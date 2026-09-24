Зеленски предупреди Русия за "болезнена зима"

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Русия, че Киев ще отвърне с удари, ако преди зимата не бъде постигнато споразумение за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Изявлението дойде в Ню Йорк, където той участва в общото събрание на ООН по време на годишната среща на световните лидери.

„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много сурова за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим зимата болезнена и за Русия“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс. Посланието му беше отправено на фона на нови руски удари и засилени опасения, че Москва отново ще насочи атаки към електропреносната и отоплителната система на Украйна.

Володимир Зеленски отправи поредица от важни послания в Ню Йорк през последните часове, като постави във фокуса възможността за ограничено примирие между Украйна и Русия.

На 23 септември украинският президент говори пред Общото събрание на ООН в рамките на общия дебат на 81-вата сесия. В речта си той заяви, че Киев е готов да предприеме огледални стъпки, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Зеленски предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение преди зимата, Украйна ще отговори на руските атаки.

„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия“, заяви той пред Общото събрание.

Предложение за енергийно примирие

Темата за енергетиката беше сред основните акценти и след срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Украинският лидер заяви, че Киев и Вашингтон искат войната да приключи преди зимата. Според Зеленски двамата са обсъдили конкретни стъпки за деескалация, които могат да отворят пътя към дипломация.

Зеленски уточни, че Украйна е готова да спре ударите по руски енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската електроенергийна система, отоплението, водоснабдяването и друга критична инфраструктура.

Той представя предложението като взаимна мярка, а не като едностранно прекратяване на украинските атаки.

Черно море също е част от предложението

Другият важен акцент на Зеленски е свързан с корабоплаването в Черно море.

Украинският президент заяви, че Киев е готов да гарантира безопасното движение на търговски кораби и продоволствената сигурност, ако Русия предприеме съответни стъпки за деескалация.

Зеленски посочи Турция и други държави като възможни участници в усилията за възстановяване на безопасното корабоплаване.

По този начин Киев поставя две конкретни направления за евентуални ограничени договорености – енергетиката и Черно море.

Зеленски призова за продължаване на икономическия натиск

В речта си пред Общото събрание украинският президент призова международната общност да продължи да ограничава приходите на Русия и достъпа ѝ до ресурси за водене на войната.

Той настоя държавите да продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да ограничават възможностите за финансиране на руските военни действия.

Зеленски постави темата в контекста на продължаващите руски атаки срещу Украйна.

Разговорите с Тръмп

Срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк беше една от ключовите дипломатически срещи около Общото събрание.

По думите на украинския президент разговорът е бил позитивен и продуктивен. Двамата са обсъдили прекратяването на войната, противовъздушната отбрана и възможните стъпки за деескалация.

Зеленски заяви, че и Вашингтон, и Киев искат войната да приключи преди зимата.

Украинският президент обаче подчерта, че няма договорка Киев едностранно да прекрати ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.

Срещата с Ердоган

В Ню Йорк Зеленски разговаря и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Сред основните теми е била сигурността в Черно море и възстановяването на безопасното корабоплаване.

Украинският президент заяви, че Турция продължава да играе важна роля в дипломатическите усилия около войната и в разговорите за сигурността на морските маршрути.

Посланието към Москва

Основният сигнал на Зеленски през последното денонощие може да бъде обобщен в няколко направления: Киев заявява готовност за ограничено примирие, но очаква съответни действия от Москва.

Това се отнася както до ударите по енергийната инфраструктура, така и до корабоплаването в Черно море.

В същото време Зеленски настоява международният натиск върху Русия да продължи и призова държавите да ограничават руските приходи, свързани с финансирането на войната.

Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев по тези предложения. Русия не е дала публично съгласие за конкретно енергийно примирие или за предложената рамка за Черно море.

Дипломацията остава отворена

На фона на продължаващите бойни действия Зеленски представя енергетиката и Черно море като възможни първи области, в които може да бъде постигната частична деескалация.

Предложенията са отправени в момент, когато в Ню Йорк се събират лидерите на десетки държави и дипломатическите контакти около войната са особено активни.

Следващият ключов въпрос е дали Москва ще отговори положително на някоя от конкретните инициативи.

Към последните часове позицията на Киев е, че е готов за огледални стъпки, но очаква съответен сигнал от Русия.

Източници: Ройтерс