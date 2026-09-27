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Стрелба в Сейнт Винсент и Гренадини: четирима загинали

Стрелба в Сейнт Винсент и Гренадини: четирима загинали

27 Септември, 2026 05:46, обновена 27 Септември, 2026 05:48 424 0

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Още четирима души са ранени при нападението в района на Грийн Хил. Полицията не е извършила арести и все още изяснява мотива.

Стрелба в Сейнт Винсент и Гренадини: четирима загинали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са загинали, а още четирима са ранени при стрелба в района на Грийн Хил край Кингстаун, столицата на Сейнт Винсент и Гренадини. Инцидентът е станал късно вечерта в петък, 25 септември, а полицията е получила сигнала около 22:30 часа местно време.

Действащият помощник-комисар на полицията Брендън Смит потвърди смъртта на четирима души. „Полицията на Сейнт Винсент и Гренадини може да потвърди, че изглежда четирима души са били убити в резултат на стрелба в района на Грийн Хил“, заяви той.

По информация на полицията мястото на стрелбата е било близо до спортна площадка. Двама от загиналите са били открити на обществен път, тялото на жена е намерено в автомобил, паркиран на пътя, а четвъртото тяло е било в съседен имот. По телата са установени видими огнестрелни рани.

Четиримата ранени са откарани в болница. Местни медии съобщават, че те са получили огнестрелни рани, но към момента няма официално съобщение за допълнително влошаване на състоянието им. Разминаването в публикуваните данни за броя на хоспитализираните не променя потвърдения от полицията брой на ранените - четирима.

Полицията не е публикувала официално имената на загиналите. Местни източници посочват самоличности, но информацията не е потвърдена от властите. По случая няма извършени арести, а мотивът за нападението все още се изяснява.

Служители на звеното за разследване на тежки престъпления са започнали оглед на мястото и събират доказателства. „Разследването продължава“, посочи Смит, като уточни, че работата по местопрестъплението е започнала още през нощта.

Източници: Джамайка Глийнър


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