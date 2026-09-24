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Зам.-министър Цвета Тимева тръгва с нов влак „Шкода“

Зам.-министър Цвета Тимева тръгва с нов влак „Шкода“

24 Септември, 2026 06:01, обновена 24 Септември, 2026 06:05 691 9

  • цвета тимева-
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  • пловдив-
  • септември

Демонстрационното пътуване ще свърже Пловдив и Септември по линия с обновена инфраструктура и нов подвижен състав.

Зам.-министър Цвета Тимева тръгва с нов влак „Шкода“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева ще участва в демонстрационно пътуване с нов мотрисен влак „Шкода“ по линията Пловдив – Септември, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията. Събитието е насрочено за 24 септември 2026 г. от 10:30 ч. на Централната жп гара в Пловдив.

Инициативата е под мотото „От европейските инвестиции до реалното пътуване“ и е замислена като показно пътуване с един от новите електрически влакове, които вече започват поетапно да влизат в експлоатация. В съобщението на ведомството се посочва, че целта е да бъдат представени възможностите на обновената железопътна инфраструктура и новия подвижен състав по маршрута Пловдив – Септември – Пловдив.

Какво включва демонстрацията

Пътуването ще тръгне от 1 перон, 1 коловоз на Централната жп гара в Пловдив. Това поставя фокус върху една от линиите, по които вече се движат или предстои да се движат новите мотриси, купени със съфинансиране от Европейския съюз по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027 г.

От министерството свързват събитието с по-широкия процес на обновяване на железопътния транспорт. Новите електрически мотрисни влакове „Шкода“ са част от доставка на стойност 261,4 млн. евро без ДДС, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новите влакове вече влизат в движение

По данни на министерството влаковете са започнали поетапно да бъдат въвеждани в редовна експлоатация. Именно затова и демонстрационното пътуване по линията Пловдив – Септември е представено като възможност да се покаже как европейското финансиране се превръща в реална услуга за пътниците.

Източници: Министерство на транспорта и съобщенията, БТА


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    4 0 Отговор
    Те на тва некога му викахме "отровно зелено". Сега, неска не, ма вчера ени дечурлига му викаха "електриково". Я зелен ток не съм видел, де, ма мое па верно да има.

    Коментиран от #7

    06:11 24.09.2026

  • 2 Въй

    2 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    06:12 24.09.2026

  • 3 аз да попитам че заглавието объркващо

    3 0 Отговор
    тая зам министърка ще кара ли влака или само ще се вози

    Коментиран от #8

    06:26 24.09.2026

  • 4 Какво ще демонстрира министърката?

    3 0 Отговор
    Възможностите не са много.

    06:33 24.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    Заместник-министърката на транспорта и съобщенията- Цвета Тимева

    06:50 24.09.2026

  • 7 Е па бръкни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    у контакто и ще видиш всички цветове на дъгата...

    06:56 24.09.2026

  • 8 Не бе! Ще седи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "аз да попитам че заглавието объркващо":

    до машиниста и ще вика ту-туу-ту-туу... Да не му е скучно на човека...

    06:59 24.09.2026

  • 9 Родина

    0 0 Отговор
    Пътувах с нов влак . Имаше две бебета и едно по голямо . 6 часа , ужас ! Трябваше да си взема тапи за уши . Защо не купиха с купета ?

    07:39 24.09.2026

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