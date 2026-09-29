Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролния проект край Фолклендските острови

Аржентина заплаши да предприеме международни съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре петролния проект „Морски лъв“ край Фолклендските острови. Президентът Хавиер Милей е дал на британската страна две седмици да прекрати работата по проекта, в противен случай Буенос Айрес ще поиска от Международния трибунал по морско право в Хамбург да разпореди временното му спиране, предава News.bg.

Проектът Sea Lion се разработва от британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum. Той се намира на около 220 километра северно от Фолклендските острови, които са под британски контрол, но са обект на дългогодишен териториален спор с Аржентина. Очаква се добивът на петрол да започне през 2028 г.

Буенос Айрес определя британските лицензи за добив като незаконни и твърди, че проектът представлява експлоатация на природни ресурси, които Аржентина счита за свои. В същото време Великобритания защитава контрола си над архипелага и правото на неговите жители да определят бъдещия му статут.

Напрежението се засили през последните седмици. По-рано този месец аржентински съд разпореди временно спиране на работата по Sea Lion до извършването на екологична оценка. Практическото изпълнение на решението обаче зависи от международното сътрудничество, а компаниите, стоящи зад проекта, заявиха, че възнамеряват да продължат развитието му.

Милей вече предприе и други мерки срещу компании, свързани с петролни дейности около островите. Правителството му подготвя и законодателство, което предвижда по-строги санкции за добив на природни ресурси в района без аржентинско разрешение.

Спорът за Фолклендските острови, известни в Аржентина като Малвините, датира от XIX век. Великобритания установява контрол над архипелага през 1833 г., докато Аржентина продължава да претендира за суверенитет над него.

През 1982 г. спорът прераства във война, след като аржентинската военна хунта окупира островите. Великобритания изпраща военни сили и след около 10 седмици боеве възстановява контрола си. В конфликта загиват 649 аржентински военнослужещи, 255 британски военнослужещи и трима жители на островите.

Новото напрежение около петролния добив поставя икономическите интереси върху островите в центъра на един от най-продължителните териториални спорове между Аржентина и Великобритания.