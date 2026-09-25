Сюзан Сарандън бе задържана на протест срещу Нетаняху

Американската актриса Сюзан Сарандън е била задържана на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН в Ню Йорк. Демонстрацията се е състояла на 24 септември, когато Нетаняху е произнесъл реч пред Общото събрание на ООН, съобщи БТА.
Сред задържаните са били още актрисите Синтия Никсън и Хана Айнбиндер, както и Челси Манинг. Полицията е предприела действия срещу участници в протеста, за да ги принуди да напуснат мястото. Пред централата на ООН са се събрали стотици демонстранти.
Речта на Нетаняху предизвика разнопосочни реакции
Нетаняху е говорил по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той е отхвърлил обвиненията срещу Израел в геноцид и е нарекъл режима в Иран „смъртоносен“.
Десетки делегати са напуснали залата преди началото на изказването на израелския премиер. По време на речта му обаче са се чули и овации. Сарандън, която и преди е критикувала Израел, е сред най-разпознаваемите участници в демонстрацията пред сградата на ООН.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо
03:58 25.09.2026
2 Да ви ... на демокрацията
Ето това се казва ... демокрация. Това ли ни продавате, господа ... с ценности...
04:14 25.09.2026