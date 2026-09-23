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Русия: Путин е готов да се срещне с Тръмп. Зеленски да дойде в Москва, ако иска
  Тема: Украйна

Русия: Путин е готов да се срещне с Тръмп. Зеленски да дойде в Москва, ако иска

23 Септември, 2026 16:44 1 982 70

  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Путин е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, но засега няма нищо конкретно относно възможен график за подобна среща

Русия: Путин е готов да се срещне с Тръмп. Зеленски да дойде в Москва, ако иска - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че британският премиер Анди Бърнам е взел неразумно решение да подклажда антируски настроения в речта си пред Общото събрание на ООН, с което не допринася за разведряване на напрежението в Европа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Бърнам каза вчера пред ООН, че Лондон ще създаде нов Национален център за информационна защита и подложи на критики Русия, че разпространява лъжи и дезинформация.

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"Британският премиер не каза нищо ново. Подклаждането на русофобски настроения и поддържането на атмосфера на тотална русофобия е нещо, с което Великобритания се е заела отдавна. И сега, вероятно в унисон с Великобритания, с това се занимават и германците, французите и редица други европейски държави. От наша гледна точка, това е абсолютно недалновидна политика, която по никакъв начин не ни приближава до стъпки, които биха могли да доведат до разведряване и деескалация на напрежението на европейския континент", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

По думите му, руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, но засега няма нищо конкретно относно възможен график за подобна среща.

"Няма нищо конкретно за възможни срещи на върха. Ако говорим за руско-американска среща, президентът има готовност. Президентите Путин и Тръмп действително в телефонните си разговори винаги подчертават готовността да проведат при необходимост още една среща. Да се провежда среща на върха докато не е извършена съответната работа на експертно равнище обаче е нецелесъобразно и ще бъде напразна загуба на време", посочи Песков.

"Що се отнася до среща между Путин и украинския президент Володомир Зеленски - нашата позиция е добре известна. Путин каза, че ако иска, Зеленски може да пристигне в Москва. Той ще получи съответните гаранции за сигурността си", добави говорителят.

По отношение на съдбата на руските бази в Сирия Москва поддържа контакти с Дамаск, удовлетворена е от хода на преговорите и се надява, че ще успява и в бъдеще да предизвиква разбиране по най-сложните въпроси, каза Песков.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    15 20 Отговор
    отказа ли се от Киев?

    Коментиран от #3, #7

    16:45 23.09.2026

  • 2 Шопо

    14 25 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #5

    16:45 23.09.2026

  • 3 Има новини от Москва

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    В Московския зоопарк започва сезона на преселенията. С настъпването студовете топлолюбивите обитатели постепенно се прибират от откритите волиери към отопляемите павилиони. Първи към топлото се отправят папагалите, след тях — казуарите, миниатюрните антилопи, бегемота Ксюша, медоедите и сурикатите.

    16:47 23.09.2026

  • 4 Иван

    8 4 Отговор
    Все пак е добро начало.

    16:48 23.09.2026

  • 5 Въпрос на вкус

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Зелената салата срещу Руската, кой печели?

    Коментиран от #9, #18

    16:49 23.09.2026

  • 6 Удар със стик

    1 2 Отговор
    Джей,подай ми стика!

    16:50 23.09.2026

  • 7 Е, той нали Путин умрятри пъти

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите, после азовците контраатакуваха от мазетата на Азовстал и превзеха Москва, забрави ли?

    Коментиран от #20, #28

    16:50 23.09.2026

  • 8 БРАВО

    22 9 Отговор
    Удри Вова, жив бандера да не остане.

    16:51 23.09.2026

  • 9 Шеф

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос на вкус":

    Шопската!

    Коментиран от #50

    16:51 23.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха ха

    6 15 Отговор
    Толкова се натискаше да ходи в Лиев Пуссинчо, па сега не смее. що така?

    16:53 23.09.2026

  • 13 мдааа

    8 15 Отговор
    страхливо джудже. Не излиза от бункера мишока. Страхливо е.

    16:53 23.09.2026

  • 14 шубето голям страх било

    8 15 Отговор
    Не смее да си покаже нежното носленце педофилското джудженце.

    16:54 23.09.2026

  • 15 Откъде накъде

    6 16 Отговор
    Жертвата на нападението и неговият основен помагач ще ходят в столицата на агресора да се молят за мир? И то при условие, че войната е от 4,5г. и в момента е в патова ситуация.

    Коментиран от #69

    16:55 23.09.2026

  • 16 Слепото

    7 9 Отговор
    Тва пиздоглазото ли Избега трусливо по гащи от некаков лош ГОТВАЧ?
    Хихихихихи
    Затва Фулира ДЕРМО чемоданчика редовно

    16:55 23.09.2026

  • 17 Тръмп и

    13 3 Отговор
    Путин са се срещали вече и света е видял по какъв начин се срещат! Видя и как посрещна Си! Видя обаче и как посрещна Зеленски и Урсула! А Зеленски не е ли вече в Кремъл!?...

    Коментиран от #23

    16:56 23.09.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Въпрос на вкус":

    😀😀😀
    Руската салата е ... Френска😉
    "Руска салата" е само по терминологията на Балкантурист❗
    В целия Свят, че и дори руснаците,
    я знаят като "Салат Оливие"❗
    По името на френския готвач 😉

    Коментиран от #24

    16:57 23.09.2026

  • 19 Путин

    7 5 Отговор
    защо не отиде в руския Киев?

    16:58 23.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 учтива покана

    9 4 Отговор
    Зеленски да иде в Москва със самолета на Пригожин, ако иска?
    А Путин ще иде в Киев при условие, че си търсят президент там.

    17:00 23.09.2026

  • 22 Зеленски

    5 1 Отговор
    ще отиде с Кличко....

    17:00 23.09.2026

  • 23 Както знаи всочки

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмп и":

    Орките превзеха Киев през 2022 година.
    Само не знаем защо нищожеството путин от тогава обитава бункерите.

    Коментиран от #64

    17:02 23.09.2026

  • 24 Не само....

    9 8 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кала шника е ..Немски !
    Мат рьо шката е...Японска кукла от 18 ВЕК!
    Вод ката е Полска !
    Лада та е ...Италиянска
    И т.н...

    Коментиран от #27

    17:02 23.09.2026

  • 25 Няма край путинското унижение

    5 7 Отговор
    Няма.

    17:02 23.09.2026

  • 26 Украинец

    3 4 Отговор
    До срещата на четири очи,ще изберем Усик за президент!

    17:03 23.09.2026

  • 27 Москвича

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Не само....":

    е баварец!

    Коментиран от #33

    17:03 23.09.2026

  • 28 За Украйна победата

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Е, той нали Путин умрятри пъти":

    не е да марширува на Червения площад, а да отблъсне агресорите до границите преди 1991г., т.е. са на 100км. от линията на победата, само за Крим малко повече. Какво е победа за Русия обаче никой не знае, дори Путин. В началото нямаха териториални претенции, сега имат. Искаха Киев за 3 дни, Приднестровието, Молдова и цяла Украйна, говориха за Херсон, Запорожие, Луганск и Донецк. Сега са съгласни да вземат само целият Донбас. И всичко това за 1,4млн. жертви от които 0,45млн. загинали.

    Коментиран от #46, #60

    17:04 23.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е,бравос

    6 8 Отговор
    Джуджето е шизоидно болно! Страх го е вече да излезе от Москва! Започна пак са поставя условия,само и само да не участва в мирни преговори,които ще са неговия край!

    17:05 23.09.2026

  • 31 Путин

    5 5 Отговор
    може само в Бишкек да ходи!

    17:06 23.09.2026

  • 32 Ха ххг

    5 7 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    17:07 23.09.2026

  • 33 Че то...

    7 6 Отговор

    До коментар #27 от "Москвича":

    От Всичките им царе нема една... русня всички са германци,Грузинци, Украинци, Удмурти и меле знаци!
    А .. Моксель,..."русня" ли са или монгольяк Татарски роби -- москальям?!?
    Ееееедехееее

    17:09 23.09.2026

  • 34 Хахахахаха

    10 8 Отговор
    Факти защо не пишете, че днеска Киев цял ден е атакуван от дронове, че 100000 киевски семейства нямат Интернет, че Путин ще върне Украйна в каменната ера, цял ден руснаците си цъкат с дрончетата в Киев и няма сваляне ахаха, та има ли още вярващи че Украйна и Нато могат да победят руснаците хахахахаха

    Коментиран от #47

    17:12 23.09.2026

  • 35 Стоянчо Пуканката

    5 3 Отговор
    Не Путин, а началството на ФСБ лично ще приемат Зелето и ще му връчат най-значимите военни отличия за особени заслуги към Руската Империя. Писал съм го и друг път- Напудреното Носле е най- успешната разведка на Русия/СССР за всички времена. Никой друг от неговите знаменити предшественици(Рихард Зорге и так далее) не е нанесъл толкова много вреди на душманите на Кремъл, както Зелю. Стига само кравунделите да не го ликвидират...още е нужен- да продължава да скапва Запада и да увеличава ценатенитеа на енергоресурсите...

    Коментиран от #37

    17:15 23.09.2026

  • 36 Адски санкции

    3 1 Отговор
    Вече готов ли е?

    17:15 23.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 аз го прочетох

    6 3 Отговор
    така: Зеленски да дойде в Москва, ако му стиска.

    17:18 23.09.2026

  • 39 !!!?

    7 5 Отговор
    Путлер не може да гарантира сигурността на Тръмп в Москва, ако не помоли Зеленски за това...!!!?

    17:18 23.09.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор
    СЛЕД КАТО САТРАПА ПУТЛЕР ИСКА ........................ ТОЛКОВА МИР /В КОЕТО НИКОЙ НЕ ВЯРВА/ ...................... ЗАЩО, НЕ СМЕЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ В КИЕВ СЪС ЗЕЛЕНСКИ .................

    Коментиран от #53

    17:20 23.09.2026

  • 41 Тити

    7 3 Отговор
    Явно рашисткото куку е решило да излезе от бункера.

    17:21 23.09.2026

  • 42 Чичо

    5 5 Отговор
    Пълни изроди! Избиват, рушат градове, не спазват нищо в международен аспект и си позволяват да се гаврят с украинците и техният президент. А, защо императорът-убиец не посети Киев сега?! Варвари на 21-ви век! Засрамете се! Разплакахте 10 млн. Майки ! Украински и руски...

    Коментиран от #45

    17:22 23.09.2026

  • 43 Kaлпазанин

    2 3 Отговор
    Той няма да ходи ,ще занесат само тиквата му на поднос

    17:26 23.09.2026

  • 44 Зеленият наркоман

    3 4 Отговор
    може да им лъска бастуните.

    17:27 23.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Перо

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "За Украйна победата":

    За руснаците победата е връщане на територията от 1917 г., т.е. преди Ленин!

    17:30 23.09.2026

  • 47 Крум Страшни

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахахаха":

    Тъпанар, русоробски, има не вяра , а убеденост! Браво на украинците! Те показват, как се воюва срещу враг, който иска да ги заличи. Правото и справедливостта са на тяхна страна и затова ще победят руският имперски фашизъм! А, тебе, чорт паймйот !

    17:31 23.09.2026

  • 48 Ама какво въобще има

    2 4 Отговор
    Путин с Тръмп да си говори ? Цели има поставени и трябва да се постигнат. Ако е нужно и с брутално насилие и дори чрез избиване на западни нацистко атлантически лидери по украински и израелски модел

    17:31 23.09.2026

  • 49 И ДА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО

    4 6 Отговор
    Окраина едва ли ще изкара зимата.

    17:31 23.09.2026

  • 50 Бива

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шеф":

    сиренето стана 20е/кг

    17:37 23.09.2026

  • 51 Хи хи

    3 5 Отговор
    Тия дето предлагат българи да ходят в Москва, ми накарайте зеля да иде там , и да преговаря за мир бе !!! Тва е негова работа ! Ако не може да договори мир, значи е некадърен и трябва да бъде сменен ! И без тва мандата му е изтекъл !!

    17:37 23.09.2026

  • 52 Сим Салабимов

    1 4 Отговор
    Зако му е на Зелю да ходи в Москва? Той сигурно си знае, че Киев скоро ще е отново в Русия!

    17:38 23.09.2026

  • 53 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Щото маленкий зеля реве за мир, не Путин !

    Коментиран от #57, #59

    17:39 23.09.2026

  • 54 Зеленски да дойде в Москва, ако иска

    2 3 Отговор
    И ту-туууу у Сибир директно за да бъде превъзпитан както си е редно в труд и уважение. Тръмп да докара в контейнер за по лесно транспортиране. Той знае от Анкара как се прави

    17:43 23.09.2026

  • 55 ДОНИ КАЗА

    3 4 Отговор
    5 години няма оръжие. Ще ядете руската тояга.

    Коментиран от #56

    17:43 23.09.2026

  • 56 Сега е момента Мексико и картелите

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "ДОНИ КАЗА":

    да ги нападнат и Канада от другата страна

    17:45 23.09.2026

  • 57 бункерен nлъx от кремъл

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    Като гледаме фашиското джудже от кремъл се моли за преговори пък не знам хахахах

    17:48 23.09.2026

  • 58 Цвете

    4 1 Отговор
    НЕ, ТИ СИ ДЛЪЖЕН ПУТИН ДА ОТИДЕШ В УКРАЙНА И ДА ВИДИШ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ, КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА УКРАИНСКАТА ДЪРЖАВА, СЛЕД КАТО ТИ ЛИЧНО НАПАДНА ЕДНА МИРОЛЮБИВА СТРАНА. НАХАЛСТВОТО ТИ ИМА ЛИ ПРЕДЕЛ???????

    17:51 23.09.2026

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хи хи":

    А, БОТОКСОВИЯ КЛОУН С ТОЧЕТА ....................... ЗА КАКВО СЕ КРИЕ В БУНКЕРА И ....................... НЕ СМЕЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ В НЮ ЙОРК СЪС СВОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНИ ТРЪМП .............

    17:53 23.09.2026

  • 60 падението руско

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "За Украйна победата":

    Това е резултата.Русия буквално се оказа като един дребосък - мижитурка откъм военна сила и икономика.Света знаеше ,че руснаците са джуджета но никой не предполагаше ,че ще са чак такива дребосъци.И въпреки това на руските пинчери много им се иска да крачат до големите сили ама ЦЪ

    17:54 23.09.2026

  • 61 Клоуна пусин 🤡💩

    1 1 Отговор
    Пуся що се уплаши да отиде на срещата на ООН, а прати мулето си ?

    17:58 23.09.2026

  • 62 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 1 Отговор
    Основни изявления на Тръмп и Зеленски по време на пресконференцията в кулоарите на Общото събрание на ООН:
    🔹 Зеленски за пореден път благодари на Тръмп за подкрепата и заяви, че се надява да приключи войната възможно най-скоро, преди зимата.
    🔹 Тръмп каза, че украинците могат да се гордеят със своите военни, нарече ударите на Украйна по Русия „сериозни/болезнени“ и заяви, че това е тежко за Руската федерация.
    🔹 Тръмп нарече срещата със Зеленски „много плодотворна“ и каза, че САЩ имат „добра възможност да сключат споразумение“

    18:00 23.09.2026

  • 63 Даааааа

    1 3 Отговор
    Я да видим кой трол ще се изходи по темата за недостига на горива във Франция. Много се радвахте, че Русия била останала теоретично без горива a на на практика Франция закъса за сега а в Германия дизела е 2.80 и нагоре евро. Аре радвайте се на новите реалности, ама в бг скоро дизела ще е минимум 2.30. И аз карам дизел и не ми е никак весело.

    18:04 23.09.2026

  • 64 Всички

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Както знаи всочки":

    наркомани ли!? Ами трябва да се подкрепяте че инак свърши ли войната свършени сте и Вие...

    18:05 23.09.2026

  • 65 Копейки,

    2 2 Отговор
    В коя страна има опашки за бензин? Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    18:09 23.09.2026

  • 66 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Зеленски трябва внимателно да се вгледа какво стана с Хашим Тачи и неговите най-близки съратници -или на килимчето в Кремъл с надежда да се отърве или присъда от 20-25 г. -и то от тия дето сега са го издигнали /съвсем неоправдано и незаслужено /- също както Хашим Тачи -герой лидер носител на новото демократ приеман навсякъде с почести -а сега тия дето го величаеха го обявиха за военнопрестъпник ..25 г.затвор а на съратниците му с няколко години по-малко!?

    Коментиран от #67

    18:21 23.09.2026

  • 67 не мозе да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "не може да бъде":

    Пусин внимателно д гледа какво случи Ратко Младич и как свърши Саддам.

    18:25 23.09.2026

  • 68 Зеленски

    0 0 Отговор
    Путин да заповяда в Киев.

    18:27 23.09.2026

  • 69 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Откъде накъде":

    Кой ти каза че е в патова ситуация. В момента укрите са в 5 котли.

    18:31 23.09.2026

  • 70 Гост

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    Преди да посети Москва, Чичо Доналд да се подготви добре да отговори на въпроса- как живее с угризенията, че уби 150 деца при въздушния удар в Минаб, в коалиция не с Израел, а с Нетаняхо...?!

    18:32 23.09.2026

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