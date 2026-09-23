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САЩ ще имат две нови големи бази в Гренландия

САЩ ще имат две нови големи бази в Гренландия

23 Септември, 2026 07:17 552 14

  • сащ-
  • дания-
  • гренландия-
  • мете фредериксен-
  • доналд тръмп

Едната ще е в южната част на острова в Нарсарсуак, а другата на източното крайбрежие в Местервиг

САЩ ще имат две нови големи бази в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Вашингтон ще създаде две "големи" военни бази в Гренландия, предаде АП.

Едната ще е в южната част на острова в Нарсарсуак, а другата на източното крайбрежие в Местервиг.

Пентагонът ще може да разшири военно-въздушната си база "Питуфик". Тя е единствената действаща американска база на острова. Американските въоръжение сили, бойната авиация и флот получават широки правомощия за действия в района на острова.

"На никой противник на САЩ повече няма да бъде позволено да установи военно присъствие в Гренландия или да извършва чувствителни инвестиции там без нашето изрично писмено одобрение", заяви Тръмп по време на речта си пред Общото събрание на ООН.

Той добави, че Вашингтон "незабавно ще започне процеса по изграждане на мащабно военно присъствие на подходящи места".

Освен това американският президент потвърди, че това споразумение ще засили и сигурността на Европа, както и тази на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), като заяви, че НАТО сега е "по-силна от всякога".

Тръмп подписа в Ню Йорк тристранно споразумение за сигурност с датския министър-председател Мете Фредериксен и министър-председателя на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен с цел укрепване на сигурността в Гренландия, Арктика и региона на Северния Атлантик.

В изказването си по време на церемонията по подписването Нилсен подчерта важността на НАТО и мястото на Гренландия в рамките на западния алианс, като заяви, че блокът играе ключова роля за поддържането на регионалната сигурност. "Вашата сигурност е нашата сигурност, а нашата сигурност е вашата сигурност", каза Нилсен, като благодари на Тръмп за преговорите.

"Обичаме народа на Гренландия", заяви Тръмп след церемонията.

Гренландия има широко самоуправление в рамките на Кралство Дания, докато въпросите на отбраната и част от външната политика остават свързани с Копенхаген. Островът има нарастващо стратегическо значение за САЩ и НАТО заради местоположението си в Арктика и засилващото се военно и икономическо съперничество в региона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилното е

    4 0 Отговор
    "САЩ ще имат нова голяма военна база - Гренландия"!

    07:19 23.09.2026

  • 2 Болни хора

    9 1 Отговор
    Терористично НАТО. А в ЕК са цървули

    07:23 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа

    0 8 Отговор
    Блатото наречено русия е под пълен прицел
    Мдаа

    Коментиран от #9

    07:36 23.09.2026

  • 6 А база на Луната и на Марс

    5 0 Отговор
    даже 2 кога? А? Едната да е в южната част на Лайнбарсуак, а другата на източното лунно крайбрежие

    07:36 23.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    3 5 Отговор
    Тръмп съвсем сериозно предупреди неотдавна както Дания и Гренландия,така и ЕС че ако САЩ не присъстват на Острова,то там ще влязат Русия и Китай по всевъзможни начини.Затова и Подписаният договор е от особена важност за сигурността на целия Колективен Запад.

    07:38 23.09.2026

  • 9 И кво ще стане мурджо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Като е "под прицел" ? А ти впрочем знаеш ли къде точно е Гренландия ?

    Коментиран от #12, #13

    07:40 23.09.2026

  • 10 Да.Добре

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Олеееее...":

    Еб.М.в.Г

    07:41 23.09.2026

  • 11 Васална Европа

    1 1 Отговор
    Пак гащи свали. Обаче с гордост ... хахаха

    07:42 23.09.2026

  • 12 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "И кво ще стане мурджо":

    Знам.И знам,че руснаците вече нямат ПВО.
    Мдаа..

    07:42 23.09.2026

  • 13 Ми така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "И кво ще стане мурджо":

    Виж атласа.Неграмотен б.о.клук.Знеш ли кво е Атлас?!

    07:46 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.