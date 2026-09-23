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Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен за отмяната на санкциите срещу Усманов и Фридман
  Тема: Украйна

Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен за отмяната на санкциите срещу Усманов и Фридман

23 Септември, 2026 08:06 1 755 35

  • урсула фон дер лaйен-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • санкции

Той обяви своята позиция по време на срещата си в Ню Йорк с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен за отмяната на санкциите срещу Усманов и Фридман - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Като "самоубийствено и контрапродуктивно" определи отпадането на санкциите от ЕС срещу олигарсите Алишер Усманов и Михаил Фридман президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той обяви своята позиция по време на срещата си в Ню Йорк с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"В момент, когато Русия нанася жестоки удари по нашия народ и дори сега, по време на Общото събрание, в много региони продължават въздушните тревоги заради дронове и балистични ракети, сигналите за отмяна на санкциите срещу отделни руски олигарси изглеждат самоубийствени и контрапродуктивни", написа в социалната мрежа Х Зеленски.

"Войните се завършват с решителност и сила, а не с снизходителност към приближените на агресора. Благодарен съм на Урсула за готовността ѝ да работи за включването на допълнителни руски имена в санкционните списъци на ЕС.

Именно такива стъпки ни приближават към справедлив мир и гарантирана сигурност", призова украинският президент.

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига също определи като позорно и неоправдано изключването на руските милиардери Михаил Фридман и Алишер Усманов от санкционните списъци на Европейския съюз.

"Москва празнува, защото получи това, към което се стремеше: усещане за безнаказаност, унижение на ЕС и раздор сред европейците", написа Сибига в X.

Той все пак предложи свой вариант за наказание на руските олигарси.

"Но все още има начин да се развали празненството в Москва. Призовавам всички държави-членки на ЕС незабавно да обявят въвеждането на свои национални санкции срещу тези две лица", — написа Сибига.

По-рано посланиците на държавите-членки на ЕС се споразумяха да изключат Фридман и Усманов от санкционните списъци, като в същото време удължиха с три години санкциите срещу 3 хиляди руски компании и физически лица.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Храни

    72 4 Отговор
    куче да те лае.

    Коментиран от #7

    08:08 23.09.2026

  • 2 Зелю

    58 3 Отговор
    Урсулапроста, азсъмпрост- разбираме се!

    08:08 23.09.2026

  • 3 Слуга на народа

    66 4 Отговор
    Зеленото не е научил основен урок - "Че злобна жена с власт не се критикува, особено публично". Сега ще пати и от "желаещите" и даже любимата му ЕманюелА няма да го спаси..

    Коментиран от #17

    08:11 23.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    80 3 Отговор
    Този н,а.г,лец се има за главен фактор в целият свят

    08:11 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Василеску

    65 3 Отговор
    След тази новина има само два изхода: или сменят Урсула, или махат Зеленски. И двата са добри за всички.

    Коментиран от #21

    08:15 23.09.2026

  • 7 ами

    52 2 Отговор

    До коментар #1 от "Храни":

    ха ха ха - за сега само ги лае ама като почне да ги хапе .....ако откажат да му дават пари...

    Коментиран от #27

    08:15 23.09.2026

  • 8 Няма ли шивач

    35 2 Отговор
    да им вземе размерите на този и тази ?

    08:22 23.09.2026

  • 9 точка

    34 3 Отговор
    Зеленски вече е приготвил пакет санкций срещу ЕСъто!!!!Това е предупрждение да внимава.

    08:25 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатанаил

    35 2 Отговор
    От трибуната на ООН ЗеленияНаркоман започна да раздава правосъдие!
    Неговите Десет минути слава, Изтичат!

    08:37 23.09.2026

  • 12 изборите да за руснаици и подобни

    20 2 Отговор
    За следващото назначение Зеленски ще бъде начело на ЕС вече официално.Ще цъфнем и вържем....

    08:37 23.09.2026

  • 13 Хи хи

    24 2 Отговор
    Зеленски трябва да наложи няколко пакета санкции на ЕС, и специално на урсула !!!

    08:37 23.09.2026

  • 14 Дилър

    22 2 Отговор
    Няма ли някоя комуна да го прибере този човечец доброволно и да го лекува?Ей ще останем без най-богатият си клиент.

    08:38 23.09.2026

  • 15 Нострадамус

    32 2 Отговор
    Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен!!!
    Урсулата си мълчи, защото Крадат заедно със ЗеленияНаркоман!

    08:39 23.09.2026

  • 16 Зеленски

    20 3 Отговор
    Дайте пари!Горивото за дронове стана много скъпо.

    08:39 23.09.2026

  • 17 @@@

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Слуга на народа":

    Нищо Няма да му се случи, драги,
    Защото Урсула и Зеленски Крадат заедно и тя се страхува от него!

    Коментиран от #35

    08:41 23.09.2026

  • 18 холдинг Зеля-Урси Корупшън

    17 2 Отговор
    Европиратски кодекс.Граби,кради с пълни шепи....

    08:47 23.09.2026

  • 19 нннн

    15 1 Отговор
    ,,Храни куче , да те лае."
    Тия са неблагодарни негодници.

    08:57 23.09.2026

  • 20 Янек Карлбах

    19 1 Отговор
    Тоя от снимката най-добре да го виснат в центъра на Киев, за да мирясат всички. Ако няма държава Украйна ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато!

    08:59 23.09.2026

  • 21 Чаушеску

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Василеску":

    Домнуле Василеску, а не може ли като мене?

    09:00 23.09.2026

  • 22 Зеленски

    7 1 Отговор
    Искам да бъда начело на ЕС.Ще се кандидатирам с асоциране като специалист ръководител.Няма да ми откажат.

    09:05 23.09.2026

  • 23 Тошо

    19 1 Отговор
    Един Зеленски- мярка за наглост.

    09:11 23.09.2026

  • 24 Анонимен

    15 1 Отговор
    На това му викат - храни куче да те лае,а конкретното куче даже и хапе.

    Коментиран от #26

    09:16 23.09.2026

  • 25 А бе

    12 1 Отговор
    Аман от тоя. Вече се оглеждам и в тоалетната да не ми се появи...

    09:23 23.09.2026

  • 26 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Ще лае докато имат полза от него, после набързо ще го приспят.

    09:31 23.09.2026

  • 27 Няма начин

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    Той вече няколко пъти им е дал, и сега не могат да му отказват на мераците... иначе горят , начело с Урсула и групата на мераклиите.. за не изпълнение на желанията му е сърдит.
    От корумпираните държави кадрите знаят как се прави !!!

    09:35 23.09.2026

  • 28 Офффф

    9 1 Отговор
    Да ходи да реве на курабийката.

    09:39 23.09.2026

  • 29 Нагъл тип

    15 2 Отговор
    Нагъл тип, не се спря. Тоя ще разсипе Европа. Американците го обучиха много добре. Само Биби не му се връзва.

    09:40 23.09.2026

  • 30 Урсулъ

    7 1 Отговор
    Нищо лично,просто бизнес.

    09:44 23.09.2026

  • 31 Пенчо

    4 1 Отговор
    този що не я уволни!?

    10:16 23.09.2026

  • 32 Гошо

    4 0 Отговор
    Я спрете оръжията на тоя актьор, да видим тогава как ще целува ръката на Путин.

    10:20 23.09.2026

  • 33 млад еврас

    3 0 Отговор
    Ми да се откаже да защитава европа ве, кво се пеняви.

    10:24 23.09.2026

  • 34 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Запорожсталь" - 17 атаки с тежките бухалки за месец, и Тутууу-- с 200 завинаги! Черен прокат,валцувана стомана и спец ламарина( автомобили) ,студен прокат,чугун,пресована стомана.Годишно производство -7,3 милона тона, предимно за износ към ЕС и трети страни.Да се възстанови ,отново и пусне в експлоатация изисква десетки години,плюс милиарди вложения.Но това директно удря и еврейските клиенти- производители.Цените на борсата на тон,ще нарастнат ,още през зимата с 49-50$ / тон.Разбира се ,има алтернатива - внос от Турция и Азия,но цените ще бъдат още по високи.Този мръ,шл ляк буквално унищожава поетапно цялата държава..Преди него , бяха една от най- развитите и благоденстващи държави ,от бившата СССР.Тръгнаха по акъла на ингилиза и се самоунищожиха.А всичко започна,когато тръгнаха да подарят на Отанчо,Крим и Севастопол.Е,коя държава ще позволи да и сложат цял барутен погреб до входа на жилището? От тръгна Мегдана,от там тръгна и СВО.

    10:30 23.09.2026

  • 35 Слуга на народа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "@@@":

    Изглежда не знаеш какво става, когато на зла 🐕-ка и падне пердето.. Блазе ти.

    10:40 23.09.2026

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