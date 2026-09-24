Зеленски предупреди Русия за "болезнена зима"

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Русия, че Киев ще отвърне с удари, ако преди зимата не бъде постигнато споразумение за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Изявлението дойде в Ню Йорк, където той участва в общото събрание на ООН по време на годишната среща на световните лидери.
„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много сурова за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да направим зимата болезнена и за Русия“, каза Зеленски, цитиран от Ройтерс. Посланието му беше отправено на фона на нови руски удари и засилени опасения, че Москва отново ще насочи атаки към електропреносната и отоплителната система на Украйна.
Володимир Зеленски отправи поредица от важни послания в Ню Йорк през последните часове, като постави във фокуса възможността за ограничено примирие между Украйна и Русия.
На 23 септември украинският президент говори пред Общото събрание на ООН в рамките на общия дебат на 81-вата сесия. В речта си той заяви, че Киев е готов да предприеме огледални стъпки, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.
Зеленски предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение преди зимата, Украйна ще отговори на руските атаки.
„Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия“, заяви той пред Общото събрание.
Предложение за енергийно примирие
Темата за енергетиката беше сред основните акценти и след срещата на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Украинският лидер заяви, че Киев и Вашингтон искат войната да приключи преди зимата. Според Зеленски двамата са обсъдили конкретни стъпки за деескалация, които могат да отворят пътя към дипломация.
Зеленски уточни, че Украйна е готова да спре ударите по руски енергийни обекти, ако Русия прекрати атаките срещу украинската електроенергийна система, отоплението, водоснабдяването и друга критична инфраструктура.
Той представя предложението като взаимна мярка, а не като едностранно прекратяване на украинските атаки.
Черно море също е част от предложението
Другият важен акцент на Зеленски е свързан с корабоплаването в Черно море.
Украинският президент заяви, че Киев е готов да гарантира безопасното движение на търговски кораби и продоволствената сигурност, ако Русия предприеме съответни стъпки за деескалация.
Зеленски посочи Турция и други държави като възможни участници в усилията за възстановяване на безопасното корабоплаване.
По този начин Киев поставя две конкретни направления за евентуални ограничени договорености – енергетиката и Черно море.
Зеленски призова за продължаване на икономическия натиск
В речта си пред Общото събрание украинският президент призова международната общност да продължи да ограничава приходите на Русия и достъпа ѝ до ресурси за водене на войната.
Той настоя държавите да продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да ограничават възможностите за финансиране на руските военни действия.
Зеленски постави темата в контекста на продължаващите руски атаки срещу Украйна.
Разговорите с Тръмп
Срещата между Зеленски и Тръмп в Ню Йорк беше една от ключовите дипломатически срещи около Общото събрание.
По думите на украинския президент разговорът е бил позитивен и продуктивен. Двамата са обсъдили прекратяването на войната, противовъздушната отбрана и възможните стъпки за деескалация.
Зеленски заяви, че и Вашингтон, и Киев искат войната да приключи преди зимата.
Украинският президент обаче подчерта, че няма договорка Киев едностранно да прекрати ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.
Срещата с Ердоган
В Ню Йорк Зеленски разговаря и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
Сред основните теми е била сигурността в Черно море и възстановяването на безопасното корабоплаване.
Украинският президент заяви, че Турция продължава да играе важна роля в дипломатическите усилия около войната и в разговорите за сигурността на морските маршрути.
Посланието към Москва
Основният сигнал на Зеленски през последното денонощие може да бъде обобщен в няколко направления: Киев заявява готовност за ограничено примирие, но очаква съответни действия от Москва.
Това се отнася както до ударите по енергийната инфраструктура, така и до корабоплаването в Черно море.
В същото време Зеленски настоява международният натиск върху Русия да продължи и призова държавите да ограничават руските приходи, свързани с финансирането на войната.
Засега няма обявено споразумение между Москва и Киев по тези предложения. Русия не е дала публично съгласие за конкретно енергийно примирие или за предложената рамка за Черно море.
Дипломацията остава отворена
На фона на продължаващите бойни действия Зеленски представя енергетиката и Черно море като възможни първи области, в които може да бъде постигната частична деескалация.
Предложенията са отправени в момент, когато в Ню Йорк се събират лидерите на десетки държави и дипломатическите контакти около войната са особено активни.
Следващият ключов въпрос е дали Москва ще отговори положително на някоя от конкретните инициативи.
Към последните часове позицията на Киев е, че е готов за огледални стъпки, но очаква съответен сигнал от Русия.
Източници: Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
05:52 24.09.2026
3 днес във киев бая бой са отнесли ха ха х
05:53 24.09.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #13, #65
05:54 24.09.2026
5 Циркът затваря тази зима
Коментиран от #7, #34
05:54 24.09.2026
6 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:56 24.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сидоренко
05:58 24.09.2026
9 във ООН казаха че:
05:58 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добруджанец
05:59 24.09.2026
12 И Киев е Руски
05:59 24.09.2026
13 Европеец
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Много сложно си го написал, ти или ИИ.... Аз като се загледах в снимката му и като гледах клипчета от срещата му с Дончо мога да кажа, че за пореден път се убедих ,че това същество си е типичен кокаинов наркоман....
Коментиран от #28
06:00 24.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Уеб герой
До коментар #7 от "оня с коня":Ако въобще ходи в Украйна, биха могли да го арестуват и осъдят самите украинци, обаче явно и те не са много наясно какво точно става.
06:07 24.09.2026
17 BBП
06:09 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Крим никога не е бил окраински
06:19 24.09.2026
21 име
06:25 24.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хахахахахаххаха
06:31 24.09.2026
24 Ха ха ха
Коментиран от #35
06:31 24.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тошо Сводката
06:32 24.09.2026
28 Източна ромелия
До коментар #13 от "Европеец":Ми тоя образ на снимката когато даваше пресконференция в щатите постоянно се държеше за носа . Това го има на клипове
06:34 24.09.2026
29 Факт
Коментиран от #45
06:34 24.09.2026
30 Майката ти
До коментар #26 от "Синьото око и счупения зъб":Без пари бута.
Коментиран от #54
06:34 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Жан Бойко
До коментар #5 от "Циркът затваря тази зима":Каква зима ??!!
1-2 милиона украинци са загинали ,още толкова ранени!
5-6 милиона са избягали да слугуват на дъртия и богат Запад и повечето няма да се върнат.
И всичко това за нищо !
06:36 24.09.2026
35 Нулевият кремълски пациент
До коментар #24 от "Ха ха ха":Ботокса е назначен за президент на свинарника от Елцин без избори.
06:39 24.09.2026
36 асенчо
06:40 24.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Соломон
До коментар #37 от "не е истина":И какво точно иска Русия ако не иска територии
06:41 24.09.2026
39 Някой
Коментиран от #47
06:42 24.09.2026
40 Факт
Междувременно ВСУ разчисти руското ПВО.Следва балистиката.
На коня му паднА ченето.
06:44 24.09.2026
41 абе льольо
До коментар #31 от "Соломон":Маноле /и фамилията ти е знам-Пейков/, хайде стига с тези евроатлантически опорки! Ще си по-полезен на Покрайнината с мешката, аФтомата и Киев!
Коментиран от #42, #48
06:50 24.09.2026
42 Марш на оборка по кофите!
До коментар #41 от "абе льольо":Марш!
06:52 24.09.2026
43 Баа Гицка
06:53 24.09.2026
44 Още бой им трябва на Урко фашистите
06:53 24.09.2026
45 Спирт
До коментар #29 от "Факт":Лавров е презобил с ферментирал овес.
Коментиран от #62
06:54 24.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Баа Гицка
До коментар #39 от "Някой":Прав си гoтин, Зеленски е nич, а Путин е "путин"!
06:56 24.09.2026
48 Соломон
До коментар #41 от "абе льольо":Граждане РФ,каторае плоха вели себя в етой жизни,по смерти попадут опять в РФ
Коментиран от #50, #66
06:59 24.09.2026
49 Механик
Ти слабак ли бе в училище бе, Зели?
07:00 24.09.2026
50 Механик
До коментар #48 от "Соломон":А евреите къде ще попаднат? Пак ли у Аушвиц?
07:01 24.09.2026
51 Блогър от Москва
Елате бе ганьовски копейки при нас, защо не искате, а само пишете колко хубаво е в крепостния свят.
Няколко поколения израснаха при несменяемия ни вожд и още ще израстват.
Коментиран от #56
07:01 24.09.2026
52 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:03 24.09.2026
53 Дудов
07:05 24.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ ЗЕЛЕНИТЕ
07:06 24.09.2026
56 АМИ В МЕТРОТО
До коментар #51 от "Блогър от Москва":В КИЕВ СИ Е ТОПЛО НАЛИ ТЪЙ
И ПЛЪХОВЕ ЗА БАРБЕКЮ БОЛ
07:08 24.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Заради това продължава конфликта
До коментар #14 от "Зеленски пред ООН вчера":Зеленски не съзнава какво губи неговия народ а се е фокусирал върху задачите поставени от господарите му
Коментиран от #64
07:09 24.09.2026
59 Укрофоб
07:10 24.09.2026
60 Баа Гицка
07:10 24.09.2026
61 Оня
07:13 24.09.2026
62 Баа Гицка
До коментар #45 от "Спирт":Може и да е презобил с ферментирал овес, ама не е от него!
07:14 24.09.2026
63 Зелен чук
07:21 24.09.2026
64 точка
До коментар #58 от "Заради това продължава конфликта":Все пак не говори той а Западът!!!!!! той е просто Лицето , Мислите и Деиствията на Западът.
07:24 24.09.2026
65 Kaлпазанин
До коментар #4 от "И Киев е Руски":И тиквата му в кутия с лед ,на път за Кремъл
07:30 24.09.2026
66 любопитен
До коментар #48 от "Соломон":Интересно как ти оставят пост на чужд език, по-специален ли си?
07:38 24.09.2026
67 Кока кола
07:40 24.09.2026