Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Кими Антонели посочи основните си конкуренти за титлата във Формула 1

Кими Антонели посочи основните си конкуренти за титлата във Формула 1

24 Септември, 2026 06:37 534 1

  • кими антонели-
  • андреа кими антонели-
  • формула 1-
  • мерцедес-
  • ландо норис-
  • макс верстапен-
  • макларън-
  • ферари-
  • f1-
  • шампионска титла-
  • пилоти-
  • автомобилен спорт-
  • формула 1 2026

20-годишният италианец в момента оглавява генералното класиране при пилотите

Кими Антонели посочи основните си конкуренти за титлата във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели очерта имената, които според него ще бъдат сред основните претенденти за титлата във Формула 1. 20-годишният италианец в момента оглавява генералното класиране при пилотите, но е наясно, че битката до края на сезона ще бъде оспорвана.

Антонели призна, че с наближаването на решителната фаза от шампионата все по-често мисли за своите конкуренти. Въпреки това той смята, че най-важното е да запази концентрацията си и да продължи да се представя на същото ниво.

„Колкото повече наближаваме края на сезона, толкова повече мисля и за конкуренцията. Но винаги стигам до извода, че трябва да продължа да пилотирам така, както досега, и да преследвам максималните резултати“, коментира италианецът.

Пилотът на Мерцедес очаква сериозен натиск от няколко съперници. Сред тях той открои Ландо Норис от Макларън и Макс Верстапен, а също така не изключи Ферари да се включи активно в битката.

„Трябва да запазя пълна концентрация, тъй като съперниците са по петите ми, особено Макларън с Ландо. Макс също дебне. А Ферари, предполагам, ще бъдат доста бързи“, заяви Антонели.

С напредването на сезона всяка грешка и всяка спечелена точка могат да се окажат от значение в битката за шампионската титла.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    0 1 Отговор
    Чер ния яко се прецака.Ако беше останал в Мерцедес, можеше и осма титла да вземе.

    06:44 24.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове