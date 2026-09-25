Сега започва истинският глад: трагедията в украинския Олешки

"Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай." Гладът в окупирания от руснаците град Олешки става с всеки изминал ден все по-страшен. От месец май насам жителите се изхранват само със запасите си.
Ксения Архипова винаги държи телефона си под ръка - денем и нощем. Тя се чувства отговорна за хората от родния си град. В южния украински град Олешки в момента се разразява истинска хуманитарна катастрофа. "Не мога да не отговоря на хората. Те се обаждат, когато случайно имат връзка. Десет минути по-късно тя може вече да е прекъсната. Когато телефонът звънне, оставям всичко настрана и изслушвам молбите им", казва Архипова пред германската обществена медия АРД.
Отчаяни молби за помощ
Олешки се намира на източния бряг на Днепър, който е окупиран от Русия. На това място реката образува фронтовата линия.
От началото на пълномащабната руска инвазия Ксения Архипова се намира в неокупираната част на Украйна. Оттам тя от години се опитва да организира помощ за Олешки, откъдето периодично я застигат молбите на отчаяни жители на града. "Ксения, можеш да зачеркнеш баща ми от списъка за евакуация - той почина през нощта." Или: "Ксения, къщата ни беше ударена. Как да се измъкнем?" И още: "Ксения, знаеш ли някакъв безопасен адрес в Олешки? Искаме да се преместим, защото руснаците се настаниха в съседната къща".
Откъснати от външния свят
Градът на фронта е не просто окупиран, но и до голяма степен откъснат от външния свят. Целият район около Олешки е миниран, което допринася за ширещия се глад, тъй като градът не може да бъде снабдяван. "Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай", казва млада жена от Олешки.
За последно камион с хранителни продукти е стигнал до Олешки на 26 май, казва пред АРД Ксения Архипова. "През лятото хората отглеждаха в градините си картофи, цвекло, тиквички. През цялото време всички ядяха тиквички. Но вече е есен и сега там започва истинският глад", казва жената.
"Използват ги като жив щит"
Според различни оценки между 1200 и 2000 души са останали в Олешки. За тежкото положение на тези хора Русия обвинява Украйна: според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков украинският обстрел пречел на Русия да снабдява града.
Това твърдение се оспорва не само от Украйна, но и от независими журналисти като Зарина Забриски, която от месеци проучва обстановката в Олешки. Според нея Русия умишлено държи хората в капан в града, обграден от минни полета.
"Цивилното украинско население е използвано като жив щит", казва Забриски. "Разполагам с множество свидетелства за това: руснаците разполагат позициите си - артилерийски установки и пунктове за оператори на дронове - в домовете на цивилни граждани. Понякога те буквално се крият зад тези хора", цитира думите ѝ АРД.
Погребенията са забранени
Особено тревожно за наблюдателите е, че от месеци насам хората в Олешки не могат да погребват починалите. Руската армия го забранява, казва Архипова. Руски войници, които също осъждат тази практика, са го потвърдили пред нея в канал за комуникация в социална мрежа.
Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец посочва, че още преди месеци представители на Русия и Украйна са преговаряли за коридор за евакуация на хората от Олешки. Международният комитет на Червения кръст е готов да съпровожда евакуациите. Руската страна обаче досега не е дала съгласие за отварянето на такъв коридор, посочва АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вие ясно казвате че е окраински
Коментиран от #5
18:27 25.09.2026
2 Примати
Коментиран от #12, #21
18:28 25.09.2026
3 стоян георгиев
18:28 25.09.2026
4 При зелето
18:28 25.09.2026
5 стоян георгиев
До коментар #1 от "Вие ясно казвате че е окраински":Нещо ме си разбрал.ошешки е в русия в момента.
18:29 25.09.2026
6 .....
18:31 25.09.2026
7 Уффф
18:31 25.09.2026
8 Диктор
18:31 25.09.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
НЕМЦИ ДА СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА СССР
КОЙТО ИМ УНИЩОЖИ ДО ОСНОВИ ДЪРЖАВАТА ПРЕЗ... 1942/1945г..🤔
18:33 25.09.2026
10 ти да видиш
18:33 25.09.2026
11 Хахахайа
18:34 25.09.2026
12 Десислава Димитрова
До коментар #2 от "Примати":Моят любим си е татуирал на мъжкото достойнството -Слава Украина с микроскопични букви ,заради размера .
18:35 25.09.2026
13 Логично
18:36 25.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Откъде взел домат
Още по няма да има със зеления
18:38 25.09.2026
16 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #18
18:41 25.09.2026
17 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
Коментиран от #22, #29
18:42 25.09.2026
18 Млати Козяка с Винкело
До коментар #16 от "Руснакът е мръсно противно животно":Докато омекне и спре да пърха ,после зврънни на Елит Пунчеви за да те оттърват от карантията .
18:43 25.09.2026
19 Про100 💪👑💯
18:44 25.09.2026
20 Дааа муу ЕБ...
18:44 25.09.2026
21 Хахахахаха
До коментар #2 от "Примати":Ама вярно си прос хахаха, украинци измират и гладуват, нашия бай ганьо 5 година говори за гориво, руснаците без гориво няма да са гладни ама укрите с гориво са гладни и жадни хахахаха, да ги питаме ли какво предпочитат
Коментиран от #28
18:45 25.09.2026
22 стоян георгиев
До коментар #17 от "Валентина":коте🐱 .левове приемаш ли .че имам още една пълна възглавница ?
18:45 25.09.2026
23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #25
18:45 25.09.2026
24 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #26
18:46 25.09.2026
25 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #23 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тиис.ерра директно в усс.ТаТА.
18:48 25.09.2026
26 реру
До коментар #24 от "Удри копейката с манивелата!":Удри на май.кясси смрррдлиффката с манивелата !
18:49 25.09.2026
27 Факти
18:49 25.09.2026
28 Диктор
До коментар #21 от "Хахахахаха":Твърдението от Вас не се основава на реални факти и представлява безспорен факт. В Русия земеделието бързо гние заради студения климат, а за горивото - когато украинските дронове бомбардират рафинерии и заводи, настъпва хаос в Русия. Всеки монголяк чака на опашка при бензиностанция, за да зареди гориво. Докато в Украйна земеделието е по-силно поради благоприятните условия, имат гориво, всичко. 🇺🇦💪👑
Коментиран от #30, #31, #35, #36
18:50 25.09.2026
29 Фейк
До коментар #17 от "Валентина":Фейк
18:51 25.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Иван Костов
До коментар #28 от "Диктор":Къв доктор си бре ,пеннн.делл ,тееваа пт.катта майна ?!
18:52 25.09.2026
32 Руснакът е мръсно противно животно
перални машини тостери и прахосмукачки
Трепе се!
18:53 25.09.2026
33 Соломон
Коментиран от #37, #38, #39
18:54 25.09.2026
34 Червен кхмер
18:54 25.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Кер Естетто
До коментар #28 от "Диктор":Искаш ли микрофона🎤 за да му диктуваш ?
18:55 25.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хасан Хаспела
До коментар #33 от "Соломон":Лука ,лапуркай ,Лука !
18:58 25.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.