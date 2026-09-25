Сега започва истинският глад: трагедията в украинския Олешки

"Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай." Гладът в окупирания от руснаците град Олешки става с всеки изминал ден все по-страшен. От месец май насам жителите се изхранват само със запасите си.

Ксения Архипова винаги държи телефона си под ръка - денем и нощем. Тя се чувства отговорна за хората от родния си град. В южния украински град Олешки в момента се разразява истинска хуманитарна катастрофа. "Не мога да не отговоря на хората. Те се обаждат, когато случайно имат връзка. Десет минути по-късно тя може вече да е прекъсната. Когато телефонът звънне, оставям всичко настрана и изслушвам молбите им", казва Архипова пред германската обществена медия АРД.

Отчаяни молби за помощ

Олешки се намира на източния бряг на Днепър, който е окупиран от Русия. На това място реката образува фронтовата линия.

От началото на пълномащабната руска инвазия Ксения Архипова се намира в неокупираната част на Украйна. Оттам тя от години се опитва да организира помощ за Олешки, откъдето периодично я застигат молбите на отчаяни жители на града. "Ксения, можеш да зачеркнеш баща ми от списъка за евакуация - той почина през нощта." Или: "Ксения, къщата ни беше ударена. Как да се измъкнем?" И още: "Ксения, знаеш ли някакъв безопасен адрес в Олешки? Искаме да се преместим, защото руснаците се настаниха в съседната къща".

Откъснати от външния свят

Градът на фронта е не просто окупиран, но и до голяма степен откъснат от външния свят. Целият район около Олешки е миниран, което допринася за ширещия се глад, тъй като градът не може да бъде снабдяван. "Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай", казва млада жена от Олешки.

За последно камион с хранителни продукти е стигнал до Олешки на 26 май, казва пред АРД Ксения Архипова. "През лятото хората отглеждаха в градините си картофи, цвекло, тиквички. През цялото време всички ядяха тиквички. Но вече е есен и сега там започва истинският глад", казва жената.

"Използват ги като жив щит"

Според различни оценки между 1200 и 2000 души са останали в Олешки. За тежкото положение на тези хора Русия обвинява Украйна: според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков украинският обстрел пречел на Русия да снабдява града.

Това твърдение се оспорва не само от Украйна, но и от независими журналисти като Зарина Забриски, която от месеци проучва обстановката в Олешки. Според нея Русия умишлено държи хората в капан в града, обграден от минни полета.

"Цивилното украинско население е използвано като жив щит", казва Забриски. "Разполагам с множество свидетелства за това: руснаците разполагат позициите си - артилерийски установки и пунктове за оператори на дронове - в домовете на цивилни граждани. Понякога те буквално се крият зад тези хора", цитира думите ѝ АРД.

Погребенията са забранени

Особено тревожно за наблюдателите е, че от месеци насам хората в Олешки не могат да погребват починалите. Руската армия го забранява, казва Архипова. Руски войници, които също осъждат тази практика, са го потвърдили пред нея в канал за комуникация в социална мрежа.

Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец посочва, че още преди месеци представители на Русия и Украйна са преговаряли за коридор за евакуация на хората от Олешки. Международният комитет на Червения кръст е готов да съпровожда евакуациите. Руската страна обаче досега не е дала съгласие за отварянето на такъв коридор, посочва АРД.