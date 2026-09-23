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Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО

Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО

23 Септември, 2026 16:55 986 90

  • марк рюте-
  • нато-
  • член 5-
  • путин

Генералният секретар на Алианса заяви, че НАТО умишлено не разкрива конкретните си „червени линии“ и подготвя различни варианти за реакция

Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е наясно с потенциалните последици от задействането на член 5 от договора на НАТО, но Алиансът няма да разкрива публично какви действия биха довели до неговото активиране. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю, цитирано от DPA, предава News.bg.

„Никога няма да кажем точно какво задейства член 5. Тази неяснота съществува и ще остане“, заяви Рюте. По думите му руската страна обаче „ясно разбира“ какво би означавало задействането на клаузата за колективна отбрана.

Генералният секретар подчерта, че НАТО разполага и с редица възможности за реакция на действия, които остават под прага на член 5. Част от тези мерки може да не бъдат обявявани публично.

Като примери Рюте посочи действията срещу руския „сенчест флот“, използван за транспортиране на санкционирани петролни товари, както и операцията на НАТО „Балтийски страж“ (Baltic Sentry), създадена след повреди по критична подводна инфраструктура в Балтийско море. Алиансът официално посочва операцията като част от усилията за защита на критичната инфраструктура.

Рюте заяви още, че НАТО трябва да може да реагира на хибридни действия, без непременно да отговаря със симетрични мерки. Той свърза подобни атаки с по-широкото противопоставяне между Русия и западните държави и отбеляза, че Украйна увеличава способностите си да нанася удари на голямо разстояние.

На този фон генералният секретар призова европейските държави да продължат да укрепват отбранителните си способности. Той предупреди и за сценарий, при който евентуален конфликт около Тайван би създал необходимост от едновременно справяне с повече от един военен театър.

Според Рюте подобно развитие би поставило допълнителни изисквания към европейската отбрана и затова държавите от континента трябва да продължат с увеличаването на своите отбранителни способности.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    46 6 Отговор
    В 18 часа ще сваляме украинското знаме на Столичната община.

    Коментиран от #11, #73

    16:56 23.09.2026

  • 2 честен ционист

    45 8 Отговор
    Ганчо трябва да знае, че чл. 5 задейства ускорения му курс по руски език.

    Коментиран от #7, #13, #69

    16:57 23.09.2026

  • 3 Знае той знае....

    8 10 Отговор
    Разбира се.Да не е прост да го пробва.Тогава ще види за два дня!!!

    Коментиран от #64

    16:59 23.09.2026

  • 4 Рютето

    32 2 Отговор
    В държавицата му говорят за този, че още е ерген и живее при баща си.

    Коментиран от #9

    17:00 23.09.2026

  • 5 Да,бе

    32 3 Отговор
    От "страшния" чл.5 цялото НАТО яде бой по всички земни кълбета ...А иначе се пишат смели.

    Коментиран от #80

    17:01 23.09.2026

  • 6 Атина Палада

    37 3 Отговор
    Рюте,Рютееее,ставате смешни с вашият член шест и половина:)))) след боят,който изядохте в Украйна,остана ви само перченето пред простолюдието на своите членки на които изсмуквате парите . Иначе за пред света сте цирк Буш:)

    Коментиран от #53

    17:01 23.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Дават 120 000 евро от бюджета да учат депутатите чужди езици.

    17:01 23.09.2026

  • 8 Значи

    30 2 Отговор
    Член 5 не се задейства автоматично ако държава от НАТО бъде нападната? Това ли има впредвид Рютету? А уж приемането ни в алианса даваше гаранции за сигурност! Поредната англосаксонска лъжа и измама!

    Коментиран от #23

    17:02 23.09.2026

  • 9 Атина Палада

    27 2 Отговор

    До коментар #4 от "Рютето":

    Рютето не е е мома бре.Има си съпруг ..

    Коментиран от #10

    17:02 23.09.2026

  • 10 Има си

    23 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    и любовник... Даже не един!

    17:03 23.09.2026

  • 11 55555

    0 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще свалиш едно нещо ,ама няма да ти кажа какво.!!!!::::::

    17:04 23.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    26 3 Отговор
    АБЕ ГЕЙЗЕР, ЗАЩО НЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕНЪТ СРЕЩУ УКРИЯ,ЧЕ ИЗТРЕПА ХОРА И ВЗРИВИ ПРИСТАНИЩЕТО В РУМЪНИЯ?МЕКИ ЧЛЕНОВЕ

    Коментиран от #17

    17:05 23.09.2026

  • 13 55555

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Руски език няма,има развален старобългарски.

    17:05 23.09.2026

  • 14 Хайо

    25 1 Отговор
    Нищо няма да задейства член 5.Европа без Сащ не може да води война .Няма дълбочина ,празни складове ,народ който не желае да воюва и не е подготвен ,за да събере 300000 армия които се водят по документи в НАТО са им нужни около 45 дни и никой няма да ги чака 45 дни .ПВО на Европа е слабо , нямат ресурси за война ,имат единствено авиация ,но с авиация която с разрушени летища и сваляне на сателити ,няма как да воюват .Ако Сащ се намеси във войната ,става световна ядрена война и заличаване на света .Едва ли Сащ би влезнал в тази война и унищожил държавата си .Сащ имат за примамка в Полша около 15000 американски войници ,но едва ли дори за тях би влезнал в ядрена война.Така ,че ми е интересно какви са червените линии на Руте .

    Коментиран от #50, #82

    17:07 23.09.2026

  • 15 не може да бъде

    21 2 Отговор
    Има една шега за това че това английските моряци да станат толкова велики мореплаватели се дължи на "красивите" английски жени и "хубавата и вкусна "английска храна!?Мисля че Русия може да стане също много велика заради този прекрасен умен и адекватен ген-секретар на НАТО и също много умните европейски ръководители начело с г-жа Урсула!?

    Коментиран от #83

    17:07 23.09.2026

  • 16 АЛО КУКОРИГО

    25 2 Отговор
    ДАВАШ ЛИ СИ СМЕТКА КАКВО ЩЕ СТАНЕ С НАТОТО ТЪРСИ ЛЕКАР БОЛЕН СИ ОТ ДЖЕНДЪРЛЪК

    Коментиран от #87

    17:08 23.09.2026

  • 17 Как е бизнесът на Кобзон?

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Върви ли Експреса?

    17:09 23.09.2026

  • 18 Гост

    20 1 Отговор
    Страх ли го е този, че постоянно изпада в паника? Време е НАТО да бъде оглавео от по спокоен и реалполитик лидер. Не ми харесва на чело на алианса да е паникьосан параноик с постоянна драма в главата. Стига, искаме мир.

    17:09 23.09.2026

  • 19 Хайо

    13 0 Отговор
    Сега всеки може да си представи следното нещо .Русия решава и удря примерно Берлин .Какво би се случило ,някой задавал ли си е въпроса ? Това няма да прилича на това в Украйна .Да речем 2000 дрона летят към Берлин ,след тях няколко ракетите с чипове от леталните и ударят Берлин ,първо ще има много жертви ,втора ще бъде прекъснат ток,вода и такъв хаос .Преставяте ли си този голям град когато всеки тръгне да бяга ,какво ще се случва ? Някой има ли идея от война и удар по голям град ? Паника и много жертви само от хаоса .

    Коментиран от #31, #49

    17:10 23.09.2026

  • 20 Учуден

    2 16 Отговор
    Защо просто не сринат Кремъл за няколко минути заедно с мумията?

    Коментиран от #33

    17:10 23.09.2026

  • 21 Мишел

    1 9 Отговор
    Само за 10% от жителите на Москва има бомбоубежища.

    17:11 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хайо

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Значи":

    Точно така ,всяка държава решава да ли да го задейства или не .А доста държави няма да го задействат .Испания ,Португалия ,Италия се съмнявам да го задействат,Франция лае много ,но според мен не е повече от 40% .Остават ,Германия ,Великобритания,Полша ,балтийските държави .Колко е армията на тези държави ? Колко са им ресурсите на тези държави ?

    Коментиран от #28, #30

    17:12 23.09.2026

  • 24 У ДРИ БАЦЕ

    4 3 Отговор
    У ДРИ ИИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!

    17:13 23.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Член 64-ти

    6 2 Отговор
    Член 64-ти, наш прекрасен член. По-възрастното поколение знаят че е заместващият член, а не постоянният.
    Докато член 5 на НАТО е нещо като "Бъдеще за България, пардон за Рюте.

    Коментиран от #40

    17:14 23.09.2026

  • 27 Що не вкарате и Ливан и Иран в НАТО

    9 1 Отговор
    А бооклуци? Или пък Сирия и Ирак и после бой по чфутските кратуни

    17:14 23.09.2026

  • 28 Леа армия бе И.диот

    1 11 Отговор

    До коментар #23 от "Хайо":

    Една ракета в бункера и кочината е финото.

    Коментиран от #35, #36, #41

    17:15 23.09.2026

  • 29 НА тоа

    10 0 Отговор
    "„Никога няма да кажем точно какво задейства член 5. Тази неяснота съществува и ще остане“ заяви Рюте"
    Защото чл. 5 е разтеглив, като cфинkтера на Рюте!

    17:15 23.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 не може да бъде

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    Путин обясни това положение много ясно и просто не разбирам какво не му е ясно на Рюте -Русия няма да нападне НАТО но ако НАТО извърши преки военни действия срещу Русия ще има война която ще бъде различна от войната в Украйна -ще бъде много кратка!?

    Коментиран от #43, #68

    17:16 23.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хайо

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Защото са близо до твоя акъл ,но все нещо е останал за разлика от теб .В кремъл няма нищо за унижаване първо ,второ какво ше се случи с европейските държави после запитвал ли си се ? Макрон каза ,че Франция имала около 300 ядрени оръжия ,но тези ядрени оръжия са на подводници ,като само една е на дежурство и няколко самолети с ядрени оръжия , но наземни позиции с ядрено оръжие няма .Какво би сторил Париж с 5-15 ядрени оръжия срещу Русия ? Какво ше стане когато руските полетят към Франция ? Задавал ли си си въпроса какво ще остане от Франция ? Това е мнение на френски генерал .

    Коментиран от #45, #85

    17:17 23.09.2026

  • 34 Аре бре, не думай

    7 0 Отговор
    И при евентуален конфликт около Тайван пак ли необходимост ще има и там да се месим ? Нещо "едновременно да се справяте с повече от един военен театър" няма ли много да ви дойде? А олигофрени? Да не би и Тайван член на НАТО да е станал? Терористи смотани ...

    17:18 23.09.2026

  • 35 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":

    Ракета от шарени пера ))))

    17:19 23.09.2026

  • 36 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":

    Човека добре го казва ,но трябва да има някой горе да го осмисли .Такива като теб ....

    17:19 23.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 само предлагам

    2 11 Отговор
    Трябва да се смачка режима на рашиста Путлер да се направят демократични избори Трябваше НАТО да го направи досега НЯМА нужда от никакви членове Подобно на Венецуела

    17:23 23.09.2026

  • 39 Много гнусен индивид

    8 0 Отговор
    С много гнусни и престъпни наративи. Директно доказва терористичната и нападателна същност на НАТО. И то с градираща престъпна насоченост включваща и пиратство като правомощие на НАТО даже

    17:24 23.09.2026

  • 40 България е НАТО.

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Член 64-ти":

    Чака е Путин да са тества с НАТО.
    Ако му стиска де.

    17:24 23.09.2026

  • 41 И от де тая ракета бе цървул

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Леа армия бе И.диот":

    разпран или вие от мултиките много ги пускате тия ракетки или ша я пуснеш от прозореца на даскалото жълточовник.

    Коментиран от #58

    17:24 23.09.2026

  • 42 Натовско оръжие громи Русия

    2 10 Отговор
    И без да се задейства член 5.

    17:26 23.09.2026

  • 43 Пиночет

    3 10 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    Коментиран от #48

    17:26 23.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Бай Ганьо

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Хайо":

    За нас важното е, да набият канчето на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    17:28 23.09.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    4 7 Отговор
    НАТО ще смачка всички палячовци

    Коментиран от #52

    17:29 23.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нищо нема а изтъргува

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Пиночет":

    ПОДНЕБЕСНАТА си върна цял СИБИР , ЗАЕДНО със Езерото БАЙКАЛ...БЕЗ един изстрел!
    В СИБИР всички работодатели са КИТАЙЦИ! В момента там има ...4 Милиона КИТАЙЦИ! А след 3 год...ще са повече от 20 Милиона!

    Коментиран от #56, #72

    17:30 23.09.2026

  • 49 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хайо":

    От Кьонигсберг до Берлин около две минути до Париж четири до Лондон пет Потенциалът само на две подводници е достатъчен за Европа Иначе приказките и фантазиите оставям на специалистите

    Коментиран от #88

    17:32 23.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пепи Волгата

    3 3 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    17:35 23.09.2026

  • 52 да, палячовците ще смачка

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Дон Корлеоне":

    и хартиените самолети също

    17:35 23.09.2026

  • 53 Цървул съдран

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Защо не се разкараш

    17:35 23.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 BBП

    0 0 Отговор
    Тия разсипаха Окропистан .И нищо Нее приключило..

    17:36 23.09.2026

  • 56 Факт

    2 7 Отговор

    До коментар #48 от "Нищо нема а изтъргува":

    Сибир е Китайски!
    КУРИЛИТЕ - Японски!!
    КАРЕЛИЯ Ена Финките!
    КРИМ е УКРАИНСКИ!
    ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ ( до С Море) е НАША...
    2 блата и един хълм е на Монголо- Татарските роби москаля и столица моксель!

    17:36 23.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пасивен Кремълски ботоксов педофил с ток

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "жоро":

    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    17:39 23.09.2026

  • 60 Точен

    3 0 Отговор
    Нали знаеш Рюте, колко му пука на Владимир от член 5 в твоето ..те...

    Коментиран от #61, #63, #89

    17:39 23.09.2026

  • 61 България е НАТО.

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Точен":

    Натовско оръжие бомби Путин
    Дали му пука на сатрапа кремълски....

    Коментиран от #67

    17:40 23.09.2026

  • 62 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    Коментиран от #70

    17:40 23.09.2026

  • 63 Дърт Кремълски ботоксов охлюв

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Точен":

    Няма да мръдна от бункера

    17:41 23.09.2026

  • 64 едва ли знае

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Знае той знае....":

    Този член вероятно.се задейства от някакъв западен фетиш..малки мустачки, рижав перчем или жълта вратовръзка..

    17:41 23.09.2026

  • 65 ото

    5 1 Отговор
    „Знам стотици начини да изкарам руската мечка от бърлогата й, но не знам нито един начин да я върна обратно. Никога не дразнете руската мечка” – Ото фон Бисмарк

    Коментиран от #76

    17:42 23.09.2026

  • 66 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    17:43 23.09.2026

  • 67 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "България е НАТО.":

    Като дойде ВИДОВ ДЕН къде ще се криете не знам Всяка стотинка дадена на Украйна ще се търси в ПЕТОРЕН РАЗМЕР

    17:44 23.09.2026

  • 68 Кака така НАТО

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Нали Русия унищожаваше по 100 натовски генерала седмично месеци наред.Ми НАТО остана без командващи.Ми то натовски генерал да не се създава за една седмица?Не мога да разбера Путлер защо толкова се страхува от НАТО

    17:46 23.09.2026

  • 69 Ахааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Че то ще има ли Русия след задействането му?

    17:47 23.09.2026

  • 70 Натовско оръжие громи Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Розовото пони зеля":

    Дали не е обратното а......

    17:48 23.09.2026

  • 71 НАПОМНЯНЕ :

    4 0 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #75, #77, #78

    17:49 23.09.2026

  • 72 Точен

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нищо нема а изтъргува":

    Общо в Сибир работят по-малко от 15 000 китайци, вкл. със семействата си, тези евтини приказки за китайски Сибир ги приказвайте в селската миризлива кръчма. Китай не иска студени северни земи, предпочита Тайван и своите острови около Филипините и Южна Япония. Китайците са наясно, че падне ли Русия, падат и те, никога няма да тръгнат срещу Русия.

    17:49 23.09.2026

  • 73 Хи хи хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми качи се да го свалиш да усетиш какво е полет над столична община

    17:49 23.09.2026

  • 74 Джихади Йово

    0 0 Отговор
    Милу мишуенци... :D

    17:51 23.09.2026

  • 75 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":

    Това трябва да бъде написано с големи букви на всяка Европейска столица Просто да се знае Не за друго

    17:57 23.09.2026

  • 76 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "ото":

    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    Коментиран от #86

    18:00 23.09.2026

  • 77 Дърт Кремълски ботоксов охлюв

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":

    Никакво мърдане от бункера

    18:02 23.09.2026

  • 78 А бе кух

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "НАПОМНЯНЕ :":

    Защо не се разкараш бе?

    18:04 23.09.2026

  • 79 Григор

    3 0 Отговор
    "Рюте: Путин знае какво би могло да задейства член 5 на НАТО"
    Ами, добре! А вие наясно ли сте какво би станало при удар срещу Русия? Първо, отговорът ще бъде ядрен и второ, имате ли противодействие на техните хиперзвукови ракети? Защо ми се струва, че не, и сте абсолютно неподготвени. Затова е добре да няма войнствени изказвания, при положение, че не разполагаш с надеждна защита.Дори американците не разполагат със средства за противодействие срещу ракета, която се движи с над 8 Мах. Да не говорим,че траекторията е променлива и непредвидима.

    18:05 23.09.2026

  • 80 Даа бе

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    А искаш ли ти да го отнесеш на нашето земно кълбо .......заради простотията си

    18:06 23.09.2026

  • 81 розовото пони рюте

    1 0 Отговор
    А рюте знае как да задейства 5 члена.

    18:07 23.09.2026

  • 82 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    Русия като има огромна армия какво направи в Украйна за четири и половина години-ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО!

    18:10 23.09.2026

  • 83 Ихааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    До кога ще ръсите само празноглавщини?Няма ли да прочетем нещо смислено от вас?

    18:12 23.09.2026

  • 84 Нидерландия > рашка бомбашка

    0 0 Отговор
    Пусьо напълни гащите, а Рюте е големец!

    18:13 23.09.2026

  • 85 А бе

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хайо":

    Не чувставаш ли че трябва са потренираш плашенето с гаргите на село?Определено не ти се отдава!

    18:15 23.09.2026

  • 86 Браво Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Бай Ганьо":

    Адмирации

    18:17 23.09.2026

  • 87 Дърт пръдльооо неуважаемий

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛО КУКОРИГО":

    КАКВО ЩЕ СТАНЕ С НАТО?

    Коментиран от #90

    18:18 23.09.2026

  • 88 А бе

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Нима не знаеш,че подводниците няма да ги има още преди капитаните им да получат нареждане за стрелба?

    18:23 23.09.2026

  • 89 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Точен":

    Пука му на Путин и то още как? Иначе сега щеше да играеш казачок прав под масата

    18:25 23.09.2026

  • 90 ВЕДНАГА ТИ КАЗВАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Дърт пръдльооо неуважаемий":

    ЩЕ ПРЪСНАТ ВЪВ ВРЯЛА ВОДА СЛАДУРЧО РОЗАВ.

    18:30 23.09.2026

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