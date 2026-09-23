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Пленкович: Международното право е границата между реда и тиранията

Пленкович: Международното право е границата между реда и тиранията

23 Септември, 2026 09:21, обновена 23 Септември, 2026 09:32 485 0

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Хърватският премиер призова за реформа на ООН и отправи критики към Сърбия заради почестите към Ратко Младич

Пленкович: Международното право е границата между реда и тиранията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международното право е границата между реда и тиранията, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Той защити основаното на правила международно сътрудничество и подчерта, че Хърватия говори от опита на страна, преживяла война и агресия, предава БТА.

„Хърватия подкрепя мултилатерализма, основан на правила, не защото сме наивни, а защото сме видели и усетили алтернативата“, посочи Пленкович. По думите му отговорът на съвременните кризи не трябва да бъде отслабване на международното сътрудничество, а система, която дава реални резултати.

Хърватският премиер определи руската агресия срещу Украйна като нарушение на международните правила и заяви, че мирът не може да възнаграждава завоеванието, а възстановяването трябва да върви заедно със справедливостта.

Пленкович призова и за реформа на ООН заради променящата се международна среда. Според него организацията трябва да бъде по-ефективна, отчетна и финансово устойчива, а Съветът за сигурност - по-представителен и работещ. Сред основните предизвикателства той посочи технологичните промени, климатичните рискове, демографските процеси, незаконната миграция и геополитическото съперничество.

В речта си хърватският премиер засегна и ситуацията на Западните Балкани, като определи Югоизточна Европа като все още недовършена част от европейския проект. Той заяви, че помирението изисква признаване на отговорността за престъпленията от миналото и отхвърляне на тяхното възвеличаване.

Пленкович специално критикува почестите, оказани на Ратко Младич в Сърбия, като ги определи като несъвместими с ценностите на Европейския съюз. Младич беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали на доживотен затвор за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Хърватският премиер заяви, че подобни прояви са в противоречие с принципите на европейската интеграция.

Темата за Младич е част от по-широкия спор за отношението към военните престъпления и тяхното възприемане в региона. Пленкович подчерта, че европейската интеграция изисква спазване на общи стандарти, включително по отношение на върховенството на закона и правата на човека.


Хърватия
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