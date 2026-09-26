Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал CNN да придружават Тръмп

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал Си Ен Ен (CNN) да придружават американския президент Доналд Тръмп на едно от планираните му посещения, съобщи американската медия, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Представители на Си Ен Ен трябваше да летят с президентския самолет до щата Тенеси, за да отразяват мач по колежански футбол. Бележка от Белия дом, указваща медийната програма обаче не споменава името на телевизионния канал, посочи Си Ен Ен.

Случаят е част от поредицата спорове на президентската администрация с големи американски медии, след като Тръмп забрани на журналисти да отразяват събития в Белия дом.

Така например миналата седмица Тръмп отказа достъпа на Си Ен Ен, "Ем Ес Нау" и "Политико" до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на фалшива информация. Забраната попречи на Си Ен Ен да изпълнява медийните си задължения, когато американският президент участваше в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Федерален съдия разпореди след това на Белия дом да възстанови временно достъпа на журналисти от три медии.

Петте големи американски телевизионни канала – Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, "Фокс Нюз" и Ен Би Си се редуват в отразяването на събитията с участието на президента Тръмп, докато споделят материалите си с други медии, уточнява ДПА.