Букайо Сака счупи мълчанието за Мондиала: Беше трудно на пейката, но гледаме напред

Букайо Сака призна, че му е било трудно да остане неизползвана резерва по време на отпадането на Англия от Световното първенство в Северна Америка, но бе категоричен, че тимът е готов да затвори тази страница. Нападателят на Арсенал, който бе мъчен от контузия в ахилеса по време на турнира, не влезе в игра при поражението от Аржентина, тъй като селекционерът Томас Тухел заложи на защитна тактика, за да уържи преднината.

Три дни по-късно, в мача за третото място в Маями, Сака се завърна на терена с хеттрик за зрелищната победа с 6:4 над Франция. Въпреки че това повдигна въпроси относно отсъствието му в предишния двубой, той подчерта, че има пълно доверие в решенията на мениджъра и тактическия му подход.

След проведена от Тухел отборна среща за анализиране на Мондиала, фокусът на "Трите лъва" вече е насочен към Лигата на нациите и предстоящото домакинско Европейско първенство през 2028 година. Сака сподели, че разочарованието все още оставя силен белег у играчите и феновете, но отборът е напълно концентриран върху предстоящите четири мача от груповата фаза.