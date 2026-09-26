Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Джордж Ръсел спечели състезанието на Формула 1 в Баку

Джордж Ръсел спечели състезанието на Формула 1 в Баку

26 Септември, 2026 16:48 607 0

  • формула 1-
  • баку-
  • джордж ръсел-
  • кими антонели

Неговият съотборник Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пета позиция

Джордж Ръсел спечели състезанието на Формула 1 в Баку - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като довърши доминацията си в Баку с първо място в състезанието. Неговият съотборник Андреа Кими Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пета позиция и да съхрани голямата си преднина в класирането, предаде БТА.

Ръсел направи перфектен старт и защити първата си позиция от квалификацията, а зад него Оскар Пиастри изпревари бързо Шарл Льоклер и зае второто място. Състезателят на Ферари бе най-големият губещ в началото и само за няколко обиколки се смъкна с три места, а назад в подреждането Кими Антонели се затрудняваше с пробива към челната десетка.

След 14 обиколки Ръсел поведе със седем секунди на Пиастри, който обаче имаше съвсем друга битка, тъй като Макс Ферстапен се залепи зад него и изглеждаше по-бърз на най-дългата права в шампионата. Исак Хаджар заемаше четвъртото място зад съотборника си в Ред Бул и водеше с над две секунди на Льоклер, Ландо Норис и Люис Хамилтън. Кими Антонели пък попадна в топ 10 в 17-ата обиколка, когато изпревари Оливър Берман.

Деградацията в гумите със среднотвърда смес на Ферстапен обаче стана твърде голяма с напредване на обиколките и той загуби темпо, а около него двамата пилоти бяха със софт и бяха далеч по-бързи. Изпреварване за второто място не се случи и така дойдоха първите боксове. Те започнаха в 31-вата обиколка след катастрофа на Алекс Албън и при смяната на всички промяна в класирането нямаше, но този път Ферстапен получи софтовете срещу медиумите на Пиастри.

Ударът на Албън сгъсти отново колоната, а Ферстапен излезе на второто място още в завой номер 1 и подгони Ръсел. Зад тях обаче стана масова катастрофа, след като двете коли на Алпин се забиха една в друга и заедно изпратиха световния шампион Ландо Норис в огражденията. Това изкара отново автомобил на сигурността.

След новия рестарт Ръсел съхрани първото си място срещу Ферстапен, а проблемите бяха отново за Макларън. В края на първата обиколка Пиастри пропусна точката за спиране в завой номер 1 и излезе от пистата, което довърши кошмарния уикенд за световните шампиони при конструкторите.

Ферстапен остана плътно зад Ръсел в оставащите обиколки, но така и не успя да изпревари състезателя на Мерцедес и завърши на второ място, а Хаджар донесе двоен подиум за Ред Бул с третата позиция. Льоклер финишира четвърти, а зад него Кими Антонели успя да изпревари Люис Хамилтън и зае петото място.

Италианецът прибави десет точки към актива си и вече е с 302, а Ръсел е с 236 преди състезанието в Малайзия през следващата седмица.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове