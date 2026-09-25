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Стуб поиска от Мъск по-широк достъп до „Старлинк“ за Украйна
  Тема: Украйна

Стуб поиска от Мъск по-широк достъп до „Старлинк“ за Украйна

25 Септември, 2026 03:16 461 1

  • александер стуб-
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  • русия

Финландският президент заяви, че услугата може да помогне на Киев да поразява руски пускови установки за балистични ракети.

Стуб поиска от Мъск по-широк достъп до „Старлинк“ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александер Стуб призова Илон Мъск да разшири обхвата на сателитната интернет услуга „Старлинк“ за Украйна. По думите му това би позволило на Киев да нанася удари по руски пускови установки за балистични ракети, включително на окупирана украинска територия и в Русия. Стуб направи изявлението в интервю за Ройтерс в Ню Йорк.

„Ето защо... призовавам Илон Мъск да даде на украинците възможност да използват „Старлинк“ в райони, където има пускови установки за балистични ракети - било то на окупираната територия на Украйна, или в Русия - за стратегически цели, защото това би спасило човешки животи“, заяви Стуб.

Предложението идва на фона на недостиг на средства за украинската противовъздушна отбрана преди зимата. Използването на руски балистични ракети е достигнало рекордни нива през лятото, а боеприпасите за системите „Пейтриът“ са почти изчерпани. Тези системи са посочени като единствените, способни да прихващат подобни ракети.

„Старлинк“ остава недостъпен над Русия

Мъск активира услугата над Украйна малко след началото на руската инвазия през 2022 г. Оттогава „Старлинк“ се използва за комуникациите на украинските войски и за управлението на безпилотни летателни апарати.

Услугата не работи над руска територия. Украинските власти обаче смятат, че активирането ѝ там би позволило на украинските въоръжени сили да атакуват мобилни балистични пускови установки, разположени на разстояние от няколкостотин километра от границата.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски използва заседанието на Общото събрание на ООН, за да настоява за примирие, което да обхване ударите по енергийна инфраструктура и корабите в Черно море. Русия не е дала публични индикации, че приема подобни споразумения.

Стуб очерта три приоритета за Украйна

Финландският президент заяви, че Киев се нуждае от противовъздушна отбрана, енергийни съоръжения за зимата и финансови средства. „Работим по изготвянето на зимен пакет, защото не виждам войната да приключи, знаете, преди зимата“, каза той.

Стуб подкрепи възобновяването през август на водените от САЩ мирни контакти между Русия и Украйна, но определи безусловното примирие като най-лесния вариант. По думите му след него трябва да започнат преговори за сигурността, територията, възстановяването и компенсациите.

Като друг вариант финландският президент посочи замразяване на бойните действия по линията на съприкосновение с 30-километрови буферни зони на изток и запад. Той определи като следваща възможност частично примирие, което да обхване целите, свързани с енергетиката и износа на зърно.

Източници: БТА, Ройтерс


Украйна
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  • 1 Име

    4 7 Отговор
    ТЕзи хора на какво са? Какво приемат че не знаят къде се намират...

    03:24 25.09.2026

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