Джордж Ръсел спечели състезанието на Формула 1 в Баку

Джордж Ръсел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като довърши доминацията си в Баку с първо място в състезанието. Неговият съотборник Андреа Кими Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пета позиция и да съхрани голямата си преднина в класирането, предаде БТА.

Ръсел направи перфектен старт и защити първата си позиция от квалификацията, а зад него Оскар Пиастри изпревари бързо Шарл Льоклер и зае второто място. Състезателят на Ферари бе най-големият губещ в началото и само за няколко обиколки се смъкна с три места, а назад в подреждането Кими Антонели се затрудняваше с пробива към челната десетка.

След 14 обиколки Ръсел поведе със седем секунди на Пиастри, който обаче имаше съвсем друга битка, тъй като Макс Ферстапен се залепи зад него и изглеждаше по-бърз на най-дългата права в шампионата. Исак Хаджар заемаше четвъртото място зад съотборника си в Ред Бул и водеше с над две секунди на Льоклер, Ландо Норис и Люис Хамилтън. Кими Антонели пък попадна в топ 10 в 17-ата обиколка, когато изпревари Оливър Берман.

Деградацията в гумите със среднотвърда смес на Ферстапен обаче стана твърде голяма с напредване на обиколките и той загуби темпо, а около него двамата пилоти бяха със софт и бяха далеч по-бързи. Изпреварване за второто място не се случи и така дойдоха първите боксове. Те започнаха в 31-вата обиколка след катастрофа на Алекс Албън и при смяната на всички промяна в класирането нямаше, но този път Ферстапен получи софтовете срещу медиумите на Пиастри.

Ударът на Албън сгъсти отново колоната, а Ферстапен излезе на второто място още в завой номер 1 и подгони Ръсел. Зад тях обаче стана масова катастрофа, след като двете коли на Алпин се забиха една в друга и заедно изпратиха световния шампион Ландо Норис в огражденията. Това изкара отново автомобил на сигурността.

След новия рестарт Ръсел съхрани първото си място срещу Ферстапен, а проблемите бяха отново за Макларън. В края на първата обиколка Пиастри пропусна точката за спиране в завой номер 1 и излезе от пистата, което довърши кошмарния уикенд за световните шампиони при конструкторите.

Ферстапен остана плътно зад Ръсел в оставащите обиколки, но така и не успя да изпревари състезателя на Мерцедес и завърши на второ място, а Хаджар донесе двоен подиум за Ред Бул с третата позиция. Льоклер финишира четвърти, а зад него Кими Антонели успя да изпревари Люис Хамилтън и зае петото място.

Италианецът прибави десет точки към актива си и вече е с 302, а Ръсел е с 236 преди състезанието в Малайзия през следващата седмица.