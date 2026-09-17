Въздушна тревога над Черно море! Руски изтребители прехванаха три британски самолета близо до Крим

Два руски изтребителя Су-27 са излетели, след като системите за контрол на въздушното пространство на Руската федерация са открили няколко въздушни цели, приближаващи се към Крим над Черно море, пише Фокус.
Както пише SHOT с позоваване на Министерството на отбраната на Русия, изтребителите Су-27 са били издигнати във въздуха с цел идентифициране на въздушните цели и предотвратяване на евентуално нарушаване на границата.
"За да се предотврати нарушаването на държавната граница на Руската федерация, във въздуха са излетели изтребители Су-27, които изпълняват бойна служба с цел противовъздушна отбрана, за да пресекат и идентифицират въздушните цели“, се посочва в изявлението на руското ведомство.
Според твърденията на руските военни екипажът на Су-27 е идентифицирал въздушните цели като стратегически разузнавателен самолет RC-135 и два изтребителя Typhoon. И трите самолета, според данните на Министерството на отбраната на РФ, са принадлежали на британските ВВС.
"По време на приближаването на руските изтребители чуждестранният военен самолет се е отдалечил от държавната граница на Руската федерация“, заявяват от министерството.
Оттам добавят, че Су-27 са се върнали на мястото на постоянното си разположение, а държавната граница на Русия не е била нарушена.
Руското министерство на отбраната също заяви, че полетът на изтребителите е протекъл в съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство над неутрални води.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #25
21:54 17.09.2026
2 Яшар
21:56 17.09.2026
3 ЧЕ КАКВА ТРЕВОГА Е ТОВА
21:57 17.09.2026
4 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
21:58 17.09.2026
5 Направо да свалят
21:58 17.09.2026
6 Оги
21:59 17.09.2026
7 О, Морес
21:59 17.09.2026
8 Пич
21:59 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хот за док
Коментиран от #27
22:00 17.09.2026
11 Анонимен
22:00 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мухахаха
22:01 17.09.2026
14 Какво търсят англичаните в Черно море!?
22:01 17.09.2026
15 Браво на Русия
22:01 17.09.2026
16 Мда
22:01 17.09.2026
17 Доклад от лондън
22:01 17.09.2026
18 Гост
Изстребител отвад,чакащ заповед да те разпори с оръдията, а радара пищи че си прихванат от наземните... Найс, а?!?
22:02 17.09.2026
19 И Киев е Руски
22:04 17.09.2026
20 Сетих се
22:07 17.09.2026
21 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #36
22:08 17.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 поручик Христо Иванов
22:11 17.09.2026
24 Прихванаха ги
22:12 17.09.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Путин":Щеше да бъде правилно, ако ги бяха свалили..... Чии го дирят на границата на Русия.....
Коментиран от #29
22:14 17.09.2026
26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #30
22:14 17.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Някой
22:15 17.09.2026
29 Пич
До коментар #25 от "Европеец":Нека пробват.
Коментиран от #32
22:15 17.09.2026
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Абе на Линдзито Греъма успяха ли да репатрират в Сащ кратуната 🎃 ?
22:16 17.09.2026
31 Ами
Днес например хутите в Йемен прихванаха едни саудитски Ф 15 и си го свалиха.
22:17 17.09.2026
32 Ако си мислиш
До коментар #29 от "Пич":че някой ще ги жали ако нарушат руската граница.
22:17 17.09.2026
33 Запознат
Коментиран от #37
22:17 17.09.2026
34 СтатиСтик
22:18 17.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #21 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Господ те е утрепал.
Коментиран от #39
22:19 17.09.2026
37 Ами
До коментар #33 от "Запознат":Докато Путин беше в Индия, а куфарчето при Митя не смееха и да гъкнат :)
Коментиран от #40
22:19 17.09.2026
38 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ДА НАГРАДИ И ПИЛОТИ ,
КАТО ОНЕЗИ
ОТ ФРЕГАТАТА
ИЗСТРЕЛЯЛИ СИГНАЛИТЕ РАКЕТИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #46
22:21 17.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ти да видиш
До коментар #37 от "Ами":И Медведев ли има акащи куфарчета?
Коментиран от #43, #49
22:22 17.09.2026
41 Име
22:25 17.09.2026
42 Забележка
Коментиран от #45
22:25 17.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гацо Бацов
Та те така те.
22:27 17.09.2026
45 Верно ли
До коментар #42 от "Забележка":Затова стреляха по корабите им преди войната и бягаха като попаряни! Крим си е руски!
22:30 17.09.2026
46 НЕМА
До коментар #38 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Награди оня дето превзе за 5ти път Константинявка и оня след 2 седмици отиде при Свети Петър.
22:30 17.09.2026
47 Смешник
Коментиран от #56
22:35 17.09.2026
48 az СВО Победа 81
Крайно време е и Москва да действа по същия начин.
Англия вече е от "Б" групата, а съвсем скоро ще изпадне и до "В" група на световните играчи ....
Коментиран от #50
22:36 17.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сульо
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":От Москва няма да остане нищо за 2 часа.
Коментиран от #51
22:39 17.09.2026
51 Да мъник
До коментар #50 от "Сульо":То войната е като на плейстейшъна. Лягай, че утре си на училище!
22:46 17.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нова цел
22:46 17.09.2026
54 Путлето
22:48 17.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ми как да стане...
До коментар #47 от "Смешник":Те наглетата офейкали бърже бърже...
И какво търсят в черно море че не се сещам...
Случайно да имат държавна граница ...
23:04 17.09.2026
57 Берия
Вова много дълги ги търпя островните!
23:08 17.09.2026
58 Берия
Вова много дълги ги търпя островяните!
23:11 17.09.2026
59 стоян георгиев
23:13 17.09.2026