Зеленски критикува Урсула фон дер Лайен за отмяната на санкциите срещу Усманов и Фридман

Като "самоубийствено и контрапродуктивно" определи отпадането на санкциите от ЕС срещу олигарсите Алишер Усманов и Михаил Фридман президентът на Украйна Володимир Зеленски. Той обяви своята позиция по време на срещата си в Ню Йорк с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"В момент, когато Русия нанася жестоки удари по нашия народ и дори сега, по време на Общото събрание, в много региони продължават въздушните тревоги заради дронове и балистични ракети, сигналите за отмяна на санкциите срещу отделни руски олигарси изглеждат самоубийствени и контрапродуктивни", написа в социалната мрежа Х Зеленски.
"Войните се завършват с решителност и сила, а не с снизходителност към приближените на агресора. Благодарен съм на Урсула за готовността ѝ да работи за включването на допълнителни руски имена в санкционните списъци на ЕС.
Именно такива стъпки ни приближават към справедлив мир и гарантирана сигурност", призова украинският президент.
Министърът на външните работи на Украйна Андрей Сибига също определи като позорно и неоправдано изключването на руските милиардери Михаил Фридман и Алишер Усманов от санкционните списъци на Европейския съюз.
"Москва празнува, защото получи това, към което се стремеше: усещане за безнаказаност, унижение на ЕС и раздор сред европейците", написа Сибига в X.
Той все пак предложи свой вариант за наказание на руските олигарси.
"Но все още има начин да се развали празненството в Москва. Призовавам всички държави-членки на ЕС незабавно да обявят въвеждането на свои национални санкции срещу тези две лица", — написа Сибига.
По-рано посланиците на държавите-членки на ЕС се споразумяха да изключат Фридман и Усманов от санкционните списъци, като в същото време удължиха с три години санкциите срещу 3 хиляди руски компании и физически лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Храни
Коментиран от #7
08:08 23.09.2026
2 Зелю
08:08 23.09.2026
3 Слуга на народа
Коментиран от #17
08:11 23.09.2026
4 Красимир Петров
08:11 23.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Василеску
Коментиран от #21
08:15 23.09.2026
7 ами
До коментар #1 от "Храни":ха ха ха - за сега само ги лае ама като почне да ги хапе .....ако откажат да му дават пари...
Коментиран от #27
08:15 23.09.2026
8 Няма ли шивач
08:22 23.09.2026
9 точка
08:25 23.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатанаил
Неговите Десет минути слава, Изтичат!
08:37 23.09.2026
12 изборите да за руснаици и подобни
08:37 23.09.2026
13 Хи хи
08:37 23.09.2026
14 Дилър
08:38 23.09.2026
15 Нострадамус
Урсулата си мълчи, защото Крадат заедно със ЗеленияНаркоман!
08:39 23.09.2026
16 Зеленски
08:39 23.09.2026
17 @@@
До коментар #3 от "Слуга на народа":Нищо Няма да му се случи, драги,
Защото Урсула и Зеленски Крадат заедно и тя се страхува от него!
Коментиран от #35
08:41 23.09.2026
18 холдинг Зеля-Урси Корупшън
08:47 23.09.2026
19 нннн
Тия са неблагодарни негодници.
08:57 23.09.2026
20 Янек Карлбах
08:59 23.09.2026
21 Чаушеску
До коментар #6 от "Василеску":Домнуле Василеску, а не може ли като мене?
09:00 23.09.2026
22 Зеленски
09:05 23.09.2026
23 Тошо
09:11 23.09.2026
24 Анонимен
Коментиран от #26
09:16 23.09.2026
25 А бе
09:23 23.09.2026
26 Ами
До коментар #24 от "Анонимен":Ще лае докато имат полза от него, после набързо ще го приспят.
09:31 23.09.2026
27 Няма начин
До коментар #7 от "ами":Той вече няколко пъти им е дал, и сега не могат да му отказват на мераците... иначе горят , начело с Урсула и групата на мераклиите.. за не изпълнение на желанията му е сърдит.
От корумпираните държави кадрите знаят как се прави !!!
09:35 23.09.2026
28 Офффф
09:39 23.09.2026
29 Нагъл тип
09:40 23.09.2026
30 Урсулъ
09:44 23.09.2026
31 Пенчо
10:16 23.09.2026
32 Гошо
10:20 23.09.2026
33 млад еврас
10:24 23.09.2026
34 Мухаа ха!
10:30 23.09.2026
35 Слуга на народа
До коментар #17 от "@@@":Изглежда не знаеш какво става, когато на зла 🐕-ка и падне пердето.. Блазе ти.
10:40 23.09.2026