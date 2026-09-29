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Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролния проект край Фолклендските острови

Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролния проект край Фолклендските острови

29 Септември, 2026 11:55 496 12

  • аржентина-
  • великобритания-
  • петрол-
  • съд-
  • фолклендските острови

Хавиер Милей даде на Лондон две седмици да спре проекта „Морски лъв“, преди Буенос Айрес да потърси намеса на Международния трибунал по морско право

Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролния проект край Фолклендските острови - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Аржентина заплаши да предприеме международни съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре петролния проект „Морски лъв“ край Фолклендските острови. Президентът Хавиер Милей е дал на британската страна две седмици да прекрати работата по проекта, в противен случай Буенос Айрес ще поиска от Международния трибунал по морско право в Хамбург да разпореди временното му спиране, предава News.bg.

Проектът Sea Lion се разработва от британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum. Той се намира на около 220 километра северно от Фолклендските острови, които са под британски контрол, но са обект на дългогодишен териториален спор с Аржентина. Очаква се добивът на петрол да започне през 2028 г.

Буенос Айрес определя британските лицензи за добив като незаконни и твърди, че проектът представлява експлоатация на природни ресурси, които Аржентина счита за свои. В същото време Великобритания защитава контрола си над архипелага и правото на неговите жители да определят бъдещия му статут.

Напрежението се засили през последните седмици. По-рано този месец аржентински съд разпореди временно спиране на работата по Sea Lion до извършването на екологична оценка. Практическото изпълнение на решението обаче зависи от международното сътрудничество, а компаниите, стоящи зад проекта, заявиха, че възнамеряват да продължат развитието му.

Милей вече предприе и други мерки срещу компании, свързани с петролни дейности около островите. Правителството му подготвя и законодателство, което предвижда по-строги санкции за добив на природни ресурси в района без аржентинско разрешение.

Спорът за Фолклендските острови, известни в Аржентина като Малвините, датира от XIX век. Великобритания установява контрол над архипелага през 1833 г., докато Аржентина продължава да претендира за суверенитет над него.

През 1982 г. спорът прераства във война, след като аржентинската военна хунта окупира островите. Великобритания изпраща военни сили и след около 10 седмици боеве възстановява контрола си. В конфликта загиват 649 аржентински военнослужещи, 255 британски военнослужещи и трима жители на островите.

Новото напрежение около петролния добив поставя икономическите интереси върху островите в центъра на един от най-продължителните териториални спорове между Аржентина и Великобритания.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 480 км между Фолклендите и Аржентина

    3 4 Отговор
    Доста повече отколкото между САЩ и Куба. Фолклендите са завладяни от британците, Аржентина от испанците. Аржентина няма никакви основания за претенции.

    Коментиран от #5

    12:09 29.09.2026

  • 2 европейца

    6 1 Отговор
    Ей лицемер розов. на Колко километра е "Великата" британия ? и чий го дири там а? завладели били някога си

    Коментиран от #6

    12:17 29.09.2026

  • 3 Що за независими медии са това ахахаха

    6 1 Отговор
    Международните медии защо не пишат за английската окупация???

    12:20 29.09.2026

  • 4 На острова

    5 1 Отговор
    се очертават куп проблеми, не е само този спор с Аржентина. Шотландия, Уелс обявиха намерение за сецесия, докато Северна Ирландия обяви намерение за обединение с Република Ирландия.
    Обединението кралство може и да го няма само след по-малко от 10 години.

    12:21 29.09.2026

  • 5 Буахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "480 км между Фолклендите и Аржентина":

    И Крим е завладян от руснаците и Донбас. Украинците нямат право на никакви претенции.

    Коментиран от #7, #8

    12:21 29.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 амет чобана

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Буахаха":

    ши zavладеа zaднио ти двор

    12:25 29.09.2026

  • 8 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Буахаха":

    Само дето Крим и Донбас са международно признати земи на Украйна, както и Фолклендските острови, са международно признати земи на Обединеното кралство. Но след като хората искат да има войни и да се превземат теротории, така ще бъде!

    Коментиран от #12

    12:30 29.09.2026

  • 9 Абе

    1 0 Отговор
    те кралството си не могат да удържат, та някакви острови на хиляди километри ли.
    Плюс САЩ подкрепят Аржентина в случая.

    12:34 29.09.2026

  • 10 Милей

    0 1 Отговор
    Мръсен ционистки еврейски слуга!

    12:34 29.09.2026

  • 11 ама ти винаги я

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "маати кат гу дири на трасето":

    изпреварваш, понеже много обичаш кожени бухалки. 🤣😆

    12:43 29.09.2026

  • 12 и от кой са признати,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    от двуполовите, тяхното мнение не е меродавно.

    12:45 29.09.2026

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