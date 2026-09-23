Барселона отново напуска „Камп Ноу“

Барселона ще трябва отново да напусне „Камп Ноу“, въпреки че съвсем наскоро се завърна на легендарния си стадион, пише “The Athletic”. Шампионът на Ла Лига вече е подготвил планове за ново временно преместване, което ще бъде необходимо заради завършването на реконструкцията на съоръжението.

Каталунците затвориха „Камп Ноу“ през лятото на 2023 г. заради мащабните ремонтни дейности, като първоначално планираха завръщане в края на 2024 г. Поредица от непредвидени забавяния обаче отложи този момент до ноември миналата година, когато Барселона най-накрая отново започна да играе домакинските си мачове на своя стадион.

Сега предстои ново временно напускане. Според информацията, представена от финансовия вицепрезидент на клуба Феран Оливе, отборът на Ханзи Флик ще трябва да напусне „Камп Ноу“ през първата половина на следващия сезон. Причината е изграждането на покрива на стадиона. За да бъде изграден покривът и реконструкцията да бъде напълно завършена, строителните материали трябва да бъдат разположени на мястото на терена, което прави провеждането на мачове там невъзможно.

Планът на Барселона е отборът да се завърне на „Камп Ноу“ през януари 2028 г., когато съоръжението трябва да бъде напълно готово.