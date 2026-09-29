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Израел е ликвидирал ръководителя на военното крило на "Хамас"
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел е ликвидирал ръководителя на военното крило на "Хамас"

29 Септември, 2026 11:51 658 14

  • хамас-
  • израел-
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  • ивицата газа-
  • палестина

Израелските сили заявиха, че този месец са убили най-малко 20 членове на "Хамас", включително високопоставени командири

Израел е ликвидирал ръководителя на военното крило на "Хамас" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес Изедин ал Бейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел - Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници, съобщи БТА.

Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия е атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци.

"Хамас" публикува изявление, в което потвърди смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал "Насър" на град Газа на зазоряване. Здравни работници казаха, че още един човек е починал от раните си след атаката.

Израел, който твърди, че "Хамас" се превъоръжава и извършва атаки в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от октомври, през последните седмици засили ударите се срещу групировката, посочва Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че този месец са убили най-малко 20 членове на "Хамас", включително високопоставени командири, участвали в атаките от 7 октомври 2023 г. или държали израелски заложници.

"Хамас" отрича обвиненията, че се опитва да извършва атаки или да възстанови арсенала си и обвинява Израел, че подкопава споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Сключеното миналата година с посредничеството на САЩ споразумение предвижда възстановяването на Газа. Напредъкът по този въпрос обаче е минимален, тъй като преговарящите не могат да се споразумеят за условията, при които "Хамас" ще се разоръжи и Израел ще изтегли войските си. Израел продължава да нанася въздушни удари в територията.

Според здравните власти в анклава най-малко 1400 палестинци са били убити в Газа от влизането в сила на прекратяването на огъня, а израелските въоръжени сили казват, че четирима израелски войници също са били убити.

Палестинските власти казват, че повече от 73 000 души са били убити при израелската операция срещу Газа, започнала след нападенията на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при които бяха убити около 1200 души в Южен Израел.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гадини

    8 5 Отговор
    Това е 22 654 - ят ръководител, който ликвидират жълтите. Вярно поне 20 000 са ппд 8 години ама тва е без значение за "демократите" по света

    11:54 29.09.2026

  • 2 Барон Ротшилд

    5 5 Отговор
    Нашият Израел. Без Израел и Епщайн, вашата "демокрация" ще отече в канала и ще се върнете в 18ти век и християнството

    11:55 29.09.2026

  • 3 Куршумите на Израел да свършат

    7 4 Отговор
    радикалните нямат свършване. Суверенитет за Палестина! Там е истината.

    11:55 29.09.2026

  • 4 име

    6 4 Отговор
    Най-вече са ликвидирали поредното дете.

    11:56 29.09.2026

  • 5 Добре,добре са го ликвидирали

    4 7 Отговор
    Много добре се е получило.

    Коментиран от #8, #9

    11:56 29.09.2026

  • 6 Западните демократи на Ротшилд

    3 2 Отговор
    Имат право

    11:56 29.09.2026

  • 7 Илюминат

    3 2 Отговор
    Израел дава на света свобода и човешки права още от "френската" революция, която постави основите на вашето Възраждане и цивилизация.

    11:58 29.09.2026

  • 8 ФАКТ

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Добре,добре са го ликвидирали":

    Е как без съд и присъда? Вие сте Алкайда. Главорези

    12:00 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много точни

    1 3 Отговор
    Няма инфо от Израел, което после да не е било потвърденолжт врата

    12:06 29.09.2026

  • 11 И това

    2 1 Отговор
    че Израел отново е атакувал палестинците Вас Ви радва?? Радвайте се но, Бог бави но не забравя...

    12:17 29.09.2026

  • 12 Софиянец

    3 2 Отговор
    Пак ли бе? Тия ръководители нямат свършване, като исраелските лъжи!

    12:18 29.09.2026

  • 13 А ВАС УПРАВЛЯВАЩИТЕ

    1 1 Отговор
    На евреите кога някой ще лопне вратата за вечно. Само противниците умират. А вие войни и убийства правите. СПРЕТЕ И СЕ РАЗБЕРЕТЕ. НО СТЕ АЛЧНИ И ВСИЧКИ ТЕРИТОРИИ И ХОРАТА ТАМ ЗА ВАС.

    12:23 29.09.2026

  • 14 И, кво тез тъпанарски миризливи

    1 1 Отговор
    4иfути така и не разбраха, че веднага на негово място идва друг също така подготвен и в час и борбата продължава с още по-ненавистна сила. 4ифutiте губят, защото са малко а противника е много и добре въоръжен.

    12:26 29.09.2026