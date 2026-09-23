Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не присъства на годишната среща на треньорите в Ла Лига, организирана от Кралската испанска футболна федерация (RFEF), проведена в Мадрид, съобщава Marca. Покани бяха изпратени до 42 треньори от клубовете от Ла Лига и Сегунда.

Фран Сото, президент на Комитета на техническите съдии (CTA) на RFEF, говори на срещата и говори за важността на уважението към съдиите.

Миналия уикенд Моуриньо разкритикува съдиите на мача от 7-ия кръг на испанското първенство срещу Атлетико Мадрид (1:2).