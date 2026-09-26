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В Германия: от октомври отново отстъпка за горивата

В Германия: от октомври отново отстъпка за горивата

26 Септември, 2026 14:06 884 33

  • горива-
  • германия-
  • бензин-
  • дизел

Отстъпката за гориво се завръща. Този път намалението на цената ще важи за период от три месеца.

В Германия: от октомври отново отстъпка за горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Високите цени на горивата ще бъдат намалени за три месеца чрез държавно субсидирана „отстъпка за гориво“. След Бундестага, и Бундесратът даде зелена светлина за тази облекчаваща мярка. При поименно гласуване в Бундестага 434 от общо 562-ма депутати гласуваха „за“, а 128 – „против“. За да влезе законът в сила на 1 октомври, както е планирано, сега е необходим подписът на федералния президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Законодателният акт намалява енергийния данък върху дизела и бензина с 14,04 цента на литър. Включително ДДС, това води до общо облекчение от 16,7 цента на литър. Държавата очаква загуба на данъчни приходи в размер до 2,5 милиарда евро – разход, който федералното правителство и провинциите в Германия възнамеряват да си поделят поравно.

Никакви нови задължения за минералните концерни

Разпоредбата не съдържа задължение за нефтената индустрия да прехвърли изцяло намалението на данъците към крайните клиенти на бензиностанциите – но управляващите ясно изразяват това очакване. Освен това е постигнато споразумение за „таван на цените на горивата“, който трябва да ограничи възможността за повишаване на цените. Тази мярка обаче ще бъде въведена като кризисен инструмент едва в началото на 2027 година.

Критика от страна на опозицията

Опозицията – и по-конкретно „Зелените“, Левицата и „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – отправи остри критики. Председателят на парламентарната група на „Зелените“ Катарина Дрьоге определи временното намаляване на данъците като „абсурдно решение“. Тя отбеляза, че облекчението не е било изцяло прехвърлено към потребителите през месеците май и юни, когато също беше приложена такава мярка, както и че разходите за облекченията сега се равняват на общата стойност на всички съкращения на семейните помощи във федералния бюджет за една година.

Говорителят по въпросите на икономическата политика на АзГ Лайф-Ерик Холм заяви, че самата държава печели от високите цени на горивата. Той определи отстъпката по-скоро като временна кръпка, отколкото като решение, и добави: „Държавните налози върху горивата, които и без това са твърде високи, трябва да бъдат трайно намалени.“ Той също така изтъкна, че правилото, ограничаващо бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно – по обяд – не е донесло полза: „Това правило не понижи цените, а ги повиши, и трябва да бъде отменено.“


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор на ТИР

    13 6 Отговор
    Четеш ли бе руменее ?
    Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 92$ на барел нафтата е над 2€ ?
    Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?

    Коментиран от #3, #5, #18, #19, #32

    14:14 26.09.2026

  • 2 да питам

    7 9 Отговор
    А в роzzии има ли , като бензина - нет ?

    14:15 26.09.2026

  • 3 Брачет

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":

    Сигурно шофираш някъде из Етиопия ... Барела е над 100 ..

    Коментиран от #14, #16

    14:18 26.09.2026

  • 4 В България

    11 0 Отговор
    От октомври БКП започва да продава, и за народа - само увеличение на горивата!
    Отстъпка - само за бедния бизнес!
    На народа ще му компенсират увеличението, като му намалят заплатите и пенсиите с нови данъци и други грабежи!

    Коментиран от #9

    14:19 26.09.2026

  • 5 Какво очаквате

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":

    Нали върна Лукойл на руснаците и извади Аликперов от санкции да си харчи печалбите.

    Коментиран от #20

    14:20 26.09.2026

  • 6 В Германия

    5 0 Отговор
    ще има отстъпки защото Урсула е обещала да доплати разликата ала у нас ядец - Боко и Лоши се стискат...

    Коментиран от #8

    14:20 26.09.2026

  • 7 Газпром

    7 4 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    14:23 26.09.2026

  • 8 Еее аман

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Германия":

    от ИИ извращения - пиша ШиШи излиза Лоши...

    14:23 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сър Пичук

    8 3 Отговор
    Стига с тоя бензин, бре! Чакайте да напълним партийната касичка и джобчетата на нашите хора! После ще видим дали да го свалим с някоя и друга копейка, ако сме още на власт, де. Както е тръгнало може да не изкарат до пролетта.

    14:25 26.09.2026

  • 11 Удри евраста с лопатЕто

    4 7 Отговор
    Я ти да видиш, в клуба на богатите помощи ша ни раздават, до де я докарахме.

    14:25 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коректор

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брачет":

    Петрол (Crude Oil (WTI)) 92.37 92.47 ▼1.50 ▼1.60% USD/bbl. 25.09.2026

    Коментиран от #31

    14:28 26.09.2026

  • 15 Герге ,

    0 2 Отговор
    Хубаво ми е саз теп !

    14:29 26.09.2026

  • 16 Коректор

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брачет":

    Петрол 92.37 92.47 ▼1.50 ▼1.60% 25.09.2026

    14:29 26.09.2026

  • 17 Абе, лъжци,

    6 6 Отговор
    Какво ще кажете за масовите протестите в Германия срещу принудителната военна служба (разновидност на бусовизацията в укра)?! ...

    14:31 26.09.2026

  • 18 Реалност

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":

    Защитата на руските олигарси е защита на националния интерес! Българските граждани не са важни! Те са свикнали да ги стрижат!

    14:32 26.09.2026

  • 19 Мхм

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":

    Що не питаш при Гюров на 20ти април защо нафтата беше 1.80 евро?

    14:34 26.09.2026

  • 20 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Какво очаквате":

    Вие Петроханците така и не разбрахте,че Лукойл не е руска компания! Навсякъде можете да намерите инфото,но по лесно ви е да си б@лал@йкате тук..

    Коментиран от #23, #24

    14:35 26.09.2026

  • 21 Глюпости ,

    7 1 Отговор
    А у нас - 50 евра ! Слава на Румбата .✌️

    14:35 26.09.2026

  • 22 Луд

    4 3 Отговор
    Прах в учите . За два дена дизла от 2,47 стана 2,57 до първи ще е 2,67 и ще намлят с 17 цента и каква е ползата от файдата. Просто всичко трябва да се вдигне двойно иначе няма от къде да пращат пари на зеленски . А в америка няма да им стигнат за ракети , Всеки месец струва на тръмп идиотщината милярди долари.

    Коментиран от #26

    14:36 26.09.2026

  • 23 Палавата

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    И роzzия не е СССР .. Ти ли гръмна Атина ?

    Коментиран от #25

    14:37 26.09.2026

  • 24 Какво очаквате

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Това че не е регистрирана в Русия не я прави западна. Олигарсите като Аликперов са на къс повод от службите иначе падат от високо.

    Коментиран от #27

    14:39 26.09.2026

  • 25 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Палавата":

    Някога да съм казала,че РФ е СССР?

    14:39 26.09.2026

  • 26 Има такива и……и

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Луд":

    Гласувай и за Йотова да гарантираш дрогата за децата в България. От май досега изтеглени над четири милярда дългове, горе долу по един на месец! Мисли. Колко кожи ще ти смъкнат години наред а и на децата ни?

    14:44 26.09.2026

  • 27 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Какво очаквате":

    Лесно е да провериш компаниите в РФ от този сектор кои са руски и кои чужди .
    Давам ти пример с една компания в Европа.Всички от ръководството са гърци,включително и изпълнителният директор,но компанията е английска..

    Коментиран от #29, #33

    14:45 26.09.2026

  • 28 Слави Василев малкият мраз

    3 0 Отговор
    Скъп е дизела, но скъпо ни излезе предизборната кампания, а и сме много народ на хранилката.

    14:48 26.09.2026

  • 29 По интересното е

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Явно ги разбираш нещата. Обясни как печалбата остава във Швейцария, рафинерията е почти на загуба и ефекта за горивата от монопола върху данъчните складове.

    Коментиран от #30

    14:52 26.09.2026

  • 30 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "По интересното е":

    Най напред , Лукойл е регистрирана в Русия а не както горе твърдиш,че не е регистрирана там .Главното седалище на Лукойл е в Москва..Това е частна корпорация .А в Швейцария "Литаско" е подразделение на тази частна корпорация ,което отговаря за търговията с петрол към рафинерии извън Русия,включително и към нашата в Бургас! Но,това,че главното седалище на Лукойл е в Русия не означава ,че е руска..

    15:12 26.09.2026

  • 31 Тъпанарина

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коректор":

    Това е без логистика , застраховка и такси бе .
    Сложи още 70 $ отгоре .
    Овцете са си овце ! Вълци не може да станат .

    15:35 26.09.2026

  • 32 Умен шофьор нема

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":

    Застрахователите на танкерите са в Англия .
    Таксата на барел е отделно от цената !
    Пътя за доставки е с 4000 до 5000 км по дълъг !
    Цената на борсата е една плюс логистиката .
    Аре слагай ръкавиците и отваряй брезента че , онзи с мотокара чака .

    15:40 26.09.2026

  • 33 Я па Ти

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    еми по лесно е да натопиш Русия и Путин от колкото да признаеш истината.

    15:46 26.09.2026

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