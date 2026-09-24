Пътната обстановка тази сутрин: ремонти, ограничения, трафик по границите и условията в планините

Пътната обстановка в страната остава динамична тази сутрин, 24 септември. На места продължават ремонтни дейности, има временни ограничения, а Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда промени в организацията на движението.

Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни по участъците с ремонт, както и при преминаване през планинските проходи.

Ново ограничение край Благоевград

Една от планираните за днес промени е по път I-1 в района на Благоевград.

Между 8:00 и 21:00 часа при километър 366 ще се извършва профилактика и подмяна на камери. Движението ще бъде организирано двупосочно в свободната лента и ще се регулира с пътни знаци.

АПИ предупреждава водачите да преминават с повишено внимание в участъка.

Ремонти по основните направления

Продължават ремонтите по редица пътища от републиканската мрежа.

По пътя Бяла – Плевен движението в участъка от 0 до 7 километър се осъществява поетапно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира със сигналисти, пътни знаци и светофарна уредба.

По направлението Бяла – Полско Косово също има ремонтни дейности, като е въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч.

В района на Полски Тръмбеш и Поликраище има участъци с движение в една лента заради различни строителни и технически дейности.

На автомагистрала „Марица“ продължава ремонтът на дилатационни фуги на мостови съоръжения в посока ГКПП „Капитан Андреево“. В отделни участъци движението се извършва само в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

Проходите

Няколко планински прохода остават с ограничения.

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за движение.

През „Вратник“ и „Твърдишки“ има ограничения за тежкотоварни автомобили.

На „Петрохан“ е забранено движението на автомобили над 12 тона, както и на превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Ограничения има и за определени тежкотоварни превозни средства през „Айтоски“ и „Шипка“.

Останалите основни проходи са проходими при въведената временна организация.

Трафикът по границите

Към ранните часове на 24 септември няма данни за повсеместно блокиране на граничния трафик.

При границата с Турция обаче ситуацията е различна по отделните пунктове. Данните за ранните часове показват сравнително спокойно преминаване през „Капитан Андреево“, докато на „Лесово“ изчакването е по-голямо.

При „Малко Търново“ също има натоварване, но значително по-малко от това на „Лесово“.

Трафикът през граничните пунктове може да се промени значително с настъпването на сутрешните часове и увеличаването на пътуванията.

С Гърция движението по основните пунктове остава нормално според последната налична информация.

Тежките катастрофи: петима загинали само при два инцидента вчера

23 септември беше тежък ден за българските пътища.

Сутрешната официална статистика на МВР отчете 15 тежки катастрофи и 18 ранени за предходното денонощие. Тези данни обаче не включват произшествията, станали по-късно през 23 септември.

Само при две от тежките катастрофи, случили се вчера, загинаха общо петима души.

При Мъглиж трима души загинаха при сблъсък между два автомобила. Сред жертвите са двамата водачи и 84-годишна жена.

При Котел двама души загинаха при челен сблъсък между два автомобила. Пострадала жена беше транспортирана с медицински хеликоптер до болница, а друг човек остана затиснат в автомобил и се наложи спасителна операция.

Имаше и други произшествия, включително катастрофа край Мраморен, при която бяха ранени трима души.

Пожарната: над 150 пожара за последното отчетено денонощие

Последната потвърдена 24-часова сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 154 пожара в страната.

Пожарните екипи са реагирали на 189 сигнала за произшествия, като при един от пожарите е пострадал човек.

Данните са за последното налично отчетено денонощие и не следва да се представят като окончателна статистика за периода до сутринта на 24 септември, докато не бъде публикувана новата сводка.

В София за периода от 22 до 23 септември сутринта пожарната е реагирала на 15 сигнала, като са били ликвидирани 13 пожара. Няма загинали или пострадали при столичните пожари за този период.

Големият пожар край Песнопой е овладян

Сред по-сериозните пожари от последните часове беше този във вилна зона „Отдих“ край селата Песнопой и Михилци.

Пожарът е овладян, но огнеборците продължават работа по отделни локални огнища. За през нощта на място останаха шест екипа на пожарната, както и полицейски служители.

Част от собствениците на вили не бяха допуснати обратно в района, като за около 15 души беше осигурено настаняване в хотели в Хисаря.

Предстои да бъде уточнена окончателната площ на засегнатата територия и размерът на материалните щети.

Какви са условията за туризъм в планините

Условията за туризъм днес трябва да се следят внимателно заради очакваната промяна на времето.

В сутрешните часове условията в много райони са сравнително добри, но през деня се очакват увеличаване на облачността, усилване на вятъра и валежи на места.

Туристите трябва да проверят прогнозата непосредствено преди тръгване и да съобразят маршрута с физическата си подготовка и времето.

При по-дълги преходи е важно да се има предвид, че температурите и вятърът във високите части могат да се променят значително в рамките на деня.

Какво да имат предвид шофьорите

Основните препоръки към водачите тази сутрин остават стандартните, но особено важни при динамичната пътна обстановка:

да се спазват ограниченията на скоростта;

да се поддържа достатъчна дистанция;

да се следи временната сигнализация при ремонтите;

да се избягват резки маневри в участъците с движение в една лента;

да се предвиди допълнително време при пътуване към граничните пунктове;

при преминаване през проходи да се следят актуалните ограничения.

Пътната обстановка, трафикът по границите, пожарната статистика и данните за катастрофите подлежат на актуализация с публикуването на новите сутрешни сводки на АПИ, МВР и ГДПБЗН.

Източници: АПИ, МВР, Планинска спасителна служба