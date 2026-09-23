Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен за отмяната на санкциите срещу Усманов и Фридман

Като "самоубийствено и контрапродуктивно" определи отпадането на санкциите от ЕС срещу олигарсите Алишер Усманов и Михаил Фридман президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той обяви своята позиция по време на срещата си в Ню Йорк с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"В момент, когато Русия нанася жестоки удари по нашия народ и дори сега, по време на Общото събрание, в много региони продължават въздушните тревоги заради дронове и балистични ракети, сигналите за отмяна на санкциите срещу отделни руски олигарси изглеждат самоубийствени и контрапродуктивни", написа в социалната мрежа Х Зеленски.

"Войните се завършват с решителност и сила, а не с снизходителност към приближените на агресора. Благодарен съм на Урсула за готовността ѝ да работи за включването на допълнителни руски имена в санкционните списъци на ЕС.

Именно такива стъпки ни приближават към справедлив мир и гарантирана сигурност", призова украинският президент.

Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига също определи като позорно и неоправдано изключването на руските милиардери Михаил Фридман и Алишер Усманов от санкционните списъци на Европейския съюз.

"Москва празнува, защото получи това, към което се стремеше: усещане за безнаказаност, унижение на ЕС и раздор сред европейците", написа Сибига в X.

Той все пак предложи свой вариант за наказание на руските олигарси.

"Но все още има начин да се развали празненството в Москва. Призовавам всички държави-членки на ЕС незабавно да обявят въвеждането на свои национални санкции срещу тези две лица", — написа Сибига.

По-рано посланиците на държавите-членки на ЕС се споразумяха да изключат Фридман и Усманов от санкционните списъци, като в същото време удължиха с три години санкциите срещу 3 хиляди руски компании и физически лица.