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Сега започва истинският глад: трагедията в украинския Олешки
  Тема: Украйна

Сега започва истинският глад: трагедията в украинския Олешки

25 Септември, 2026 18:23 1 389 40

  • олешки-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим

За тежкото положение на тези хора Русия обвинява Украйна: според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков украинският обстрел пречел на Русия да снабдява града

Сега започва истинският глад: трагедията в украинския Олешки - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай." Гладът в окупирания от руснаците град Олешки става с всеки изминал ден все по-страшен. От месец май насам жителите се изхранват само със запасите си.

Ксения Архипова винаги държи телефона си под ръка - денем и нощем. Тя се чувства отговорна за хората от родния си град. В южния украински град Олешки в момента се разразява истинска хуманитарна катастрофа. "Не мога да не отговоря на хората. Те се обаждат, когато случайно имат връзка. Десет минути по-късно тя може вече да е прекъсната. Когато телефонът звънне, оставям всичко настрана и изслушвам молбите им", казва Архипова пред германската обществена медия АРД.

Отчаяни молби за помощ

Олешки се намира на източния бряг на Днепър, който е окупиран от Русия. На това място реката образува фронтовата линия.

От началото на пълномащабната руска инвазия Ксения Архипова се намира в неокупираната част на Украйна. Оттам тя от години се опитва да организира помощ за Олешки, откъдето периодично я застигат молбите на отчаяни жители на града. "Ксения, можеш да зачеркнеш баща ми от списъка за евакуация - той почина през нощта." Или: "Ксения, къщата ни беше ударена. Как да се измъкнем?" И още: "Ксения, знаеш ли някакъв безопасен адрес в Олешки? Искаме да се преместим, защото руснаците се настаниха в съседната къща".

Откъснати от външния свят

Градът на фронта е не просто окупиран, но и до голяма степен откъснат от външния свят. Целият район около Олешки е миниран, което допринася за ширещия се глад, тъй като градът не може да бъде снабдяван. "Ям само веднъж на ден - вечер. Само хляб, домат и чаша чай", казва млада жена от Олешки.

За последно камион с хранителни продукти е стигнал до Олешки на 26 май, казва пред АРД Ксения Архипова. "През лятото хората отглеждаха в градините си картофи, цвекло, тиквички. През цялото време всички ядяха тиквички. Но вече е есен и сега там започва истинският глад", казва жената.

"Използват ги като жив щит"

Според различни оценки между 1200 и 2000 души са останали в Олешки. За тежкото положение на тези хора Русия обвинява Украйна: според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков украинският обстрел пречел на Русия да снабдява града.

Това твърдение се оспорва не само от Украйна, но и от независими журналисти като Зарина Забриски, която от месеци проучва обстановката в Олешки. Според нея Русия умишлено държи хората в капан в града, обграден от минни полета.

"Цивилното украинско население е използвано като жив щит", казва Забриски. "Разполагам с множество свидетелства за това: руснаците разполагат позициите си - артилерийски установки и пунктове за оператори на дронове - в домовете на цивилни граждани. Понякога те буквално се крият зад тези хора", цитира думите ѝ АРД.

Погребенията са забранени

Особено тревожно за наблюдателите е, че от месеци насам хората в Олешки не могат да погребват починалите. Руската армия го забранява, казва Архипова. Руски войници, които също осъждат тази практика, са го потвърдили пред нея в канал за комуникация в социална мрежа.

Украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Лубинец посочва, че още преди месеци представители на Русия и Украйна са преговаряли за коридор за евакуация на хората от Олешки. Международният комитет на Червения кръст е готов да съпровожда евакуациите. Руската страна обаче досега не е дала съгласие за отварянето на такъв коридор, посочва АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие ясно казвате че е окраински

    13 5 Отговор
    Значи окрайнката трябва да се справи с гладът в този град. Когато мине в пределите на руската федерация вие даже от вкисналото зеле няма да питате дали гражданите са гладни и кой ще ги храни.

    Коментиран от #5

    18:27 25.09.2026

  • 2 Примати

    8 28 Отговор
    След последните два удара по рафинерии в Перм и Ростов на дон на повечето бензиностанции в Москва или може да се сипва до 30 литра или няма горива. Смрачава се… слава Украйна. Цялата петролна инфраструктура на Русия в южната и част и окупираните Крим , херсонска област , Луганск и Донецк е срината до основи. Украйна печели войната. Също може да проверите как и къде наземните роботи на Украйна напредват…

    Коментиран от #12, #21

    18:28 25.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    5 13 Отговор
    Почва глада.ждуните в олешки ядат котките.тазинзима няма да е само там о ще измре бая народ от глад.нашия фен на путин русофила с погачата на дунав мост няма да си мръдне пръста колкото и да обича руснаците инда е морален.

    18:28 25.09.2026

  • 4 При зелето

    21 5 Отговор
    Винаги е сърцераздирателно, но невярно.

    18:28 25.09.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Вие ясно казвате че е окраински":

    Нещо ме си разбрал.ошешки е в русия в момента.

    18:29 25.09.2026

  • 6 .....

    10 1 Отговор
    Курабийката няма ли да им раздава курабийки?

    18:31 25.09.2026

  • 7 Уффф

    20 4 Отговор
    Гьобелс пропаганда от нацистката медия Дойче веле

    18:31 25.09.2026

  • 8 Диктор

    5 12 Отговор
    Русия отново отвори кутията на Пандора - гладът в Украйна! Скоро Русия ще остане без гориво!

    18:31 25.09.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    5 2 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    НЕМЦИ ДА СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА СССР
    КОЙТО ИМ УНИЩОЖИ ДО ОСНОВИ ДЪРЖАВАТА ПРЕЗ... 1942/1945г..🤔

    18:33 25.09.2026

  • 10 ти да видиш

    10 6 Отговор
    За това положение е виновен зеленияпор! Никога не го е било грижа за сънародниците му и ги харчи с лека ръка, важно е да трупа милиарди долари и евро!

    18:33 25.09.2026

  • 11 Хахахайа

    7 1 Отговор
    ШвабскитеСвине са за разстрел.

    18:34 25.09.2026

  • 12 Десислава Димитрова

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Моят любим си е татуирал на мъжкото достойнството -Слава Украина с микроскопични букви ,заради размера .

    18:35 25.09.2026

  • 13 Логично

    2 2 Отговор
    Руснаците не ги пускат защото идва Зима и ще ги кльопат направо живи.

    18:36 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Откъде взел домат

    7 1 Отговор
    Търтеии
    Още по няма да има със зеления

    18:38 25.09.2026

  • 16 Руснакът е мръсно противно животно

    3 5 Отговор
    Трепе се.

    Коментиран от #18

    18:41 25.09.2026

  • 17 Валентина

    0 0 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #22, #29

    18:42 25.09.2026

  • 18 Млати Козяка с Винкело

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Докато омекне и спре да пърха ,после зврънни на Елит Пунчеви за да те оттърват от карантията .

    18:43 25.09.2026

  • 19 Про100 💪👑💯

    4 2 Отговор
    Русия като нация вече изчезва.

    18:44 25.09.2026

  • 20 Дааа муу ЕБ...

    1 3 Отговор
    А ма йкккатаа на кремълското джудже

    18:44 25.09.2026

  • 21 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Ама вярно си прос хахаха, украинци измират и гладуват, нашия бай ганьо 5 година говори за гориво, руснаците без гориво няма да са гладни ама укрите с гориво са гладни и жадни хахахаха, да ги питаме ли какво предпочитат

    Коментиран от #28

    18:45 25.09.2026

  • 22 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Валентина":

    коте🐱 .левове приемаш ли .че имам още една пълна възглавница ?

    18:45 25.09.2026

  • 23 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 4 Отговор
    Всички руснаци ще бъдат мъчени до девето коляно!

    Коментиран от #25

    18:45 25.09.2026

  • 24 Удри копейката с манивелата!

    2 4 Отговор
    Докато се изправи манивелата!

    Коментиран от #26

    18:46 25.09.2026

  • 25 Ивайло Мирчев -ДБ

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тиис.ерра директно в усс.ТаТА.

    18:48 25.09.2026

  • 26 реру

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Удри копейката с манивелата!":

    Удри на май.кясси смрррдлиффката с манивелата !

    18:49 25.09.2026

  • 27 Факти

    2 4 Отговор
    СЛАВА РОССИИ !

    18:49 25.09.2026

  • 28 Диктор

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахахаха":

    Твърдението от Вас не се основава на реални факти и представлява безспорен факт. В Русия земеделието бързо гние заради студения климат, а за горивото - когато украинските дронове бомбардират рафинерии и заводи, настъпва хаос в Русия. Всеки монголяк чака на опашка при бензиностанция, за да зареди гориво. Докато в Украйна земеделието е по-силно поради благоприятните условия, имат гориво, всичко. 🇺🇦💪👑

    Коментиран от #30, #31, #35, #36

    18:50 25.09.2026

  • 29 Фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Валентина":

    Фейк

    18:51 25.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Иван Костов

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Диктор":

    Къв доктор си бре ,пеннн.делл ,тееваа пт.катта майна ?!

    18:52 25.09.2026

  • 32 Руснакът е мръсно противно животно

    3 1 Отговор
    Краде тоалетни чинии,.
    перални машини тостери и прахосмукачки
    Трепе се!

    18:53 25.09.2026

  • 33 Соломон

    2 1 Отговор
    Руската наглост непризнава никакви границиОкупирали село в Украйна но Украйна е виновна че селото окупирано от руснаците гладува

    Коментиран от #37, #38, #39

    18:54 25.09.2026

  • 34 Червен кхмер

    4 2 Отговор
    Където стъпи руски ботуш там настъпва тотална мизерия и диктатура.

    18:54 25.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кер Естетто

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Диктор":

    Искаш ли микрофона🎤 за да му диктуваш ?

    18:55 25.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хасан Хаспела

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Лука ,лапуркай ,Лука !

    18:58 25.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

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