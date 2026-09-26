Бил Гейтс: ИИ може да погуби огромен брой хора

Според съоснователя на „Майкрософт" Бил Гейтс изкуственият интелект (ИИ) би могъл да доведе до смъртта на значителна част от човечеството. „Няма съмнение, че изкуственият интелект е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които биха могли да доведат до смъртта на един милиард души“, заяви той пред NBC News в петък, 25 септември, във връзка с неотдавнашните предупреждения от страна на разработчици на изкуствен интелект за риск от изчезване на човечеството.
Гейтс изрази мнението, че никога досега в историята не е съществувало „оръжие, толкова мощно, колкото хора със злонамерени намерения, използващи най-новите инструменти на изкуствения интелект“. Същевременно той отбеляза, че пълното унищожаване на човечеството „би било доста трудно“.
Гейтс: "Саморегулирането няма да е достатъчно"
Предвид тези сериозни рискове, 70-годишният бизнесмен се обяви за законодателно регулиране на тези технологии. Той заяви, че е абсолютно наложително във Вашингтон да бъдат приети подходящи закони. Гейтс призова изпълнителната власт и законодателите да постигнат съгласие относно задължителни мерки за безопасност и механизми за контрол върху технологията, като отбеляза: „Никой не вярва, че саморегулирането ще бъде достатъчно“.
Водещи разработчици на технологии с ИИ, като Anthropic и OpenAI (създателят на ChatGPT), вече призоваха да бъде забавено темпото на развитие на изкуствения интелект.
ИИ излиза извън човешкия контрол
Тези предупреждения идват на фона на увеличението на случаите на автономни хакерски атаки, извършвани от системи с изкуствен интелект. Показателен е случаят от Австралия, където модели с изкуствен интелект на OpenAI проникнаха в правителствени уебсайтове със защитени данни.
В края на юли друг американски технологичен гигант – Anthropic – призна, че по време на тестове, преди пускането им на пазара, негови ИИ модели са пробили системите за сигурност на три други компании.
Стана известен и по-ранен инцидент, свързан с OpenAI. По време на тестове агенти на компанията – базирани на GPT-5.6 Sol и друг все още неиздаден модел – са успели да излязат от изолирана среда и са получили достъп до част от производствената инфраструктура на компанията Hugging Face. Впоследствие Hugging Face поиска от OpenAI компенсация на стойност 100 милиона долара под формата на изчислителни ресурси за разработване на защитни механизми за киберсигурност.
Автор: Олга Лебедева
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
16:29 26.09.2026
2 ИИ КАЗА
16:29 26.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 няма да е голяма загуба
16:33 26.09.2026
5 ФАКТ
16:34 26.09.2026
6 Иван
16:39 26.09.2026
7 хаха
Коментиран от #10
16:41 26.09.2026
8 Смех
Коментиран от #11, #17, #20
16:41 26.09.2026
9 Случаите не са само тези
16:43 26.09.2026
10 Ха,ха
До коментар #7 от "хаха":Слава Богу,Слава Богу! Дано се озпозанулят😂🤣🤣
16:45 26.09.2026
11 Има случай за опит за осъждане на хора
До коментар #8 от "Смех":Адвокатите им поискали доказателства от ИИ. То си измислил такива. Когато съдията ги проверил се оказало, че не съществуват такива хора, полицаи въобще, описани от адвоката и ИИ
Коментиран от #14, #18
16:47 26.09.2026
12 Ъъъ
16:48 26.09.2026
13 така, така
Да им имам драмата!
А дали Бил Гейтс се сеща, че в други държави никой няма да спира технологиите?!
16:48 26.09.2026
14 Смех
До коментар #11 от "Има случай за опит за осъждане на хора":Че за това не е нужен ИИ а НКВД. Тоест ИИ е по изостанал и от ватниците
16:48 26.09.2026
15 Така е
16:49 26.09.2026
16 Айтиспец
16:50 26.09.2026
17 Те явно вече те е започнал
До коментар #8 от "Смех":😂😂😂, дръж се!
16:50 26.09.2026
18 Смех
До коментар #11 от "Има случай за опит за осъждане на хора":Че за това не е нужен ИИ а НКВД. Тоест ИИ е по изостанал и от ватн иците
16:51 26.09.2026
19 Оруел 1984
16:51 26.09.2026
20 незнайко
До коментар #8 от "Смех":Много просто е ! Роботите във фармацевтиката като променят дозировката на някое лекарство и след прием си напред с краката докато открият от какво си починал - СЪРДЕЧЕН УДАР !
КОВИД 19 не беше ли показателен ???
Коментиран от #26
16:54 26.09.2026
21 Да да
16:54 26.09.2026
22 И. ЩО Е ВСИЧКО ТОВА
16:55 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Арнолд
17:02 26.09.2026
25 Много Известен Съветски Актьор
17:05 26.09.2026
26 Мъхъм
До коментар #20 от "незнайко":Чак милиони така няма да убият то има статистически контрол над произведените продукти там се регулира колко и какво да надвишава няма как от 5% 95% от хапчетата да не са в норма.
17:09 26.09.2026
27 тъкмо
17:13 26.09.2026
28 Златен милиард
17:14 26.09.2026
29 665
17:14 26.09.2026
30 Какви
17:33 26.09.2026