПУТИН СЕ ПОЧЕША СЪС СРЕДНИЯТ ПРЪСТ ПО .ЪЗООО

    18:54 22.09.2026

  • 56 Къде го

    0 0 Отговор
    е видял Путин?

    18:54 22.09.2026

  • 57 КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА

    4 3 Отговор
    ЗА РУСКИЯТ ПРОЛЕТНО-ЛЕТЕН НАСТУП?
    ЗАЕСЕНЯ СЕ!

    Коментиран от #60, #66

    18:54 22.09.2026

  • 58 МЕЖДУВРЕМЕННО

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Междувременно":

    СЕРИОЗНИТЕ ХОРА

    СЕ СМЕЯТ НА КОМПЮТЪРНАТА . ГРАМОТНОСТ
    НА ДЪРТИЯ СМАХНАТ ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДА ВИКАШ СПАСИБА
    НА НЕРАБОТЕЩ КРАДЕН УИНДОУС

    НАИСТИНА Е ГОЛЯМО

    СЕРИОЗНО ПОСТИЖЕНИЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:54 22.09.2026

  • 59 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Клоунът да каже какво стана с онези 24 часа? Обикновен лъжец!

    Коментиран от #64

    18:55 22.09.2026

  • 60 ПУТИН

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА":

    16 ПЪТИ ДАВА КРАЕН СРОК
    НА ГЕРАСИМОВ
    ДА ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС.

    МАЙ ДОГОДИНА ОЩЕ НЯКОЛКО КРАЙНИ
    СРОКА ЩЕ ИМА.

    18:56 22.09.2026

  • 61 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "МакедонецЪТ":

    ПОНЕ Е БОГАТА,ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ

    18:56 22.09.2026

  • 62 А , кой ще сложи край

    5 1 Отговор
    на войната с Иран, моля ?

    Коментиран от #65

    18:56 22.09.2026

  • 63 Е.С.

    5 3 Отговор
    Защо не го каже на зеления наркоман?!

    Коментиран от #67

    18:56 22.09.2026

  • 64 24 часа

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Абсурдистан":

    кога Витков и Къшнер бяха в Москва!

    18:57 22.09.2026

  • 65 Пазешкиян

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "А , кой ще сложи край":

    е в САЩ!Веднага при Мадуро!

    18:58 22.09.2026

  • 66 И превзети

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "КЪДЕ МИ Е СТАТИЯТА":

    2 села !

    18:59 22.09.2026

  • 67 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "Е.С.":

    Защо войната я започна оня дето ходи на токчета

    19:00 22.09.2026

  • 68 ООН

    2 1 Отговор
    ще пусне ли Путин на голям екран,като в ЮАР?

    19:00 22.09.2026

  • 69 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 3 Отговор
    ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ
    ЧЕ ВЧЕРА БЕШЕ МНОГО ПАМЕТНА
    ДАТА ЗА ВСИЧКИ ПУТЕРСТИ.

    ТОЧНО ПРЕДИ 4 ГОДИНИ
    БЕШЕ ПЪРВАТА МАСОВА МОБИЛИЗАЦИЯ
    ПРОВЕДЕНА ОТ ПУТИН.

    ХАХАХАХА

    А КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
    НЕЩО ТОТАЛНО СЕ ОБЪРКА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    СЕГА ЧАКАМЕ НОВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
    ВСЕ ПАК КРЕПОСТНИТЕ
    ГЛАСУВАХА ЗА ВОЙНАТА .

    19:03 22.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Уейн Гретци

    1 0 Отговор
    Удар със стик!

    19:22 22.09.2026

  • 72 Този

    1 1 Отговор
    тип го мислех за символ на промяна, на накакъв вид разведряване ,а той се оказа по зле и от байдън ,супер неадекватен лицемер и циник

    19:26 22.09.2026

  • 73 Хи их хи

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "кутевче":

    Всъщност никога не съм гласувал! Но на някои от вас ви трябва враг, опонент или какъвто и да е там, за да си избивате комплексите. Това е диагноза, но като си голям мераклия-жълтите павета, революция и тем подобни! И пак нищо няма да зависи от вас!

    19:33 22.09.2026