"Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО"

Руският президент Владимир Путин е наясно с потенциалните последици от задействането на член 5 от договора на НАТО, но Алиансът няма да разкрива публично какви действия биха довели до неговото активиране. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю, цитирано от DPA, предава News.bg.
„Никога няма да кажем точно какво задейства член 5. Тази неяснота съществува и ще остане“, заяви Рюте. По думите му руската страна обаче „ясно разбира“ какво би означавало задействането на клаузата за колективна отбрана.
Генералният секретар подчерта, че НАТО разполага и с редица възможности за реакция на действия, които остават под прага на член 5. Част от тези мерки може да не бъдат обявявани публично.
Като примери Рюте посочи действията срещу руския „сенчест флот“, използван за транспортиране на санкционирани петролни товари, както и операцията на НАТО „Балтийски страж“ (Baltic Sentry), създадена след повреди по критична подводна инфраструктура в Балтийско море. Алиансът официално посочва операцията като част от усилията за защита на критичната инфраструктура.
Рюте заяви още, че НАТО трябва да може да реагира на хибридни действия, без непременно да отговаря със симетрични мерки. Той свърза подобни атаки с по-широкото противопоставяне между Русия и западните държави и отбеляза, че Украйна увеличава способностите си да нанася удари на голямо разстояние.
На този фон генералният секретар призова европейските държави да продължат да укрепват отбранителните си способности. Той предупреди и за сценарий, при който евентуален конфликт около Тайван би създал необходимост от едновременно справяне с повече от един военен театър.
Според Рюте подобно развитие би поставило допълнителни изисквания към европейската отбрана и затова държавите от континента трябва да продължат с увеличаването на своите отбранителни способности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #73
16:56 23.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #7, #13, #69
16:57 23.09.2026
3 Знае той знае....
Коментиран от #64
16:59 23.09.2026
4 Рютето
Коментиран от #9
17:00 23.09.2026
5 Да,бе
Коментиран от #80
17:01 23.09.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #53
17:01 23.09.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "честен ционист":Дават 120 000 евро от бюджета да учат депутатите чужди езици.
17:01 23.09.2026
8 Значи
Коментиран от #23
17:02 23.09.2026
9 Атина Палада
До коментар #4 от "Рютето":Рютето не е е мома бре.Има си съпруг ..
Коментиран от #10
17:02 23.09.2026
10 Има си
До коментар #9 от "Атина Палада":и любовник... Даже не един!
17:03 23.09.2026
11 55555
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще свалиш едно нещо ,ама няма да ти кажа какво.!!!!::::::
17:04 23.09.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #17
17:05 23.09.2026
13 55555
До коментар #2 от "честен ционист":Руски език няма,има развален старобългарски.
17:05 23.09.2026
14 Хайо
Коментиран от #50, #82
17:07 23.09.2026
15 не може да бъде
Коментиран от #83
17:07 23.09.2026
16 АЛО КУКОРИГО
Коментиран от #87
17:08 23.09.2026
17 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #12 от "Боруна Лом":Върви ли Експреса?
17:09 23.09.2026
18 Гост
17:09 23.09.2026
19 Хайо
Коментиран от #31, #49
17:10 23.09.2026
20 Учуден
Коментиран от #33
17:10 23.09.2026
21 Мишел
17:11 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хайо
До коментар #8 от "Значи":Точно така ,всяка държава решава да ли да го задейства или не .А доста държави няма да го задействат .Испания ,Португалия ,Италия се съмнявам да го задействат,Франция лае много ,но според мен не е повече от 40% .Остават ,Германия ,Великобритания,Полша ,балтийските държави .Колко е армията на тези държави ? Колко са им ресурсите на тези държави ?
Коментиран от #28, #30
17:12 23.09.2026
24 У ДРИ БАЦЕ
17:13 23.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Член 64-ти
Докато член 5 на НАТО е нещо като "Бъдеще за България, пардон за Рюте.
Коментиран от #40
17:14 23.09.2026
27 Що не вкарате и Ливан и Иран в НАТО
17:14 23.09.2026
28 Леа армия бе И.диот
До коментар #23 от "Хайо":Една ракета в бункера и кочината е финото.
Коментиран от #35, #36, #41
17:15 23.09.2026
29 НА тоа
Защото чл. 5 е разтеглив, като cфинkтера на Рюте!
17:15 23.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 не може да бъде
До коментар #19 от "Хайо":Путин обясни това положение много ясно и просто не разбирам какво не му е ясно на Рюте -Русия няма да нападне НАТО но ако НАТО извърши преки военни действия срещу Русия ще има война която ще бъде различна от войната в Украйна -ще бъде много кратка!?
Коментиран от #43, #68
17:16 23.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хайо
До коментар #20 от "Учуден":Защото са близо до твоя акъл ,но все нещо е останал за разлика от теб .В кремъл няма нищо за унижаване първо ,второ какво ше се случи с европейските държави после запитвал ли си се ? Макрон каза ,че Франция имала около 300 ядрени оръжия ,но тези ядрени оръжия са на подводници ,като само една е на дежурство и няколко самолети с ядрени оръжия , но наземни позиции с ядрено оръжие няма .Какво би сторил Париж с 5-15 ядрени оръжия срещу Русия ? Какво ше стане когато руските полетят към Франция ? Задавал ли си си въпроса какво ще остане от Франция ? Това е мнение на френски генерал .
Коментиран от #45, #85
17:17 23.09.2026
34 Аре бре, не думай
17:18 23.09.2026
35 Атина Палада
До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":Ракета от шарени пера ))))
17:19 23.09.2026
36 Георги
До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":Човека добре го казва ,но трябва да има някой горе да го осмисли .Такива като теб ....
17:19 23.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 само предлагам
17:23 23.09.2026
39 Много гнусен индивид
17:24 23.09.2026
40 България е НАТО.
До коментар #26 от "Член 64-ти":Чака е Путин да са тества с НАТО.
Ако му стиска де.
17:24 23.09.2026
41 И от де тая ракета бе цървул
До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":разпран или вие от мултиките много ги пускате тия ракетки или ша я пуснеш от прозореца на даскалото жълточовник.
Коментиран от #58
17:24 23.09.2026
42 Натовско оръжие громи Русия
17:26 23.09.2026
43 Пиночет
До коментар #31 от "не може да бъде":Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!
Коментиран от #48
17:26 23.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бай Ганьо
До коментар #33 от "Хайо":За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!
17:28 23.09.2026
46 Дон Корлеоне
Коментиран от #52
17:29 23.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нищо нема а изтъргува
До коментар #43 от "Пиночет":ПОДНЕБЕСНАТА си върна цял СИБИР , ЗАЕДНО със Езерото БАЙКАЛ...БЕЗ един изстрел!
В СИБИР всички работодатели са КИТАЙЦИ! В момента там има ...4 Милиона КИТАЙЦИ! А след 3 год...ще са повече от 20 Милиона!
Коментиран от #56, #72
17:30 23.09.2026
49 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Хайо":От Кьонигсберг до Берлин около две минути до Париж четири до Лондон пет Потенциалът само на две подводници е достатъчен за Европа Иначе приказките и фантазиите оставям на специалистите
Коментиран от #88
17:32 23.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пепи Волгата
17:35 23.09.2026
52 да, палячовците ще смачка
До коментар #46 от "Дон Корлеоне":и хартиените самолети също
17:35 23.09.2026
53 Цървул съдран
До коментар #6 от "Атина Палада":Защо не се разкараш
17:35 23.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 BBП
17:36 23.09.2026
56 Факт
До коментар #48 от "Нищо нема а изтъргува":Сибир е Китайски!
КУРИЛИТЕ - Японски!!
КАРЕЛИЯ Ена Финките!
КРИМ е УКРАИНСКИ!
ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ ( до С Море) е НАША...
2 блата и един хълм е на Монголо- Татарските роби москаля и столица моксель!
17:36 23.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пасивен Кремълски ботоксов педофил с ток
До коментар #54 от "жоро":Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!
17:39 23.09.2026
60 Точен
Коментиран от #61, #63, #89
17:39 23.09.2026
61 България е НАТО.
До коментар #60 от "Точен":Натовско оръжие бомби Путин
Дали му пука на сатрапа кремълски....
Коментиран от #67
17:40 23.09.2026
62 Розовото пони зеля
Коментиран от #70
17:40 23.09.2026
63 Дърт Кремълски ботоксов охлюв
До коментар #60 от "Точен":Няма да мръдна от бункера
17:41 23.09.2026
64 едва ли знае
До коментар #3 от "Знае той знае....":Този член вероятно.се задейства от някакъв западен фетиш..малки мустачки, рижав перчем или жълта вратовръзка..
17:41 23.09.2026
65 ото
Коментиран от #76
17:42 23.09.2026
66 Розовото пони зеля
17:43 23.09.2026
67 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #61 от "България е НАТО.":Като дойде ВИДОВ ДЕН къде ще се криете не знам Всяка стотинка дадена на Украйна ще се търси в ПЕТОРЕН РАЗМЕР
17:44 23.09.2026
68 Кака така НАТО
До коментар #31 от "не може да бъде":Нали Русия унищожаваше по 100 натовски генерала седмично месеци наред.Ми НАТО остана без командващи.Ми то натовски генерал да не се създава за една седмица?Не мога да разбера Путлер защо толкова се страхува от НАТО
17:46 23.09.2026
69 Ахааааа
До коментар #2 от "честен ционист":Че то ще има ли Русия след задействането му?
17:47 23.09.2026
70 Натовско оръжие громи Русия
До коментар #62 от "Розовото пони зеля":Дали не е обратното а......
17:48 23.09.2026
71 НАПОМНЯНЕ :
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #75, #77, #78
17:49 23.09.2026
72 Точен
До коментар #48 от "Нищо нема а изтъргува":Общо в Сибир работят по-малко от 15 000 китайци, вкл. със семействата си, тези евтини приказки за китайски Сибир ги приказвайте в селската миризлива кръчма. Китай не иска студени северни земи, предпочита Тайван и своите острови около Филипините и Южна Япония. Китайците са наясно, че падне ли Русия, падат и те, никога няма да тръгнат срещу Русия.
17:49 23.09.2026
73 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми качи се да го свалиш да усетиш какво е полет над столична община
17:49 23.09.2026
74 Джихади Йово
17:51 23.09.2026
75 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":Това трябва да бъде написано с големи букви на всяка Европейска столица Просто да се знае Не за друго
17:57 23.09.2026
76 Бай Ганьо
До коментар #65 от "ото":Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?
Коментиран от #86
18:00 23.09.2026
77 Дърт Кремълски ботоксов охлюв
До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":Никакво мърдане от бункера
18:02 23.09.2026
78 А бе кух
До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":Защо не се разкараш бе?
18:04 23.09.2026
79 Григор
Ами, добре! А вие наясно ли сте какво би станало при удар срещу Русия? Първо, отговорът ще бъде ядрен и второ, имате ли противодействие на техните хиперзвукови ракети? Защо ми се струва, че не, и сте абсолютно неподготвени. Затова е добре да няма войнствени изказвания, при положение, че не разполагаш с надеждна защита.Дори американците не разполагат със средства за противодействие срещу ракета, която се движи с над 8 Мах. Да не говорим,че траекторията е променлива и непредвидима.
18:05 23.09.2026
80 Даа бе
До коментар #5 от "Да,бе":А искаш ли ти да го отнесеш на нашето земно кълбо .......заради простотията си
18:06 23.09.2026
81 розовото пони рюте
18:07 23.09.2026
82 Сельооо
До коментар #14 от "Хайо":Русия като има огромна армия какво направи в Украйна за четири и половина години-ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!
18:10 23.09.2026
83 Ихааааа
До коментар #15 от "не може да бъде":До кога ще ръсите само празноглавщини?Няма ли да прочетем нещо смислено от вас?
18:12 23.09.2026
84 Нидерландия > рашка бомбашка
18:13 23.09.2026
85 А бе
До коментар #33 от "Хайо":Не чувставаш ли че трябва са потренираш плашенето с гаргите на село?Определено не ти се отдава!
18:15 23.09.2026
86 Браво Ганьо
До коментар #76 от "Бай Ганьо":Адмирации
18:17 23.09.2026
87 Дърт пръдльооо неуважаемий
До коментар #16 от "АЛО КУКОРИГО":КАКВО ЩЕ СТАНЕ С НАТО?
Коментиран от #90
18:18 23.09.2026
88 А бе
До коментар #49 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Нима не знаеш,че подводниците няма да ги има още преди капитаните им да получат нареждане за стрелба?
18:23 23.09.2026
89 Ха ха ха ха
До коментар #60 от "Точен":Пука му на Путин и то още как? Иначе сега щеше да играеш казачок прав под масата
18:25 23.09.2026
90 ВЕДНАГА ТИ КАЗВАМ
До коментар #87 от "Дърт пръдльооо неуважаемий":ЩЕ ПРЪСНАТ ВЪВ ВРЯЛА ВОДА СЛАДУРЧО РОЗАВ.
18:30 23.09.2026