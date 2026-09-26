Украйна порази петролна рафинерия в руския Краснодарски край, трима са загинали

Украйна заяви, че е поразила през нощта Илската петролната рафинерия в руския Краснодарски край, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.
Властите в Краснодарския край съобщиха, че при атаката са загинали трима души, а двама са били ранени.
Местни жители съобщиха за експлозии и задействане на системите за противовъздушна отбрана, както и за последвал пожар в рафинерията.
Рафинерията може да преработва около 6,6 милиона тона петрол годишно, като разполага с шест основни преработвателни инсталации. Илската рафинерия е сред водещите петролопреработвателни предприятия в Южна Русия, като производството му се използва, наред с други цели, и за снабдяване на руските въоръжени сили. Суровият петрол се доставя чрез тръбопроводната система на "Транснефт".
Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта над различни руски региони са били свалени общо 645 дрона.
През изминалата нощ е бил поразен обект в руския град Уляновск, свързан с производството на управляеми авиационни ракети. Удари са нанесени и по два обекта в Тулска и Воронежка област, където се произвежда ракетно гориво, отбелязва Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тов. ЧЛЕНИН
Коментиран от #25
14:42 26.09.2026
3 Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай
Коментиран от #18, #48
14:42 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Историята
14:43 26.09.2026
6 Ами
Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО
Коментиран от #21, #38, #51
14:43 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Патриарха
На многая летаааа...
14:44 26.09.2026
9 1917
Коментиран от #33, #77
14:44 26.09.2026
10 А Уж бяха Сила
14:44 26.09.2026
11 Сър Пичук
Диригент – Костадин Костадинов
Музиката изпълнява камерен оркестър ,,Навозный жук“ в състав:
Петър Волгин – устна хармоника
Цончо Ганев – балалайка
Петър Петров – акордеон
Искра Михайлова - жалейка
Жалейката е най-популярния руски духов инструмент. Представлява дървена тръба с пищялка (единично езиче) и фуния в края. Има силен, остър и леко плачещ звук.
Коментиран от #31
14:44 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 копейка
14:45 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1917
Коментиран от #30, #57
14:45 26.09.2026
17 Ууукрите поразили
Коментиран от #41
14:46 26.09.2026
18 Д-р Гълъбова
До коментар #3 от "Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай":Мирославее! Казах ти да ги пиеш редовно тези хапчета, че иначе пак ще има стационарно лечение с инжекции!
14:47 26.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Най - радостното
Коментиран от #96
14:48 26.09.2026
21 Шопо
До коментар #6 от "Ами":Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.
Коментиран от #40
14:48 26.09.2026
22 Брачетке ,
До коментар #14 от "Е за":Като казваш - А , кажи и - Б , де .. 😁
14:49 26.09.2026
23 Давеева
14:49 26.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това Мерцочлен
До коментар #2 от "Тов. ЧЛЕНИН":Снимката няма нищо общо с атака и поразяване .
Коментиран от #28
14:49 26.09.2026
26 Атина Палада
14:53 26.09.2026
27 Ааа... Не !
До коментар #19 от "За Унижаването и":"Тъпофили" е лично мой патент, и го създадох за всички паветници!
Яж, моли се и обичай, и се надявай че може би като пораснеш, ще станеш като мене!
14:54 26.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахахаха
14:57 26.09.2026
30 1917
До коментар #16 от "1917":Трият ме и затова пиша по маккедонски-оккарински.
14:58 26.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хора
Няма горива, идва глад, ще се ограничи пътуването, полетите... идват умните градове и няма мърдане. Всичко това комбинирано с цифровите валути и паспорти ще доведе до пълното ни поробване.
Ще им глад, граждански конфликти навсякъде, а целта е една - намаляване на населението и неговите права.
Гладните ще бъдат насъскани за война, а другите, който не искат да умират за елита ще бъдат набитани в затвора или изолирани.
14:59 26.09.2026
33 Хахахаха
До коментар #9 от "1917":Украинците не замърсяват нищо. Те война не са започвали. Ако тупин не беше започнал война, сега нефта и бензина може би щяха да са ти по-евтини.
14:59 26.09.2026
34 Тръмп
15:00 26.09.2026
35 Мориц
15:01 26.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами
15:01 26.09.2026
38 Еми то
До коментар #6 от "Ами":Видяхме и западните ,,улуци ,,
Освен за събиране на дъждовна вода , за друго не стават !
Онзи ден в СА една иранска балистика мина през 11 от ,,улуците - Патриот ,, и нито една не я удари !!!
Единадесет , най технологичните с ИИ , срам и позор .
Коментиран от #47
15:02 26.09.2026
39 георги стоянов
15:02 26.09.2026
40 Смешник
До коментар #21 от "Шопо":Е как ще изравни Киев със земята като там живее рускоезично население което той смята за свое и иска да освободи Палестинците не са евреи така че малко мисли с главата
Коментиран от #64
15:03 26.09.2026
41 ха ха хаааа
До коментар #17 от "Ууукрите поразили":Сега там е пълно с "епилирани" роzzначета ..
15:03 26.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аоо!
До коментар #36 от "Е..Б...Ъ..":Ако те чуят твоите паветници от прайда, веднага ще ти пуснат записите как ти цепят конуса на площад Възраждане, където работиш без тротоарно право!
15:04 26.09.2026
45 Герге ,
15:04 26.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да бе, да
До коментар #38 от "Еми то":Мина ама само в пропагандата, коя геройски унищожи многократно самоленосачите им
Коментиран от #58
15:06 26.09.2026
48 Путин
До коментар #3 от "Една Украйна Попиля Цяла Русия и Китай":Сорос ми заповяда да съм многоходов. Извинявайте копеи, че изглеждам като дете
15:08 26.09.2026
49 Абе
А каква стана тя при тази "СВО" развиваща се по плана.
Коментиран от #56
15:08 26.09.2026
50 Блатна действителност
„Никога не сме правили нещо свое. Дадоха американците „Форд“ - направихме от него „ГАЗ“. Дадоха този „Фиат“ - направихме от него лайноВАЗ. Дори табелката Made in Russia - и тя в Китай се прави. Всичко е откраднато! Никога нищо хубаво не сме направили!“
Z-блогърът Евгений Голман за постиженията на руската икономика. 😆
Коментиран от #54, #74
15:10 26.09.2026
51 Жалко за Готвача
До коментар #6 от "Ами":Позора е от управлението и дипломацията в РФ а не от орьжието .Никой не може да си позволи да сваля безпилотници за 10-50хил.$ с ракети около 1млн.$ даже прехваленото НАТО . А иначе излишно е да споменавам имената а още повече произхода на позора ....
15:12 26.09.2026
52 Накратко
Коментиран от #60, #61
15:12 26.09.2026
53 Още добри новини
15:13 26.09.2026
54 Путин многоходовия
До коментар #50 от "Блатна действителност":Калта я правиме ние
15:13 26.09.2026
55 Удриии Удрии
Яко Бой докато спрат да мърдат.
15:14 26.09.2026
56 истината преди всичко
До коментар #49 от "Абе":Не си разбрал.... :) . Буферните зони са в Ново Огорьово, Валдай и Геленджик.
15:16 26.09.2026
57 Teтя от посоль, МyнчоBallsФанала
До коментар #16 от "1917":Как пък един pycoфилиcтик не се отзова на поканата на др. Путин, та да покаже как трябва да се воюва ?! Как пък все от диванчето на някоя страна от ЕС и НАТО дават акъли, докато паразитират над социалната им система и либералното отношение към тях.
15:17 26.09.2026
58 Атина Палада
До коментар #47 от "Да бе, да":Значи,САЩ са направили грешка,че не са покрили военните си бази в Близкия Изток с патриот,защото ,ако бяха ,сега нямаше да са унищожени всичките им бази ;)
Коментиран от #70
15:18 26.09.2026
59 Статията е точна
П.С. ( Преведено на Български)
15:21 26.09.2026
60 Абе
До коментар #52 от "Накратко":дано даимат план за пременаване на армията към траспорт разчитащ на конски и волски каруци, че имак ще има разпад на фронта. Замръзването е най-малкия проблем по-големия ще срива населското стопанство което без горива няма да извърши сеидба и догодина ще настъпи истинския проблем който ще е глада
15:21 26.09.2026
61 Атина Палада
До коментар #52 от "Накратко":Рашите имат и дърва,а ти и дърва немаш и ще тракаш със зъбите от студ:)
15:21 26.09.2026
62 Розовото пони зеля
15:22 26.09.2026
63 ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН
15:22 26.09.2026
64 Нямам повече вьпроси
До коментар #40 от "Смешник":Неговото население е в Тел Авив както и на Зелю между другого. Всьщност и 90% от обкрьжението им сьщо е с такава "ориентация" ! Не открих Америка нали!?!
15:23 26.09.2026
65 Много Известен Съветски Актьор
15:24 26.09.2026
66 Ибррееее
Ибррееее .ха ха
15:24 26.09.2026
67 дискотека укрия
Коментиран от #72
15:25 26.09.2026
68 Джо Ножа
15:25 26.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ами
До коментар #58 от "Атина Палада":Просто ако бха наистина унищожени базите САЩ вече нямаха да имат воени в Близки изток и режима на аятоласите в Иран нямаше да има проблем да си изнася петрол към Китай.Реалноста е съвсем друга обаче
15:27 26.09.2026
71 Урко фашистите пак ще се радват на заря
15:27 26.09.2026
72 Марш укофата бе
До коментар #67 от "дискотека укрия":Клошшар
15:28 26.09.2026
73 Розовото пони зеля
Коментиран от #81
15:30 26.09.2026
74 Това са безспорни
До коментар #50 от "Блатна действителност":Факти.
15:30 26.09.2026
75 последната укра
15:31 26.09.2026
76 Розовото пони зеля
15:32 26.09.2026
77 Българин
До коментар #9 от "1917":Това да ни е за урок! А не се починяваме на Украйна, те ще унищожат два танкера и в България няма да има нито горива, нито туризъм! Така че Радев веднага да отива в Киев и да моли за милост, за да ни осигури мир! Ние за това гласувахме за него, за да има мир! Ние няма да седим на тъмно и студено, заради високомерието на Радев! Нека отива и да обещава всико, което Зеленски му поиска, за да живеем спокойно!
15:32 26.09.2026
78 последната укра
15:33 26.09.2026
79 Преди ...
15:33 26.09.2026
80 Розовото пони зеля
15:34 26.09.2026
81 Да бе, да
До коментар #73 от "Розовото пони зеля":Междувременно в Москва киомитрични опашки и надписи "нет бензина" са обичайна гледка вече
Коментиран от #83
15:37 26.09.2026
82 Прабългарин
Коментиран от #84
15:40 26.09.2026
83 Розовото пони зеля
До коментар #81 от "Да бе, да":Ми иска ти се, в Москва даже няма опашки всеки си зарежда колко му е кеф, клипове на живо колко искаш в нета, не върви номера с горивото вече, обаче във Франция има доста затворени бензинистанций поради липса на гориво, в Русия се къпят с гориво ве хахахахахаха, по евтино е от водата дето пиеш ве хахахахаха.
15:41 26.09.2026
84 последната укра
До коментар #82 от "Прабългарин":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
15:41 26.09.2026
85 стоян георгиев
Коментиран от #88, #91, #92
15:42 26.09.2026
86 млад еврас
15:42 26.09.2026
87 Пак
15:43 26.09.2026
88 Розовото пони зеля
До коментар #85 от "стоян георгиев":Дааа ще има яко купони по кръчмите на топло, в укрия в студените и тъмни мазета ще е друго, а еврастите ка не са се запасили с газ, ще има пак, не пускайте топлото повече от 18 градуса и се къпете по веднъж в седмицата, както беше преди няколко зими хахахахахаха, ша гледаме интересни купони по московските кръчми до де стоим пак на 18 градуса в Германия хахахаха.
15:46 26.09.2026
89 Розовото пони зеля
15:49 26.09.2026
90 Мимч
15:52 26.09.2026
91 хахахаха
До коментар #85 от "стоян георгиев":В Русия винаги е интересно пич, виж в украйна и ЕС няма да е интересна а тежка и студена хахахаха, леко фалираща хахахахаха. Честити фалити еврасти, след фолксваген и бош вече и варта фалира хахахаха, да благодари за тва благоденствие от фалити на доня мръсулиня-ваксулиня и на кая върхълъ мозъка хахахахаха.
15:52 26.09.2026
92 Това
До коментар #85 от "стоян георгиев":е само началото още по интесното ще настане догодина когато се усети липсата на гориво за земеделито през тази есен. Тогава ще е бквално глад в Русия, но този път запада няма да направи тъпата грешка от скорошната история да ги спаси. Порсто ще гледа окончателния разпад на остатъците от предишния разпад.
15:53 26.09.2026
93 последната укра
15:55 26.09.2026
94 млад еврас
15:55 26.09.2026
95 последната укра
15:56 26.09.2026
96 да питам
До коментар #20 от "Най - радостното":Я кажи , що толкова ти е "радостно " .. Да не би дядо ти да е руzzкий ?🤔
16:03 26.09.2026