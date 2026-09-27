Яйце полетя към премиера на Унгария по време на реч

Яйце е било хвърлено към премиера на Унгария Петер Мадяр по време на реч в град Солнок. Предметът не е уцелил политика, а полицаи в цивилни дрехи са задържали мъж от публиката, съобщи унгарският Index.

Инцидентът е станал на площад „Кошут“, където Мадяр се е срещнал с жители в рамките на националната си обиколка. В началото на излъчването не е било ясно какъв предмет е полетял към сцената. Зад премиера са застанали двама охранители, а той е прекъснал речта си.

„Ако искате да ме полеете, спокойно елате тук, няма проблем“, е казал Мадяр.

След това от тълпата са последвали възгласи и речта не е могла да продължи веднага. По-късно полицията е задържала мъж, за когото е установено, че е хвърлил яйцето. Според Index той е оказал съпротива при задържането и е бил повален на земята. Изданието съобщава още, че мъжът е заявил, че съжалява, че не е улучил премиера в главата.

След кратко прекъсване Мадяр се е върнал на сцената и е призовал привържениците си да не се ядосват на участниците в инцидента. „Разочарованието им е разбираемо, защото са били измамени и после са били оставени сами“, е заявил премиерът, цитиран от Index.

Посещението в Солнок е третата спирка от националната обиколка на Мадяр след проявите във Веспрем и Печ. По време на събитието премиерът и представители на партията „Тиса“ са говорили и за разширяване на данъчния режим за малките предприемачи, проверки на имуществото на бивши политици и бъдещето на планиран завод за електролитни материали в града.

Политическият фон

Петер Мадяр оглави унгарското правителство на 9 май 2026 г. Партията му „Тиса“ спечели 141 от 199 места в Националното събрание на парламентарните избори през април, с което получи конституционно мнозинство и сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

След изборите Орбан обяви начало на „национална съпротива“ срещу новия кабинет, а ФИДЕС обвини правителството на Мадяр, че прави отстъпки пред Брюксел. Към момента няма съобщение за повдигнати обвинения срещу задържания за хвърлянето на яйцето.

Източници: Index, 24.hu