Патриарх Даниил започна първото си посещение в Йерусалим

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил започна първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Той пристигна в Израел по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Посещението ще продължи до 30 септември.

Българската църковна делегация беше официално посрещната при Яфската, наричана още Давидова, порта. Оттам започна шествие към храма „Възкресение Христово“, известен като Гроб Господен, където патриарх Даниил беше приет от патриарх Теофил Трети.

В храма беше отслужен благодарствен молебен, а членовете на българската делегация се поклониха пред Гроба Господен. След молитвеното последование беше извършена лития до Йерусалимската патриаршия. Там се състоя първата официална среща между двамата предстоятели и беше представена българската делегация.

Послание за единство и мир

При посрещането Йерусалимският патриарх Теофил Трети определи посещението като „живо свидетелство за единството в Христа на светата Православна църква“. Той посочи и значението му на фона на изпитанията, пред които са изправени Светата земя и жителите на региона заради войните и разделенията.

В отговора си патриарх Даниил изрази благодарност за поканата и за възможността българската делегация да бъде в храма на Христовото Възкресение. Той говори за духовната радост от срещата с православни християни, с които Българската православна църква споделя общата надежда във Възкресението.

Предстои обща литургия на Гроба Господен

В следващите дни патриарх Даниил и придружаващите го духовници ще посетят различни светини, свързани с живота, страданията и възкресението на Иисус Христос. На 27 септември на Гроба Господен е предвидена тържествена света литургия, на която двамата патриарси ще съслужат.

В състава на българската делегация са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски и д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач.

Източници: БНР, БТА