Сюзан Сарандън бе задържана на протест срещу Нетаняху

Американската актриса Сюзан Сарандън е била задържана на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН в Ню Йорк. Демонстрацията се е състояла на 24 септември, когато Нетаняху е произнесъл реч пред Общото събрание на ООН, съобщи БТА.

Сред задържаните са били още актрисите Синтия Никсън и Хана Айнбиндер, както и Челси Манинг. Полицията е предприела действия срещу участници в протеста, за да ги принуди да напуснат мястото. Пред централата на ООН са се събрали стотици демонстранти.

Речта на Нетаняху предизвика разнопосочни реакции

Нетаняху е говорил по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той е отхвърлил обвиненията срещу Израел в геноцид и е нарекъл режима в Иран „смъртоносен“.

Десетки делегати са напуснали залата преди началото на изказването на израелския премиер. По време на речта му обаче са се чули и овации. Сарандън, която и преди е критикувала Израел, е сред най-разпознаваемите участници в демонстрацията пред сградата на ООН.

Източници: БТА