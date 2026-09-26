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Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал CNN да придружават Тръмп

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал CNN да придружават Тръмп

26 Септември, 2026 13:14 559 20

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • журналисти-
  • cnn-
  • телевизия

Случаят е част от поредицата спорове на президентската администрация с големи американски медии

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал CNN да придружават Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом забрани на журналисти от телевизионния канал Си Ен Ен (CNN) да придружават американския президент Доналд Тръмп на едно от планираните му посещения, съобщи американската медия, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Представители на Си Ен Ен трябваше да летят с президентския самолет до щата Тенеси, за да отразяват мач по колежански футбол. Бележка от Белия дом, указваща медийната програма обаче не споменава името на телевизионния канал, посочи Си Ен Ен.

Случаят е част от поредицата спорове на президентската администрация с големи американски медии, след като Тръмп забрани на журналисти да отразяват събития в Белия дом.

Така например миналата седмица Тръмп отказа достъпа на Си Ен Ен, "Ем Ес Нау" и "Политико" до Белия дом, като ги обвини в разпространяване на фалшива информация. Забраната попречи на Си Ен Ен да изпълнява медийните си задължения, когато американският президент участваше в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Федерален съдия разпореди след това на Белия дом да възстанови временно достъпа на журналисти от три медии.

Петте големи американски телевизионни канала – Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, "Фокс Нюз" и Ен Би Си се редуват в отразяването на събитията с участието на президента Тръмп, докато споделят материалите си с други медии, уточнява ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американоше пропаганден машинен

    8 1 Отговор
    Тук кой ще забрани западния фейк нюз???

    Коментиран от #16

    13:16 26.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    Сороската CNN

    13:18 26.09.2026

  • 3 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 6 Отговор
    Все още не е започнал да избива или праща на заточение журналисти, които му задават неудобни въпроси както Путлер в рашистан .
    Даже има и опозиция, Путлер и нея ликвидира.

    13:18 26.09.2026

  • 4 Тръмп обича

    2 2 Отговор
    Да го възхваляват и да му се възхищават. Също така да му издигат златни паметници и да го награбдават.

    13:18 26.09.2026

  • 5 Сорос

    4 2 Отговор
    Моята медия CNN

    13:19 26.09.2026

  • 6 майкътъ на демонокрацията

    2 2 Отговор
    и таткуту на еврейския фашизъм

    13:19 26.09.2026

  • 7 Иван Попов

    6 1 Отговор
    Браво на Тръмп!

    13:20 26.09.2026

  • 8 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Забрана за БТВ

    13:21 26.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обичам воя на

    2 0 Отговор
    Епщайновите "медии" дето бяха като партизани на разпит по време на яденето на бебета на американския остров

    13:24 26.09.2026

  • 11 CNN Дупница

    0 1 Отговор
    Тръмп е диктатор

    13:25 26.09.2026

  • 12 CNN Дупница

    1 1 Отговор
    Атанасова смуче на Тръмп микрофона

    Коментиран от #13

    13:26 26.09.2026

  • 13 CNN Дупница

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "CNN Дупница":

    Получихме опровержение.Не е нашата Атанасова ,а другата Атанасова от Блиц

    13:27 26.09.2026

  • 14 CNN Дупница

    2 1 Отговор
    Фейк нюз.Атанасова е бременна от Украински бежанец

    13:29 26.09.2026

  • 15 Историк

    2 1 Отговор
    За агент Краснов няма конституция закони, съдебни решения. Това е мотото на всички диктатори- закона е това, което те искат и печалното е, че точно САЩ, примера за демокрация и законност, този клоун много бързо превърна в Тръмпландия и никой не го спира. Както каза проф. Джефри Сакс - " Трябва да бъде спрян, преди да убие всички ни и преди да ликвидира съществуващия свят". След като от трибуната на ООН най-безсрамно съобщи на света, че ще изтрие от лицето на земята цяла цивилизация,ако не му се подчини. Нищо не последва от тази световна заплаха за геноцид, нямаше реакция от страна на ООН от същата тази трибуна, създадена точно за борба срещу геноцида. Не последва и реакция в България. Как тогава света ще се спаси от такива злодеи?

    13:36 26.09.2026

  • 16 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Американоше пропаганден машинен":

    Няма нужда да бъде забраняван.. вижте редакторите как трият постове/мнения ...даже за очевидни..но неудобни истини... а се оставят мнения пълни с неистини и откровени лъжи вулгарни и просташки изрази обиди с липса на елементарна култура и възпитание !?

    13:37 26.09.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор
    Тръмп въвежда руска "демокрация"!

    13:41 26.09.2026

  • 18 кога ще ни стигнат

    1 2 Отговор
    американците? Тръмп забранил да го следва една медия, а Радев забрани всички медии на Пампарово. Не могат да ни стигнат демокрацията янките дори срещу нас да бягат.

    13:42 26.09.2026

  • 19 Минувач

    1 1 Отговор
    Така трябва да се постъпва с всички манипулативни медии Браво Г-н Президент !

    13:44 26.09.2026

  • 20 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ми само го дразнят и му вдигат нервите😂🤣🤣🤣

    13:47 26.09.2026