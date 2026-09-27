Новини
Свят »
Япония »
Такаичи обсъди с Тръмп срещата му със Си, Токио следи сближаването им

Такаичи обсъди с Тръмп срещата му със Си, Токио следи сближаването им

27 Септември, 2026 05:50, обновена 27 Септември, 2026 05:52 334 0

  • санае такаичи-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • япония-
  • сащ-китай

Японският премиер получи подробен разказ за разговорите във Вашингтон и потвърди координацията със САЩ по китайските въпроси.

Такаичи обсъди с Тръмп срещата му със Си, Токио следи сближаването им - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп непосредствено след срещата му с китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон. Разговорът е продължил около 20 минути и е започнал в 21:00 часа японско време. Тръмп е дал на Такаичи подробна информация за разговорите си с китайския президент.

„Президентът Тръмп ми обясни доста подробно последната среща на върха между САЩ и Китай“, заяви Такаичи пред журналисти. По думите ѝ двамата са обсъдили основно въпроси, свързани с Китай, включително икономическата сигурност и сигурността, и са потвърдили тясната координация между Токио и Вашингтон. Тя отказа да разкрие конкретните детайли от разговора, позовавайки се на дипломатическия характер на обмена.

Токио следи сближаването между Вашингтон и Пекин

Телефонният разговор се състоя след държавното посещение на Си Цзинпин в САЩ и срещата му с Тръмп на 24 септември. В заключителния документ на Белия дом се посочва, че двамата лидери са се договорили да изграждат „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ и са припомнили, че САЩ и Китай са били съюзници през Втората световна война.

Именно тези исторически препратки предизвикаха безпокойство в Токио. Тръмп и Си неколкократно са говорили за съвместната борба на двете държави срещу Япония, което беше възприето като необичаен сигнал на фона на напрегнатите японско-китайски отношения. Японският премиер не е обявила публично, че е отправила протест по този въпрос, но е подчертала пред Тръмп, че Япония и САЩ вече са „най-доверените съюзници“ един на друг.

Договорености между Тръмп и Си

Белият дом съобщи, че Вашингтон и Пекин са постигнали съгласие за препоръки за по-благоприятно тарифно третиране на несензитивни стоки на стойност 30 милиарда долара във всяка посока. Китай се е ангажирал да внася най-малко 10 милиона метрични тона американски въглища през 2027 и 2028 г.

Двете страни са създали и механизми за търговски и инвестиционен диалог, а до ноември трябва да проведат следваща среща за рисковете и ползите от т.нар. свръхинтелигентност. Вашингтон и Пекин са се договорили също да поддържат комуникационен канал при инциденти, свързани с изкуствения интелект и националната сигурност.

Съюзът между Япония и САЩ остава във фокуса

Такаичи и Тръмп се срещнаха в Ню Йорк на 22 септември, два дни преди разговорите между американския и китайския президент. Тогава те обсъдиха икономическата сигурност, технологиите, критичните минерали и регионалната сигурност, като се договориха да координират действията си по въпросите, свързани с Китай.

„Фактът, че проведохме два разговора на лидерско равнище в рамките на една седмица, показва силата на японско-американския съюз“, заяви Такаичи. Тя добави, че ще продължи да работи в тясна координация с Тръмп. Междувременно американският и китайският президент са заявили намерение да присъстват на срещите на Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, които ще бъдат домакинствани съответно от САЩ и Китай.

Източници: South China Morning Post, The Straits Times


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания