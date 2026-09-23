Сделка или не? Иска ли семейството на Доналд Тръмп да купи "Лукойл"?

Милиардерът Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни лица от Персийския залив, свързани със семейството на Тръмп, за да участва в търга за международните активи на руския петролен гигант "Лукойл".
Това писа вестник "Файненшъл таймс".
В консорциума на Боули участват Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на ОАЕ.
Включено е и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.
Групата на Боули все още не е финализирала сделка с "Лукойл". Хора, запознати с въпроса, заявиха, че предложението ѝ е в напреднала фаза, но не е ясно до каква степен са стигнали преговорите между страните.
Въпросните активи включват рафинерии на "Лукойл" в България и Румъния, както и 45-процентен дял в рафинерията "Зеландия" (Zeeland) в Нидерландия.
Те включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голям портфейл от рафинерии в Европа.
Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.
"Лукойл" предложи да продаде активите, след като през октомври САЩ наложиха санкции срещу компанията и контролираният от Кремъл неин конкурент "Роснефт" в опит да тласне Русия към мирно споразумение с Украйна.
"Лукойл" получи и прие предложение за изкупуване от международния търговец на суровини Gunvor, като ключовите условия бяха съгласувани между страните.
Сделката обаче не беше одобрена от Министерството на финансите на САЩ.
В края на януари 2026 г. "Лукойл" сключи споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на LUKOIL International GmbH. Договорът очаква одобрение от страна на OFAC.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелания
08:39 23.09.2026
2 българина
Коментиран от #12
08:41 23.09.2026
3 Улиии
08:41 23.09.2026
4 Стоп
Коментиран от #7, #17
08:41 23.09.2026
5 Линда
08:42 23.09.2026
6 Бойк Б
08:42 23.09.2026
7 ЕС е зависима
До коментар #4 от "Стоп":Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.
Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.
Коментиран от #14
08:44 23.09.2026
8 ПРЕДАДОХ СЕ РАЗКРИ СЕ
08:45 23.09.2026
9 ГЛЕДАЙ ТИ
08:50 23.09.2026
10 Безпристрастен
Коментиран от #13
09:01 23.09.2026
11 скарлет
09:05 23.09.2026
12 Преклонени главици
До коментар #2 от "българина":долар не ги сече..
09:07 23.09.2026
13 Много я разбираш петролната политика!
До коментар #10 от "Безпристрастен":Колко големи активи ще спечели Русия общо- 5-6 млрд. долара, за двете рафинерии, ще стигнат на Путин за 10 дни война!
Второ- при толкова много катарски и ОАЕ инвеститори, ЛУКойл ще работи баш па с руски нефт?! Как ли не!
Трето- ЕС наложи пълно ембарго на руския нефт, танкерен и тръбопроводен и ЛУКойл отдавна не работи с него. Продажбата с нищо няма да промени това.
Четвърто- самите САЩ наложиха ембарго на руските танкери и тръби.
Да не говорим, че петролопроводът Дружба през Украйна отдавна не работи.
Тия розови сънища, дето ги разправш , са мокри! Хахаха!
Коментиран от #27
09:15 23.09.2026
14 Зеленясали
До коментар #7 от "ЕС е зависима":Да живее Зелената сделка и Зеленски😂🤣🤣🤣
09:17 23.09.2026
15 Сега разбрахте ли
Защо ще гласувате с машинки , за да може Йотова = Радев да стане президент?
Раьбрахте ли кои са хората на Рижавото в България?
Нищо не трябва да пречи на Тръмп.
09:18 23.09.2026
16 Завладее ли ЛУКойл
Президентката и премиерът са негови.
Боко, Шиши и Кокора са негови.
Вие си гласувайте за тях с машинки!
Машинките са за всеки случай- да не би стадото да се усети как го работят и да трябва резултатът да се наглася.
Коментиран от #23
09:22 23.09.2026
17 Калоян
До коментар #4 от "Стоп":Не е ли по- добре Румко да го продаде на ,, семейството " и да получи пощипване по бузката , така мечтано от Бокошиши?
За чий му е ,,народен интерес" като ще си получи свой? ( Коментарът е ирония )
09:22 23.09.2026
18 Елелементарно
Седесарското правило: "СТАНИ ДА СЕДНА" !
09:24 23.09.2026
19 АГЕНТ КРАСНОВ
ЗАТОВА ЛИ ПАК СЕ СБЛИЖИХА С
БУНКЕРНАТА ГНИДА?
СЛЕД СВАТБАТА НА СИНЪТ МУ ПЛАТЕНА ОТ
ПУТИН
СЕГА ПУТИН ЩЕ МУ НАПРАВИ ОЩЕ
ЕДИН ПОДАРЪК .на РИЖАВИЯ .
МАЙ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА
БЕЗ ТРЪМП
ПУТИН НЕ МОЖЕ ДА ГО ОПРАВИ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
09:25 23.09.2026
20 ванс
09:36 23.09.2026
21 гочето
09:37 23.09.2026
22 Тръмпича
09:41 23.09.2026
23 Мнение
До коментар #16 от "Завладее ли ЛУКойл":Ами тя Българията и сега е завладяна. Смяната на собствеността едва ли има някакво значение за обикновения българин.
09:52 23.09.2026
24 бай Иван
09:53 23.09.2026
25 Да или Не
Когато петролът е около 100 долара, горивата са скъпи, инфлационният натиск е сериозен и геополитическият риск е огромен, нефтените активи изглеждат изключително ценни. Но точно тук е опасността — да не купуваш бъдещето по цената на днешната криза.
Това ми напомня един добре познат сюжет от бизнеса и киното: компания получава огромно предимство, защото има политическа подкрепа, договори и достъп до държавни или общински системи. Докато „нейните хора“ са на власт, всичко изглежда като машина за пари. Идват избори, властта се сменя, договорите изчезват и изведнъж прекрасният бизнес модел вече не изглежда толкова прекрасен.
Именно затова за мен аргументът „имаме подкрепата на Тръмп“ не е достатъчна инвестиционна теза. Един президентски мандат има край. След две години политическата среда може вече да изглежда различно, а след следващи избори — още повече.
Добрата инвестиция трябва да остава добра и без политически чадър.
Днешната висока цена на петрола също не е задължително нормалната му дългосрочна цена. Част от нея идва от войни, санкции, нарушени доставки и транспортен риск. Ако тези фактори отслабнат и повече петрол отново излезе свободно на пазара, цената може да се промени много бързо.
Затова истинският въпрос не е само „Кой ще купи Лукойл?“, а НА КАКВА ЦЕНА ще го купи.
Ако международни активи за десетки милиарди бъдат придобити с огромна санкционна отстъп
09:54 23.09.2026
26 Да или Не
Докато днес обсъждаме петрол за 100 долара, CATL, BYD и останалата китайска батерийна индустрия инвестират огромни средства в следващото поколение съхранение на енергия.
Натриево-йонните батерии вече не са само лабораторен експеримент. CATL преминава към промишлено производство на Naxtra, а технологията вече се насочва към автомобили, тежкотоварни приложения и огромни стационарни системи за съхранение на електроенергия.
BYD също развива натриево-йонни технологии, включително за мащабно стационарно съхранение.
Защо това е важно?
Защото натрият е изключително разпространен и евтин ресурс. Не премахва необходимостта от литиеви батерии и няма утре да замени целия петролен сектор. Но ако цената на съхранението на електричество продължи да пада, икономиката постепенно започва да се променя.
По-евтини електромобили.
По-евтино съхранение към соларни и вятърни централи.
По-големи батерийни паркове.
Електрификация на градски транспорт, доставки и част от тежкотоварния транспорт.
Все по-малка зависимост на транспорта от бензин и дизел.
Това няма да стане за една или две години. Но нефтена компания или рафинерия не се купува с хоризонт две години. Купува се с хоризонт десетилетия.
И точно затова, когато оценяваме международните активи на „Лукойл“, трябва да зададем още един въпрос:
Каква ще бъде стойността на тези рафинерии и петролни активи през 2035 или 204
09:58 23.09.2026
27 До 13
До коментар #13 от "Много я разбираш петролната политика!":Бъдещето ще покаже: Но имаме аналог,с предложението пак на щатско лоби,да закупят и възстановят взривеният СП-2.Защо ли? Щяха да внасят газ от Персийския залив, според теб? Бизнеса,когато става въпрос за милиардни обороти годишно,няма нито цвят,нито политически граници.Днес има санкции,утре го лапват и санкциите се изпаряват.
10:07 23.09.2026