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Сифилисът се завръща в България! 40% скок за една година

Сифилисът се завръща в България! 40% скок за една година

26 Септември, 2026 17:01 832 36

  • сифилис-
  • полови болести-
  • българия-
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Сериозен ръст на полово предаваните инфекции: Кога да потърсим специалист

Сифилисът се завръща в България! 40% скок за една година - 1
Снимка: Profimedia.bg
NOVA NOVA

Сериозен ръст на полово предаваните инфекции отчитат здравните власти. Случаите на сифилис са се увеличили с близо 40% за една календарна година. Три пъти повече са регистрираните случаи на гонорея, а над два пъти са се увеличили пациентите с доказана хламидиална инфекция. За причините, профилактиката и моментите, в които е важно да потърсим медицинска помощ, коментира дерматологът д-р Росица Денчева в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите на д-р Денчева темата остава актуална, тъй като сексуално предаваните инфекции могат да засегнат всеки сексуално активен човек. Един от основните проблеми е, че инфекцията невинаги предизвиква видими или ясно разпознаваеми симптоми. „Много голяма част от половопредаваните инфекции протичат асимптомно. Нямаме никакви прояви, нямаме как да се досетим, че сме били инфектирани”, обясни специалистът.

Като пример за инфекция, която може да протича с дълги периоди без изразени симптоми, д-р Денчева посочи сифилиса. Първоначално може да се появи раничка, най-често в областта на гениталиите или устните, в зависимост от начина на заразяване. След това инфекцията може да премине в период без очевидни клинични прояви. Според дерматолога именно дискретните симптоми често остават незабелязани. Това може да забави диагнозата и срещата със специалист. „Години могат да отнемат и човек да бъде в латентен стадий, да няма късмета да има силно изразени клинични изяви, за да може да бъде диагностициран навреме и да се срещне с дерматовенеролог”, добави тя.

Д-р Денчева отбеляза, че през последните години се наблюдава промяна в общата картина на сексуално предаваните инфекции. Докато в миналото сред водещите инфекции са били гонореята и сифилисът, днес значителна част от случаите са свързани и с вирусни инфекции. Сред тях специалистът посочи човешкия папиломен вирус и херпесните инфекции. По думите ѝ последните данни за увеличаването на случаите на сифилис, гонорея и хламидиална инфекция показват, че бактериалните инфекции също остават сериозен здравен проблем.

Дерматологът коментира още, че използването на презерватив е важна част от профилактиката, но не осигурява абсолютна защита срещу всички сексуално предавани инфекции. Причината е, че някои инфекции могат да се предадат при контакт с участъци от кожата или лигавиците, които не са покрити от презерватива. „Презервативът помага за предотвратяване на предаването на инфекциите само в частта, която той покрива”, обясни д-р Денчева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрътия Софеанец ,

    3 4 Отговор
    Нас не ни лови ..

    17:03 26.09.2026

  • 2 Софиянеца

    11 9 Отговор
    ППДБ сифилис педофили спин

    Коментиран от #14, #28

    17:05 26.09.2026

  • 3 Тов. ЧЛЕНИН

    6 7 Отговор
    Таваришчи , вас не ви бърка .

    17:06 26.09.2026

  • 4 40+40

    2 2 Отговор
    =80%

    Коментиран от #15

    17:06 26.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Колективния Путин

    7 4 Отговор
    е виновен!

    Коментиран от #21, #25

    17:09 26.09.2026

  • 8 Путин

    5 6 Отговор
    И срамежливост въшки!

    17:10 26.09.2026

  • 9 Квадрат 13

    14 6 Отговор
    Продължавайте да вкарвате емигранти от Пакистан , Малайзия , Африка и от майна си безразборно, без медицински прегледи и други задължителни проверки. Тези, които ни натрапиха тази схема не ни мислят доброто. Крайната им цел е да изчезнем, като народ и да освободим територия за удобни нации.

    17:11 26.09.2026

  • 10 Украинките

    13 8 Отговор
    Го докараха

    Коментиран от #13

    17:11 26.09.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    11 9 Отговор
    Еми да, те комунягите като вземат властта и почват да подражават на cифилиcтика Ленин !
    Започват безразборни секс партита, без подбор на пола. Е сега са се събрали на Пампорово и УБО ги охранява.

    Коментиран от #35

    17:12 26.09.2026

  • 12 Много Известен Съветски Актьор

    7 2 Отговор
    Връща се, заради липсата на хигиенни навици и въргалянето в "сламата" с кой им падне. Определено една от малцинствените групи е основен преносител, както и магистралните проститутки от тази малцинствена група. От друга страна и голяма част от българите деградираха до нивото на тези от малцинствата. Разните сайтове "за запознанства" са допълнителен катализатор на подобни връзки. А там не е ясно на какво ще попаднеш. Всъщност- ясно е. Като се видят лице в лице, всичките фотошоп и прочие "подобрения", лъсват веднага. Проблемът е, че повечето са стигнали такова дъно, че им е все едно с кого.

    17:13 26.09.2026

  • 13 мааати

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Украинките":

    укроинка?

    17:16 26.09.2026

  • 14 Само факти

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянеца":

    Дайте да ги изброим. Вие кои доказани знаете ?
    Аз се сещам за бащата на Копейкин. Кузов от Патриотите, Бойко - Каратанчева , Кукубенд и балета ...
    Продължавайте.

    17:16 26.09.2026

  • 15 Архимед

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "40+40":

    Ти ме надскочи ..

    17:17 26.09.2026

  • 16 Магистралки

    3 4 Отговор
    Горките украински бежанци влизаха без какъвто и да е здравен статус по време на великата ковид пандемия, обаче в този случай май братята роми, които бачкат в чужбина, са по-вероятния преносител.

    Коментиран от #18

    17:17 26.09.2026

  • 17 Сладка царевичка

    4 2 Отговор
    Това се контролира с обикновен кондом, но малоумщината не.

    17:18 26.09.2026

  • 18 ма мкати

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Магистралки":

    на трасето ли бачка

    17:19 26.09.2026

  • 19 Безразборните полови връзки

    5 4 Отговор
    И еднополовите извращения, водят до сифилис и СПИН!
    Това движение на хора от различни раси и континенти не носи нищо добро!
    България се напълни с чуждоземци и то от най- нисшите слоеве. Какво да очакваме?
    Нито едно правителство не се удари в краткните, да предвиди, че й това ще ни дойде до главата.
    Да се спуска желязната завесе и кой от къде е.

    17:22 26.09.2026

  • 20 Не правете

    3 2 Отговор
    това, което би могло да ви разболее.

    17:23 26.09.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колективния Путин":

    А сега и Европа да обвиним !И тя е виновна че презервативите ги ползваме за балони а на лекар ходим 1 ден преди умирачка !!

    17:23 26.09.2026

  • 22 Ами с тия прогресисти

    5 1 Отговор
    Какво друго очаквате?

    17:29 26.09.2026

  • 23 Антикомуне

    5 0 Отговор
    При толкова много рускини и украинки в България, нормално. Връщат се времената от преди 1989г

    17:29 26.09.2026

  • 24 Чапай

    3 4 Отговор
    Нали имаме украинки,кое ви е чудното.

    Коментиран от #31

    17:29 26.09.2026

  • 25 Соломон

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колективния Путин":

    Ами виновен е .Не случайно северните народи в Русия наричат сифилиса като Русская болезень. А у нас е пълно с русофили

    Коментиран от #29

    17:30 26.09.2026

  • 26 само

    1 2 Отговор
    по - високите етажи на властта..има скок на тази болест, толкова много хора на едно място в парламента , няма как да не правят калабалък ..айде поспрете малко..имате си семейства..нямате ли срам..какъв пример давате на младото поколение..

    17:31 26.09.2026

  • 27 Гробар

    1 1 Отговор
    Много кюмур внесохте от Азия за роби на наште феодали. Ганю го мързи, но кюмурите могат един ден да окачат феодалите на въжето.

    17:31 26.09.2026

  • 28 А,ти четеш ли?

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянеца":

    Повишил се е броя през последната година- при Желязков и Радев

    17:32 26.09.2026

  • 29 такива

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    като теб нпо агенти чуждо влияние трябва да изолират...точно такива болести внасят вашите фенове от африка и азия..вие им осигурявате логистика..

    Коментиран от #32

    17:34 26.09.2026

  • 30 Емигрант

    2 0 Отговор
    Когато българските индийци гласоподаватели на ГЕРБ, ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ се размножават безконтролно (12-годишни майки) съвсем нормално е да се увеличи тази болест, ако този етнос намалява тогава има опасност тези партии да изчезват,,а с тях и простащината в България !

    17:35 26.09.2026

  • 31 петка

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чапай":

    замий дуплото

    17:36 26.09.2026

  • 32 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "такива":

    Умнико. Това определение са го дали хора и по време когато никой не е заклеймяван като агент защото не съгласен с вожда

    17:37 26.09.2026

  • 33 Мани

    0 1 Отговор
    Оф и Йелоустоун щял да изригва.

    17:38 26.09.2026

  • 34 Бачо е баччо

    0 2 Отговор
    Така е...
    С наплива на украинките...
    Вече и на езика си кондом слагам...не само на пръста:)

    17:38 26.09.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Има три теории за възникване на сифилиса и нито една не е свързана с Русия. Наричат се: американска, европейска и американска. Сифилиса навлиза в Русия по времето на Иван Грозни. Наричат го: френска, полска или немска болест, щото оттам идва.

    17:40 26.09.2026

  • 36 Ми копейците не се къпят

    1 0 Отговор
    Отдавна го очаквах от възрожденските бисексуали.

    17:40 26.09.2026

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