Кремъл харчи около 1,3 млрд. лири годишно за психологическа война срещу Запада

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че "Кремъл харчи около 1,3 милиарда лири годишно за манипулиране на информацията и психологическа война", пише АП.
В изказване пред Общото събрание на ООН Анди Бърнам обясни, че Русия използва този бюджет за "коварна кампания, която прониква в домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки наратив за упадък, подклаждайки разделение и сеейки отчаяние".
Осъждайки "нападение в промишлен мащаб от страна на враждебни субекти срещу информационната среда", Бърнам заяви, че "възлага на своите шефове по сигурността да започнат работа по създаването на нов Национален център за информационна отбрана".
Той заяви, че новият център ще работи "за разкриване, установяване на източника и пресичане на този вид враждебни държавни информационни атаки - с цел подкрепа и защита на демокрацията".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДА БЕ ДА
Коментиран от #10, #47
09:08 23.09.2026
2 Шелепин
Коментиран от #18
09:08 23.09.2026
3 Зико
Кога в Русия са ползвали лири? Островните инцести ползват лири.
09:08 23.09.2026
4 нали уж ги фалирахте със санции и войни
Коментиран от #12, #15, #46
09:10 23.09.2026
5 И България трябва
Коментиран от #13
09:11 23.09.2026
6 мале мале
09:11 23.09.2026
7 Кремъл НЕ харчи
09:12 23.09.2026
8 Един
09:14 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мдаа
До коментар #1 от "ДА БЕ ДА":Ти си живото доказателство за руските победи на психологическия фронт. Дори не може да ти се сърди човек, защото си чисто и просто една жертва на хибридната война.
09:15 23.09.2026
11 Ха Ха
09:15 23.09.2026
12 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":И какви са ви безплатните убеждения?
09:15 23.09.2026
13 Ами
До коментар #5 от "И България трябва":Спонсорирани копейкин и волгин.
Само с"трябва" няма как да стане.
09:15 23.09.2026
14 Баце ЕООД
09:16 23.09.2026
15 Явор Мдачков
До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":Я пак?
09:16 23.09.2026
16 Смелни станахте бе,
09:17 23.09.2026
17 Kaлпазанин
09:18 23.09.2026
18 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Шелепин":А вашият като Алиса в страната на чудесата ::;;;
09:19 23.09.2026
19 Нека,нека харчи
09:20 23.09.2026
20 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #24
09:20 23.09.2026
21 защо
09:20 23.09.2026
22 дядо Дони
09:21 23.09.2026
23 Реалист
09:22 23.09.2026
24 Октопод
До коментар #20 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":На Запада не му е нужно да харчи. Виж само как изглежда едно немско или френско село или болница и как изглежда едно руско село, или болница и хората автоматично стават западнофили и не щат Русия.
В тоя смисъл Западът харчи трилиони да направи живота на хората по-добър, с което привлича и милиони мигранти.
Коментиран от #28, #40, #43
09:24 23.09.2026
25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
09:28 23.09.2026
26 Кандидат крепостници
09:30 23.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Баце ЕООД
До коментар #24 от "Октопод":Германците масово напускат собствената си страна. Не знам колко си глупав, но със сигурност не си наясно
09:31 23.09.2026
29 Напишете
09:32 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Простият
09:34 23.09.2026
32 свако тако
09:35 23.09.2026
33 Тъп та дрънка
.. или психологическата война е, че Русия им съдра шортите на НАТО в Украйна
09:37 23.09.2026
34 стоян
09:46 23.09.2026
35 млад еврас
10:01 23.09.2026
36 Ами
То па никой не харесва руска музика.
Ще се охарчат и ще спрат.
10:02 23.09.2026
37 Русия
10:02 23.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Капей
10:07 23.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да де
10:19 23.09.2026
42 1984
10:22 23.09.2026
43 1984
До коментар #24 от "Октопод":Малко са ти стари данните и не са в час с новите реалности. Все повече германски села и градове започват "подозрително" да приличат на кръстоска между Могадишу, Мумбай и Исламабад. Благодарение на Западните "демократи"
10:27 23.09.2026
44 Верно ли
10:38 23.09.2026
45 Верно ли
10:39 23.09.2026
46 Само идиоти
До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":Могат да бъдат убедени да работят безплатно.
10:43 23.09.2026
47 Шушумиги
До коментар #1 от "ДА БЕ ДА":Дядо Дончо ги базика, те си мислят, че било от Кремъл..
10:50 23.09.2026