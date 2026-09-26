Сифилисът се завръща в България! 40% скок за една година

Сериозен ръст на полово предаваните инфекции отчитат здравните власти. Случаите на сифилис са се увеличили с близо 40% за една календарна година. Три пъти повече са регистрираните случаи на гонорея, а над два пъти са се увеличили пациентите с доказана хламидиална инфекция. За причините, профилактиката и моментите, в които е важно да потърсим медицинска помощ, коментира дерматологът д-р Росица Денчева в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
По думите на д-р Денчева темата остава актуална, тъй като сексуално предаваните инфекции могат да засегнат всеки сексуално активен човек. Един от основните проблеми е, че инфекцията невинаги предизвиква видими или ясно разпознаваеми симптоми. „Много голяма част от половопредаваните инфекции протичат асимптомно. Нямаме никакви прояви, нямаме как да се досетим, че сме били инфектирани”, обясни специалистът.
Като пример за инфекция, която може да протича с дълги периоди без изразени симптоми, д-р Денчева посочи сифилиса. Първоначално може да се появи раничка, най-често в областта на гениталиите или устните, в зависимост от начина на заразяване. След това инфекцията може да премине в период без очевидни клинични прояви. Според дерматолога именно дискретните симптоми често остават незабелязани. Това може да забави диагнозата и срещата със специалист. „Години могат да отнемат и човек да бъде в латентен стадий, да няма късмета да има силно изразени клинични изяви, за да може да бъде диагностициран навреме и да се срещне с дерматовенеролог”, добави тя.
Д-р Денчева отбеляза, че през последните години се наблюдава промяна в общата картина на сексуално предаваните инфекции. Докато в миналото сред водещите инфекции са били гонореята и сифилисът, днес значителна част от случаите са свързани и с вирусни инфекции. Сред тях специалистът посочи човешкия папиломен вирус и херпесните инфекции. По думите ѝ последните данни за увеличаването на случаите на сифилис, гонорея и хламидиална инфекция показват, че бактериалните инфекции също остават сериозен здравен проблем.
Дерматологът коментира още, че използването на презерватив е важна част от профилактиката, но не осигурява абсолютна защита срещу всички сексуално предавани инфекции. Причината е, че някои инфекции могат да се предадат при контакт с участъци от кожата или лигавиците, които не са покрити от презерватива. „Презервативът помага за предотвратяване на предаването на инфекциите само в частта, която той покрива”, обясни д-р Денчева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрътия Софеанец ,
17:03 26.09.2026
2 Софиянеца
Коментиран от #14, #28
17:05 26.09.2026
3 Тов. ЧЛЕНИН
17:06 26.09.2026
4 40+40
Коментиран от #15
17:06 26.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Колективния Путин
Коментиран от #21, #25
17:09 26.09.2026
8 Путин
17:10 26.09.2026
9 Квадрат 13
17:11 26.09.2026
10 Украинките
Коментиран от #13
17:11 26.09.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Започват безразборни секс партита, без подбор на пола. Е сега са се събрали на Пампорово и УБО ги охранява.
Коментиран от #35
17:12 26.09.2026
12 Много Известен Съветски Актьор
17:13 26.09.2026
13 мааати
До коментар #10 от "Украинките":укроинка?
17:16 26.09.2026
14 Само факти
До коментар #2 от "Софиянеца":Дайте да ги изброим. Вие кои доказани знаете ?
Аз се сещам за бащата на Копейкин. Кузов от Патриотите, Бойко - Каратанчева , Кукубенд и балета ...
Продължавайте.
17:16 26.09.2026
15 Архимед
До коментар #4 от "40+40":Ти ме надскочи ..
17:17 26.09.2026
16 Магистралки
Коментиран от #18
17:17 26.09.2026
17 Сладка царевичка
17:18 26.09.2026
18 ма мкати
До коментар #16 от "Магистралки":на трасето ли бачка
17:19 26.09.2026
19 Безразборните полови връзки
Това движение на хора от различни раси и континенти не носи нищо добро!
България се напълни с чуждоземци и то от най- нисшите слоеве. Какво да очакваме?
Нито едно правителство не се удари в краткните, да предвиди, че й това ще ни дойде до главата.
Да се спуска желязната завесе и кой от къде е.
17:22 26.09.2026
20 Не правете
17:23 26.09.2026
21 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #7 от "Колективния Путин":А сега и Европа да обвиним !И тя е виновна че презервативите ги ползваме за балони а на лекар ходим 1 ден преди умирачка !!
17:23 26.09.2026
22 Ами с тия прогресисти
17:29 26.09.2026
23 Антикомуне
17:29 26.09.2026
24 Чапай
Коментиран от #31
17:29 26.09.2026
25 Соломон
До коментар #7 от "Колективния Путин":Ами виновен е .Не случайно северните народи в Русия наричат сифилиса като Русская болезень. А у нас е пълно с русофили
Коментиран от #29
17:30 26.09.2026
26 само
17:31 26.09.2026
27 Гробар
17:31 26.09.2026
28 А,ти четеш ли?
До коментар #2 от "Софиянеца":Повишил се е броя през последната година- при Желязков и Радев
17:32 26.09.2026
29 такива
До коментар #25 от "Соломон":като теб нпо агенти чуждо влияние трябва да изолират...точно такива болести внасят вашите фенове от африка и азия..вие им осигурявате логистика..
Коментиран от #32
17:34 26.09.2026
30 Емигрант
17:35 26.09.2026
31 петка
До коментар #24 от "Чапай":замий дуплото
17:36 26.09.2026
32 Соломон
До коментар #29 от "такива":Умнико. Това определение са го дали хора и по време когато никой не е заклеймяван като агент защото не съгласен с вожда
17:37 26.09.2026
33 Мани
17:38 26.09.2026
34 Бачо е баччо
С наплива на украинките...
Вече и на езика си кондом слагам...не само на пръста:)
17:38 26.09.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":Има три теории за възникване на сифилиса и нито една не е свързана с Русия. Наричат се: американска, европейска и американска. Сифилиса навлиза в Русия по времето на Иван Грозни. Наричат го: френска, полска или немска болест, щото оттам идва.
17:40 26.09.2026
36 Ми копейците не се къпят
17:40 26.09.2026