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Зеленски предупреди Русия за "болезнена зима"
  Тема: Украйна

Зеленски предупреди Русия за "болезнена зима"

24 Септември, 2026 05:44, обновена 24 Септември, 2026 07:48 1 957 67

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Украинският президент каза в Ню Йорк, че Киев ще отвърне, ако не бъде постигнат енергиен мир преди студовете.

Зеленски предупреди Русия за "болезнена зима" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Русия, че Киев ще отвърне с удари, ако преди зимата не бъде постигнато споразумение за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Изявлението дойде в Ню Йорк, където той участва в общото събрание на ООН по време на годишната среща на световните лидери.

„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много сурова за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим зимата болезнена и за Русия“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс. Посланието му беше отправено на фона на нови руски удари и засилени опасения, че Москва отново ще насочи атаки към електропреносната и отоплителната система на Украйна.

Володимир Зеленски отправи поредица от важни послания в Ню Йорк през последните часове, като постави във фокуса възможността за ограничено примирие между Украйна и Русия.

На 23 септември украинският президент говори пред Общото събрание на ООН в рамките на общия дебат на 81-вата сесия. В речта си той заяви, че Киев е готов да предприеме огледални стъпки, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

Зеленски предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение преди зимата, Украйна ще отговори на руските атаки.

„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия“, заяви той пред Общото събрание.

Предложение за енергийно примирие

Темата за енергетиката беше сред основните акценти и след срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Украинският лидер заяви, че Киев и Вашингтон искат войната да приключи преди зимата. Според Зеленски двамата са обсъдили конкретни стъпки за деескалация, които могат да отворят пътя към дипломация.

Зеленски уточни, че Украйна е готова да спре ударите по руски енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската електроенергийна система, отоплението, водоснабдяването и друга критична инфраструктура.

Той представя предложението като взаимна мярка, а не като едностранно прекратяване на украинските атаки.

Черно море също е част от предложението

Другият важен акцент на Зеленски е свързан с корабоплаването в Черно море.

Украинският президент заяви, че Киев е готов да гарантира безопасното движение на търговски кораби и продоволствената сигурност, ако Русия предприеме съответни стъпки за деескалация.

Зеленски посочи Турция и други държави като възможни участници в усилията за възстановяване на безопасното корабоплаване.

По този начин Киев поставя две конкретни направления за евентуални ограничени договорености – енергетиката и Черно море.

Зеленски призова за продължаване на икономическия натиск

В речта си пред Общото събрание украинският президент призова международната общност да продължи да ограничава приходите на Русия и достъпа ѝ до ресурси за водене на войната.

Той настоя държавите да продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да ограничават възможностите за финансиране на руските военни действия.

Зеленски постави темата в контекста на продължаващите руски атаки срещу Украйна.

Разговорите с Тръмп

Срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк беше една от ключовите дипломатически срещи около Общото събрание.

По думите на украинския президент разговорът е бил позитивен и продуктивен. Двамата са обсъдили прекратяването на войната, противовъздушната отбрана и възможните стъпки за деескалация.

Зеленски заяви, че и Вашингтон, и Киев искат войната да приключи преди зимата.

Украинският президент обаче подчерта, че няма договорка Киев едностранно да прекрати ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.

Срещата с Ердоган

В Ню Йорк Зеленски разговаря и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Сред основните теми е била сигурността в Черно море и възстановяването на безопасното корабоплаване.

Украинският президент заяви, че Турция продължава да играе важна роля в дипломатическите усилия около войната и в разговорите за сигурността на морските маршрути.

Посланието към Москва

Основният сигнал на Зеленски през последното денонощие може да бъде обобщен в няколко направления: Киев заявява готовност за ограничено примирие, но очаква съответни действия от Москва.

Това се отнася както до ударите по енергийната инфраструктура, така и до корабоплаването в Черно море.

В същото време Зеленски настоява международният натиск върху Русия да продължи и призова държавите да ограничават руските приходи, свързани с финансирането на войната.

Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев по тези предложения. Русия не е дала публично съгласие за конкретно енергийно примирие или за предложената рамка за Черно море.

Дипломацията остава отворена

На фона на продължаващите бойни действия Зеленски представя енергетиката и Черно море като възможни първи области, в които може да бъде постигната частична деескалация.

Предложенията са отправени в момент, когато в Ню Йорк се събират лидерите на десетки държави и дипломатическите контакти около войната са особено активни.

Следващият ключов въпрос е дали Москва ще отговори положително на някоя от конкретните инициативи.

Към последните часове позицията на Киев е, че е готов за огледални стъпки, но очаква съответен сигнал от Русия.

Източници: Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    90 12 Отговор
    Наркотиците не прощават. Ни на Сектата, ни на Зе....

    05:52 24.09.2026

  • 3 днес във киев бая бой са отнесли ха ха х

    91 12 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:53 24.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    67 13 Отговор
    „Обърнете специално внимание на повдигнатите и прегърбени рамене, скованата му стойка и микропреглъщането му. Всичко това сигнализира за висок прилив на адреналин и соматичен стрес, който се омекотява от плътно стиснати ръце – типичен телесен адаптор и манипулатор за поддържане на външно самообладание

    Коментиран от #13, #65

    05:54 24.09.2026

  • 5 Циркът затваря тази зима

    78 12 Отговор
    Вече и като комик не е забавен, а като клоун дори и не е страшен, а по-скоро предизвиква съжаление.

    Коментиран от #7, #34

    05:54 24.09.2026

  • 6 оня с коня

    59 11 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    05:56 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сидоренко

    62 9 Отговор
    Зеления хазарин ще виси като Мусолини....а Украйна така или иначе няма да я има на картата.

    05:58 24.09.2026

  • 9 във ООН казаха че:

    62 9 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    05:58 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добруджанец

    47 8 Отговор
    Фантазиите на един 🤡.

    05:59 24.09.2026

  • 12 И Киев е Руски

    53 7 Отговор
    Свинеподобният тип прави анализ за зимата и изобщо не разглежда причината - за насилственото си погребение

    05:59 24.09.2026

  • 13 Европеец

    56 9 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Много сложно си го написал, ти или ИИ.... Аз като се загледах в снимката му и като гледах клипчета от срещата му с Дончо мога да кажа, че за пореден път се убедих ,че това същество си е типичен кокаинов наркоман....

    Коментиран от #28

    06:00 24.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уеб герой

    38 5 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ако въобще ходи в Украйна, биха могли да го арестуват и осъдят самите украинци, обаче явно и те не са много наясно какво точно става.

    06:07 24.09.2026

  • 17 BBП

    28 4 Отговор
    Така си пожела и Порошенко...Сега отново..Обаче ,зимата ще бъде мека .Релакс..

    06:09 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Крим никога не е бил окраински

    37 5 Отговор
    Окра каналите , коментират , че преди две седмици наркомана е припаднал в кабинета си . Наркоман остарял няма .

    06:19 24.09.2026

  • 21 име

    35 4 Отговор
    Вчера руснаците цял ден са удряли Киев с дронове и евтини крилати ракети Бандерол и Данте. Само около 120 дрона са изпратили, множество кадри има от града с пожари, дим и летящи дронове, но никакви кадри на свалени дронове. Целта била на дневна светлина да се види, че бандерите даже и дронове немогат да свалят, а какво остава за балистични ракети! На фона на 120 изтреляни дрона по Киев, банзелите изтрелват по 600-800 към Москва и се молят да ударят някой външен нужник без ПВО, че да пишат пернатите как печелят!

    06:25 24.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хахахахахаххаха

    36 3 Отговор
    за първи път виждам мишка да предупреждава котка …

    06:31 24.09.2026

  • 24 Ха ха ха

    28 4 Отговор
    И какъв лидер и президент е този нелегитимния?

    Коментиран от #35

    06:31 24.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тошо Сводката

    6 20 Отговор
    Онзи ден над 2000 дрона в Московска област.Отломлите запалиха московската рафинерия на 12 километра от Кремъл.

    06:32 24.09.2026

  • 28 Източна ромелия

    23 3 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Ми тоя образ на снимката когато даваше пресконференция в щатите постоянно се държеше за носа . Това го има на клипове

    06:34 24.09.2026

  • 29 Факт

    27 4 Отговор
    Лавров ви каза на всички-,,Ударите няма да спрат!"

    Коментиран от #45

    06:34 24.09.2026

  • 30 Майката ти

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Синьото око и счупения зъб":

    Без пари бута.

    Коментиран от #54

    06:34 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Жан Бойко

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Циркът затваря тази зима":

    Каква зима ??!!
    1-2 милиона украинци са загинали ,още толкова ранени!
    5-6 милиона са избягали да слугуват на дъртия и богат Запад и повечето няма да се върнат.
    И всичко това за нищо !

    06:36 24.09.2026

  • 35 Нулевият кремълски пациент

    6 23 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Ботокса е назначен за президент на свинарника от Елцин без избори.

    06:39 24.09.2026

  • 36 асенчо

    6 1 Отговор
    Евротерорист.

    06:40 24.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Соломон

    6 25 Отговор

    До коментар #37 от "не е истина":

    И какво точно иска Русия ако не иска територии

    06:41 24.09.2026

  • 39 Някой

    24 2 Отговор
    Не плаши другите със своите проблеми, пич. Дърпай следващата бяла линийка и си трайкай.

    Коментиран от #47

    06:42 24.09.2026

  • 40 Факт

    6 24 Отговор
    Зеленски каза:"Ударите по Раша няма да спрат.Още не сме започнали.
    Междувременно ВСУ разчисти руското ПВО.Следва балистиката.
    На коня му паднА ченето.

    06:44 24.09.2026

  • 41 абе льольо

    18 3 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Маноле /и фамилията ти е знам-Пейков/, хайде стига с тези евроатлантически опорки! Ще си по-полезен на Покрайнината с мешката, аФтомата и Киев!

    Коментиран от #42, #48

    06:50 24.09.2026

  • 42 Марш на оборка по кофите!

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "абе льольо":

    Марш!

    06:52 24.09.2026

  • 43 Баа Гицка

    4 1 Отговор
    Нема проблем. Путин е изобретил електрогенератор на олио, а сега си бъxте мaнерката над генератор директно на слънчоглед. А новото танго е две напред, две назад.

    06:53 24.09.2026

  • 44 Още бой им трябва на Урко фашистите

    15 1 Отговор
    Зеления ненормален наркоман пак говори несвързано

    06:53 24.09.2026

  • 45 Спирт

    2 13 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Лавров е презобил с ферментирал овес.

    Коментиран от #62

    06:54 24.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баа Гицка

    2 9 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Прав си гoтин, Зеленски е nич, а Путин е "путин"!

    06:56 24.09.2026

  • 48 Соломон

    3 13 Отговор

    До коментар #41 от "абе льольо":

    Граждане РФ,каторае плоха вели себя в етой жизни,по смерти попадут опять в РФ

    Коментиран от #50, #66

    06:59 24.09.2026

  • 49 Механик

    14 0 Отговор
    Такива фърчащи предупреждения с "ще" отправят слабаците в училище. Силните нито се заканват, нито се репчат. А бият когато им се бие и пият когато им се пие.
    Ти слабак ли бе в училище бе, Зели?

    07:00 24.09.2026

  • 50 Механик

    11 2 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    А евреите къде ще попаднат? Пак ли у Аушвиц?

    07:01 24.09.2026

  • 51 Блогър от Москва

    3 11 Отговор
    Майко мила мръзнем нощно време по опашките за бензин.Висим по,10-12 часа, а зимата ще мръзнем и в къщи.
    Елате бе ганьовски копейки при нас, защо не искате, а само пишете колко хубаво е в крепостния свят.
    Няколко поколения израснаха при несменяемия ни вожд и още ще израстват.

    Коментиран от #56

    07:01 24.09.2026

  • 52 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    14 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:03 24.09.2026

  • 53 Дудов

    10 0 Отговор
    Поредната безсвислена среща на двама от най-болните мозъци на нашето съвремие

    07:05 24.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ ЗЕЛЕНИТЕ

    11 0 Отговор
    Нали оная година им подарявахме малки генератори на бензин. Остава само да си вземат бензин от бензиностанциите дето и тях ги няма.

    07:06 24.09.2026

  • 56 АМИ В МЕТРОТО

    12 0 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва":

    В КИЕВ СИ Е ТОПЛО НАЛИ ТЪЙ
    И ПЛЪХОВЕ ЗА БАРБЕКЮ БОЛ

    07:08 24.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Заради това продължава конфликта

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски пред ООН вчера":

    Зеленски не съзнава какво губи неговия народ а се е фокусирал върху задачите поставени от господарите му

    Коментиран от #64

    07:09 24.09.2026

  • 59 Укрофоб

    7 0 Отговор
    Зеления Джудж е на Земята за да изпълни три неща- духане, лапане и шмъркане.

    07:10 24.09.2026

  • 60 Баа Гицка

    1 8 Отговор
    Копeйкити съде реват за лева, затуй вече ша им викам "стинки"!

    07:10 24.09.2026

  • 61 Оня

    8 0 Отговор
    Зельоооо кафето ти в Крим изстина отдавна! Сега да не си пред Москва?

    07:13 24.09.2026

  • 62 Баа Гицка

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Спирт":

    Може и да е презобил с ферментирал овес, ама не е от него!

    07:14 24.09.2026

  • 63 Зелен чук

    2 2 Отговор
    Удри башибозука у канчето дорде умекне!

    07:21 24.09.2026

  • 64 точка

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Заради това продължава конфликта":

    Все пак не говори той а Западът!!!!!! той е просто Лицето , Мислите и Деиствията на Западът.

    07:24 24.09.2026

  • 65 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    И тиквата му в кутия с лед ,на път за Кремъл

    07:30 24.09.2026

  • 66 любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    Интересно как ти оставят пост на чужд език, по-специален ли си?

    07:38 24.09.2026

  • 67 Кока кола

    0 0 Отговор
    Зеленски показа с речите си в Ню Йорк, че е психично увреден, най-вероятно следствие на все по-големите дози кокаин. Но той не е изцяло виновен, а тези, които го управляват от Вашингтон, Лондон и Брюксел.

    07:40 24.09.2026

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