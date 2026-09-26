Разкриха нов епизод от хибридната война на Русия в Европа: с прякото участие на български граждани

Разследване на германските власти и изданието The Insider разкрива нов епизод от хибридната война на Москва в Европа - с прякото участие на български граждани, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

На 3 септември двама българи (мъж и жена) хвърлят запалителни устройства от автомобил срещу обект в Мюнхен. Целта е била в непосредствена близост до централите на компаниите Rohde & Schwarz и Helsing — последната е ключов производител и доставчик на иновативни военни дронове за Украйна. Пожарът е потушен бързо, а извършителите са арестувани.

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Разследването показва, че българите са част от по-широка диверсионна мрежа, организирана от руското военно разузнаване (ГРУ) от територията на Словакия:

- Същата клетка е подготвяла палеж на завод за дронове (Skyeton) близо до Прешов;

- По случая вече има арестувани граждани на Латвия и Украйна, както и още един латвиец в Хамбург;

- Службите свързват мрежата и с опита за саботаж с дрон на летището в Лайпциг, ръководен от кариерния офицер от ГРУ Денис Смолянинов;

Този случай не е изолиран инцидент, а илюстрация на новата доктрина на ГРУ за дестабилизация на Запада:

Преминаване към "еднократни агенти", след като държавите от НАТО изгониха над 700 руски "дипломати"-шпиони, Москва загуби оперативната си мрежа. В отговор ГРУ премина към модела на масово вербуване на чужди граждани (често маргинализирани, с финансови проблеми или от престъпния свят) през Telegram канали.

Евтин саботаж: за разлика от миналото, когато ГРУ изпращаше строго обучени кадри (като агентите от подделение 29155), днес Кремъл използва нископлатени аматьори. Заплащането е няколко хиляди долара в криптовалута срещу видео доказателство за палеж. За разузнаването това е стратегия тип “kamikaze drone” - евтин опит с минимален рисков ресурс за Москва, ако бъдат заловени.

Крайната цел на тези атаки рядко е пълното унищожаване на даден завод. По-важни за Москва са:

- Внушението за несигурност сред европейското общество и принуждаването на европейските отбранителни компании да заделят огромни ресурси за охрана;

- Проучването на критична инфраструктура и тестването докъде може да стигне НАТО, преди да задейства Член 5;

Участието на български граждани в подобни схеми показва колко лесно криминалният контингент или финансово притиснати хора у нас могат да се превърнат в инструменти на чужди военни разузнавания.