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Украйна порази петролна рафинерия в руския Краснодарски край, трима са загинали
  Тема: Украйна

Украйна порази петролна рафинерия в руския Краснодарски край, трима са загинали

26 Септември, 2026 14:40 1 163 96

  • украйна-
  • краснодарски край-
  • русия-
  • рафинерия-
  • петрол

Властите в Краснодарския край съобщиха, че при атаката са загинали трима души, а двама са били ранени

Украйна порази петролна рафинерия в руския Краснодарски край, трима са загинали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна заяви, че е поразила през нощта Илската петролната рафинерия в руския Краснодарски край, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Властите в Краснодарския край съобщиха, че при атаката са загинали трима души, а двама са били ранени.

Още новини от Украйна

Местни жители съобщиха за експлозии и задействане на системите за противовъздушна отбрана, както и за последвал пожар в рафинерията.

Рафинерията може да преработва около 6,6 милиона тона петрол годишно, като разполага с шест основни преработвателни инсталации. Илската рафинерия е сред водещите петролопреработвателни предприятия в Южна Русия, като производството му се използва, наред с други цели, и за снабдяване на руските въоръжени сили. Суровият петрол се доставя чрез тръбопроводната система на "Транснефт".

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта над различни руски региони са били свалени общо 645 дрона.

През изминалата нощ е бил поразен обект в руския град Уляновск, свързан с производството на управляеми авиационни ракети. Удари са нанесени и по два обекта в Тулска и Воронежка област, където се произвежда ракетно гориво, отбелязва Укринформ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тов. ЧЛЕНИН

    19 23 Отговор
    Аааа Ета невазможна ..

    Коментиран от #25

    14:42 26.09.2026

  • 3 Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай

    32 29 Отговор
    Северна Кореа Иран и целият Трети свят

    Коментиран от #18, #48

    14:42 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Историята

    14 24 Отговор
    Веднага давам съвет - ватниците да започнат да отглеждат коне.

    14:43 26.09.2026

  • 6 Ами

    46 28 Отговор
    Това не е новина вече, а ежедневие. Новина ще бъде ако за няма поразена вече.
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #21, #38, #51

    14:43 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Патриарха

    17 19 Отговор
    Бог да порази с гръмотевици наглите украинци, и .......опаа....... дякона ми подсказва, че това с гръмотевиците били руснаците...
    На многая летаааа...

    14:44 26.09.2026

  • 9 1917

    24 32 Отговор
    Радвайте се, сволочь, всички ние - европеайците плащаме двойните цени на горивата и съответно на храните. Окаринцците замърсяват природната среда, а ние се борим за аккитата на кравите. А защо Путтлер не е изравнил КИИЙВ? След тези малки закачки от ззеленото ннаркоманче - това би било единственият отговор.

    Коментиран от #33, #77

    14:44 26.09.2026

  • 10 А Уж бяха Сила

    21 22 Отговор
    Явно за Русия Лъжата е като Въздухът и Водата

    14:44 26.09.2026

  • 11 Сър Пичук

    20 25 Отговор
    Следва концерт на хор за хибридно пеене ,,Долбоёб“ към руски информационен център ,,Възраждане“
    Диригент – Костадин Костадинов
    Музиката изпълнява камерен оркестър ,,Навозный жук“ в състав:
    Петър Волгин – устна хармоника
    Цончо Ганев – балалайка
    Петър Петров – акордеон
    Искра Михайлова - жалейка

    Жалейката е най-популярния руски духов инструмент. Представлява дървена тръба с пищялка (единично езиче) и фуния в края. Има силен, остър и леко плачещ звук.

    Коментиран от #31

    14:44 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 копейка

    20 19 Отговор
    Очевидно е, в пусия ще се върнат към корените си и ще започнат да отглеждат коне. Слава!

    14:45 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1917

    21 21 Отговор
    Радвайте се, сволоччь, всички ние - европеайците плащаме ддвойните ццени на ггоривата и съответно на храните. Оокаринцците ззамърсяват природната среда, а ние се борим за акккитата на ккравите. А защо Путтлер не е иизравнил КИИЙВ? След тези малки закачки от ззеленото ннаркоманнче - това би било единственият отговор.

    Коментиран от #30, #57

    14:45 26.09.2026

  • 17 Ууукрите поразили

    17 22 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #41

    14:46 26.09.2026

  • 18 Д-р Гълъбова

    17 17 Отговор

    До коментар #3 от "Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай":

    Мирославее! Казах ти да ги пиеш редовно тези хапчета, че иначе пак ще има стационарно лечение с инжекции!

    14:47 26.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Най - радостното

    19 17 Отговор
    Е че Украйна та ще остане с три области . А наште ниско интелигентни същества вярват на лъжите на наркоманите .

    Коментиран от #96

    14:48 26.09.2026

  • 21 Шопо

    6 21 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #40

    14:48 26.09.2026

  • 22 Брачетке ,

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Е за":

    Като казваш - А , кажи и - Б , де .. 😁

    14:49 26.09.2026

  • 23 Давеева

    15 13 Отговор
    Вервайте си, че Русия ще бъде победена😀

    14:49 26.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Това Мерцочлен

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Снимката няма нищо общо с атака и поразяване .

    Коментиран от #28

    14:49 26.09.2026

  • 26 Атина Палада

    15 12 Отговор
    Англетата са гола вода:) Русия им издумка металургичният завод в Украйна,който е най голям в Европа строен от СССР ,и печалби за милиарди се изпариха ,а те милите англета някаква си площадка на някоя си рафинерия из Сибир ударили с някакво си дронче ха ха ха

    14:53 26.09.2026

  • 27 Ааа... Не !

    12 9 Отговор

    До коментар #19 от "За Унижаването и":

    "Тъпофили" е лично мой патент, и го създадох за всички паветници!
    Яж, моли се и обичай, и се надявай че може би като пораснеш, ще станеш като мене!

    14:54 26.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    9 11 Отговор
    Глупости. Горят треви. Така казаха по руската теуевизия.

    14:57 26.09.2026

  • 30 1917

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "1917":

    Трият ме и затова пиша по маккедонски-оккарински.

    14:58 26.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хора

    7 6 Отговор
    Мислете, всичко е планирано, стъпка по стъпка ни заробват, ние сме жабата в котела.
    Няма горива, идва глад, ще се ограничи пътуването, полетите... идват умните градове и няма мърдане. Всичко това комбинирано с цифровите валути и паспорти ще доведе до пълното ни поробване.
    Ще им глад, граждански конфликти навсякъде, а целта е една - намаляване на населението и неговите права.
    Гладните ще бъдат насъскани за война, а другите, който не искат да умират за елита ще бъдат набитани в затвора или изолирани.

    14:59 26.09.2026

  • 33 Хахахаха

    12 8 Отговор

    До коментар #9 от "1917":

    Украинците не замърсяват нищо. Те война не са започвали. Ако тупин не беше започнал война, сега нефта и бензина може би щяха да са ти по-евтини.

    14:59 26.09.2026

  • 34 Тръмп

    5 3 Отговор
    Абее!Аз какво ви казах?

    15:00 26.09.2026

  • 35 Мориц

    5 1 Отговор
    Пак поразия!

    15:01 26.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    8 8 Отговор
    Украйна атакува военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове, жилищни блокове и складове на вериги за бързо хранене.После още разправяте кои били терористите и кои не.

    15:01 26.09.2026

  • 38 Еми то

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Видяхме и западните ,,улуци ,,
    Освен за събиране на дъждовна вода , за друго не стават !
    Онзи ден в СА една иранска балистика мина през 11 от ,,улуците - Патриот ,, и нито една не я удари !!!
    Единадесет , най технологичните с ИИ , срам и позор .

    Коментиран от #47

    15:02 26.09.2026

  • 39 георги стоянов

    3 3 Отговор
    С такьв президент като ботокса (все го льжат горкия) Русия стана за резил. Сьжалявам руснаците но вината си е тяхна защото го тьрпят .

    15:02 26.09.2026

  • 40 Смешник

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Е как ще изравни Киев със земята като там живее рускоезично население което той смята за свое и иска да освободи Палестинците не са евреи така че малко мисли с главата

    Коментиран от #64

    15:03 26.09.2026

  • 41 ха ха хаааа

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Ууукрите поразили":

    Сега там е пълно с "епилирани" роzzначета ..

    15:03 26.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аоо!

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Е..Б...Ъ..":

    Ако те чуят твоите паветници от прайда, веднага ще ти пуснат записите как ти цепят конуса на площад Възраждане, където работиш без тротоарно право!

    15:04 26.09.2026

  • 45 Герге ,

    3 2 Отговор
    ИСКАМТЕПЛЮЩЯ имаш ли самагон ?

    15:04 26.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да бе, да

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Еми то":

    Мина ама само в пропагандата, коя геройски унищожи многократно самоленосачите им

    Коментиран от #58

    15:06 26.09.2026

  • 48 Путин

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай":

    Сорос ми заповяда да съм многоходов. Извинявайте копеи, че изглеждам като дете

    15:08 26.09.2026

  • 49 Абе

    6 4 Отговор
    Нали уж Путлер изграждаше буферни зони и целта на всичко беше да се гарантирала сигурността на Русия.
    А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.

    Коментиран от #56

    15:08 26.09.2026

  • 50 Блатна действителност

    10 5 Отговор
    Z-блогърът Евгений Голман: Никога нищо не сме могли сами да направим. Даже табелките Made in Russia се правят в Китай. Видео
    „Никога не сме правили нещо свое. Дадоха американците „Форд“ - направихме от него „ГАЗ“. Дадоха този „Фиат“ - направихме от него лайноВАЗ. Дори табелката Made in Russia - и тя в Китай се прави. Всичко е откраднато! Никога нищо хубаво не сме направили!“
    Z-блогърът Евгений Голман за постиженията на руската икономика. 😆

    Коментиран от #54, #74

    15:10 26.09.2026

  • 51 Жалко за Готвача

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Позора е от управлението и дипломацията в РФ а не от орьжието .Никой не може да си позволи да сваля безпилотници за 10-50хил.$ с ракети около 1млн.$ даже прехваленото НАТО . А иначе излишно е да споменавам имената а още повече произхода на позора ....

    15:12 26.09.2026

  • 52 Накратко

    18 5 Отговор
    Това е "бъдещето" за империята на Злото. Рафинерии ,танкери , складове , електрически подстанции и всичко което е целесъобразно ще гори , а рашките ще мръзнат .

    Коментиран от #60, #61

    15:12 26.09.2026

  • 53 Още добри новини

    16 3 Отговор
    Губернаторът на Ростовска област съобщава за атака срещу град Азов. Местни жители пишат за атака срещу АО „Азовски оптико-механичен завод“, който произвежда продукция за отбранителната промишленост. Системата NASA FIRMS също регистрира огнище на пожар в близост до предприятието.

    15:13 26.09.2026

  • 54 Путин многоходовия

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Блатна действителност":

    Калта я правиме ние

    15:13 26.09.2026

  • 55 Удриии Удрии

    4 2 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.
    Яко Бой докато спрат да мърдат.

    15:14 26.09.2026

  • 56 истината преди всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Абе":

    Не си разбрал.... :) . Буферните зони са в Ново Огорьово, Валдай и Геленджик.

    15:16 26.09.2026

  • 57 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "1917":

    Как пък един pycoфилиcтик не се отзова на поканата на др. Путин, та да покаже как трябва да се воюва ?! Как пък все от диванчето на някоя страна от ЕС и НАТО дават акъли, докато паразитират над социалната им система и либералното отношение към тях.

    15:17 26.09.2026

  • 58 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Да бе, да":

    Значи,САЩ са направили грешка,че не са покрили военните си бази в Близкия Изток с патриот,защото ,ако бяха ,сега нямаше да са унищожени всичките им бази ;)

    Коментиран от #70

    15:18 26.09.2026

  • 59 Статията е точна

    1 0 Отговор
    Зеленски в традиционното си сутрешно обръщение към Украинския народ с анализ за изминалото денонощие...
    П.С. ( Преведено на Български)

    15:21 26.09.2026

  • 60 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Накратко":

    дано даимат план за пременаване на армията към траспорт разчитащ на конски и волски каруци, че имак ще има разпад на фронта. Замръзването е най-малкия проблем по-големия ще срива населското стопанство което без горива няма да извърши сеидба и догодина ще настъпи истинския проблем който ще е глада

    15:21 26.09.2026

  • 61 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Накратко":

    Рашите имат и дърва,а ти и дърва немаш и ще тракаш със зъбите от студ:)

    15:21 26.09.2026

  • 62 Розовото пони зеля

    1 4 Отговор
    Как пък един еврастеняк не се отзова на поканата на др. зелен гном, та да покаже как трябва да се воюва ?!

    15:22 26.09.2026

  • 63 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН

    6 0 Отговор
    ЕДНА РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ ...

    15:22 26.09.2026

  • 64 Нямам повече вьпроси

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    Неговото население е в Тел Авив както и на Зелю между другого. Всьщност и 90% от обкрьжението им сьщо е с такава "ориентация" ! Не открих Америка нали!?!

    15:23 26.09.2026

  • 65 Много Известен Съветски Актьор

    5 0 Отговор
    Горивото привършва. "СВО-то" докара Русия от голям износител на петрол и горива, до отчаян вносител. И не стига. Крепостните се млатят по километричните опашки за горива. А сме е два септември. Какво ще е през зимата, направо не ми се мисли. Украинците методично унищожават руските НПЗ-та. Няма мърдане.

    15:24 26.09.2026

  • 66 Ибррееее

    2 0 Отговор
    Монголяци изгореле.
    Ибррееее .ха ха

    15:24 26.09.2026

  • 67 дискотека укрия

    1 3 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #72

    15:25 26.09.2026

  • 68 Джо Ножа

    3 0 Отговор
    екстра! нека рашките усетят добре какво е война и студ.

    15:25 26.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Просто ако бха наистина унищожени базите САЩ вече нямаха да имат воени в Близки изток и режима на аятоласите в Иран нямаше да има проблем да си изнася петрол към Китай.Реалноста е съвсем друга обаче

    15:27 26.09.2026

  • 71 Урко фашистите пак ще се радват на заря

    2 2 Отговор
    И ще спят в метрото! Урки ненормални сте, а зеления наркоман да не говорим!

    15:27 26.09.2026

  • 72 Марш укофата бе

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "дискотека укрия":

    Клошшар

    15:28 26.09.2026

  • 73 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    Досега за 2г. съм преброил над 250 взривени рафинери, последната година вече спрях броенето, сигурно са станали към 500 взривени, ставаме и лягаме с взривени рафинерии, а в Русия гориво навсякъде на 0.60 цента, европа дет уж в изобилие 2.50 евро и помощи за гориво почнаха, в укрия па даже ток и бензиностанции няма и не знели дали ще оцелеят зимата, ква я мислехме ква стана тя.

    Коментиран от #81

    15:30 26.09.2026

  • 74 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Блатна действителност":

    Факти.

    15:30 26.09.2026

  • 75 последната укра

    1 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    15:31 26.09.2026

  • 76 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    Излезе информация, че в Ню Йорк тръмполино е насилил зеления гном, Рубио го е държал при акта на насилие, имало и снимков материал, било е тежко и без никви лубриканти, то затова на пресконференцията с тръмполиното зеления гном едва не се разплака, не са били отминали болките хахахахахаха.

    15:32 26.09.2026

  • 77 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "1917":

    Това да ни е за урок! А не се починяваме на Украйна, те ще унищожат два танкера и в България няма да има нито горива, нито туризъм! Така че Радев веднага да отива в Киев и да моли за милост, за да ни осигури мир! Ние за това гласувахме за него, за да има мир! Ние няма да седим на тъмно и студено, заради високомерието на Радев! Нека отива и да обещава всико, което Зеленски му поиска, за да живеем спокойно!

    15:32 26.09.2026

  • 78 последната укра

    1 2 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    15:33 26.09.2026

  • 79 Преди ...

    0 0 Отговор
    Преди бензиностанция с ракети. Сега нито има бензиностанция, нито ракети. На лоената топка Кимчо от Северната корея също са на завършек. Да би мирно седял малоумният дядя Путин Бункерния Мишок, не би чудо видял ведно с неговите малоумни крепостники. Да. Не е смешно. Безкрайно тъжно. Росиянска мъка.

    15:33 26.09.2026

  • 80 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    15:34 26.09.2026

  • 81 Да бе, да

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Розовото пони зеля":

    Междувременно в Москва киомитрични опашки и надписи "нет бензина" са обичайна гледка вече

    Коментиран от #83

    15:37 26.09.2026

  • 82 Прабългарин

    3 1 Отговор
    Слава Украина! Героим Слава! Трите дни,станаха 1603!

    Коментиран от #84

    15:40 26.09.2026

  • 83 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Да бе, да":

    Ми иска ти се, в Москва даже няма опашки всеки си зарежда колко му е кеф, клипове на живо колко искаш в нета, не върви номера с горивото вече, обаче във Франция има доста затворени бензинистанций поради липса на гориво, в Русия се къпят с гориво ве хахахахахаха, по евтино е от водата дето пиеш ве хахахахаха.

    15:41 26.09.2026

  • 84 последната укра

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Прабългарин":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    15:41 26.09.2026

  • 85 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Русия я чака интересна зима.изпълнена с преживявания.

    Коментиран от #88, #91, #92

    15:42 26.09.2026

  • 86 млад еврас

    1 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    15:42 26.09.2026

  • 87 Пак

    0 1 Отговор
    укропоразия!

    15:43 26.09.2026

  • 88 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Дааа ще има яко купони по кръчмите на топло, в укрия в студените и тъмни мазета ще е друго, а еврастите ка не са се запасили с газ, ще има пак, не пускайте топлото повече от 18 градуса и се къпете по веднъж в седмицата, както беше преди няколко зими хахахахахаха, ша гледаме интересни купони по московските кръчми до де стоим пак на 18 градуса в Германия хахахаха.

    15:46 26.09.2026

  • 89 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    Досега за 2г. съм преброил над 250 взривени рафинери, последната година вече спрях броенето, сигурно са станали към 500 взривени, ставаме и лягаме с взривени рафинерии, а в Русия гориво навсякъде на 0.60 цента, европа дет уж в изобилие 2.50 евро и помощи за гориво почнаха, в укрия па даже ток и бензиностанции няма и не знели дали ще оцелеят зимата, ква я мислехме ква стана тя.

    15:49 26.09.2026

  • 90 Мимч

    1 1 Отговор
    Абе,след тази терористична атака,засипети ги с унищожителна ракети орешници и всичко налично ,първо върху Киев и след това Харков. Предупредете дипломати да напускат и след това всичко да е на пепел,барабар с бункера на зеления.Всичко наоколо.Така ще свършат с такива атаки....

    15:52 26.09.2026

  • 91 хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    В Русия винаги е интересно пич, виж в украйна и ЕС няма да е интересна а тежка и студена хахахаха, леко фалираща хахахахаха. Честити фалити еврасти, след фолксваген и бош вече и варта фалира хахахаха, да благодари за тва благоденствие от фалити на доня мръсулиня-ваксулиня и на кая върхълъ мозъка хахахахаха.

    15:52 26.09.2026

  • 92 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    е само началото още по интесното ще настане догодина когато се усети липсата на гориво за земеделито през тази есен. Тогава ще е бквално глад в Русия, но този път запада няма да направи тъпата грешка от скорошната история да ги спаси. Порсто ще гледа окончателния разпад на остатъците от предишния разпад.

    15:53 26.09.2026

  • 93 последната укра

    0 1 Отговор
    А ве укрите нали казаха, ако ни нападнете вашите деца ще са в студените мазета а нашите в топлите училища, сега не само децата а целокупната укра живее в мазетата на студено без ток, вода, канализация, гориво, нет хахахахаха ква я мислехме ква стана хахахахаха.

    15:55 26.09.2026

  • 94 млад еврас

    1 1 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    15:55 26.09.2026

  • 95 последната укра

    1 1 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет в собствената си шид и умираме за някви си златни тоалетни.

    15:56 26.09.2026

  • 96 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Най - радостното":

    Я кажи , що толкова ти е "радостно " .. Да не би дядо ти да е руzzкий ?🤔

    16:03 26.09.2026

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