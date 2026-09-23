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Сделка или не? Иска ли семейството на Доналд Тръмп да купи "Лукойл"?

Сделка или не? Иска ли семейството на Доналд Тръмп да купи "Лукойл"?

23 Септември, 2026 08:36 2 080 27

  • лукойл-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • петрол

"Лукойл" предложи да продаде активите, след като през октомври САЩ наложиха санкции срещу компанията и контролираният от Кремъл неин конкурент "Роснефт" в опит да тласне Русия към мирно споразумение с Украйна

Сделка или не? Иска ли семейството на Доналд Тръмп да купи "Лукойл"? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Милиардерът Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни лица от Персийския залив, свързани със семейството на Тръмп, за да участва в търга за международните активи на руския петролен гигант "Лукойл".

Това писа вестник "Файненшъл таймс".

В консорциума на Боули участват Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на ОАЕ.

Включено е и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.

Групата на Боули все още не е финализирала сделка с "Лукойл". Хора, запознати с въпроса, заявиха, че предложението ѝ е в напреднала фаза, но не е ясно до каква степен са стигнали преговорите между страните.

Въпросните активи включват рафинерии на "Лукойл" в България и Румъния, както и 45-процентен дял в рафинерията "Зеландия" (Zeeland) в Нидерландия.

Те включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голям портфейл от рафинерии в Европа.

Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

"Лукойл" предложи да продаде активите, след като през октомври САЩ наложиха санкции срещу компанията и контролираният от Кремъл неин конкурент "Роснефт" в опит да тласне Русия към мирно споразумение с Украйна.

"Лукойл" получи и прие предложение за изкупуване от международния търговец на суровини Gunvor, като ключовите условия бяха съгласувани между страните.

Сделката обаче не беше одобрена от Министерството на финансите на САЩ.

В края на януари 2026 г. "Лукойл" сключи споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на LUKOIL International GmbH. Договорът очаква одобрение от страна на OFAC.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мелания

    11 0 Отговор
    Те и на Лукойл маркучите, меки...

    08:39 23.09.2026

  • 2 българина

    40 1 Отговор
    целия европейски бизнес е на тезгяха и сащ сиреч уолстриит, с фалшивите си пари изкупувят всичко! борсата трябва да бъде унищожена , за да се кротне светът

    Коментиран от #12

    08:41 23.09.2026

  • 3 Улиии

    8 0 Отговор
    Как ме изненада

    08:41 23.09.2026

  • 4 Стоп

    45 3 Отговор
    Лукойл трябва да се одържави на 100% и да се използва за ползите и целите на българската държава. Всякакви руски и американски както и други интереси ощетяващи държавата и българските интереси трябва да бъдат пресечени.

    Коментиран от #7, #17

    08:41 23.09.2026

  • 5 Линда

    16 2 Отговор
    Мелания да се ожени за Медведев , А Зеленски за Кабаева. И любовта ще победи

    08:42 23.09.2026

  • 6 Бойк Б

    19 1 Отговор
    Не случайно чаках 2 часа във фоайето на хотела Тръмп младши да му го поднеса на тепсия и от тогава това предложение не му излиза от главата.Има ефект не съм в Магнитски въпреки данните и доказателствата.

    08:42 23.09.2026

  • 7 ЕС е зависима

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стоп":

    Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.

    Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.

    Коментиран от #14

    08:44 23.09.2026

  • 8 ПРЕДАДОХ СЕ РАЗКРИ СЕ

    19 1 Отговор
    Той не е президент за народа си а за лични облаги е там. Войни прави петрол заграбва Гренландия си взе и всичко за себе си и егото си. пълни завършени Мърди.

    08:45 23.09.2026

  • 9 ГЛЕДАЙ ТИ

    15 1 Отговор
    Почва да става ясно защо наложиха 386 санкции на Русия.

    08:50 23.09.2026

  • 10 Безпристрастен

    16 3 Отговор
    Сделката ще се осъществи,със сигурност.Русия ще си прибере огромни финансови активи, щатите ( без значение Тръмп,или друго лоби) ще получат огромен брой реални активи,в цяла Европа.С което ще се превърнат в непреодолим фактор за горивата в Европа.От вноса на петрол,до бензиностанцията.Печеливши са само те- щатите и Русия.Руснака пак ще си продава петрола ,но на щатската Лукойл,и то- в много по големи обеми ( много по изгодно като логистика и цена за щатите) ,а акушерки кайчета,ще забравят да налагат санкции,защото големия батко,ще им счупи ръцете.Цялата бухалка ще е отнесе оффф чият потребител в Европа - да забрави за евтини ,поносими цени на горивата.

    Коментиран от #13

    09:01 23.09.2026

  • 11 скарлет

    8 1 Отговор
    на фокус Гренландия 🐧🐧🐧 персите му разказаха играта 😂😂😂

    09:05 23.09.2026

  • 12 Преклонени главици

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "българина":

    долар не ги сече..

    09:07 23.09.2026

  • 13 Много я разбираш петролната политика!

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Безпристрастен":

    Колко големи активи ще спечели Русия общо- 5-6 млрд. долара, за двете рафинерии, ще стигнат на Путин за 10 дни война!

    Второ- при толкова много катарски и ОАЕ инвеститори, ЛУКойл ще работи баш па с руски нефт?! Как ли не!

    Трето- ЕС наложи пълно ембарго на руския нефт, танкерен и тръбопроводен и ЛУКойл отдавна не работи с него. Продажбата с нищо няма да промени това.

    Четвърто- самите САЩ наложиха ембарго на руските танкери и тръби.
    Да не говорим, че петролопроводът Дружба през Украйна отдавна не работи.

    Тия розови сънища, дето ги разправш , са мокри! Хахаха!

    Коментиран от #27

    09:15 23.09.2026

  • 14 Зеленясали

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЕС е зависима":

    Да живее Зелената сделка и Зеленски😂🤣🤣🤣

    09:17 23.09.2026

  • 15 Сега разбрахте ли

    4 5 Отговор
    защо Радев спечели изборите, защо бяха театралните протести на ППДБ, БОЕЦ и прочие, защо Боко и Шишо скоропостижно сдадоха властта на Радев?

    Защо ще гласувате с машинки , за да може Йотова = Радев да стане президент?

    Раьбрахте ли кои са хората на Рижавото в България?

    Нищо не трябва да пречи на Тръмп.

    09:18 23.09.2026

  • 16 Завладее ли ЛУКойл

    7 0 Отговор
    Тръмп завладява България!

    Президентката и премиерът са негови.
    Боко, Шиши и Кокора са негови.

    Вие си гласувайте за тях с машинки!
    Машинките са за всеки случай- да не би стадото да се усети как го работят и да трябва резултатът да се наглася.

    Коментиран от #23

    09:22 23.09.2026

  • 17 Калоян

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стоп":

    Не е ли по- добре Румко да го продаде на ,, семейството " и да получи пощипване по бузката , така мечтано от Бокошиши?
    За чий му е ,,народен интерес" като ще си получи свой? ( Коментарът е ирония )

    09:22 23.09.2026

  • 18 Елелементарно

    6 0 Отговор
    Я, каква била работата - лаком г@з!
    Седесарското правило: "СТАНИ ДА СЕДНА" !

    09:24 23.09.2026

  • 19 АГЕНТ КРАСНОВ

    1 5 Отговор
    ПАК ИСКА ДА ЯДЕ ОТ БАНИЦАТА.

    ЗАТОВА ЛИ ПАК СЕ СБЛИЖИХА С

    БУНКЕРНАТА ГНИДА?

    СЛЕД СВАТБАТА НА СИНЪТ МУ ПЛАТЕНА ОТ
    ПУТИН
    СЕГА ПУТИН ЩЕ МУ НАПРАВИ ОЩЕ
    ЕДИН ПОДАРЪК .на РИЖАВИЯ .

    МАЙ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА
    БЕЗ ТРЪМП
    ПУТИН НЕ МОЖЕ ДА ГО ОПРАВИ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    09:25 23.09.2026

  • 20 ванс

    2 0 Отговор
    иска, ама евтино

    09:36 23.09.2026

  • 21 гочето

    7 0 Отговор
    изкупиха света тея еврейски кътъри

    09:37 23.09.2026

  • 22 Тръмпича

    7 0 Отговор
    Печатаме долари и купуваме всичко. Скоро ще сте роби.

    09:41 23.09.2026

  • 23 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Завладее ли ЛУКойл":

    Ами тя Българията и сега е завладяна. Смяната на собствеността едва ли има някакво значение за обикновения българин.

    09:52 23.09.2026

  • 24 бай Иван

    0 0 Отговор
    А не бе? Той президент ли е или лукова глава? Всичко кое може да се гети , се гепи? Тука няма приятели а бизнес .

    09:53 23.09.2026

  • 25 Да или Не

    0 0 Отговор
    Аз бих гледал на тази сделка преди всичко като инвеститор, а не политически.

    Когато петролът е около 100 долара, горивата са скъпи, инфлационният натиск е сериозен и геополитическият риск е огромен, нефтените активи изглеждат изключително ценни. Но точно тук е опасността — да не купуваш бъдещето по цената на днешната криза.

    Това ми напомня един добре познат сюжет от бизнеса и киното: компания получава огромно предимство, защото има политическа подкрепа, договори и достъп до държавни или общински системи. Докато „нейните хора“ са на власт, всичко изглежда като машина за пари. Идват избори, властта се сменя, договорите изчезват и изведнъж прекрасният бизнес модел вече не изглежда толкова прекрасен.

    Именно затова за мен аргументът „имаме подкрепата на Тръмп“ не е достатъчна инвестиционна теза. Един президентски мандат има край. След две години политическата среда може вече да изглежда различно, а след следващи избори — още повече.

    Добрата инвестиция трябва да остава добра и без политически чадър.

    Днешната висока цена на петрола също не е задължително нормалната му дългосрочна цена. Част от нея идва от войни, санкции, нарушени доставки и транспортен риск. Ако тези фактори отслабнат и повече петрол отново излезе свободно на пазара, цената може да се промени много бързо.

    Затова истинският въпрос не е само „Кой ще купи Лукойл?“, а НА КАКВА ЦЕНА ще го купи.

    Ако международни активи за десетки милиарди бъдат придобити с огромна санкционна отстъп

    09:54 23.09.2026

  • 26 Да или Не

    0 1 Отговор
    Но има и още един риск, който според мен се подценява — технологичният.

    Докато днес обсъждаме петрол за 100 долара, CATL, BYD и останалата китайска батерийна индустрия инвестират огромни средства в следващото поколение съхранение на енергия.

    Натриево-йонните батерии вече не са само лабораторен експеримент. CATL преминава към промишлено производство на Naxtra, а технологията вече се насочва към автомобили, тежкотоварни приложения и огромни стационарни системи за съхранение на електроенергия.

    BYD също развива натриево-йонни технологии, включително за мащабно стационарно съхранение.

    Защо това е важно?

    Защото натрият е изключително разпространен и евтин ресурс. Не премахва необходимостта от литиеви батерии и няма утре да замени целия петролен сектор. Но ако цената на съхранението на електричество продължи да пада, икономиката постепенно започва да се променя.

    По-евтини електромобили.

    По-евтино съхранение към соларни и вятърни централи.

    По-големи батерийни паркове.

    Електрификация на градски транспорт, доставки и част от тежкотоварния транспорт.

    Все по-малка зависимост на транспорта от бензин и дизел.

    Това няма да стане за една или две години. Но нефтена компания или рафинерия не се купува с хоризонт две години. Купува се с хоризонт десетилетия.

    И точно затова, когато оценяваме международните активи на „Лукойл“, трябва да зададем още един въпрос:

    Каква ще бъде стойността на тези рафинерии и петролни активи през 2035 или 204

    09:58 23.09.2026

  • 27 До 13

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Много я разбираш петролната политика!":

    Бъдещето ще покаже: Но имаме аналог,с предложението пак на щатско лоби,да закупят и възстановят взривеният СП-2.Защо ли? Щяха да внасят газ от Персийския залив, според теб? Бизнеса,когато става въпрос за милиардни обороти годишно,няма нито цвят,нито политически граници.Днес има санкции,утре го лапват и санкциите се изпаряват.

    10:07 23.09.2026