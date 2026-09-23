Русия: Путин е готов да се срещне с Тръмп. Зеленски да дойде в Москва, ако иска

Кремъл заяви днес, че британският премиер Анди Бърнам е взел неразумно решение да подклажда антируски настроения в речта си пред Общото събрание на ООН, с което не допринася за разведряване на напрежението в Европа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Бърнам каза вчера пред ООН, че Лондон ще създаде нов Национален център за информационна защита и подложи на критики Русия, че разпространява лъжи и дезинформация.
"Британският премиер не каза нищо ново. Подклаждането на русофобски настроения и поддържането на атмосфера на тотална русофобия е нещо, с което Великобритания се е заела отдавна. И сега, вероятно в унисон с Великобритания, с това се занимават и германците, французите и редица други европейски държави. От наша гледна точка, това е абсолютно недалновидна политика, която по никакъв начин не ни приближава до стъпки, които биха могли да доведат до разведряване и деескалация на напрежението на европейския континент", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
По думите му, руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, но засега няма нищо конкретно относно възможен график за подобна среща.
"Няма нищо конкретно за възможни срещи на върха. Ако говорим за руско-американска среща, президентът има готовност. Президентите Путин и Тръмп действително в телефонните си разговори винаги подчертават готовността да проведат при необходимост още една среща. Да се провежда среща на върха докато не е извършена съответната работа на експертно равнище обаче е нецелесъобразно и ще бъде напразна загуба на време", посочи Песков.
"Що се отнася до среща между Путин и украинския президент Володомир Зеленски - нашата позиция е добре известна. Путин каза, че ако иска, Зеленски може да пристигне в Москва. Той ще получи съответните гаранции за сигурността си", добави говорителят.
По отношение на съдбата на руските бази в Сирия Москва поддържа контакти с Дамаск, удовлетворена е от хода на преговорите и се надява, че ще успява и в бъдеще да предизвиква разбиране по най-сложните въпроси, каза Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3, #7
16:45 23.09.2026
2 Шопо
Коментиран от #5
16:45 23.09.2026
3 Има новини от Москва
До коментар #1 от "Путин":В Московския зоопарк започва сезона на преселенията. С настъпването студовете топлолюбивите обитатели постепенно се прибират от откритите волиери към отопляемите павилиони. Първи към топлото се отправят папагалите, след тях — казуарите, миниатюрните антилопи, бегемота Ксюша, медоедите и сурикатите.
16:47 23.09.2026
4 Иван
16:48 23.09.2026
5 Въпрос на вкус
До коментар #2 от "Шопо":Зелената салата срещу Руската, кой печели?
Коментиран от #9, #18
16:49 23.09.2026
6 Удар със стик
16:50 23.09.2026
7 Е, той нали Путин умрятри пъти
До коментар #1 от "Путин":още когато долара стана 200 рубли и свърши ракетите, после азовците контраатакуваха от мазетата на Азовстал и превзеха Москва, забрави ли?
Коментиран от #20, #28
16:50 23.09.2026
8 БРАВО
16:51 23.09.2026
9 Шеф
До коментар #5 от "Въпрос на вкус":Шопската!
Коментиран от #50
16:51 23.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ха ха ха
16:53 23.09.2026
13 мдааа
16:53 23.09.2026
14 шубето голям страх било
16:54 23.09.2026
15 Откъде накъде
Коментиран от #69
16:55 23.09.2026
16 Слепото
Хихихихихи
Затва Фулира ДЕРМО чемоданчика редовно
16:55 23.09.2026
17 Тръмп и
Коментиран от #23
16:56 23.09.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Въпрос на вкус":😀😀😀
Руската салата е ... Френска😉
"Руска салата" е само по терминологията на Балкантурист❗
В целия Свят, че и дори руснаците,
я знаят като "Салат Оливие"❗
По името на френския готвач 😉
Коментиран от #24
16:57 23.09.2026
19 Путин
16:58 23.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 учтива покана
А Путин ще иде в Киев при условие, че си търсят президент там.
17:00 23.09.2026
22 Зеленски
17:00 23.09.2026
23 Както знаи всочки
До коментар #17 от "Тръмп и":Орките превзеха Киев през 2022 година.
Само не знаем защо нищожеството путин от тогава обитава бункерите.
Коментиран от #64
17:02 23.09.2026
24 Не само....
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кала шника е ..Немски !
Мат рьо шката е...Японска кукла от 18 ВЕК!
Вод ката е Полска !
Лада та е ...Италиянска
И т.н...
Коментиран от #27
17:02 23.09.2026
25 Няма край путинското унижение
17:02 23.09.2026
26 Украинец
17:03 23.09.2026
27 Москвича
До коментар #24 от "Не само....":е баварец!
Коментиран от #33
17:03 23.09.2026
28 За Украйна победата
До коментар #7 от "Е, той нали Путин умрятри пъти":не е да марширува на Червения площад, а да отблъсне агресорите до границите преди 1991г., т.е. са на 100км. от линията на победата, само за Крим малко повече. Какво е победа за Русия обаче никой не знае, дори Путин. В началото нямаха териториални претенции, сега имат. Искаха Киев за 3 дни, Приднестровието, Молдова и цяла Украйна, говориха за Херсон, Запорожие, Луганск и Донецк. Сега са съгласни да вземат само целият Донбас. И всичко това за 1,4млн. жертви от които 0,45млн. загинали.
Коментиран от #46, #60
17:04 23.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Е,бравос
17:05 23.09.2026
31 Путин
17:06 23.09.2026
32 Ха ххг
17:07 23.09.2026
33 Че то...
До коментар #27 от "Москвича":От Всичките им царе нема една... русня всички са германци,Грузинци, Украинци, Удмурти и меле знаци!
А .. Моксель,..."русня" ли са или монгольяк Татарски роби -- москальям?!?
Ееееедехееее
17:09 23.09.2026
34 Хахахахаха
Коментиран от #47
17:12 23.09.2026
35 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #37
17:15 23.09.2026
36 Адски санкции
17:15 23.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 аз го прочетох
17:18 23.09.2026
39 !!!?
17:18 23.09.2026
40 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #53
17:20 23.09.2026
41 Тити
17:21 23.09.2026
42 Чичо
Коментиран от #45
17:22 23.09.2026
43 Kaлпазанин
17:26 23.09.2026
44 Зеленият наркоман
17:27 23.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Перо
До коментар #28 от "За Украйна победата":За руснаците победата е връщане на територията от 1917 г., т.е. преди Ленин!
17:30 23.09.2026
47 Крум Страшни
До коментар #34 от "Хахахахаха":Тъпанар, русоробски, има не вяра , а убеденост! Браво на украинците! Те показват, как се воюва срещу враг, който иска да ги заличи. Правото и справедливостта са на тяхна страна и затова ще победят руският имперски фашизъм! А, тебе, чорт паймйот !
17:31 23.09.2026
48 Ама какво въобще има
17:31 23.09.2026
49 И ДА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ Е ЯСНО
17:31 23.09.2026
50 Бива
До коментар #9 от "Шеф":сиренето стана 20е/кг
17:37 23.09.2026
51 Хи хи
17:37 23.09.2026
52 Сим Салабимов
17:38 23.09.2026
53 Хи хи
До коментар #40 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Щото маленкий зеля реве за мир, не Путин !
Коментиран от #57, #59
17:39 23.09.2026
54 Зеленски да дойде в Москва, ако иска
17:43 23.09.2026
55 ДОНИ КАЗА
Коментиран от #56
17:43 23.09.2026
56 Сега е момента Мексико и картелите
До коментар #55 от "ДОНИ КАЗА":да ги нападнат и Канада от другата страна
17:45 23.09.2026
57 бункерен nлъx от кремъл
До коментар #53 от "Хи хи":Като гледаме фашиското джудже от кремъл се моли за преговори пък не знам хахахах
17:48 23.09.2026
58 Цвете
17:51 23.09.2026
59 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #53 от "Хи хи":А, БОТОКСОВИЯ КЛОУН С ТОЧЕТА ....................... ЗА КАКВО СЕ КРИЕ В БУНКЕРА И ....................... НЕ СМЕЕ ДА СЕ СРЕЩНЕ В НЮ ЙОРК СЪС СВОЯ ПРИЯТЕЛ ДОНИ ТРЪМП .............
17:53 23.09.2026
60 падението руско
До коментар #28 от "За Украйна победата":Това е резултата.Русия буквално се оказа като един дребосък - мижитурка откъм военна сила и икономика.Света знаеше ,че руснаците са джуджета но никой не предполагаше ,че ще са чак такива дребосъци.И въпреки това на руските пинчери много им се иска да крачат до големите сили ама ЦЪ
17:54 23.09.2026
61 Клоуна пусин 🤡💩
17:58 23.09.2026
62 РФ е един огромен КЕН eф !
🔹 Зеленски за пореден път благодари на Тръмп за подкрепата и заяви, че се надява да приключи войната възможно най-скоро, преди зимата.
🔹 Тръмп каза, че украинците могат да се гордеят със своите военни, нарече ударите на Украйна по Русия „сериозни/болезнени“ и заяви, че това е тежко за Руската федерация.
🔹 Тръмп нарече срещата със Зеленски „много плодотворна“ и каза, че САЩ имат „добра възможност да сключат споразумение“
18:00 23.09.2026
63 Даааааа
18:04 23.09.2026
64 Всички
До коментар #23 от "Както знаи всочки":наркомани ли!? Ами трябва да се подкрепяте че инак свърши ли войната свършени сте и Вие...
18:05 23.09.2026
65 Копейки,
18:09 23.09.2026
66 не може да бъде
Коментиран от #67
18:21 23.09.2026
67 не мозе да бъде
До коментар #66 от "не може да бъде":Пусин внимателно д гледа какво случи Ратко Младич и как свърши Саддам.
18:25 23.09.2026
68 Зеленски
18:27 23.09.2026
69 1234
До коментар #15 от "Откъде накъде":Кой ти каза че е в патова ситуация. В момента укрите са в 5 котли.
18:31 23.09.2026
70 Гост
18:32 23.09.2026