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Кремъл харчи около 1,3 млрд. лири годишно за психологическа война срещу Запада

Кремъл харчи около 1,3 млрд. лири годишно за психологическа война срещу Запада

23 Септември, 2026 09:06 922 47

  • анди бърнам-
  • русия-
  • нато-
  • владимир путин-
  • кремъл

Анди Бърнам обясни, че Русия използва този бюджет за "коварна кампания, която прониква в домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки наратив за упадък, подклаждайки разделение и сеейки отчаяние"

Кремъл харчи около 1,3 млрд. лири годишно за психологическа война срещу Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че "Кремъл харчи около 1,3 милиарда лири годишно за манипулиране на информацията и психологическа война", пише АП.

В изказване пред Общото събрание на ООН Анди Бърнам обясни, че Русия използва този бюджет за "коварна кампания, която прониква в домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки наратив за упадък, подклаждайки разделение и сеейки отчаяние".

Осъждайки "нападение в промишлен мащаб от страна на враждебни субекти срещу информационната среда", Бърнам заяви, че "възлага на своите шефове по сигурността да започнат работа по създаването на нов Национален център за информационна отбрана".

Той заяви, че новият център ще работи "за разкриване, установяване на източника и пресичане на този вид враждебни държавни информационни атаки - с цел подкрепа и защита на демокрацията".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА БЕ ДА

    36 9 Отговор
    ДЖЕНДЪРСКИ МЕЧТИ И ФАНТАЗИИ.

    Коментиран от #10, #47

    09:08 23.09.2026

  • 2 Шелепин

    10 29 Отговор
    Комунистическият свят живее в постоянна война със Запада, това не се измерва в пари.

    Коментиран от #18

    09:08 23.09.2026

  • 3 Зико

    36 8 Отговор
    Крадецът вика, дръжте крадеца!
    Кога в Русия са ползвали лири? Островните инцести ползват лири.

    09:08 23.09.2026

  • 4 нали уж ги фалирахте със санции и войни

    29 9 Отговор
    За Русия се работи безплатно по убеждения.

    Коментиран от #12, #15, #46

    09:10 23.09.2026

  • 5 И България трябва

    22 7 Отговор
    Пари да задели срещу психологическа война на Запада срещу българите.

    Коментиран от #13

    09:11 23.09.2026

  • 6 мале мале

    17 5 Отговор
    турски лири ли? понеже русия е в рубли и работи с долари заради изкупуването на пертола им от сащ какви лири ви гонят сега бре болни мисирки?

    09:11 23.09.2026

  • 7 Кремъл НЕ харчи

    18 9 Отговор
    Кремъл инвестира в сигурност ! НАТО харчи и то нашите пари харчи

    09:12 23.09.2026

  • 8 Един

    9 2 Отговор
    Личи си, особено в България.

    09:14 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мдаа

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "ДА БЕ ДА":

    Ти си живото доказателство за руските победи на психологическия фронт. Дори не може да ти се сърди човек, защото си чисто и просто една жертва на хибридната война.

    09:15 23.09.2026

  • 11 Ха Ха

    21 5 Отговор
    А Атлантическият Запад сигурно хвърля десетки милярди да демонизира Русия ежедневно. Нали Западът е все пак по-богат

    09:15 23.09.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":

    И какви са ви безплатните убеждения?

    09:15 23.09.2026

  • 13 Ами

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "И България трябва":

    Спонсорирани копейкин и волгин.
    Само с"трябва" няма как да стане.

    09:15 23.09.2026

  • 14 Баце ЕООД

    9 5 Отговор
    Заминаха англезетата

    09:16 23.09.2026

  • 15 Явор Мдачков

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":

    Я пак?

    09:16 23.09.2026

  • 16 Смелни станахте бе,

    19 4 Отговор
    това от мистър Бийн ли го чухте? Резил...

    09:17 23.09.2026

  • 17 Kaлпазанин

    5 4 Отговор
    И какво прави точно лири ,":: тъпоъгълници ????? И пух че още когато се родяло русначе го обличали във военна униформа ????уляхте се ос@@@@@@ се

    09:18 23.09.2026

  • 18 Kaлпазанин

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шелепин":

    А вашият като Алиса в страната на чудесата ::;;;

    09:19 23.09.2026

  • 19 Нека,нека харчи

    6 13 Отговор
    Блатарите си заслужават мизерията.

    09:20 23.09.2026

  • 20 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    12 5 Отговор
    За Русия разбрах вече. Я ми кажете Запада, колко пък милиарди харчи ⁉️⁉️⁉️

    Коментиран от #24

    09:20 23.09.2026

  • 21 защо

    8 3 Отговор
    Пък UK изпраща Борис Джонсън да спре войната в Украйна. И то два пъти!

    09:20 23.09.2026

  • 22 дядо Дони

    7 2 Отговор
    Само САЩ не даваме пари за такива работи.Венецуела и тя е давала и ще трябва да им взема петрола за да не правят друг път такива работи и да финансират това.Никого не съм отвличал от там. Той сам скокна в самолета за САЩ и наруши закона и си носи последствията.

    09:21 23.09.2026

  • 23 Реалист

    6 7 Отговор
    Когато през 90-те Горбачов спря финансирането на про-руската пропаганда в България, моментално комунистите станаха американофили и децата им тръгнаха да търсят стипендии от Отворено общество на Сорос да ги праща в САЩ. Нещо като онази фигура около Радев - Слави Василев. Но с времето като разбраха, че нито САЩ, нито Сорос дават пари за Ала-Бала... и взеха да ги ругаят, че са ги излъгали, а Путин поднови финансирането на русофилите и така същите тия "разочаровани от Запада и демокрацията" американофили и бивши демократи сега са войнстващи прогресисти.

    09:22 23.09.2026

  • 24 Октопод

    6 15 Отговор

    До коментар #20 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    На Запада не му е нужно да харчи. Виж само как изглежда едно немско или френско село или болница и как изглежда едно руско село, или болница и хората автоматично стават западнофили и не щат Русия.

    В тоя смисъл Западът харчи трилиони да направи живота на хората по-добър, с което привлича и милиони мигранти.

    Коментиран от #28, #40, #43

    09:24 23.09.2026

  • 25 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    харчи щото има

    09:28 23.09.2026

  • 26 Кандидат крепостници

    7 5 Отговор
    Не случайно българските младежи чупят тъпомери според PISA. Това е резултат от политическия избор на родителите им да избират прости хора да ръководят държавата. Децата като гледат, че и без да имаш акъл ставаш за президент, министър председател, председател на НС и т.н. За какво да учат? Грешката си ще разберат като руските младежи, когато е прекалено късно.

    09:30 23.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Баце ЕООД

    11 5 Отговор

    До коментар #24 от "Октопод":

    Германците масово напускат собствената си страна. Не знам колко си глупав, но със сигурност не си наясно

    09:31 23.09.2026

  • 29 Напишете

    11 3 Отговор
    и колко харчи запата срещу Русия!

    09:32 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Простият

    9 4 Отговор
    Тоя що не обясни колко харчи и запада за същите цели, че да може и прости хора като мен да направят информирано сравнение. Иначе така едностранно само умните и красивите го разбират.

    09:34 23.09.2026

  • 32 свако тако

    9 3 Отговор
    А колко харчи англо саксите и урсулския режим?

    09:35 23.09.2026

  • 33 Тъп та дрънка

    10 4 Отговор
    Е нали ЕС забрани руските медии, как така Кремъл прави психологическа война срещу Запада ?

    .. или психологическата война е, че Русия им съдра шортите на НАТО в Украйна

    09:37 23.09.2026

  • 34 стоян

    4 9 Отговор
    Браво за англичаните - най после се усетиха че злото идва от масквабад

    09:46 23.09.2026

  • 35 млад еврас

    9 3 Отговор
    Нали еврастите се бяха похвалили, че са хвърлили 5 милиарда за пропаганда и майданчето само в укрия, евраската пропаганда е по голяма и от болшевишката.

    10:01 23.09.2026

  • 36 Ами

    1 5 Отговор
    Тракторски маанети.
    То па никой не харесва руска музика.
    Ще се охарчат и ще спрат.

    10:02 23.09.2026

  • 37 Русия

    6 3 Отговор
    Можем харчим,поне не убиваме и грабим по цялата планета като вас !

    10:02 23.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Капей

    1 5 Отговор
    Скоро и в България?

    10:07 23.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да де

    7 1 Отговор
    В БГ има около 2000 НПО та финансирани от запад, само Грузия и Армения имат повече от нас. Е не са финансирани от РФ

    10:19 23.09.2026

  • 42 1984

    3 1 Отговор
    Възможно е. А "Западът" харчи повече от това НА ДЕН за психологическа война срещу нормалността във всек един смисъл на тази дума

    10:22 23.09.2026

  • 43 1984

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Октопод":

    Малко са ти стари данните и не са в час с новите реалности. Все повече германски села и градове започват "подозрително" да приличат на кръстоска между Могадишу, Мумбай и Исламабад. Благодарение на Западните "демократи"

    10:27 23.09.2026

  • 44 Верно ли

    0 0 Отговор
    Хахаха, 1,3 млрд. лири и сигурно ги отчита в Лондонското сити, та тоя т@п@к е наясно!

    10:38 23.09.2026

  • 45 Верно ли

    2 0 Отговор
    Сигуено ги отчитат в Лондонското сити тия милиарди лири...

    10:39 23.09.2026

  • 46 Само идиоти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "нали уж ги фалирахте със санции и войни":

    Могат да бъдат убедени да работят безплатно.

    10:43 23.09.2026

  • 47 Шушумиги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДА БЕ ДА":

    Дядо Дончо ги базика, те си мислят, че било от Кремъл..

    10:50 23.09.2026

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