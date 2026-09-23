Великобритания търси по-тясно сътрудничество с ЕС

Европейският съюз обмисля задълбочаване на икономическото сътрудничество с Обединеното кралство, заяви пред Politico финландският евродепутат Мика Аалтола.

Според него ЕС е във фазата на „концептуализация“ на отношенията с партньорските страни. Потенциално сътрудничеството с Обединеното кралство може да включва както секторни споразумения, така и споразумения, подобни на споразумението за свободен пазар с Швейцария.

На 24 август премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам информира председателя на Европейския съвет Антонио Коста за целта си значително да подобри отношенията с ЕС. Бърнам и Коста се съгласиха, че срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, насрочена за по-късно тази година, ще послужи като платформа за продължаване на тази работа. Втората среща на върха между Обединеното кралство и ЕС първоначално беше насрочена за 22 юли, но беше отложена след оставката на премиера Киър Стармър и последвалата смяна на правителството. Бърнам встъпи в длъжност на 20 юли.