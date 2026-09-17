Въздушна тревога над Черно море! Руски изтребители прехванаха три британски самолета близо до Крим

Два руски изтребителя Су-27 са излетели, след като системите за контрол на въздушното пространство на Руската федерация са открили няколко въздушни цели, приближаващи се към Крим над Черно море, пише Фокус.

Както пише SHOT с позоваване на Министерството на отбраната на Русия, изтребителите Су-27 са били издигнати във въздуха с цел идентифициране на въздушните цели и предотвратяване на евентуално нарушаване на границата.

"За да се предотврати нарушаването на държавната граница на Руската федерация, във въздуха са излетели изтребители Су-27, които изпълняват бойна служба с цел противовъздушна отбрана, за да пресекат и идентифицират въздушните цели“, се посочва в изявлението на руското ведомство.

Според твърденията на руските военни екипажът на Су-27 е идентифицирал въздушните цели като стратегически разузнавателен самолет RC-135 и два изтребителя Typhoon. И трите самолета, според данните на Министерството на отбраната на РФ, са принадлежали на британските ВВС.

"По време на приближаването на руските изтребители чуждестранният военен самолет се е отдалечил от държавната граница на Руската федерация“, заявяват от министерството.

Оттам добавят, че Су-27 са се върнали на мястото на постоянното си разположение, а държавната граница на Русия не е била нарушена.

Руското министерство на отбраната също заяви, че полетът на изтребителите е протекъл в съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство над неутрални води.