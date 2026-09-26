Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал CNN да придружават Тръмп

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал Си Ен Ен (CNN) да придружават американския президент Доналд Тръмп на едно от планираните му посещения, съобщи американската медия, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Представители на Си Ен Ен трябваше да летят с президентския самолет до щата Тенеси, за да отразяват мач по колежански футбол. Бележка от Белия дом, указваща медийната програма обаче не споменава името на телевизионния канал, посочи Си Ен Ен.
Случаят е част от поредицата спорове на президентската администрация с големи американски медии, след като Тръмп забрани на журналисти да отразяват събития в Белия дом.
Така например миналата седмица Тръмп отказа достъпа на Си Ен Ен, "Ем Ес Нау" и "Политико" до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на фалшива информация. Забраната попречи на Си Ен Ен да изпълнява медийните си задължения, когато американският президент участваше в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Федерален съдия разпореди след това на Белия дом да възстанови временно достъпа на журналисти от три медии.
Петте големи американски телевизионни канала – Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, "Фокс Нюз" и Ен Би Си се редуват в отразяването на събитията с участието на президента Тръмп, докато споделят материалите си с други медии, уточнява ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Американоше пропаганден машинен
Коментиран от #16
13:16 26.09.2026
2 Красимир Петров
13:18 26.09.2026
3 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Даже има и опозиция, Путлер и нея ликвидира.
13:18 26.09.2026
4 Тръмп обича
13:18 26.09.2026
5 Сорос
13:19 26.09.2026
6 майкътъ на демонокрацията
13:19 26.09.2026
7 Иван Попов
13:20 26.09.2026
8 Красимир Петров
13:21 26.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Обичам воя на
13:24 26.09.2026
11 CNN Дупница
13:25 26.09.2026
12 CNN Дупница
Коментиран от #13
13:26 26.09.2026
13 CNN Дупница
До коментар #12 от "CNN Дупница":Получихме опровержение.Не е нашата Атанасова ,а другата Атанасова от Блиц
13:27 26.09.2026
14 CNN Дупница
13:29 26.09.2026
15 Историк
13:36 26.09.2026
16 не може да бъде
До коментар #1 от "Американоше пропаганден машинен":Няма нужда да бъде забраняван.. вижте редакторите как трият постове/мнения ...даже за очевидни..но неудобни истини... а се оставят мнения пълни с неистини и откровени лъжи вулгарни и просташки изрази обиди с липса на елементарна култура и възпитание !?
13:37 26.09.2026
17 Ганя Путинофила
13:41 26.09.2026
18 кога ще ни стигнат
13:42 26.09.2026
19 Минувач
13:44 26.09.2026
20 Ха,ха
13:47 26.09.2026