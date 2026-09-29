Вътрешен анализ: ЕК е пренебрегнала предупрежденията срещу смекчаване на правилата за колите след 2035 г

Европейската комисия е пренебрегнала препоръките на собствените си климатични експерти, които са се противопоставили на предсрочното смекчаване на правилата за въглеродните емисии от новите автомобили. Това показва вътрешен документ, получен от POLITICO чрез законодателството за достъп до информация, предава News.bg.

Анализът е изготвен от експерти на Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG CLIMA) преди среща през януари 2025 г. между тогавашния еврокомисар по климата Вопке Хукстра и представители на автомобилните производители и доставчиците на части.

В документа експертите предупреждават, че е твърде рано да се заключава, че целта за 2035 г. е непостижима заради по-бавния ръст на продажбите на електромобили. Според тях подобни изводи биха били преждевременни и биха създали несигурност за пазара и инвеститорите.

Експертите са препоръчали Комисията да се придържа към първоначалния график за преглед на законодателството. Те са отхвърлили и твърденията на индустрията, че производителите могат да бъдат изправени пред глоби от около 15 млрд. евро заради междинните цели за 2025 г. Според анализа тази сума би била възможна само при малко вероятен сценарий, при който компаниите не предприемат никакви действия за намаляване на емисиите.

В същото време вътрешният документ определя електрификацията като ключова за конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия на световния пазар.

Първоначално прегледът на правилата трябваше да се проведе през 2026 г. Автомобилните производители обаче настояха той да бъде ускорен заради слабите, според тях, продажби на електромобили и натиска върху европейския сектор.

Впоследствие Комисията промени курса. През декември 2025 г. тя предложи от 2035 г. целта за намаляване на емисиите от новите автомобили да бъде 90%, вместо досегашните 100%. Останалите 10% могат да бъдат компенсирани чрез използване на нисковъглеродна стомана, синтетични горива и биогорива. Това би позволило и след 2035 г. на пазара да се предлагат ограничен брой автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Предложението все още е част от законодателния процес на ЕС. Комисията представя промяната като начин за осигуряване на по-голяма гъвкавост и технологична неутралност, като същевременно запазва стимулите за електрификация.

Данните за пазара също се промениха след изготвянето на вътрешния анализ. По данни на Европейската асоциация на автомобилните производители продажбите на електромобили през 2025 г. са нараснали значително.

Натискът за още по-голяма гъвкавост обаче продължава. Според POLITICO Германия е сред държавите, настояващи за промени, заедно с България, Чехия, Унгария, Италия, Полша и Словакия. Подобна позиция заема и Европейската народна партия.

От своя страна екологични организации предупреждават, че по-свободният режим може да отслаби стимулите за преминаване към електромобили. Автомобилната индустрия и подкрепящите я правителства защитават по-гъвкавите правила с необходимостта европейските производители да запазят конкурентоспособността си и работните места на фона на засилената конкуренция от китайски компании.

Европейската комисия е отказала коментар пред POLITICO с аргумента, че не коментира вътрешни документи и подготвителни решения.