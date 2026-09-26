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Разкриха нов епизод от хибридната война на Русия в Европа: с прякото участие на български граждани
  Тема: Украйна

Разкриха нов епизод от хибридната война на Русия в Европа: с прякото участие на български граждани

26 Септември, 2026 15:15 1 368 113

  • саботаж-
  • германия-
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  • руслан трад

Разследването показва, че българите са част от по-широка диверсионна мрежа, организирана от руското военно разузнаване

Разкриха нов епизод от хибридната война на Русия в Европа: с прякото участие на български граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследване на германските власти и изданието The Insider разкрива нов епизод от хибридната война на Москва в Европа - с прякото участие на български граждани, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

На 3 септември двама българи (мъж и жена) хвърлят запалителни устройства от автомобил срещу обект в Мюнхен. Целта е била в непосредствена близост до централите на компаниите Rohde & Schwarz и Helsing — последната е ключов производител и доставчик на иновативни военни дронове за Украйна. Пожарът е потушен бързо, а извършителите са арестувани.

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Разследването показва, че българите са част от по-широка диверсионна мрежа, организирана от руското военно разузнаване (ГРУ) от територията на Словакия:

- Същата клетка е подготвяла палеж на завод за дронове (Skyeton) близо до Прешов;

- По случая вече има арестувани граждани на Латвия и Украйна, както и още един латвиец в Хамбург;

- Службите свързват мрежата и с опита за саботаж с дрон на летището в Лайпциг, ръководен от кариерния офицер от ГРУ Денис Смолянинов;

Този случай не е изолиран инцидент, а илюстрация на новата доктрина на ГРУ за дестабилизация на Запада:

Преминаване към "еднократни агенти", след като държавите от НАТО изгониха над 700 руски "дипломати"-шпиони, Москва загуби оперативната си мрежа. В отговор ГРУ премина към модела на масово вербуване на чужди граждани (често маргинализирани, с финансови проблеми или от престъпния свят) през Telegram канали.

Евтин саботаж: за разлика от миналото, когато ГРУ изпращаше строго обучени кадри (като агентите от подделение 29155), днес Кремъл използва нископлатени аматьори. Заплащането е няколко хиляди долара в криптовалута срещу видео доказателство за палеж. За разузнаването това е стратегия тип “kamikaze drone” - евтин опит с минимален рисков ресурс за Москва, ако бъдат заловени.

Крайната цел на тези атаки рядко е пълното унищожаване на даден завод. По-важни за Москва са:

- Внушението за несигурност сред европейското общество и принуждаването на европейските отбранителни компании да заделят огромни ресурси за охрана;

- Проучването на критична инфраструктура и тестването докъде може да стигне НАТО, преди да задейства Член 5;

Участието на български граждани в подобни схеми показва колко лесно криминалният контингент или финансово притиснати хора у нас могат да се превърнат в инструменти на чужди военни разузнавания.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    16 30 Отговор
    Сорос ми заповяда да съм дете и да съм многоходов.

    Коментиран от #34, #63, #68

    15:18 26.09.2026

  • 3 Путин многоходовия

    18 25 Отговор
    Кажете някой по-многоходов или по-ин фантилен от мен на Земята? Във възрастовата група 6 до 14 години.

    Коментиран от #13, #54

    15:19 26.09.2026

  • 4 Има бизнес

    20 20 Отговор
    за копейките

    Коментиран от #8

    15:19 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Колкото имаха

    34 18 Отговор
    доказателства за първите българи, толкова и за тези ще имат.Голямо лаене беше за ония и накрая ги пуснаха, като им се извиниха. Пропагандата обаче си върви и нашите Джурналя без да се замислят обвиняват сънародниците си. Без доказателства .....

    Коментиран от #12

    15:19 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    15 4 Отговор
    Поколението ,,Жив Зян"....

    15:20 26.09.2026

  • 10 Кретен Тард

    35 17 Отговор
    Да не ни ги пробутва Дойчевелевски, защото не сме тъпи като германци, и знаем, че тези изцепки са си продукти на Урсулианските служби, за да навредят на Русия, и да подготвят европейците да мрат в нова война!
    Първо опитаха да ги избият с ковид, но умряха само няколко милиона, и ционистите много съжаляват...

    15:21 26.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вярно е

    33 10 Отговор

    До коментар #6 от "Колкото имаха":

    за предните "саботажи" казаха, че нямат доказателства и пуснаха българите.

    15:21 26.09.2026

  • 13 На м@йк@ ти

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    детето

    Коментиран от #80

    15:21 26.09.2026

  • 14 пламен

    16 20 Отговор
    Мизерници. Дали им хляб, те със саботажи и убийства. Да гният в затвора

    15:22 26.09.2026

  • 15 Примати

    13 26 Отговор
    Има сериозни индикации , че украинските сили са отвоювали много големи площи земя по време на третата част на операция Вивалди. Става дума за 800 квадратни километра общо от началото на операцията , тоест само за третата част да бъдат около 650 квадратни километра. В следващите часове ще се разбере дали е точно така…100 процента Украйна ще измете нашественика

    Коментиран от #30

    15:22 26.09.2026

  • 16 мдааааа

    12 12 Отговор
    Нашите партизани са изпълзяли от землянките , защото Румбата им каза , че вече няма опасност ...

    15:22 26.09.2026

  • 17 Робот

    16 4 Отговор
    Вече богатия преди да мачка сиромаха трябва да се замисли защото технологиите вече позволяват сиромаха да му прати някои автономен дрон и да му скъса зелката...!

    15:23 26.09.2026

  • 18 Пламен

    15 18 Отговор
    На какво ли не е готова една копейка за некое Евро.
    Справка - Волгин. :)

    15:23 26.09.2026

  • 19 Нищо чудно

    14 20 Отговор
    Като гледам по форумите, какви фанатици са впрегнати да защитават Путин, къде ви намират бе зомбита озлобени?

    15:24 26.09.2026

  • 20 Мехмед

    14 11 Отговор
    Все пак русия е освободила българия от пет вековно турско роПство.
    Вечна дружба. БЕ-КА-ПЕ, КА-ПЕ-ЕС-ЕС.
    Урааааа!

    15:24 26.09.2026

  • 21 Джо Ножа

    12 19 Отговор
    Безмозъчни путлерасти ще лежат в затвора заради шепа копейки.

    15:24 26.09.2026

  • 22 Цун КайTeми Го

    13 10 Отговор
    паля ги и без пари тези напикани шваби, франсета и всякакви 3,14далчета

    Коментиран от #36

    15:24 26.09.2026

  • 23 Как

    11 11 Отговор
    ДАНС и КГБ след идването на Радев работят съвместно. Знае се че отдавна е агент на КГБ.

    15:24 26.09.2026

  • 24 Ахааа

    7 0 Отговор
    Направо си стана сериал ...

    15:25 26.09.2026

  • 25 Али

    9 15 Отговор
    Дааа малка, безпомощна, дрогирана, изостанала, тъпа, па и водена от клоун наркоман успя да е. м-а на великата русия подпомагана от китай, с.корея, иран и цял сбор от други знайни и незнайни джагали. Как става това вече 5 та година? Някои от спецпут дали може да обясни ама честно?

    Коментиран от #113

    15:26 26.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ФАКТ

    5 13 Отговор
    Най голямият гл пак във видимата вселена. Започва с Пу и завършва на ин.

    Коментиран от #78

    15:27 26.09.2026

  • 28 стоян георгиев

    23 13 Отговор
    Хихихи! Още ли не сте разбрали или по-скоро не искате да приемете, че Българския народ е с братския Руски народ! В сърцата и умовете си винаги ще бъдем с Русия, особено срещу лицемерния запад! 🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #59

    15:27 26.09.2026

  • 29 Некой

    4 2 Отговор
    тук ще изгори....

    15:28 26.09.2026

  • 30 ФАКТ

    9 13 Отговор

    До коментар #15 от "Примати":

    Тази смешна война не може да бъде спечелена от блатарите докато ги управлява Пу. Който слуша западните команди като кученце.

    Коментиран от #43

    15:29 26.09.2026

  • 31 Софиянец

    17 10 Отговор
    Винаги с Русия 💪

    Коментиран от #39

    15:29 26.09.2026

  • 32 Всичко от московия е лъжа и измама !

    9 14 Отговор
    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    "Крадеца вика Дръжте крадеца" и "Обвинявай противника във всички твои грехове" са основни методи на руската пропаганда.

    Коментиран от #79

    15:29 26.09.2026

  • 33 Пламен

    9 10 Отговор
    Копейки , недейте да слугувате на Путя .Недейте да му се връзвате за некое Евро.
    Не видяхте ли как постъпи той с Пригожин и Гиркин-Стрелков?
    Това ви чака.

    15:29 26.09.2026

  • 34 Хибрид

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Между
    Шимпанзе и Уран Гутан .
    Определи ли те Сорос ?

    15:30 26.09.2026

  • 35 Стойко

    11 7 Отговор
    Препоръчвам на кухите евролунатици да се разходят из България и да видят Руските знамена по къщите! Само в София шепа кресливи и платени жълтопаветни се опитват да симулират някаква национална подкрепа за 404 😂

    15:30 26.09.2026

  • 36 Цун Кай Си Го

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Цун КайTeми Го":

    Можеш го ..

    15:31 26.09.2026

  • 37 Атина Палада

    10 11 Отговор

    До коментар #11 от "Купейките":

    В България само копейките са интелигентни и образовани.Останалите от Петрохан сте х(у)мни като про100Киро:))))

    Коментиран от #45, #46, #50

    15:31 26.09.2026

  • 38 Много Известен Съветски Актьор

    6 11 Отговор
    Тези льохмани в Германия и онези във Великобритания, със сигурност са от "Възраждане", "Величие", "Меч" или "Русофили за възраждане на Отечеството". Симпатизантите на тези формации, са най- скъсаните и ментално увредени русофили в България. Фактът, че ги ловят, като зайци, показва и колко са способни, тези функционално неграмотни , пропаднали клошари. Дори за диверсии, се изисква акъл. Кой знае и руските им ментори, как са ги обучавали. Или на две-натри и са ги метнали да се оправят, както намерят за добре.

    15:31 26.09.2026

  • 39 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала

    9 7 Отговор

    До коментар #31 от "Софиянец":

    "Винаги с русия" ама отдалече, настанен удобно в някоя страна от ЕС, паразитирайки върху социалната им система.
    Как пък един не дойде от близо да обича и защитава мадараша ?!

    Коментиран от #42

    15:31 26.09.2026

  • 40 Марсалек

    2 1 Отговор
    Само с българки работя!

    15:32 26.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Софиянец

    10 9 Отговор

    До коментар #39 от "Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала":

    Какво да защитавам, бе! Русия смаза фашистка крайна и демилитаризира беззъбото натю, ла! Аххаха

    Коментиран от #82

    15:32 26.09.2026

  • 43 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "ФАКТ":

    Значи западните команди са в полза на Русия и в ущърб на Европа! Това показва резултата!

    Коментиран от #60

    15:33 26.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 По тировете

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    повече изкарваше!

    15:33 26.09.2026

  • 46 Палавата

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    В България е пълно с ентелегенти ... в Гърция - Тройной ..

    Коментиран от #86

    15:34 26.09.2026

  • 47 Варненец

    7 4 Отговор
    Най ме кефи как се дразнят ппдб-лите на Радев, като видят как лъже в очите евро чиновниците, а после им го слага отзад и ни сближава с братска Русия 🤭

    15:35 26.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Евтина пропаганда

    9 3 Отговор
    Видях "статията" в The Insider.
    Не е подписана от никакъв журналист, с цел да на бъде съден за клевета.

    Още данни за сайте The Insider:
    - Сайтът е в Рига, Латвия. Оставям на мислещите читатели сами да си направят извода защо този сайт не се списва на латвийски, а на английски и руски
    - Да повторя пак - "статията" НЕ Е подписана от никакъв журналист, няма никакво име
    - Самият факт, че официалният имейл не е на някаква компания, а е безплатен от gmаil, говори, че самият сайт е някаква хибридна атака и ще бъде заличен след започването на сериозни разследвания или съдебни процеси
    - Редактор на сайта е руският вариант на Христо Грозев - Роман Доброкотов, който живее в Рига и получава грантове от западните служби
    - За всички мислещи хора, това е някаква постановка и натопяване, подобно на маникюристката от Лондон, която уж имала задача от КГБ да ликвидира Христо Грозев
    - Най-вероятно това са някакви необразовани българи, които нямат пари за качествен адвокат, ще ги наплашат да признаят вината си и подобно на случая във Великобритания, ще ги пуснат след една година

    15:35 26.09.2026

  • 50 Кажи честно ... 🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Този "Петрохан" много ви е заседнал в задните части. 🤣🤣🤣
    Пак сте объркали входа на мезето.

    Коментиран от #69

    15:35 26.09.2026

  • 51 !!!?

    7 5 Отговор
    Ооо, тепърва ще следват още много такива епизоди и особено с участието на България! Ефро фашагите място няма да си намерят!

    15:36 26.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пламен

    6 7 Отговор
    Единия от геювете в Петрохан е бил адвокат на Россатом в делото срещу БЪЛГАРИЯ .
    Копейки , как ще обясните това?

    Коментиран от #61

    15:37 26.09.2026

  • 54 Такъв си

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    Само че си напиши своя ник

    15:38 26.09.2026

  • 55 Бай той Толстой

    7 2 Отговор
    😁😁😁Какви са тия глупости бе?

    15:38 26.09.2026

  • 56 Мдаа

    6 2 Отговор
    Ае факти, що не изнесете малко информация какво се случва с бандеровците в Полша? Поляците ги бият като бездомни псета щом водят нагла укро физиономия! И те ли са про руски настроени или просто укрите са боклука на европа!

    15:38 26.09.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор
    За последние двое  суток были повреждены и обесточены площадки и дата-центры следующих провайдеров и хостинг-компаний:
    – Datagroup
    – UTELS
    – "Павутина"
    – Crazy Network
    – Kievnet
    – Faust
    – Etherlink
    – Cityhost
    – MiroHost
    – "Домонет" и объекты КВЦ "Парковый.

    Допрыгались, каструли: Путин вам порнхаб отключил.

    Коментиран от #64

    15:39 26.09.2026

  • 58 Ааа... Не !

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Точно ти си баш такова!

    15:39 26.09.2026

  • 59 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Бъркаш НАрод с ИЗрод.

    15:40 26.09.2026

  • 60 Срамна въшка

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Обичам Путин!

    15:40 26.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Обективно

    2 2 Отговор
    Тоя нефелен драскач ако го нападнат няма да може да си пиши словестните диарии а ще се изнася със скоростта на бит

    15:42 26.09.2026

  • 63 Сорос

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ти е заповядал да си жена , и да си дашна .

    15:42 26.09.2026

  • 64 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    След като на фронта губи защо да не по тормози цивилните само тази радост му остана на малкия нацист.

    Коментиран от #91

    15:42 26.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Всъшност

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Справедлив":

    Немците сами са пуснали въдици и са се уловили няколко гладни риби и сега ореваха орталъка.
    Така е, лошо време настана. Русия изгоря половината от такива диверсии. Немците знаят ли нещо по въпроса?

    15:43 26.09.2026

  • 68 Смотльо,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    А мен Сорос ми каза че си gai

    15:43 26.09.2026

  • 69 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Кажи честно ... 🤣":

    Какво мазе бре:) Пепейците казват,че в Петрохан не били влизали в мазета ,а ходили за боровинки :)

    Коментиран от #84, #96

    15:43 26.09.2026

  • 70 Оня

    1 1 Отговор
    Това сирийско недуразумение го питайте що не се прибира в Сирия!!! И какво го чака ако стъпи на сирийска земя!?

    15:43 26.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Сега трябва

    1 2 Отговор
    Да има виновен за загубата .
    Еми кой да оперен пишкира , естествено по слабият .

    15:44 26.09.2026

  • 74 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    "ТОП" РЕZИДЕНТ НА КГБ И РУСКОТО РАZУZHABAHE E ....................... РУМЕН РАДЕВ "ВЪРЛ" ПРИВЪРЖЕНИК И ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА КАСАПИНА С ТОКЧЕТА ..................... "НАТОВСКИ" ГЕНЕРАЛ и "ФАЛШИВ" ГЕРОЙ ...................... ФАКТ !

    15:44 26.09.2026

  • 75 Безспорни факти

    5 2 Отговор
    Няма по евтини магистрални npocти. yтки от копейките.
    За копейки и фамилията си сменят за руска, и майка си продават .

    Коментиран от #83, #88, #99

    15:45 26.09.2026

  • 76 Артилерист

    2 4 Отговор
    Как бързо ги хванаха, а пък за взривяването на Северните потоци още няма виновни...

    15:46 26.09.2026

  • 77 Само едно

    2 0 Отговор
    Уточнение - тия български граждани нито са от криминалния контингент,нито са финансово притиснати,а са чиста проба българска русофилитична мрша.

    15:46 26.09.2026

  • 78 Прав си

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "ФАКТ":

    ПУрсула ИнКушерката и ПуКая ИкУлас.

    15:46 26.09.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Инцидентът е станал на 21 февруари около 6 часа сутринта московско време в района на селището Митякинская, Ростовска област.

    "Гранично облекло на ФСБ на Русия е открило проникване на диверсионно-разузнавателна група от територията на Украйна. За задържането на диверсионната група граничното облекло е поискало усилване от отделеното за оперативно прикриване на държавната граница подразделение на съединенията на руските въоръжени сили на ЮВО", се казва в съобщението.

    "В хода на боестолка за аварийна евакуация на диверсионната група от територията на Украйна през държавната граница с Русия влязоха две бойни машини на пехотата на въоръжените сили на Украйна. Оперативно пристигналото на мястото на сблъсъка подразделение на Въоръжените сили на РФ с огън от противотанкови средства и двете БМП бяха унищожени", съобщиха от ЮВО.

    Отбелязва се, че петима диверсанти в боя са били ликвидирани. Съдбата на екипажите на

    Коментиран от #81, #90

    15:46 26.09.2026

  • 80 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "На м@йк@ ти":

    Както каза Палавата , от вас струи "интелигентност " ...

    15:46 26.09.2026

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Година е 2022,датата 21февруари

    Коментиран от #92

    15:47 26.09.2026

  • 82 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Софиянец":

    Малая Токмачка взе ли я неподимата руска армия?!? За Херсон не питам, щото там е ясно.

    15:48 26.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Сламна пъшка

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Падам си по Путин!

    15:48 26.09.2026

  • 85 !!!?

    3 0 Отговор
    Копейка-камикадзе... !!!?

    15:49 26.09.2026

  • 86 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Палавата":

    Да,вярно е това! В Гърция по дефиниция са от ентелегентните..Тук в Гърция няма като про100кирчовци.

    15:49 26.09.2026

  • 87 Ха,ха

    0 3 Отговор
    Поредната тъпня в интернет пространството😂🤣🤣

    15:49 26.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Укротрол с рак":

    НЛП внушения ли опитваш?Не става.

    15:50 26.09.2026

  • 90 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Крадеца вика Дръжте крадеца" и "Обвинявай противника във всички твои грехове" са основни методи на руската пропаганда.

    И като си от москва, защо си превеждал с google ?!
    Твоето москва си е май, май Максуда.

    Коментиран от #93, #94, #103

    15:51 26.09.2026

  • 91 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Роко":

    Как во б губи на фронта?
    Напиши поне едно село кроется СА Си върнали укрите

    15:51 26.09.2026

  • 92 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Дръжте си го тоя Крим. :)
    Ходил съм в Кримчатка, живял съм с месеци в Керч.
    Тази територия за нищо не става- вода няма,кананализация няма , а комарите са колкото лястовички.
    ОТВРАТ!

    Коментиран от #97, #98

    15:52 26.09.2026

  • 93 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Щото основател на гугъл е Сергей Брин, руски гражданин.

    15:53 26.09.2026

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Щото е по бързо. Две цъквания.

    Коментиран от #100

    15:53 26.09.2026

  • 95 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор
    Накратко:

    1. Отново ставаме свидетели на стратегията на запада: "Крадецът вика: Дръжте крадеца!" 🤣

    2. Със средствата на пропагандата (Руслан Трад и подобните нему) западът приписва на Москва собствените си действия.

    3. Евтин тероризъм се практикува от запада от първия момент на войната срещу Русия. България също е въвлечена да участва в такъв (опита за взривяванд на Кримския мост, например).

    15:53 26.09.2026

  • 96 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Има разлика между мАзе и мЕзе, но няма значение - давай си по сценарий. 😎

    Коментиран от #105

    15:54 26.09.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Пламен":

    Гроздето е кисело, така, така

    15:54 26.09.2026

  • 98 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Пламен":

    А зИленото жуже що толкова иска да си го върне ??

    Коментиран от #102

    15:54 26.09.2026

  • 99 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Безспорни факти":

    И какво да сменяват българите фамилиите си,като с руснаците имаме еднакви фамилии...Иванов,Петров и т.н.

    15:55 26.09.2026

  • 100 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не. Защото не знаеш руски език, а и не ти трябва в Максуда.

    Коментиран от #104, #106, #107

    15:55 26.09.2026

  • 101 Хи хи

    1 1 Отговор
    Тва е пълна глупост, Русия има само копейки да плаща, а копейката нищо не струва. Как така Русия плаща с нещо, което нищо не струва ??!!

    15:55 26.09.2026

  • 102 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Хи хи":

    Не знам. Не си струва , според мен.
    Бялото джудже трябва се чувства като кРимски император, та белким миряса. :)

    Коментиран от #109

    15:56 26.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Факти не допускат комментари на чужд език

    15:58 26.09.2026

  • 105 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Кажи честно ... 🤣":

    😂😂😂😂😂😂 Сега погледнах ...Прав си ! Обикновенно чета много бързо .От студентските години ми е останало това,да чета по диагонал ..И виж как мезето съм го прочела мазето:)))

    16:00 26.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Добре, циганин, съм, от Максуда. И кво?
    А ти си г Ей

    16:01 26.09.2026

  • 108 Големи глупости ...

    0 0 Отговор
    То ако имаше такова, прякото участие на български граждани от България щеше да започне първо

    Коментиран от #112

    16:01 26.09.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Пламен":

    Ми Зирник Си ти. От такива като тебе е било 500 г

    16:03 26.09.2026

  • 110 европейските отбранителни компании

    0 0 Отговор
    Са врагове на народа ! Смъртоносни паразити са и трябва да бъдат саботирани повсеместно включително и от синдикатите

    16:04 26.09.2026

  • 111 Простокурин

    0 0 Отговор
    Ако има такива - бърза процедура- арест, съд и затвор! Жалко, че сега няма гилотина. В Германия е била използвана по време на ВСВ.

    16:04 26.09.2026

  • 112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Големи глупости ...":

    А Кой пали ЕмКо? Петров и Баширов ли?

    16:05 26.09.2026

  • 113 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Али":

    Али, а цяла еуропа срещу Русия.Ще ядете х......

    16:07 26.09.2026

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