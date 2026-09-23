Кремъл харчи около 1,3 млрд. лири годишно за психологическа война срещу Запада

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че "Кремъл харчи около 1,3 милиарда лири годишно за манипулиране на информацията и психологическа война", пише АП.

В изказване пред Общото събрание на ООН Анди Бърнам обясни, че Русия използва този бюджет за "коварна кампания, която прониква в домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки наратив за упадък, подклаждайки разделение и сеейки отчаяние".

Осъждайки "нападение в промишлен мащаб от страна на враждебни субекти срещу информационната среда", Бърнам заяви, че "възлага на своите шефове по сигурността да започнат работа по създаването на нов Национален център за информационна отбрана".

Той заяви, че новият център ще работи "за разкриване, установяване на източника и пресичане на този вид враждебни държавни информационни атаки - с цел подкрепа и защита на демокрацията".