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Американски медии поискаха от федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом

Американски медии поискаха от федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом

29 Септември, 2026 11:18 542 1

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Медиите поискаха от съдията да наложи предварителна съдебна забрана, която да блокира решението на Тръмп

Американски медии поискаха от федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските медии Си Ен Ен (CNN), Ем Ес НАУ (MS NOW) и "Политико“ (Politico) поискаха вчера от федерален съдия да издаде съдебна заповед, която да запази достъпа им до Белия дом, докато оспорват решението на американския президент Доналд Тръмп да им забрани достъп заради информации, които не одобрява, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Медиите поискаха от съдията, който разглежда делото им във федералния съд във Вашингтон, да наложи предварителна съдебна забрана, която да блокира решението на Тръмп до окончателното произнасяне по делото.

Федералният съдия Тимъти Кели вече издаде 14-дневна временна ограничителна заповед, с която блокира забраните, след като прецени, че те вероятно нарушават правото на медиите на справедливо правно отношение.

Въпреки съдебната заповед Си Ен Ен съобщи в петък, че не ѝ е било позволено да пътува с Тръмп на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) по време на пътуването му до щата Тенеси през уикенда.

В подадените от ищците документи този случай е посочен като доказателство, че "Белият дом продължава да прилага забраната по непредвидим и непоследователен начин“.

Съдебната заповед, която запазва достъпа на медиите до Белия дом, изтича на 8 октомври.

В иска си от 21 септември медиите заявиха, че забраните на Тръмп представляват незаконна дискриминация въз основа на изразените позиции в нарушение на Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото и свободата на печата.

Министерството на правосъдието заяви, че Тръмп законно е забранил достъпа на медиите, след като е преценил, че техни публикации застрашават националната сигурност чрез разкриване на класифицирана информация.

В публикация в социалните мрежи от 18 септември Тръмп заяви, че забранява достъпа на медиите, като ги обвини в "публикуване на ФАЛШИВИ НОВИНИ“ и заяви, че те "не би трябвало да могат постоянно да пишат или съобщават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ“.

През втория си мандат Тръмп често влиза в конфликти с медиите и лично е завел дела срещу медии, сред които американските вестници "Ню Йорк Таймс“ и "Уолстрийт Джърнъл“ и британската телевизия Би Би Си (BBC), по обвинения в клевета.

Администрацията на Тръмп има срок до петък да отговори на искането, внесено от медиите вчера, съобщи Си Ен Ен в изявление.


САЩ
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  • 1 Тръмп

    3 0 Отговор
    Това са соросоидни медии като ьТВ, Нова Сорос ТВ, Дневници и др.

    11:24 29.09.2026