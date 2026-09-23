Сделка или не? Иска ли семейството на Доналд Тръмп да купи "Лукойл"?

Милиардерът Тод Боули си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни лица от Персийския залив, свързани със семейството на Тръмп, за да участва в търга за международните активи на руския петролен гигант "Лукойл".

Това писа вестник "Файненшъл таймс".

В консорциума на Боули участват Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на ОАЕ.

Включено е и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.

Групата на Боули все още не е финализирала сделка с "Лукойл". Хора, запознати с въпроса, заявиха, че предложението ѝ е в напреднала фаза, но не е ясно до каква степен са стигнали преговорите между страните.

Въпросните активи включват рафинерии на "Лукойл" в България и Румъния, както и 45-процентен дял в рафинерията "Зеландия" (Zeeland) в Нидерландия.

Те включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голям портфейл от рафинерии в Европа.

Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

"Лукойл" предложи да продаде активите, след като през октомври САЩ наложиха санкции срещу компанията и контролираният от Кремъл неин конкурент "Роснефт" в опит да тласне Русия към мирно споразумение с Украйна.

"Лукойл" получи и прие предложение за изкупуване от международния търговец на суровини Gunvor, като ключовите условия бяха съгласувани между страните.

Сделката обаче не беше одобрена от Министерството на финансите на САЩ.

В края на януари 2026 г. "Лукойл" сключи споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle за продажбата на LUKOIL International GmbH. Договорът очаква одобрение от страна на OFAC.