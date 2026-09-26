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Бен Афлек се оплака, че децата му се подиграват за лошия късмет в любовта

Бен Афлек се оплака, че децата му се подиграват за лошия късмет в любовта

26 Септември, 2026 16:57 508 3

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  • любовен живот-
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Наследниците на актьора му отправят иронични коментари, когато той се опитва да им даде съвети

Бен Афлек се оплака, че децата му се подиграват за лошия късмет в любовта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бен Афлек призна, че децата му не пропускат възможност да се пошегуват с бурната му любовна биография. 54-годишният актьор и режисьор разказа в „Jimmy Kimmel Live!“, че опитите му да дава родителски съвети за отношенията често завършват с иронични коментари от наследниците му.

Носителят на „Оскар“ има три деца от брака си с актрисата Дженифър Гарнър – Вайълет, 20 г., Серафина, 17 г., и Самюъл, 14 г.

Бен Афлек разказа, че по време на семейна вечеря децата му обсъждали приятелите си и техните отношения. Актьорът решил да се включи със съвет, позовавайки се на собствения си житейски опит.

„Започнах да казвам: „Знаете ли, при тази връзка...“, а 17-годишното ми дете просто се обърна към мен и каза: „О, сякаш ти си експертът по връзките?“, спомни си Афлек.

Реакцията не е съвсем изненадваща предвид широко отразявания личен живот на холивудската звезда. Бен Афлек се ожени за Дженифър Гарнър през 2005 г. Двамата се разделиха десет години по-късно, а разводът им беше финализиран през 2018 г.

През 2022 г. актьорът сключи брак с певицата и актриса Дженифър Лопес, с която беше сгоден още в началото на 2000-те. Вторият им опит като двойка също приключи с раздяла и развод по-малко от две години по-късно.

Пред телевизионния водещ Джими Кимъл Афлек се пошегува, че в очите на децата си вече се е превърнал в своеобразна „карикатура“. Когато се опитва да говори с тях като родител, вече вижда не само типичното тийнейджърско въртене на очи, но и многозначителните погледи, които тримата си разменят.

Серафина успяла да го изненада и при посещение в книжарница. Двамата попаднали на книга със заглавие „Съжалявам за всичко“, а детето му невъзмутимо отбелязало: „О, виж, татко, това е твоята автобиография.“

Вместо да се засегне, Бен Афлек се разсмял и признал, че всъщност се гордее с чувството за хумор и точния комедиен момент на децата си.

Освен браковете си с Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес, актьорът е имал връзки с известни жени като актрисите Гуинет Полтроу и Ана де Армас. След последния си развод Афлек не е потвърждавал публично нова романтична връзка.


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  • 2 непротестиращ

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