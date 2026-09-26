Разкриха нов епизод от хибридната война на Русия в Европа: с прякото участие на български граждани

Разследване на германските власти и изданието The Insider разкрива нов епизод от хибридната война на Москва в Европа - с прякото участие на български граждани, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.
На 3 септември двама българи (мъж и жена) хвърлят запалителни устройства от автомобил срещу обект в Мюнхен. Целта е била в непосредствена близост до централите на компаниите Rohde & Schwarz и Helsing — последната е ключов производител и доставчик на иновативни военни дронове за Украйна. Пожарът е потушен бързо, а извършителите са арестувани.
Разследването показва, че българите са част от по-широка диверсионна мрежа, организирана от руското военно разузнаване (ГРУ) от територията на Словакия:
- Същата клетка е подготвяла палеж на завод за дронове (Skyeton) близо до Прешов;
- По случая вече има арестувани граждани на Латвия и Украйна, както и още един латвиец в Хамбург;
- Службите свързват мрежата и с опита за саботаж с дрон на летището в Лайпциг, ръководен от кариерния офицер от ГРУ Денис Смолянинов;
Този случай не е изолиран инцидент, а илюстрация на новата доктрина на ГРУ за дестабилизация на Запада:
Преминаване към "еднократни агенти", след като държавите от НАТО изгониха над 700 руски "дипломати"-шпиони, Москва загуби оперативната си мрежа. В отговор ГРУ премина към модела на масово вербуване на чужди граждани (често маргинализирани, с финансови проблеми или от престъпния свят) през Telegram канали.
Евтин саботаж: за разлика от миналото, когато ГРУ изпращаше строго обучени кадри (като агентите от подделение 29155), днес Кремъл използва нископлатени аматьори. Заплащането е няколко хиляди долара в криптовалута срещу видео доказателство за палеж. За разузнаването това е стратегия тип “kamikaze drone” - евтин опит с минимален рисков ресурс за Москва, ако бъдат заловени.
Крайната цел на тези атаки рядко е пълното унищожаване на даден завод. По-важни за Москва са:
- Внушението за несигурност сред европейското общество и принуждаването на европейските отбранителни компании да заделят огромни ресурси за охрана;
- Проучването на критична инфраструктура и тестването докъде може да стигне НАТО, преди да задейства Член 5;
Участието на български граждани в подобни схеми показва колко лесно криминалният контингент или финансово притиснати хора у нас могат да се превърнат в инструменти на чужди военни разузнавания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин
Коментиран от #34, #63, #68
15:18 26.09.2026
3 Путин многоходовия
Коментиран от #13, #54
15:19 26.09.2026
4 Има бизнес
Коментиран от #8
15:19 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Колкото имаха
Коментиран от #12
15:19 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пламен
15:20 26.09.2026
10 Кретен Тард
Първо опитаха да ги избият с ковид, но умряха само няколко милиона, и ционистите много съжаляват...
15:21 26.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вярно е
До коментар #6 от "Колкото имаха":за предните "саботажи" казаха, че нямат доказателства и пуснаха българите.
15:21 26.09.2026
13 На м@йк@ ти
До коментар #3 от "Путин многоходовия":детето
Коментиран от #80
15:21 26.09.2026
14 пламен
15:22 26.09.2026
15 Примати
Коментиран от #30
15:22 26.09.2026
16 мдааааа
15:22 26.09.2026
17 Робот
15:23 26.09.2026
18 Пламен
Справка - Волгин. :)
15:23 26.09.2026
19 Нищо чудно
15:24 26.09.2026
20 Мехмед
Вечна дружба. БЕ-КА-ПЕ, КА-ПЕ-ЕС-ЕС.
Урааааа!
15:24 26.09.2026
21 Джо Ножа
15:24 26.09.2026
22 Цун КайTeми Го
Коментиран от #36
15:24 26.09.2026
23 Как
15:24 26.09.2026
24 Ахааа
15:25 26.09.2026
25 Али
Коментиран от #113
15:26 26.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ФАКТ
Коментиран от #78
15:27 26.09.2026
28 стоян георгиев
Коментиран от #59
15:27 26.09.2026
29 Некой
15:28 26.09.2026
30 ФАКТ
До коментар #15 от "Примати":Тази смешна война не може да бъде спечелена от блатарите докато ги управлява Пу. Който слуша западните команди като кученце.
Коментиран от #43
15:29 26.09.2026
31 Софиянец
Коментиран от #39
15:29 26.09.2026
32 Всичко от московия е лъжа и измама !
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
"Крадеца вика Дръжте крадеца" и "Обвинявай противника във всички твои грехове" са основни методи на руската пропаганда.
Коментиран от #79
15:29 26.09.2026
33 Пламен
Не видяхте ли как постъпи той с Пригожин и Гиркин-Стрелков?
Това ви чака.
15:29 26.09.2026
34 Хибрид
До коментар #2 от "Путин":Между
Шимпанзе и Уран Гутан .
Определи ли те Сорос ?
15:30 26.09.2026
35 Стойко
15:30 26.09.2026
36 Цун Кай Си Го
До коментар #22 от "Цун КайTeми Го":Можеш го ..
15:31 26.09.2026
37 Атина Палада
До коментар #11 от "Купейките":В България само копейките са интелигентни и образовани.Останалите от Петрохан сте х(у)мни като про100Киро:))))
Коментиран от #45, #46, #50
15:31 26.09.2026
38 Много Известен Съветски Актьор
15:31 26.09.2026
39 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала
До коментар #31 от "Софиянец":"Винаги с русия" ама отдалече, настанен удобно в някоя страна от ЕС, паразитирайки върху социалната им система.
Как пък един не дойде от близо да обича и защитава мадараша ?!
Коментиран от #42
15:31 26.09.2026
40 Марсалек
15:32 26.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Софиянец
До коментар #39 от "Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала":Какво да защитавам, бе! Русия смаза фашистка крайна и демилитаризира беззъбото натю, ла! Аххаха
Коментиран от #82
15:32 26.09.2026
43 Атина Палада
До коментар #30 от "ФАКТ":Значи западните команди са в полза на Русия и в ущърб на Европа! Това показва резултата!
Коментиран от #60
15:33 26.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 По тировете
До коментар #37 от "Атина Палада":повече изкарваше!
15:33 26.09.2026
46 Палавата
До коментар #37 от "Атина Палада":В България е пълно с ентелегенти ... в Гърция - Тройной ..
Коментиран от #86
15:34 26.09.2026
47 Варненец
15:35 26.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Евтина пропаганда
Не е подписана от никакъв журналист, с цел да на бъде съден за клевета.
Още данни за сайте The Insider:
- Сайтът е в Рига, Латвия. Оставям на мислещите читатели сами да си направят извода защо този сайт не се списва на латвийски, а на английски и руски
- Да повторя пак - "статията" НЕ Е подписана от никакъв журналист, няма никакво име
- Самият факт, че официалният имейл не е на някаква компания, а е безплатен от gmаil, говори, че самият сайт е някаква хибридна атака и ще бъде заличен след започването на сериозни разследвания или съдебни процеси
- Редактор на сайта е руският вариант на Христо Грозев - Роман Доброкотов, който живее в Рига и получава грантове от западните служби
- За всички мислещи хора, това е някаква постановка и натопяване, подобно на маникюристката от Лондон, която уж имала задача от КГБ да ликвидира Христо Грозев
- Най-вероятно това са някакви необразовани българи, които нямат пари за качествен адвокат, ще ги наплашат да признаят вината си и подобно на случая във Великобритания, ще ги пуснат след една година
15:35 26.09.2026
50 Кажи честно ... 🤣
До коментар #37 от "Атина Палада":Този "Петрохан" много ви е заседнал в задните части. 🤣🤣🤣
Пак сте объркали входа на мезето.
Коментиран от #69
15:35 26.09.2026
51 !!!?
15:36 26.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пламен
Копейки , как ще обясните това?
Коментиран от #61
15:37 26.09.2026
54 Такъв си
До коментар #3 от "Путин многоходовия":Само че си напиши своя ник
15:38 26.09.2026
55 Бай той Толстой
15:38 26.09.2026
56 Мдаа
15:38 26.09.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
– Datagroup
– UTELS
– "Павутина"
– Crazy Network
– Kievnet
– Faust
– Etherlink
– Cityhost
– MiroHost
– "Домонет" и объекты КВЦ "Парковый.
Допрыгались, каструли: Путин вам порнхаб отключил.
Коментиран от #64
15:39 26.09.2026
58 Ааа... Не !
До коментар #26 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Точно ти си баш такова!
15:39 26.09.2026
59 Абе
До коментар #28 от "стоян георгиев":Бъркаш НАрод с ИЗрод.
15:40 26.09.2026
60 Срамна въшка
До коментар #43 от "Атина Палада":Обичам Путин!
15:40 26.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Обективно
15:42 26.09.2026
63 Сорос
До коментар #2 от "Путин":Ти е заповядал да си жена , и да си дашна .
15:42 26.09.2026
64 Роко
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":След като на фронта губи защо да не по тормози цивилните само тази радост му остана на малкия нацист.
Коментиран от #91
15:42 26.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Всъшност
До коментар #1 от "Справедлив":Немците сами са пуснали въдици и са се уловили няколко гладни риби и сега ореваха орталъка.
Така е, лошо време настана. Русия изгоря половината от такива диверсии. Немците знаят ли нещо по въпроса?
15:43 26.09.2026
68 Смотльо,
До коментар #2 от "Путин":А мен Сорос ми каза че си gai
15:43 26.09.2026
69 Атина Палада
До коментар #50 от "Кажи честно ... 🤣":Какво мазе бре:) Пепейците казват,че в Петрохан не били влизали в мазета ,а ходили за боровинки :)
Коментиран от #84, #96
15:43 26.09.2026
70 Оня
15:43 26.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Сега трябва
Еми кой да оперен пишкира , естествено по слабият .
15:44 26.09.2026
74 ЕДГАР КЕЙСИ
15:44 26.09.2026
75 Безспорни факти
За копейки и фамилията си сменят за руска, и майка си продават .
Коментиран от #83, #88, #99
15:45 26.09.2026
76 Артилерист
15:46 26.09.2026
77 Само едно
15:46 26.09.2026
78 Прав си
До коментар #27 от "ФАКТ":ПУрсула ИнКушерката и ПуКая ИкУлас.
15:46 26.09.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Инцидентът е станал на 21 февруари около 6 часа сутринта московско време в района на селището Митякинская, Ростовска област.
"Гранично облекло на ФСБ на Русия е открило проникване на диверсионно-разузнавателна група от територията на Украйна. За задържането на диверсионната група граничното облекло е поискало усилване от отделеното за оперативно прикриване на държавната граница подразделение на съединенията на руските въоръжени сили на ЮВО", се казва в съобщението.
"В хода на боестолка за аварийна евакуация на диверсионната група от територията на Украйна през държавната граница с Русия влязоха две бойни машини на пехотата на въоръжените сили на Украйна. Оперативно пристигналото на мястото на сблъсъка подразделение на Въоръжените сили на РФ с огън от противотанкови средства и двете БМП бяха унищожени", съобщиха от ЮВО.
Отбелязва се, че петима диверсанти в боя са били ликвидирани. Съдбата на екипажите на
Коментиран от #81, #90
15:46 26.09.2026
80 мдааааа
До коментар #13 от "На м@йк@ ти":Както каза Палавата , от вас струи "интелигентност " ...
15:46 26.09.2026
81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Година е 2022,датата 21февруари
Коментиран от #92
15:47 26.09.2026
82 койдазнай
До коментар #42 от "Софиянец":Малая Токмачка взе ли я неподимата руска армия?!? За Херсон не питам, щото там е ясно.
15:48 26.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Сламна пъшка
До коментар #69 от "Атина Палада":Падам си по Путин!
15:48 26.09.2026
85 !!!?
15:49 26.09.2026
86 Атина Палада
До коментар #46 от "Палавата":Да,вярно е това! В Гърция по дефиниция са от ентелегентните..Тук в Гърция няма като про100кирчовци.
15:49 26.09.2026
87 Ха,ха
15:49 26.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Знам
До коментар #48 от "Укротрол с рак":НЛП внушения ли опитваш?Не става.
15:50 26.09.2026
90 Всичко от московия е лъжа и измама !
До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Крадеца вика Дръжте крадеца" и "Обвинявай противника във всички твои грехове" са основни методи на руската пропаганда.
И като си от москва, защо си превеждал с google ?!
Твоето москва си е май, май Максуда.
Коментиран от #93, #94, #103
15:51 26.09.2026
91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Роко":Как во б губи на фронта?
Напиши поне едно село кроется СА Си върнали укрите
15:51 26.09.2026
92 Пламен
До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Дръжте си го тоя Крим. :)
Ходил съм в Кримчатка, живял съм с месеци в Керч.
Тази територия за нищо не става- вода няма,кананализация няма , а комарите са колкото лястовички.
ОТВРАТ!
Коментиран от #97, #98
15:52 26.09.2026
93 Хи хи
До коментар #90 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Щото основател на гугъл е Сергей Брин, руски гражданин.
15:53 26.09.2026
94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Щото е по бързо. Две цъквания.
Коментиран от #100
15:53 26.09.2026
95 az СВО Победа 81
1. Отново ставаме свидетели на стратегията на запада: "Крадецът вика: Дръжте крадеца!" 🤣
2. Със средствата на пропагандата (Руслан Трад и подобните нему) западът приписва на Москва собствените си действия.
3. Евтин тероризъм се практикува от запада от първия момент на войната срещу Русия. България също е въвлечена да участва в такъв (опита за взривяванд на Кримския мост, например).
15:53 26.09.2026
96 Кажи честно ... 🤣
До коментар #69 от "Атина Палада":Има разлика между мАзе и мЕзе, но няма значение - давай си по сценарий. 😎
Коментиран от #105
15:54 26.09.2026
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Пламен":Гроздето е кисело, така, така
15:54 26.09.2026
98 Хи хи
До коментар #92 от "Пламен":А зИленото жуже що толкова иска да си го върне ??
Коментиран от #102
15:54 26.09.2026
99 Атина Палада
До коментар #75 от "Безспорни факти":И какво да сменяват българите фамилиите си,като с руснаците имаме еднакви фамилии...Иванов,Петров и т.н.
15:55 26.09.2026
100 Всичко от московия е лъжа и измама !
До коментар #94 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не. Защото не знаеш руски език, а и не ти трябва в Максуда.
Коментиран от #104, #106, #107
15:55 26.09.2026
101 Хи хи
15:55 26.09.2026
102 Пламен
До коментар #98 от "Хи хи":Не знам. Не си струва , според мен.
Бялото джудже трябва се чувства като кРимски император, та белким миряса. :)
Коментиран от #109
15:56 26.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Факти не допускат комментари на чужд език
15:58 26.09.2026
105 Атина Палада
До коментар #96 от "Кажи честно ... 🤣":😂😂😂😂😂😂 Сега погледнах ...Прав си ! Обикновенно чета много бързо .От студентските години ми е останало това,да чета по диагонал ..И виж как мезето съм го прочела мазето:)))
16:00 26.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Добре, циганин, съм, от Максуда. И кво?
А ти си г Ей
16:01 26.09.2026
108 Големи глупости ...
Коментиран от #112
16:01 26.09.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #102 от "Пламен":Ми Зирник Си ти. От такива като тебе е било 500 г
16:03 26.09.2026
110 европейските отбранителни компании
16:04 26.09.2026
111 Простокурин
16:04 26.09.2026
112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Големи глупости ...":А Кой пали ЕмКо? Петров и Баширов ли?
16:05 26.09.2026
113 Гошо
До коментар #25 от "Али":Али, а цяла еуропа срещу Русия.Ще ядете х......
16:07 26.09.2026