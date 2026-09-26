В Германия: от октомври отново отстъпка за горивата

Високите цени на горивата ще бъдат намалени за три месеца чрез държавно субсидирана „отстъпка за гориво“. След Бундестага, и Бундесратът даде зелена светлина за тази облекчаваща мярка. При поименно гласуване в Бундестага 434 от общо 562-ма депутати гласуваха „за“, а 128 – „против“. За да влезе законът в сила на 1 октомври, както е планирано, сега е необходим подписът на федералния президент Франк-Валтер Щайнмайер.
Законодателният акт намалява енергийния данък върху дизела и бензина с 14,04 цента на литър. Включително ДДС, това води до общо облекчение от 16,7 цента на литър. Държавата очаква загуба на данъчни приходи в размер до 2,5 милиарда евро – разход, който федералното правителство и провинциите в Германия възнамеряват да си поделят поравно.
Никакви нови задължения за минералните концерни
Разпоредбата не съдържа задължение за нефтената индустрия да прехвърли изцяло намалението на данъците към крайните клиенти на бензиностанциите – но управляващите ясно изразяват това очакване. Освен това е постигнато споразумение за „таван на цените на горивата“, който трябва да ограничи възможността за повишаване на цените. Тази мярка обаче ще бъде въведена като кризисен инструмент едва в началото на 2027 година.
Критика от страна на опозицията
Опозицията – и по-конкретно „Зелените“, Левицата и „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – отправи остри критики. Председателят на парламентарната група на „Зелените“ Катарина Дрьоге определи временното намаляване на данъците като „абсурдно решение“. Тя отбеляза, че облекчението не е било изцяло прехвърлено към потребителите през месеците май и юни, когато също беше приложена такава мярка, както и че разходите за облекченията сега се равняват на общата стойност на всички съкращения на семейните помощи във федералния бюджет за една година.
Говорителят по въпросите на икономическата политика на АзГ Лайф-Ерик Холм заяви, че самата държава печели от високите цени на горивата. Той определи отстъпката по-скоро като временна кръпка, отколкото като решение, и добави: „Държавните налози върху горивата, които и без това са твърде високи, трябва да бъдат трайно намалени.“ Той също така изтъкна, че правилото, ограничаващо бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно – по обяд – не е донесло полза: „Това правило не понижи цените, а ги повиши, и трябва да бъде отменено.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шофьор на ТИР
Как през март, когато управляваше служебното Правителство на Гюров, при 120 $ на барел, нафтата беше 1,40 €, а сега при 92$ на барел нафтата е над 2€ ?
Има ли връзка с това, че спасихме руски олигарси, сред които и собственик на Лукойл, от санкции на ЕС и Радев върна контрола над рафинерията на руснаците и те за благодарност започнаха отново да ни продават по братски ?
Коментиран от #3, #5, #18, #19, #32
14:14 26.09.2026
2 да питам
14:15 26.09.2026
3 Брачет
До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":Сигурно шофираш някъде из Етиопия ... Барела е над 100 ..
Коментиран от #14, #16
14:18 26.09.2026
4 В България
Отстъпка - само за бедния бизнес!
На народа ще му компенсират увеличението, като му намалят заплатите и пенсиите с нови данъци и други грабежи!
Коментиран от #9
14:19 26.09.2026
5 Какво очаквате
До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":Нали върна Лукойл на руснаците и извади Аликперов от санкции да си харчи печалбите.
Коментиран от #20
14:20 26.09.2026
6 В Германия
Коментиран от #8
14:20 26.09.2026
7 Газпром
14:23 26.09.2026
8 Еее аман
До коментар #6 от "В Германия":от ИИ извращения - пиша ШиШи излиза Лоши...
14:23 26.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сър Пичук
14:25 26.09.2026
11 Удри евраста с лопатЕто
14:25 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Коректор
До коментар #3 от "Брачет":Петрол (Crude Oil (WTI)) 92.37 92.47 ▼1.50 ▼1.60% USD/bbl. 25.09.2026
Коментиран от #31
14:28 26.09.2026
15 Герге ,
14:29 26.09.2026
16 Коректор
До коментар #3 от "Брачет":Петрол 92.37 92.47 ▼1.50 ▼1.60% 25.09.2026
14:29 26.09.2026
17 Абе, лъжци,
14:31 26.09.2026
18 Реалност
До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":Защитата на руските олигарси е защита на националния интерес! Българските граждани не са важни! Те са свикнали да ги стрижат!
14:32 26.09.2026
19 Мхм
До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":Що не питаш при Гюров на 20ти април защо нафтата беше 1.80 евро?
14:34 26.09.2026
20 Атина Палада
До коментар #5 от "Какво очаквате":Вие Петроханците така и не разбрахте,че Лукойл не е руска компания! Навсякъде можете да намерите инфото,но по лесно ви е да си б@лал@йкате тук..
Коментиран от #23, #24
14:35 26.09.2026
21 Глюпости ,
14:35 26.09.2026
22 Луд
Коментиран от #26
14:36 26.09.2026
23 Палавата
До коментар #20 от "Атина Палада":И роzzия не е СССР .. Ти ли гръмна Атина ?
Коментиран от #25
14:37 26.09.2026
24 Какво очаквате
До коментар #20 от "Атина Палада":Това че не е регистрирана в Русия не я прави западна. Олигарсите като Аликперов са на къс повод от службите иначе падат от високо.
Коментиран от #27
14:39 26.09.2026
25 Атина Палада
До коментар #23 от "Палавата":Някога да съм казала,че РФ е СССР?
14:39 26.09.2026
26 Има такива и……и
До коментар #22 от "Луд":Гласувай и за Йотова да гарантираш дрогата за децата в България. От май досега изтеглени над четири милярда дългове, горе долу по един на месец! Мисли. Колко кожи ще ти смъкнат години наред а и на децата ни?
14:44 26.09.2026
27 Атина Палада
До коментар #24 от "Какво очаквате":Лесно е да провериш компаниите в РФ от този сектор кои са руски и кои чужди .
Давам ти пример с една компания в Европа.Всички от ръководството са гърци,включително и изпълнителният директор,но компанията е английска..
Коментиран от #29, #33
14:45 26.09.2026
28 Слави Василев малкият мраз
14:48 26.09.2026
29 По интересното е
До коментар #27 от "Атина Палада":Явно ги разбираш нещата. Обясни как печалбата остава във Швейцария, рафинерията е почти на загуба и ефекта за горивата от монопола върху данъчните складове.
Коментиран от #30
14:52 26.09.2026
30 Атина Палада
До коментар #29 от "По интересното е":Най напред , Лукойл е регистрирана в Русия а не както горе твърдиш,че не е регистрирана там .Главното седалище на Лукойл е в Москва..Това е частна корпорация .А в Швейцария "Литаско" е подразделение на тази частна корпорация ,което отговаря за търговията с петрол към рафинерии извън Русия,включително и към нашата в Бургас! Но,това,че главното седалище на Лукойл е в Русия не означава ,че е руска..
15:12 26.09.2026
31 Тъпанарина
До коментар #14 от "Коректор":Това е без логистика , застраховка и такси бе .
Сложи още 70 $ отгоре .
Овцете са си овце ! Вълци не може да станат .
15:35 26.09.2026
32 Умен шофьор нема
До коментар #1 от "Шофьор на ТИР":Застрахователите на танкерите са в Англия .
Таксата на барел е отделно от цената !
Пътя за доставки е с 4000 до 5000 км по дълъг !
Цената на борсата е една плюс логистиката .
Аре слагай ръкавиците и отваряй брезента че , онзи с мотокара чака .
15:40 26.09.2026
33 Я па Ти
До коментар #27 от "Атина Палада":еми по лесно е да натопиш Русия и Путин от колкото да признаеш истината.
15:46 26.09.2026