Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите или освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по ядрената програма. Така той отхвърли публикации на Axios и CNN, според които Вашингтон е готов на подобни стъпки при „конкретен напредък“ от страна на Техеран, предава News.bg.

„Това не е вярно. Не съм им предложил НИЩО“, написа Тръмп в Truth Social. Axios и CNN се позоваха на неназовани американски представители, според които санкционни облекчения и достъп до замразени ирански средства биха могли да бъдат част от евентуално окончателно споразумение.

Тръмп определя предотвратяването на иранска ядрена програма за военни цели като един от основните приоритети на Вашингтон в конфликта. Иран от своя страна отрича да се стреми към създаване на ядрено оръжие и настоява за правото си да развива ядрена програма за мирни цели.

Техеран заявява готовност за преговори

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред CBS, че страната му е готова да разговаря със САЩ както за ядрената си програма, така и по други спорни въпроси. Той обаче подчерта, че Техеран няма да приема натиск или принуда.

„Иран не търси война, но ще се защитава срещу натиск, заплахи и нападения“, заяви Пезешкиан. Той повтори позицията на Техеран, че Иран не възнамерява да разработва ядрено оръжие.

Паралелно с това американски и ирански представители продължават отделни разговори чрез посредници в опит да бъде намерен изход от конфликта. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че спорът може да бъде решен единствено чрез дипломация.

Спорът около Ормузкия проток продължава

В основата на последните дипломатически усилия остава иранското предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран представи план, предвиждащ седемдневен период до възстановяване на корабоплаването, при изпълнение на определени условия от американска страна.

Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението, като го определи като неприемливо. Иран обаче посочи, че все още очаква официалната американска позиция да бъде предадена чрез посредниците.

Разминаването между публичните позиции на двете страни показва, че въпреки продължаващите посреднически контакти основните въпроси остават нерешени. Вашингтон настоява за ангажименти от Техеран по ядрената програма, докато Иран поставя акцент върху прекратяването на военните действия, санкциите и ограниченията около Ормузкия проток.

Петролът реагира на несигурността

Продължаващото напрежение оказва влияние и върху енергийните пазари. Цената на петрола отново се повиши на фона на несигурността около преговорите и бъдещето на корабоплаването през Ормузкия проток.

По данни, цитирани в последните пазарни информации, фючърсите на Brent достигнаха около 106,8 долара за барел, а американският WTI се търгуваше около 93,9 долара. Пазарите следят основно перспективите за дипломатическо споразумение и евентуалното възстановяване на нормалния трафик през стратегическия воден път.