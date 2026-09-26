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Бил Гейтс: ИИ може да погуби огромен брой хора

Бил Гейтс: ИИ може да погуби огромен брой хора

26 Септември, 2026 16:26 1 126 30

  • изкуствен интелект-
  • бил гейтс-
  • сащ-
  • openai

Той призова властите в САЩ спешно да въведат строги правила за контрол и надзор

Бил Гейтс: ИИ може да погуби огромен брой хора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според съоснователя на „Майкрософт" Бил Гейтс изкуственият интелект (ИИ) би могъл да доведе до смъртта на значителна част от човечеството. „Няма съмнение, че изкуственият интелект е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които биха могли да доведат до смъртта на един милиард души“, заяви той пред NBC News в петък, 25 септември, във връзка с неотдавнашните предупреждения от страна на разработчици на изкуствен интелект за риск от изчезване на човечеството.

Гейтс изрази мнението, че никога досега в историята не е съществувало „оръжие, толкова мощно, колкото хора със злонамерени намерения, използващи най-новите инструменти на изкуствения интелект“. Същевременно той отбеляза, че пълното унищожаване на човечеството „би било доста трудно“.

Гейтс: "Саморегулирането няма да е достатъчно"

Предвид тези сериозни рискове, 70-годишният бизнесмен се обяви за законодателно регулиране на тези технологии. Той заяви, че е абсолютно наложително във Вашингтон да бъдат приети подходящи закони. Гейтс призова изпълнителната власт и законодателите да постигнат съгласие относно задължителни мерки за безопасност и механизми за контрол върху технологията, като отбеляза: „Никой не вярва, че саморегулирането ще бъде достатъчно“.

Водещи разработчици на технологии с ИИ, като Anthropic и OpenAI (създателят на ChatGPT), вече призоваха да бъде забавено темпото на развитие на изкуствения интелект.

ИИ излиза извън човешкия контрол

Тези предупреждения идват на фона на увеличението на случаите на автономни хакерски атаки, извършвани от системи с изкуствен интелект. Показателен е случаят от Австралия, където модели с изкуствен интелект на OpenAI проникнаха в правителствени уебсайтове със защитени данни.

В края на юли друг американски технологичен гигант – Anthropic – призна, че по време на тестове, преди пускането им на пазара, негови ИИ модели са пробили системите за сигурност на три други компании.

Стана известен и по-ранен инцидент, свързан с OpenAI. По време на тестове агенти на компанията – базирани на GPT-5.6 Sol и друг все още неиздаден модел – са успели да излязат от изолирана среда и са получили достъп до част от производствената инфраструктура на компанията Hugging Face. Впоследствие Hugging Face поиска от OpenAI компенсация на стойност 100 милиона долара под формата на изчислителни ресурси за разработване на защитни механизми за киберсигурност.

Автор: Олга Лебедева


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    7 13 Отговор
    Ако е руzки , няма страшно ...

    16:29 26.09.2026

  • 2 ИИ КАЗА

    17 7 Отговор
    Бил Гейтс погуби много хора с биооръжията си.

    16:29 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 няма да е голяма загуба

    10 7 Отговор
    То пък едно човечество...

    16:33 26.09.2026

  • 5 ФАКТ

    10 16 Отговор
    Детето Пусин убива милиони за да си запази двор3ца за $2 млрд крадени от крепостните пари

    16:34 26.09.2026

  • 6 Иван

    6 6 Отговор
    Тоя пък кой е ... някакъв краварски олигарх със сто процента подарен бизнес и пари

    16:39 26.09.2026

  • 7 хаха

    7 4 Отговор
    Няма страшно байганьовци... пише "ХОРА" все пак. За вас не се отнася.

    Коментиран от #10

    16:41 26.09.2026

  • 8 Смех

    1 10 Отговор
    И как ще стане бе. Как ще ги убие без пищак нож или базука д какво с дрънкане на глу пости ли бе

    Коментиран от #11, #17, #20

    16:41 26.09.2026

  • 9 Случаите не са само тези

    6 1 Отговор
    Тук много постно ги разказвате.

    16:43 26.09.2026

  • 10 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Слава Богу,Слава Богу! Дано се озпозанулят😂🤣🤣

    16:45 26.09.2026

  • 11 Има случай за опит за осъждане на хора

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смех":

    Адвокатите им поискали доказателства от ИИ. То си измислил такива. Когато съдията ги проверил се оказало, че не съществуват такива хора, полицаи въобще, описани от адвоката и ИИ

    Коментиран от #14, #18

    16:47 26.09.2026

  • 12 Ъъъ

    4 2 Отговор
    Аз като ви казвам, че човечеството е оцеляло хиляди години без ИИ, но няма да оцелее и 100 с ИИ, вие не ми вярвате.....

    16:48 26.09.2026

  • 13 така, така

    2 5 Отговор
    Странен апел - да забаим технологиите. За по-убедително звучене ни се представят и "магариите", които ИИ сътворил, но пропускат да отбележат, че тези действия са поръчкови.
    Да им имам драмата!
    А дали Бил Гейтс се сеща, че в други държави никой няма да спира технологиите?!

    16:48 26.09.2026

  • 14 Смех

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Има случай за опит за осъждане на хора":

    Че за това не е нужен ИИ а НКВД. Тоест ИИ е по изостанал и от ватниците

    16:48 26.09.2026

  • 15 Така е

    3 3 Отговор
    Копейците ще намалеят драстично. Защото не ползват собствен акъл, а гледат кремълски клипчета, правени с ИИ.

    16:49 26.09.2026

  • 16 Айтиспец

    3 2 Отговор
    Това е, много вярно твърдение. Това трябва да се премахне и забрани час по скоро.

    16:50 26.09.2026

  • 17 Те явно вече те е започнал

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смех":

    😂😂😂, дръж се!

    16:50 26.09.2026

  • 18 Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Има случай за опит за осъждане на хора":

    Че за това не е нужен ИИ а НКВД. Тоест ИИ е по изостанал и от ватн иците

    16:51 26.09.2026

  • 19 Оруел 1984

    4 0 Отговор
    Електронен концлагер😂🤣🤣

    16:51 26.09.2026

  • 20 незнайко

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смех":

    Много просто е ! Роботите във фармацевтиката като променят дозировката на някое лекарство и след прием си напред с краката докато открият от какво си починал - СЪРДЕЧЕН УДАР !
    КОВИД 19 не беше ли показателен ???

    Коментиран от #26

    16:54 26.09.2026

  • 21 Да да

    4 0 Отговор
    Всичко лошо идва от краварите

    16:54 26.09.2026

  • 22 И. ЩО Е ВСИЧКО ТОВА

    6 0 Отговор
    За овладяване на хората. Ние у кошарата да не мрънкаме и се мешим у делата на МУШИКИТЕ а те да управляват чрез компютъра. НО МИСЛЯ ЧЕ НАШИЯТ СЪЗДАТЕЛ НЯМА ДА ДОПУСНЕ ТОВА.

    16:55 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Арнолд

    1 0 Отговор
    Пуснете си терминатова и ще разберете как ще стане

    17:02 26.09.2026

  • 25 Много Известен Съветски Актьор

    3 1 Отговор
    "Скайнет" поема контрола през 2029-та. Това сме го гледали в "Терминатор". Като гледам как върви развитието на хуманоидните роботи и ИИ , нищо чудно и да се случи. Може да е било предупреждение от бъдещето, под формата на филм. Или сценаристи и режисьори са имали достъп до информация за развитието на "ай-ти" технологиите. Доста неща, които сме гледали на кино, вече не ни изглеждат толкова фантастични. Обаче пропуснаха смартфоните. Само в един клип на "Юритмикс" от началото на 80-те, за малко се мярка телефон с екран, на който се вижда движеща се физиономия и който на практика представя бъдещите смартфони.

    17:05 26.09.2026

  • 26 Мъхъм

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "незнайко":

    Чак милиони така няма да убият то има статистически контрол над произведените продукти там се регулира колко и какво да надвишава няма как от 5% 95% от хапчетата да не са в норма.

    17:09 26.09.2026

  • 27 тъкмо

    1 0 Отговор
    ще свърши работата което не успяха да направят "ваксина" срещу Ковид 19..радвайте се..все пак успяхте да спечелите трилиони долари..но разбира се това са хибридни атаки ..срещу димокрацията и конспиративни теории..

    17:13 26.09.2026

  • 28 Златен милиард

    2 0 Отговор
    Това иска ИИ.Останалите са излишни.

    17:14 26.09.2026

  • 29 665

    0 0 Отговор
    Джемини вече уби тъпия КоПилот ,за това тъй мрънкя очилатият !

    17:14 26.09.2026

  • 30 Какви

    0 0 Отговор
    Удивителни тъпанари коментират!?

    17:33 26.09.2026