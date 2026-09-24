Кими Антонели посочи основните си конкуренти за титлата във Формула 1

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели очерта имената, които според него ще бъдат сред основните претенденти за титлата във Формула 1. 20-годишният италианец в момента оглавява генералното класиране при пилотите, но е наясно, че битката до края на сезона ще бъде оспорвана.

Антонели призна, че с наближаването на решителната фаза от шампионата все по-често мисли за своите конкуренти. Въпреки това той смята, че най-важното е да запази концентрацията си и да продължи да се представя на същото ниво.

„Колкото повече наближаваме края на сезона, толкова повече мисля и за конкуренцията. Но винаги стигам до извода, че трябва да продължа да пилотирам така, както досега, и да преследвам максималните резултати“, коментира италианецът.

Пилотът на Мерцедес очаква сериозен натиск от няколко съперници. Сред тях той открои Ландо Норис от Макларън и Макс Верстапен, а също така не изключи Ферари да се включи активно в битката.

„Трябва да запазя пълна концентрация, тъй като съперниците са по петите ми, особено Макларън с Ландо. Макс също дебне. А Ферари, предполагам, ще бъдат доста бързи“, заяви Антонели.

С напредването на сезона всяка грешка и всяка спечелена точка могат да се окажат от значение в битката за шампионската титла.