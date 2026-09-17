Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Въздушна тревога над Черно море! Руски изтребители прехванаха три британски самолета близо до Крим
  Тема: Украйна

Въздушна тревога над Черно море! Руски изтребители прехванаха три британски самолета близо до Крим

17 Септември, 2026 21:53 2 234 59

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • су-27-
  • нато

Според твърденията на руските военни екипажът на Су-27 е идентифицирал въздушните цели като стратегически разузнавателен самолет RC-135 и два изтребителя Typhoon

Въздушна тревога над Черно море! Руски изтребители прехванаха три британски самолета близо до Крим - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два руски изтребителя Су-27 са излетели, след като системите за контрол на въздушното пространство на Руската федерация са открили няколко въздушни цели, приближаващи се към Крим над Черно море, пише Фокус.

Както пише SHOT с позоваване на Министерството на отбраната на Русия, изтребителите Су-27 са били издигнати във въздуха с цел идентифициране на въздушните цели и предотвратяване на евентуално нарушаване на границата.

"За да се предотврати нарушаването на държавната граница на Руската федерация, във въздуха са излетели изтребители Су-27, които изпълняват бойна служба с цел противовъздушна отбрана, за да пресекат и идентифицират въздушните цели“, се посочва в изявлението на руското ведомство.

Според твърденията на руските военни екипажът на Су-27 е идентифицирал въздушните цели като стратегически разузнавателен самолет RC-135 и два изтребителя Typhoon. И трите самолета, според данните на Министерството на отбраната на РФ, са принадлежали на британските ВВС.

"По време на приближаването на руските изтребители чуждестранният военен самолет се е отдалечил от държавната граница на Руската федерация“, заявяват от министерството.

Оттам добавят, че Су-27 са се върнали на мястото на постоянното си разположение, а държавната граница на Русия не е била нарушена.

Руското министерство на отбраната също заяви, че полетът на изтребителите е протекъл в съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство над неутрални води.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    36 7 Отговор
    Вот ето правильна!

    Коментиран от #25

    21:54 17.09.2026

  • 2 Яшар

    26 8 Отговор
    Путин покори света ! Всичко друго е Бош лаф ,самозалъгване и Ланкане..(но не благодарение на-йотова пианкатс...Тея може и да си го препишат)

    21:56 17.09.2026

  • 3 ЧЕ КАКВА ТРЕВОГА Е ТОВА

    49 7 Отговор
    Това си е ежедневие. Руснаци трепят британци около окраина.

    21:57 17.09.2026

  • 4 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    30 7 Отговор
    това ламанша ли е

    21:58 17.09.2026

  • 5 Направо да свалят

    40 12 Отговор
    Пакистанските фърчила... Теа умрели островяни, пирати, кво си мислят, ще се играят с Русия ли? Това е най-добре въоръжената с ядрени сили страна в света. И ако микробитайн имат 150 ядрени глави, то Русия може да ги тушира с 6000...

    21:58 17.09.2026

  • 6 Оги

    60 10 Отговор
    Майка им ли търсят над Черно море?

    21:59 17.09.2026

  • 7 О, Морес

    49 8 Отговор
    Удрииии островната Гад !

    21:59 17.09.2026

  • 8 Пич

    47 9 Отговор
    Да ги бяха и свалили....

    21:59 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хот за док

    10 50 Отговор
    Придават си вид, руснаците. Правят се на всесилни, а са си чиста проба, унтерблатари.

    Коментиран от #27

    22:00 17.09.2026

  • 11 Анонимен

    38 8 Отговор
    Трябваше да изпика@@ят гориво върху нарушителите и чии го търсят в черно море

    22:00 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мухахаха

    9 19 Отговор
    Те британки им пръснааа алките

    22:01 17.09.2026

  • 14 Какво търсят англичаните в Черно море!?

    55 9 Отговор
    Никаква милост за англосаксонците! Тези вечни врагове на Русия и България трябваше вече да са на дъното на Черно море!

    22:01 17.09.2026

  • 15 Браво на Русия

    49 8 Отговор
    А тая сган какво прави на хиляди километра от дома им до руската граница!

    22:01 17.09.2026

  • 16 Мда

    50 8 Отговор
    Британски самолети около Крим, стотици хиляди британски дронове в украйна, сума ти британски ракети пак в украйна. Британска военне логистика в украйна. Е?

    22:01 17.09.2026

  • 17 Доклад от лондън

    28 9 Отговор
    Памперса пълен, сменен с нов

    22:01 17.09.2026

  • 18 Гост

    33 6 Отговор
    Представям си къв дебит е било горе!!!
    Изстребител отвад,чакащ заповед да те разпори с оръдията, а радара пищи че си прихванат от наземните... Найс, а?!?

    22:02 17.09.2026

  • 19 И Киев е Руски

    21 8 Отговор
    Сигурно британските пилоти са били със сини венци (на зъбите)

    22:04 17.09.2026

  • 20 Сетих се

    9 17 Отговор
    Колко вата даде фира от британски дронове?

    22:07 17.09.2026

  • 21 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    19 8 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #36

    22:08 17.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 поручик Христо Иванов

    19 3 Отговор
    Добре де ,британските самолети намай .кясси птттт.катта ли търсят в Черно Море около руските граници ?

    22:11 17.09.2026

  • 24 Прихванаха ги

    5 2 Отговор
    А после ги припуснаха.

    22:12 17.09.2026

  • 25 Европеец

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Щеше да бъде правилно, ако ги бяха свалили..... Чии го дирят на границата на Русия.....

    Коментиран от #29

    22:14 17.09.2026

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 13 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #30

    22:14 17.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Някой

    15 2 Отговор
    И какво търсят там британски самолети. Трябва британците да загубят и последните си колонии.

    22:15 17.09.2026

  • 29 Пич

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Нека пробват.

    Коментиран от #32

    22:15 17.09.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 1 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Абе на Линдзито Греъма успяха ли да репатрират в Сащ кратуната 🎃 ?

    22:16 17.09.2026

  • 31 Ами

    10 3 Отговор
    Щом са ги прехванали, защо не са ги свалили?
    Днес например хутите в Йемен прихванаха едни саудитски Ф 15 и си го свалиха.

    22:17 17.09.2026

  • 32 Ако си мислиш

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    че някой ще ги жали ако нарушат руската граница.

    22:17 17.09.2026

  • 33 Запознат

    5 10 Отговор
    Базикат се с руснетата да видят още ли мърдат.

    Коментиран от #37

    22:17 17.09.2026

  • 34 СтатиСтик

    10 3 Отговор
    Англетата явно яко са напълноли розовите кюлоти 💩👈.

    22:18 17.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Господ те е утрепал.

    Коментиран от #39

    22:19 17.09.2026

  • 37 Ами

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    Докато Путин беше в Индия, а куфарчето при Митя не смееха и да гъкнат :)

    Коментиран от #40

    22:19 17.09.2026

  • 38 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 4 Отговор
    БЕЛОУСОВ СЕГА НЯМА ЛИ
    ДА НАГРАДИ И ПИЛОТИ ,
    КАТО ОНЕЗИ
    ОТ ФРЕГАТАТА
    ИЗСТРЕЛЯЛИ СИГНАЛИТЕ РАКЕТИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #46

    22:21 17.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ти да видиш

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    И Медведев ли има акащи куфарчета?

    Коментиран от #43, #49

    22:22 17.09.2026

  • 41 Име

    2 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:25 17.09.2026

  • 42 Забележка

    12 15 Отговор
    Крим не е руски и затова рашистите не могат да направят нищо на самолетите на НАТО .

    Коментиран от #45

    22:25 17.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гацо Бацов

    4 9 Отговор
    Англетата гепиха милиардите на Абрамович и ги дадоха на Украйна.Путин дума не посмя да обели.А колко танкера му гепиха...Путин дума не посмя да обели.Англетата дават стотици хиляди дронове на ВСУ, Путин дума не смее да обели..
    Та те така те.

    22:27 17.09.2026

  • 45 Верно ли

    11 13 Отговор

    До коментар #42 от "Забележка":

    Затова стреляха по корабите им преди войната и бягаха като попаряни! Крим си е руски!

    22:30 17.09.2026

  • 46 НЕМА

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Награди оня дето превзе за 5ти път Константинявка и оня след 2 седмици отиде при Свети Петър.

    22:30 17.09.2026

  • 47 Смешник

    4 2 Отговор
    Трябвало е да ги унищожат за да не идват пак

    Коментиран от #56

    22:35 17.09.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Иранците такива ги свалят! Директно.

    Крайно време е и Москва да действа по същия начин.

    Англия вече е от "Б" групата, а съвсем скоро ще изпадне и до "В" група на световните играчи ....

    Коментиран от #50

    22:36 17.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сульо

    2 7 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    От Москва няма да остане нищо за 2 часа.

    Коментиран от #51

    22:39 17.09.2026

  • 51 Да мъник

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Сульо":

    То войната е като на плейстейшъна. Лягай, че утре си на училище!

    22:46 17.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нова цел

    7 2 Отговор
    50 коментара, а никой не се запита откъде излетяха, къде паркираха англетата. Руснаците са ги проследили и местата вече са цел. Молете се да не е у нас. Не ми е жал за англетата, а че счупи ли се нещо у нас чакай да го оправят следващите двайсет години.

    22:46 17.09.2026

  • 54 Путлето

    1 4 Отговор
    Изкопа още два етажа надолу в бункера.

    22:48 17.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ми как да стане...

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Смешник":

    Те наглетата офейкали бърже бърже...
    И какво търсят в черно море че не се сещам...
    Случайно да имат държавна граница ...

    23:04 17.09.2026

  • 57 Берия

    1 0 Отговор
    Ще ги върнат на Острова с летателен ковчег по вода, но херметически затворен!
    Вова много дълги ги търпя островните!

    23:08 17.09.2026

  • 58 Берия

    1 0 Отговор
    Ще ги върнат на Острова с летателен ковчег по вода, но херметически затворен!
    Вова много дълги ги търпя островяните!

    23:11 17.09.2026

  • 59 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Поредните разкази за чебурашки.нека се радват като няма бензин поне на приказки.

    23:13 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания