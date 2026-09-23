САЩ ще имат две нови големи бази в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Вашингтон ще създаде две "големи" военни бази в Гренландия, предаде АП.

Едната ще е в южната част на острова в Нарсарсуак, а другата на източното крайбрежие в Местервиг.

Пентагонът ще може да разшири военно-въздушната си база "Питуфик". Тя е единствената действаща американска база на острова. Американските въоръжение сили, бойната авиация и флот получават широки правомощия за действия в района на острова.

"На никой противник на САЩ повече няма да бъде позволено да установи военно присъствие в Гренландия или да извършва чувствителни инвестиции там без нашето изрично писмено одобрение", заяви Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН.

Той добави, че Вашингтон "незабавно ще започне процеса по изграждане на мащабно военно присъствие на подходящи места".

Освен това американският президент потвърди, че това споразумение ще засили и сигурността на Европа, както и тази на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), като заяви, че НАТО сега е "по-силна от всякога".

Тръмп подписа в Ню Йорк тристранно споразумение за сигурност с датския министър-председател Мете Фредериксен и министър-председателя на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен с цел укрепване на сигурността в Гренландия, Арктика и региона на Северния Атлантик.

В изказването си по време на церемонията по подписването Нилсен подчерта важността на НАТО и мястото на Гренландия в рамките на западния алианс, като заяви, че блокът играе ключова роля за поддържането на регионалната сигурност. "Вашата сигурност е нашата сигурност, а нашата сигурност е вашата сигурност", каза Нилсен, като благодари на Тръмп за преговорите.

"Обичаме народа на Гренландия", заяви Тръмп след церемонията.

Гренландия има широко самоуправление в рамките на Кралство Дания, докато въпросите на отбраната и част от външната политика остават свързани с Копенхаген. Островът има нарастващо стратегическо значение за САЩ и НАТО заради местоположението си в Арктика и засилващото се военно и икономическо съперничество в региона.