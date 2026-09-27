Такаичи обсъди с Тръмп срещата му със Си, Токио следи сближаването им

Японският премиер Санае Такаичи разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп непосредствено след срещата му с китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон. Разговорът е продължил около 20 минути и е започнал в 21:00 часа японско време. Тръмп е дал на Такаичи подробна информация за разговорите си с китайския президент.

„Президентът Тръмп ми обясни доста подробно последната среща на върха между САЩ и Китай“, заяви Такаичи пред журналисти. По думите ѝ двамата са обсъдили основно въпроси, свързани с Китай, включително икономическата сигурност и сигурността, и са потвърдили тясната координация между Токио и Вашингтон. Тя отказа да разкрие конкретните детайли от разговора, позовавайки се на дипломатическия характер на обмена.

Токио следи сближаването между Вашингтон и Пекин

Телефонният разговор се състоя след държавното посещение на Си Цзинпин в САЩ и срещата му с Тръмп на 24 септември. В заключителния документ на Белия дом се посочва, че двамата лидери са се договорили да изграждат „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ и са припомнили, че САЩ и Китай са били съюзници през Втората световна война.

Именно тези исторически препратки предизвикаха безпокойство в Токио. Тръмп и Си неколкократно са говорили за съвместната борба на двете държави срещу Япония, което беше възприето като необичаен сигнал на фона на напрегнатите японско-китайски отношения. Японският премиер не е обявила публично, че е отправила протест по този въпрос, но е подчертала пред Тръмп, че Япония и САЩ вече са „най-доверените съюзници“ един на друг.

Договорености между Тръмп и Си

Белият дом съобщи, че Вашингтон и Пекин са постигнали съгласие за препоръки за по-благоприятно тарифно третиране на несензитивни стоки на стойност 30 милиарда долара във всяка посока. Китай се е ангажирал да внася най-малко 10 милиона метрични тона американски въглища през 2027 и 2028 г.

Двете страни са създали и механизми за търговски и инвестиционен диалог, а до ноември трябва да проведат следваща среща за рисковете и ползите от т.нар. свръхинтелигентност. Вашингтон и Пекин са се договорили също да поддържат комуникационен канал при инциденти, свързани с изкуствения интелект и националната сигурност.

Съюзът между Япония и САЩ остава във фокуса

Такаичи и Тръмп се срещнаха в Ню Йорк на 22 септември, два дни преди разговорите между американския и китайския президент. Тогава те обсъдиха икономическата сигурност, технологиите, критичните минерали и регионалната сигурност, като се договориха да координират действията си по въпросите, свързани с Китай.

„Фактът, че проведохме два разговора на лидерско равнище в рамките на една седмица, показва силата на японско-американския съюз“, заяви Такаичи. Тя добави, че ще продължи да работи в тясна координация с Тръмп. Междувременно американският и китайският президент са заявили намерение да присъстват на срещите на Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, които ще бъдат домакинствани съответно от САЩ и Китай.

Източници: South China Morning Post, The Straits Times