Зам.-министър Цвета Тимева тръгва с нов влак „Шкода“

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева ще участва в демонстрационно пътуване с нов мотрисен влак „Шкода“ по линията Пловдив – Септември, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията. Събитието е насрочено за 24 септември 2026 г. от 10:30 ч. на Централната жп гара в Пловдив.

Инициативата е под мотото „От европейските инвестиции до реалното пътуване“ и е замислена като показно пътуване с един от новите електрически влакове, които вече започват поетапно да влизат в експлоатация. В съобщението на ведомството се посочва, че целта е да бъдат представени възможностите на обновената железопътна инфраструктура и новия подвижен състав по маршрута Пловдив – Септември – Пловдив.

Какво включва демонстрацията

Пътуването ще тръгне от 1 перон, 1 коловоз на Централната жп гара в Пловдив. Това поставя фокус върху една от линиите, по които вече се движат или предстои да се движат новите мотриси, купени със съфинансиране от Европейския съюз по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

От министерството свързват събитието с по-широкия процес на обновяване на железопътния транспорт. Новите електрически мотрисни влакове „Шкода“ са част от доставка на стойност 261,4 млн. евро без ДДС, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новите влакове вече влизат в движение

По данни на министерството влаковете са започнали поетапно да бъдат въвеждани в редовна експлоатация. Именно затова и демонстрационното пътуване по линията Пловдив – Септември е представено като възможност да се покаже как европейското финансиране се превръща в реална услуга за пътниците.

Източници: Министерство на транспорта и съобщенията, БТА